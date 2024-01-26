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    #итоги 2023 #кино

    С трудом находим лучшие фильмы 2023 года в 110-м выпуске Фантастического подкаста

    26 января 2024
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    26.01.2024
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    0 минут на чтение
    #итоги 2023 #кино
    Что смотрит МирФ. Выпуск #3 1

    «Мир Фантастики» и «Фантастический подкаст» продолжают разгружать вагоны с итогами ушедшего года. Денис Старостин, Кирилл Размыслович, Данил Ряснянский и две прекрасных секретных гостьи обсуждают в 110-м выпуске лучшее кино 2023 года! Вернее, с трудом находят отличное кино и понимают, что в более удачные годы оно бы затерялось.

    В этом выпуске ведущие:

    • превращают выпуск в «Лучшие кино-хорроры 2023» и «Главные киноразочарования 2023»
    • судорожно вспоминают имя режиссёра новых «Трансформеров»
    • сожалеют о переносе «Дюны»
    • шутят про шляпу
    • И многое другое!…

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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