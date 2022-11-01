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    #Властелин колец и Средиземье #Игра престолов #подкаст #сериал

    Сравниваем «Дом Дракона» с «Кольцами власти» в 57-м выпуске Фантастического подкаста

    1 ноября 2022
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    01.11.2022
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    #Властелин колец и Средиземье #Игра престолов #подкаст #сериал
    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор

    Денис Старостин, Дмитрий Злотницкий и Павел Ильин обсуждают два главных фэнтезийных сериала этого года — «Дом Дракона» и «Властелин колец: Кольца власти». Какой сериал лучше? Что получилось, а что нет? Чего мы ждём от вторых сезонов? Будьте аккуратны: этот выпуск полон спойлеров к обоим сериалам!

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