Заканчиваем обсуждать лучшую анимацию 2023 года в 113 выпуске «Фантастического подкаста»

Пришло время для второй части анимационного подкаста! В продолжении этого выпуска Роман Файницкий, Денис Старостин, Марина Беляева и Олег Поторокин переходят к самому интересному.

Выясняем: заслужена ли слава эльфийки Фрирен? А ещё викинги, гаремники и загадка Плутона — всё это и многое другое в аниме-рубрике с Олегом Поторокиным.

Наслаждаемся стилем и задаём неудобные вопросы «Царству падальщиков».

Погружаемся в жуткую красоту средневековья «Голубоглазого самурая».

Распадаемся в виртуальном пространстве «Пантеона».

А также ныряем как можно в глубже, в поисках самых секретных, самых любопытных анимационных проектов года. От венгерского артхауса до вселенной Warhammer — ничто не пройдет незамеченным!

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подписаться на новые выпуски в любом подкаст-приложении можно по этой ссылке.

Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

Если вы хотите поддержать редакцию подкаста, подписывайтесь на наш Boosty.

Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл по ссылке в плеере.