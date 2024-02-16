    Подкасты
    #анимация #подкаст

    Заканчиваем обсуждать лучшую анимацию 2023 года в 113 выпуске «Фантастического подкаста»

    16 февраля 2024
    Фото аватара
    16.02.2024
    37356
    0 минут на чтение
    #анимация #подкаст

    Пришло время для второй части анимационного подкаста! В продолжении этого выпуска Роман Файницкий, Денис Старостин, Марина Беляева и Олег Поторокин переходят к самому интересному.

    • Выясняем: заслужена ли слава эльфийки Фрирен? А ещё викинги, гаремники и загадка Плутона — всё это и многое другое в аниме-рубрике с Олегом Поторокиным.
    • Наслаждаемся стилем и задаём неудобные вопросы «Царству падальщиков».
    • Погружаемся в жуткую красоту средневековья «Голубоглазого самурая».
    • Распадаемся в виртуальном пространстве «Пантеона».

    А также ныряем как можно в глубже, в поисках самых секретных, самых любопытных анимационных проектов года. От венгерского артхауса до вселенной Warhammer — ничто не пройдет незамеченным!

    Подписаться на новые выпуски в любом подкаст-приложении можно по этой ссылке.

    Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

    Если вы хотите поддержать редакцию подкаста, подписывайтесь на наш Boosty.

    Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл по ссылке в плеере.

    Предыдущий выпуск

    Начинаем обсуждать лучшую анимацию 2023 года в 112 выпуске «Фантастического подкаста»

    Начинаем обсуждать лучшую анимацию 2023 года в 112 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  09.02.2024 |  1512

    Хорошей анимации в прошедшем году оказалось так много, что мы не уложились в один выпуск!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Вспоминаем попкультуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста
    Вспоминаем поп-культуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста
    Что читает МирФ. Выпуск #2 5
    Листаем лучшие книги 2023 года в 111-м выпуске «Фантастического подкаста»
    Хидео Кодзима хочет сделать хоррор, от которого игроки «наложат в штаны»
    Обсуждаем гениальность Хидео Кодзимы в 107-м выпуске Фантастического подкаста

    Статьи

    «Отель Хазбин»: обзор 1-го сезона. Стоило ли хайпа? 3
    0
    2442
    «Отель Хазбин»: обзор 1-го сезона. Стоило ли хайпа?

    Нелогичное и непродуманное продолжение сетевого хита

    Что смотреть после «Атаки Титанов»? 7
    0
    17505
    Что смотреть после «Атаки Титанов»?

    Девять сериалов, которые помогут заполнить пустоту после завершения эпохальной истории

    Мир фантастики №243 (февраль 2024) 8
    0
    32448
    Мир фантастики №243 (февраль 2024)

    Итоги 2023 года во всех проявлениях.

    1
    0
    102084
    Очень краткий гайд по Брендону Сандерсону: биография, Космер и новые проекты

    Всё, что нужно знать о создателе необычных миров и магических систем

    Помянем киновселенную DC: все фильмы от худшего к лучшему 17
    0
    116373
    Помянем киновселенную DC: все фильмы от худшего к лучшему

    Взлёты и падения, кассовые хиты и провалы — вспоминаем десятилетнюю историю DCEU.

    Обзор Prince of Persia: The Lost Crown. По-другому, но не хуже прежнего 7
    0
    129306
    Обзор Prince of Persia: The Lost Crown. По-другому, но не хуже прежнего

    Игра оказалась неожиданно хороша, да ещё и как никогда прежде близка к жанру RPG.

    Обзор Rogue Trader: Безумный и неидеальный Империум 3
    0
    202981
    Обзор Rogue Trader: Безумный и неидеальный Империум

    Игра доставляет больше положительных эмоций, чем отрицательных, но рекомендовать её кому-то прямо сейчас, до выхода крупных патчей, невозможно.

    «Международная космическая станция»: фильм о ядерной войне и космической глупости 2
    0
    229729
    «Международная космическая станция»: фильм о ядерной войне и космической глупости

    Таких не берут в космонавты!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить