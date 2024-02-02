Листаем лучшие книги 2023 года в 111-м выпуске «Фантастического подкаста»

«Фантастический подкаст» продолжает подводить итоги ушедшего года. В новом, 111-м выпуске Алексей Ионов, Елена Щетинина и Мара Руднева разбираются, что же интересного случилось в 2023 году на книжном рынке.
В этом выпуске:
- Нашествие азиатов, подорожание книг и другие тренды рынка
- Книжные итоги года по версии «Мира фантастики» и насколько с ними согласны отдельные авторы
- Личные рекомендации от каждого из авторов подкаста
И многое другое!
Подписаться на новые выпуски в любом подкаст-приложении можно по этой ссылке.
Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.
Если вы хотите поддержать редакцию подкаста, подписывайтесь на наш Boosty.
Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл по ссылке в плеере.
Предыдущий выпуск
С трудом находим лучшие фильмы 2023 года в 110-м выпуске Фантастического подкаста
Кот-император | 26.01.2024 | 1290
📽️ А что смотрели?
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Lex Plotnikoff и волшебный мир Knite and the Ghost Lights
«Самурай Джек»: пора пересмотреть сериал!
«Назад в будущее» vs реальный 2015 год: где моя летающая доска?
Древнекитайский космонавт и кондом Казановы: изобретения, опередившие время
Фотоника, кванты, мозговая сеть. Какими будут компьютеры будущего
-