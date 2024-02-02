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    #итоги 2023 #подкаст

    Листаем лучшие книги 2023 года в 111-м выпуске «Фантастического подкаста»

    2 февраля 2024
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    02.02.2024
    12
    0 минут на чтение
    #итоги 2023 #подкаст

    «Фантастический подкаст» продолжает подводить итоги ушедшего года. В новом, 111-м выпуске Алексей Ионов, Елена Щетинина и Мара Руднева разбираются, что же интересного случилось в 2023 году на книжном рынке.

    В этом выпуске:

    • Нашествие азиатов, подорожание книг и другие тренды рынка
    • Книжные итоги года по версии «Мира фантастики» и насколько с ними согласны отдельные авторы
    • Личные рекомендации от каждого из авторов подкаста

    И многое другое!

    Подписаться на новые выпуски в любом подкаст-приложении можно по этой ссылке.

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    Предыдущий выпуск

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    С трудом находим лучшие фильмы 2023 года в 110-м выпуске Фантастического подкаста

     Кот-император |  26.01.2024 |  1290

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