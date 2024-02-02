Листаем лучшие книги 2023 года в 111-м выпуске «Фантастического подкаста»

«Фантастический подкаст» продолжает подводить итоги ушедшего года. В новом, 111-м выпуске Алексей Ионов, Елена Щетинина и Мара Руднева разбираются, что же интересного случилось в 2023 году на книжном рынке.

В этом выпуске:

Нашествие азиатов, подорожание книг и другие тренды рынка

Книжные итоги года по версии «Мира фантастики» и насколько с ними согласны отдельные авторы

Личные рекомендации от каждого из авторов подкаста

И многое другое!

Подписаться на новые выпуски в любом подкаст-приложении можно по этой ссылке.

Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

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