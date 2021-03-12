Комикс: Годзилла против Кинг-Конга

В честь скорого выхода фильма «Годзилла против Кинг-Конга» вспоминаем один из самых ранних комиксов Александра Ремизова, который был посвящён ещё «Кинг-Конгу» Питера Джексона. Ничего не предвещало беды…
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Комикс: хтонический русский хоррор
Александр Ремизов | 26.02.2021
«Все книги цикла написаны живо, увлекательно и драматично. И каждая из них пугает до мурашек!».
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Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.
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