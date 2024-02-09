Начинаем обсуждать лучшую анимацию 2023 года в 112 выпуске «Фантастического подкаста»

В первой половине итогового подкаста по анимации Роман Файницкий, Денис Старостин и Марина Беляева обсуждают:
- Состояние индустрии: год анимации или год как год? Обсуждаем индустрию нарисованных миров со всех сторон.
- Кассовые полнометражки: разнообразие «Человека-паука», провал «Пиксара», кому посоветовать «Нимону» и заслуживают ли «Братья Супер Марио» рекордных сборов.
- Ожидаемые премьеры: эксперименты франшиз, «Легенда о Вокс Машине» и новый «Скотт Пилигрим».
Во второй части мы обсудим лучшее аниме, экспериментальные мультфильмы и лучших из лучших. Релиз прямо сейчас доступен на boosty, а здесь будет уже в следующую пятницу — не пропустите!
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Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.
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Предыдущий выпуск
Листаем лучшие книги 2023 года в 111-м выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император | 02.02.2024 | 2309
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.