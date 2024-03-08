Вглядываемся в Пустоту с творчеством Виктора Пелевина в 116 выпуске «Фантастического подкаста»

Павел Обиух, Василий Владимирский и Николай Караев постараются объяснить, что такое Пустота. Только слушайте очень внимательно.
Виктор Пелевин – автор, который занимает в отечественной литературе уникальное промежуточное место. Между хардкорной фантастикой и «современной прозой», между буддистским коаном и КВНовским скетчем, между классикой и анекдотом. О типичных приёмах и творческой эволюции Виктора Пелевина, о том, как его читать и чего от него ждать, а чего ждать определенно не приходится, рассказываем в свежем выпуске «Фантастического подкаста»
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Отыгрываем персонажей японских ролевых игр в 115 выпуске «Фантастического подкаста»
История появления, ключевые особенности и, конечно же, лучшие и не очень представители жанра!