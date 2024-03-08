    Подкасты
    #Виктор Пелевин #подкаст

    Вглядываемся в Пустоту с творчеством Виктора Пелевина в 116 выпуске «Фантастического подкаста»

    8 марта 2024
    Фото аватара
    08.03.2024
    27823
    0 минут на чтение
    #Виктор Пелевин #подкаст

    🌀 Павел Обиух, Василий Владимирский и Николай Караев постараются объяснить, что такое Пустота. Только слушайте очень внимательно.

    Виктор Пелевин – автор, который занимает в отечественной литературе уникальное промежуточное место. Между хардкорной фантастикой и «современной прозой», между буддистским коаном и КВНовским скетчем, между классикой и анекдотом. О типичных приёмах и творческой эволюции Виктора Пелевина, о том, как его читать и чего от него ждать, а чего ждать определенно не приходится, рассказываем в свежем выпуске «Фантастического подкаста»

    Подписаться на новые выпуски в любом подкаст-приложении можно по этой ссылке.

    Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

    Если вы хотите поддержать редакцию подкаста, подписывайтесь на наш Boosty.

    Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл по ссылке в плеере.

    Предыдущий выпуск

    Отыгрываем персонажей японских ролевых игр в 115 выпуске «Фантастического подкаста»

    Отыгрываем персонажей японских ролевых игр в 115 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  01.03.2024 |  630

    История появления, ключевые особенности и, конечно же, лучшие и не очень представители жанра!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Обсуждаем новый фильм про Человека-паука в 39-м выпуске подкаста
    Обсуждаем новый фильм про Человека-паука в 39-м выпуске подкаста
    Хидео Кодзима хочет сделать хоррор, от которого игроки «наложат в штаны»
    Обсуждаем гениальность Хидео Кодзимы в 107-м выпуске Фантастического подкаста
    Обзор Alan Wake 2. Самый прекрасный кошмар
    Погружаемся во тьму игр Remedy в 104-м выпуске Фантастического подкаста

    Статьи

    НОВЫЕ СИЛЬНЫЕ. 10 лучших женских персонажей современной фантастики 16
    0
    21681
    Самые-самые… героини фантастики ХХI века

    Элли, Мейбл, Одиннадцатая и много кто ещё. Но кто же на первом месте?

    Тайное хокку «Дюны». История создания книги о поисках бога 2
    0
    69877
    Тайное хокку «Дюны». Часть 1. История Фрэнка Герберта и его книги

    Невозможно понять «Дюну», не узнав её автора.

    Ка Ти Лин «У смерти твой голос». Литературная дорама с убийствами и кумихо
    0
    76505
    Ка Ти Лин «У смерти твой голос». Литературная дорама с убийствами и кумихо

    Городское фэнтези в корейском антураже

    Мир фантастики №244 (март 2024)
    0
    108144
    Мир фантастики №244 (март 2024)

    Прекрасные дамы во всех проявлениях.

    Во что поиграть в марте 2024-го?
    0
    138262
    Во что поиграть в марте 2024-го? Возвращение Outcast, Alone in the Dark и Dragon’s Dogma

    А также очень много чего-то менее знакомого.

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 27
    0
    213054
    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024

    Как насчёт построить колонию гениальных мышей или компанию по производству снов, пострелять по зомби-ковбоям или сойтись в противостоянии империй.

    Какие сериалы смотреть в марте 2024? «Задача трёх тел», «Люди Икс» и «Неуязвимый»
    0
    235686
    Какие сериалы смотреть в марте 2024? «Задача трёх тел», «Люди Икс» и «Неуязвимый»

    А ещё — много экстраординарных девушек: супергероиня, разбойница и японский мстительных дух!

    Что почитать? 5 романов про исторических попаданцев 5
    0
    245169
    Что почитать? 5 книг про попаданцев в прошлое

    Пять героев, которые заблудились во тьме веков

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить