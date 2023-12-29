Лучшие фильмы 2023 года: фантастика, фэнтези и немного безумия

Здесь должна была быть «Дюна 2». Но все карты спутали забастовки сценаристов и актёров (порадуемся за них — люди, непосредственно создающие кино, всё-таки выбили деньги из директоров-миллиардеров). «Дюна» и ещё ряд премьер уехали на 2024-й, а нам осталось выбирать из того, что успело выйти. Учитывая печальные реалии российского кинопроката, мы больше не учитывали официальные даты выхода — главное, чтобы фильм в принципе вышел. Но всё же для кино это был не такой уж плохой год. Было что посмотреть и ценителям высокого киноискусства, и любителям зрелищного развлечения, и в кои-то веки поклонникам фэнтези и ролевых игр. Даже киновселенная Marvel, в последнее время лажающая всё чаще, сумела один раз порадовать.

И нет, мы не забыли фильмы ужасов и мультфильмы. Напротив, их так много, что они заслужили отдельные топы. Следите за обновлениями!

Город астероидов

♥ Самое необычное кино про фантастику

Режиссёр-эстет Уэс Андерсон обратился к фантастике впервые (если не считать его мультфильмов) и сделал это в своём неподражаемом стиле. А стиль его — не только в том, чтобы выстраивать в кадре симметричные кукольные домики. Андерсон любит мешать трагедию с комедией и рассказывать истории в историях. Так и «Город астероидов» — кино про то, как снимают кино про то, как создают фантастику.

В старомодные 1950-е в городке посреди американской пустыни проходит фестиваль технологий, маленький инопланетянин пытается украсть ценный метеорит, власти хотят его поймать, а простые люди на фоне живут своей жизнью. Но всё это — театральная пьеса, которую ставят актёры. Мы часто видим, как за кулисами они выходят из образа и рассуждают о сущности жизни и искусства. И всё это — псевдодокументальный фильм, где ведущий рассказывает, как актёры когда-то ставили эту пьесу. Вы успеваете следить?

«Город астероидов» — самый обычный фильм Андерсона, если вы видели его классические работы. Но в то же время — один из самых необычных фильмов 2023-го, в которых есть фантастика.

О фильме «Город астероидов»: фильм внутри фильма, или эксперимент Уэса Андерсона За слоями реальности и обитающими в них невротиками наблюдать интереснее, чем за симметрией и «кукольными домиками».

Вонка

♥ Киносказка года

Когда знаменитому вымышленному персонажу начинают придумывать биографию, заполняя пробелы первоисточника, результат непредсказуем. К счастью, с «Вонкой» в этом плане всё хорошо. Молодой гениальный кондитер в исполнении Тимоти Шаламе убедительно и абсолютно не фальшиво поёт, танцует и рассказывает, что нужно верить в свои мечты.

Режиссёр Пол Кинг, как и в «Приключениях Паддингтона», задал повествованию хулиганско-криминальный тон, наполнил историю обаятельными героями, злодеями и шутками, над которыми будут смеяться не только дошкольники. Фильм трогательно перекидывает мостик к культовой экранизации книги «Чарли и шоколадная фабрика» 1971 года, делает многочисленные элегантные реверансы и музыкальные отсылки.

Словом, «Вонка» — эталон волшебного кино для всей семьи. Поэтому он и вошёл в наш топ, хотя премьера состоялась почти под занавес года.

О фильме «Вонка»: всё в шоколаде! Удачный приквел о самом эксцентричном кондитере детской литературы

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

♥ Возвращение года

Приквел «Голодных игр» рассказывает историю будущего президента Сноу, который из юного отличника превращается в безжалостного диктатора. Становление злодея неразрывно связано с эволюцией Голодных игр, которые в эпоху Сноу только начинаются. «Баллада о змеях и певчих птицах» достойна оригинала по мрачности и драматизму, она наследует и безрадостную атмосферу «Голодных игр», и их эстетику, и элементы ужасов.

Масса сюжетных линий плохо помещаются даже в большой хронометраж, повествование порой оказывается смазанным, а многослойность некоторых героев теряется. Однако из фильма мы узнаём больше деталей о мире Панема, корнях Голодных игр, власти Сноу и устройстве Панема. После него хочется пересмотреть старые «Голодные игры» и оценить, насколько Сноу изменил этот мир.

Для тех, кто фанател по «Голодным играм» 10 лет назад, приквел станет поводом для ностальгии, осознания своего взросления и размышлений о политике. Для остальных это слегка сумбурная, но зрелищная история о рождении диктатуры.

Годзилла: Минус один

♥ Лучший фильм о монстрах

Каждой эпохе — свои чудища. В «Годзилле» 1954 года (с грядущим юбилеем, старичок!) авторы размышляли об ужасах атомного века. «Минус один» же будто бы избегает актуальности. Действие вновь происходит в Японии, опалённой Второй мировой. Страна только вернулась к мирной жизни, и тут — новая угроза, перед которой бессильно правительство и мировые сверхдержавы.

Но, как и в другом «ядерном» хите года, «Оппенгеймере», ретро-сеттинг — лишь повод поговорить о тревогах современности. Режиссёр и сценарист Такаси Ямадзаки хотел отразить в фильме чувство беспомощности, как в период пандемии. Но также и надежду, родившуюся вопреки бездействию властей, — её питала дружба и взаимопомощь простых граждан. «Минус один» рассказывает прежде всего о людях — но, вопреки традициям кайдзю-кино, в кои-то веки по-настоящему интересных! А Годзилла предстаёт воплощением травмы, которая преследует героев, лишая покоя.

Кстати, Ямадзаки в фильме ссылается на Нолана — правда, не на «Оппенгеймера», а на «Дюнкерк». Политика и мифология конфликта режиссёров не волнует: им важен субъективный, выматывающий опыт борьбы за выживание. Только вместе героям удастся спасти, простить и исцелить друг друга. И с ними зрители встречают финал искренними слезами. Когда в последний раз приходилось плакать на «Годзилле»?!

Создатель

♥ Научно-фантастический фильм года

Недалёкое будущее. Мир, где власти США объявили вне закона разумных роботов — и готовы сталью и бомбами насаждать этот запрет даже в других странах, куда их вовсе не звали. Главный герой — разведчик, ему поручено найти и уничтожить супероружие, которым «террористы» хотят навредить американской армии. Но ещё до начала миссии он сомневается, на чьей стороне правда.

Фантастический боевик Гарета Эдвардса — типичный антиутопический киберпанк во всей его классической красе. В этом главный недостаток картины: мы все уже видели похожие истории в «Элизиуме», «Я, роботе», «Космических чистильщиках» и других фильмах. Но знакомые приёмы «Создатель» подаёт интересно и драматично, заставляя героя разрываться между долгом и чувствами. Фильм позволяет увидеть человечность и в роботах, и в ненавидящих их злодеях, которые предстают обычными солдатами, оказавшимися не на той стороне.

А ещё Эдвардс вырвался из банального сеттинга американских мегаполисов и показал целый мир воображаемого Индокитая будущего, где роботы молятся в буддистских монастырях. «Создатель» вряд ли получит продолжение, а жаль: было бы интересно вернуться в эту диковинную вселенную.

О фильме «Создатель». Красивый и старомодный киберпанк от режиссёра «Изгоя-один» Турпоход по киберпанковой Юго-Восточной Азии: наслаждайтесь красотами гор, робо-буддистами и напоминаниями о военных преступлениях Америки!

Барби

♥ Комедия года

Самый громкий фильм года. Самый розовый бренд. Фильм-мем. Вездесущая реклама. Блестящий маркетинг, раскрутивший зрителей на парный просмотр «Барби» с мрачной драмой «Оппенгеймер». А что там внутри-то?

От «Барби» ожидали сказки в духе «Истории игрушек» или «Лего. Фильма». Получили нечто иное — странное, абсурдное, смешное, для кого-то даже возмутительное. Режиссёр Грета Гервиг сделала упор на тему феминизма, показав пластмассовый мир «Барби» как утопию, где правят женщины. Кукла Барби сталкивается с реальным миром, где всё не так идеально, а Кен, заразившись патриархатом, устраивает переворот. Восхищаться смелостью или обижаться на фильм глупо: «Барби» критикует всё и ничего, не углубляясь в суть проблем.

Но важнее то, что «Барби» отлично работает как абсурдная комедия. Фильм яркий и безумный, он развлекает каждую минуту, не давая времени задуматься, то и дело вбрасывает остроумные фразы и меметичные сценки (ну кто не слышал про мачо-дача-хата-хаус?). И, судя по огромным сборам, именно это и требовалось. Сиквел уже не за горами — интересно, что ему в пару снимет Нолан?

О фильме Обзор «Барби»: пластмассовый мир победил У Гервиг получилась двухчасовая реклама кукол без внятного посыла, зато с красивыми актёрами, костюмами и декорациями.

Бедные-несчастные

♥ Арт-кино года

Йоргос Лантимос продолжает исследовать тему женской эмансипации. После «Фаворитки» он обращается к фантастическому сеттингу вычурной викторианской Англии, который одинаково интересно изучать и зрителю, и главной героине. Перед нами сатирическое и не шибко-то нравоучительное исследование сексуальности, закрученное вокруг библейского мифа и знакомого сюжета про монстра Франкенштейна. Только этот монстр, представьте себе, исследует мир через постель и не испытывает никаких угрызений совести.

Блестящая работа Эммы Стоун, которая с безукоризненной убедительностью показывает взросление женщины с детским мозгом: от первых слов и способности ходить на двух ногах до рефлексии на тему права на собственное тело. Остальные не хуже — всегда бесподобный Уиллем Дефо и потешный Марк Руффало. Если выбирать артхаус, то вот такой: провокационный, открытый, символичный и эмоциональный. Разговор без зауми на серьёзную тему.

О фильме «Бедные-несчастные»: изумительный артхаусный стимпанк о сексуальности Йоргос Лантимос препарирует женскую сексуальность через историю монстра Франкенштейна и библейский сюжет.

Стражи Галактики. Часть 3

♥ Супергеройский фильм года

«Особенно енот». С трейлера с этой неканоничной фразой началось наше знакомство со Стражами Галактики Marvel. Енот Ракета был символом серии, как Джек Воробей для «Пиратов». Именно его, а не главного героя Квилла, вспоминали, объясняя, что такого в этих ваших Стражах. Там космический енот — тролль и хулиган с золотым сердцем — мочит корки и мочит злодеев! Но всё-таки первые две части вращались в основном вокруг Квилла.

Третьи «Стражи» стали историей Ракеты. Нам показали, как он появился, почему стал таким, — и в итоге вышел культовый фурри-фильм, разбивающий сердечки. Жестокость, надежда, битвы, глупости, дружба — тут было всё, нас бросали от хохота в слёзы, от слёз в адреналин. И Ракета, хоть это его история, не перетягивал на себя одеяло — минута славы досталась даже самым никчёмным из Стражей.

Фильм выглядит как финал трилогии, подводящий итоги. На самом деле Marvel не отпустит успешных Стражей на покой — их-то наверняка покажут на экране ещё не раз. Но со своими героями попрощался их папа, режиссёр Джеймс Ганн. Он уходит строить киновселенную DC, и третья часть стала его финальным поклоном. Что бы ни случилось потом с этими раздолбаями — это будет уже не его история.

О фильме «Стражи Галактики. Часть 3». Последний салют космическим неудачникам Marvel Самая недотёпистая команда супергероев уходит на покой — с песнями, танцами и парой оторванных голов.

Подземелья и драконы: Честь среди воров

♥ Фильм года + ♥ Фэнтези-фильм года

Как экранизировать Dungeons & Dragons — игру, где сюжет творят сами игроки? Как передать чувство приключения за одним столом тем, кто ни разу не кидал спасбросков… простите, испытаний, у кого не взлетал гном, на кого не нападало газебо или пчелохранилище? Как увлечь их франшизой, которой вечно не везло в кино и лучшей экранизацией которой до сих пор был детский мультсериал?

Режиссёры-сценаристы Дейли и Голдштейн сумели. Они придали фильму главное: не букву правил, не лор Забытых Королевств, а ощущение одного забавного приключения в компании разношёрстных лоботрясов. Вместо очередного спасения мира — комедия про ограбление замка с помощью магии и мечей. Вместо Избранных, следующих Пророчеству, — обаятельный жулик-неудачник, вороватый волшебник-недоучка и суровая бой-баба, у которой фетиш на коротышек. И рыжая няша, способная превращаться в зубастых зверюг, — не самый интересный персонаж фильма, но его узнаваемый символ. А вместо абстрактного фэнтези-сеттинга — узнаваемые Забытые Королевства с их Невервинтером, Подземьем, медвесычами, мимиками и прочими знакомыми деталями. О таком кино мы мечтали, играя в Baldur’s Gate и Neverwinter Nights, читая Сальваторе, впервые сев за стол к ролевикам. Нет, серьёзно, они прошлись почти по всем пунктам!

Dungeons & Dragons и вселенная Забытых Королевств начинали год как почтенные, но уже не модные хобби родом из 1980-х, о которых большинство знает по отсылкам в «Очень странных делах» и другом масскульте. Но в итоге 2023-й — это год D&D. Главная ролевая игра — Baldur’s Gate 3. А главный фэнтези-фильм — «Честь среди воров». Это «Светлячок» от высокого фэнтези, и его, как и сам «Светлячок», увы, постигла финансовая неудача. И всё же на скудном фоне фильмов 2023 года именно он оказался для нас самым-самым.