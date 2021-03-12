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    Комикс: Годзилла против Кинг-Конга

    12 марта 2021
    Александр Ремизов
    12.03.2021
    31074
    0 минут на чтение
    #монстры #Наши комиксы #юмор

    В честь скорого выхода фильма «Годзилла против Кинг-Конга» вспоминаем один из самых ранних комиксов Александра Ремизова, который был посвящён ещё «Кинг-Конгу» Питера Джексона. Ничего не предвещало беды…

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     Александр Ремизов |  26.02.2021

    «Все книги цикла написаны живо, увлекательно и драматично. И каждая из них пугает до мурашек!».

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    Александр Ремизов
    Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.

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