Заканчиваем обсуждать лучшую анимацию 2023 года в 113 выпуске «Фантастического подкаста»

Пришло время для второй части анимационного подкаста! В продолжении этого выпуска Роман Файницкий, Денис Старостин, Марина Беляева и Олег Поторокин переходят к самому интересному.
- Выясняем: заслужена ли слава эльфийки Фрирен? А ещё викинги, гаремники и загадка Плутона — всё это и многое другое в аниме-рубрике с Олегом Поторокиным.
- Наслаждаемся стилем и задаём неудобные вопросы «Царству падальщиков».
- Погружаемся в жуткую красоту средневековья «Голубоглазого самурая».
- Распадаемся в виртуальном пространстве «Пантеона».
А также ныряем как можно в глубже, в поисках самых секретных, самых любопытных анимационных проектов года. От венгерского артхауса до вселенной Warhammer — ничто не пройдет незамеченным!
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Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.
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Предыдущий выпуск
Начинаем обсуждать лучшую анимацию 2023 года в 112 выпуске «Фантастического подкаста»
Хорошей анимации в прошедшем году оказалось так много, что мы не уложились в один выпуск!