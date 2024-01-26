С трудом находим лучшие фильмы 2023 года в 110-м выпуске Фантастического подкаста

«Мир Фантастики» и «Фантастический подкаст» продолжают разгружать вагоны с итогами ушедшего года. Денис Старостин, Кирилл Размыслович, Данил Ряснянский и две прекрасных секретных гостьи обсуждают в 110-м выпуске лучшее кино 2023 года! Вернее, с трудом находят отличное кино и понимают, что в более удачные годы оно бы затерялось.

В этом выпуске ведущие:

превращают выпуск в «Лучшие кино-хорроры 2023» и «Главные киноразочарования 2023»

судорожно вспоминают имя режиссёра новых «Трансформеров»

сожалеют о переносе «Дюны»

шутят про шляпу

И многое другое!…

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