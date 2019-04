Зачем играть в Dungeons & Dragons в 2019 году?

На русском выходит пятая редакция самой знаменитой настольной ролевой игры в мире — Dungeons & Dragons. Её официальный приход в нашу страну, даже спустя столько лет, — событие знаковое. В последние годы про D&D слышали, пожалуй, даже те, кто никогда не увлекался настольными ролёвками: игру упоминают в сериалах, фильмах, книгах, пародируют в веб-комиксах, посвящают ей шоу на YouTube. А вот тех, кто реально играл в саму игру, в нашей стране пока гораздо меньше. Поэтому сегодня мы вспоминаем, в чём суть этих ваших настольных ролевых игр, пытаемся понять, почему русскоязычное издание пришло лишь спустя пять лет после оригинала, и разбираемся, насколько плотно D&D укоренилась в популярной культуре (спойлер: очень плотно!).

C чего всё началось?

В 1974 году поклонники варгеймов Гэри Гайгэкс и Дэйв Арнесон выпускают в издательстве TSR коробочное издание самой первой Dungeons & Dragons, куда входят три буклета по сорок страниц и шесть листов персонажей. В этих буклетах авторы изложили основы правил, представили список классов и монстров, а также обрисовали место действия — типичный мир средневекового фэнтези.

Формально 1974-й считается годом рождения настольных ролевых игр, но на самом деле люди развлекались подобными вещами на протяжении всей истории. Особенно это касается детей, которые с удовольствием вживались в роли вымышленных героев и разыгрывали те или иные ситуации, исходя из характера персонажа. Кто-то хотел быть Зелёным рейнджером из Power Rangers, а кто-то — Леголасом из «Властелина колец».

Можно сказать, Гайгэкс и Арнесон лишь структурировали детскую игру, после чего она стала напоминать их любимые варгеймы. Но это не умаляет заслуги разработчиков. Не изобрети они тогда «Подземелья и драконы», современный мир наверняка выглядел бы иначе.

D&D укрепила позиции и без того популярного фэнтезийного сюжета про отряд героев, отправляющихся на поиски приключений. К нему обращались и в древнегреческих мифах, и в легендах про рыцарей, и в более современных произведениях — вспомните Братство Кольца и Семь самураев. Но D&D показала, что самый эффективный отряд состоит не из трёх богатырей или четырёх мушкетёров, а из группы героев, у каждого из которых своя специализация. Гимли прёт напролом, Леголас стреляет из лука издали, а хоббиты тихой сапой проникают в тыл врага и внезапно кусают его пониже панциря.

И в чём суть этой игры?

В D&D и других настольных ролёвках игроки берут на себя роли таких вот разных персонажей. Но главный в игре — ведущий, он же Мастер Подземелий (Dungeon Master). Он придумывает сюжет, управляет второстепенными персонажами и решает, как интерпретировать правила. Любая настольная ролевая игра — это диалог между ведущим и остальными игроками в общем воображаемом пространстве. Задача мастера — создать картинку в головах участников, а задача игроков — рассказать, что будут делать герои в описанных обстоятельствах.

Как правило, любая сцена начинается с того, что ведущий обрисовывает ситуацию и предлагает остальным участникам действовать от лица своих персонажей. Это происходит как-то так:

Мастер: …И вот вы наконец-то оказались в тайном городе Урбо, где зловещий Великий Доппельгангер вынашивает свои планы. Его постоянно изменяющаяся фигура предстаёт в арке. Без лишних разговоров он извлекает сверкающий серебром клинок и нападает на вас. Ваши действия? Дима (играет за монаха): Достаю шест и атакую! Наташа (играет за паладина): Творю чары благословения на весь отряд. Женя (играет за командира): Приказываю действовать на опережение.

Но «театр разума» — ещё полдела. Ключевую роль играет система правил — она позволяет участникам «синхронизироваться» в воображаемом пространстве. Попадёт ли по герою злобный Великий Доппельгангер? Будет ли успешна атака монаха? На что повлияют чары благословения? Успеет ли отряд действовать на опережение? Система правил D&D позволяет ответить на эти вопросы. Игрокам не нужно, как детишкам во дворе, перекрикивать друг друга: «Я по тебе попал! — Нет, я!»

Книга правил определяет характеристики, навыки, способности, заклинания и прочие параметры персонажей. Например, «благословение» паладина не берётся из воздуха — это его отличительная особенность. А у монаха особенность — совершать несколько атак при помощи шеста. Вот оно, деление на специализации! Система правил позволяет решить, получилось ли у игроков то, что они задумали. Ведущий не берёт значения и решения с потолка, а руководствуется правилами, созданными разработчиками. «Так я в итоге попал?» — спросит игрок. «Кинь d20, и узнаем», — отвечает мастер.

Помимо игровой механики, книги правил содержат тонны информации о том, во что мы, собственно, играем, в каком антураже и жанре. В одних играх мы берём на себя роли вампиров в современных мегаполисах. В других — играем в преступников в индустриальном мистическом городе. У D&D нет сеттинга по умолчанию, но есть очень чётко прописанный жанр — героическое фэнтези о становлении группы искателей приключений.

А миров для D&D авторы создали множество: от мрачного фэнтези-апокалипсиса с полуросликами-каннибалами Dark Sun до пёстрых Forgotten Realms со множеством стран, культур, религий, магом Эльминстером и тёмным эльфом Дриззтом (Дзиртом). А если этого мало, можно объединить всё и сразу в мультивселенной Planescape!

D&D на русском… А что так поздно-то?

Справедливый вопрос. Пятая редакция D&D вышла в 2014 году (а если учитывать начало продаж тестовых материалов D&D Next, и того раньше), а у нас её выпускают спустя пять лет. Так в чём же дело?

В политике Wizards of the Coast. Впервые о переводе на другие языки компания заговорила лишь в 2017 году. В первую волну попали Франция, Германия, Италия, Япония, Испания, Польша и Португалия. Дело в том, что WotC, по сути, решили сами контролировать издания на других языках — а помогать ей в этом взялась студия-партнёр Gale Force Nine.

Россия попала в последующие волны локализации — правда, на скорости это почти не сказалось. Например, польское издание D&D выходит только сейчас, и нельзя сказать, что мы сильно отстаём. Кто-то переживает, что за столько лет «пятёрка» уже прошла свой пик и клонится к закату, — но этот страх беспочвенен. С какой стати WotC стала бы выпускать книги на других языках, если б втайне готовила некую «шестёрку»?

Выход книг на русском языке — событие знаковое не столько для приобщения игроков, сколько для российской ролевой индустрии в целом. Будем реалистами: за эти пять лет почти все желающие успели прочитать книги правил или в оригинале, или в фанатском переводе. Даже Лига искателей приключений — игротеки по всей стране — проводилась без официальной локализации. Тысячи людей приключались в вымышленных мирах, и все оставались довольны. Но для индустрии настольных ролевых игр в России это почти не имело значения.

Для западных издателей наша страна долгое время оставалась чем-то вроде гетто — в том числе из-за повального распространения пиратских книжек. «Студия 101» выпускала настольные ролёвки с 2011—2012 годов, но тогда о «больших» лицензиях даже разговоров не было. Браться за игры типа D&D и Pathfinder мог только крупный издатель — к тому же многие ещё не забыли многочисленные опечатки и ошибки, допущенные в русскоязычном издании «Руководства игрока» по D&D 3.5 в 2006 году. Как и то, что остальные книги по этой линейке так и не вышли.

Вряд ли локализация нагонит все-все вышедшие материалы — за пять лет их накопилось немало. Однако официальное издание означает, что потенциально мы наконец-то сможем получать новые книги с минимальным отставанием. И, может статься, пресловутая «шестёрка» выйдет в России уже одновременно с оригиналом!

И зачем это мне?

Мы уже рассказывали, почему стоит поиграть в настольные ролевые игры. Это возможность и погрузиться в любимую вселенную, и взять на себя роль героя с необычным характером или происхождением, и как следует покопаться в особенностях механики. Могут быть сложности с организацией процесса, но об этом тоже есть в статье — тем более что никто не отменял игры по Skype, Discord или другим средствам связи.

Но в случае с D&D намного важнее след игры в культуре. Вы когда-нибудь пробовали укрыться от новостей про новую часть «Мстителей» или последний сезон «Игры престолов»? Это сделать ой как непросто, ведь обе франшизы стали неотъемлемой частью массовой культуры. То же самое и с D&D, но немного в иной плоскости.

Да, по «самой знаменитой ролевой системе» не снимают по три блокбастера в год. И даже высокобюджетного сериала до сих пор нет (обидно!). Но наследие D&D проявляется в десятках и даже сотнях произведений, которые отдают игре дань памяти, будь то просто отсылки или комплексные сюжетные элементы.

При этом одними пасхалками влияние игры не ограничивается. D&D подарила миру десятки проработанных вселенных (привет, Forgotten Realms, Planescape и их видеоигровые адаптации!), сотни узнаваемых образов (тёмные эльфы, бехолдеры, тарраски, двадцатигранники, классическая четвёрка архетипов «воин, клирик, маг и вор», система мировоззрения «добро-зло, порядок-хаос») и тысячи фанатских произведений (комиксы «Орден палки» и «Гоблины: жизнь их глазами», ролики Gamers, мюзикл «Последнее испытание», настолка Gloomhaven, неимоверное количество производных ролёвок и многое другое).

И это не говоря уже о том, что многие современные фантастические произведения изначально были ролевыми играми, в которые автор играл с друзьями: например, цикл тёмного фэнтези «Малазанская „Книга павших“» и научно-фантастическая серия «Пространство». На «Википедии» даже есть статья с отсылками к D&D в массовой культуре и со списком знаменитостей, играющих в ролёвки!

Сейчас игра на слуху даже больше, чем в 1980-х, когда её очень любили школьники и очень не любили их родители, считавшие D&D игрой Сатаны. Помните истории, когда тележурналисты объясняли стрельбу в школах любовью малолетнего преступника к видеоиграм? В 1980-х было то же самое — девочка покончила с собой, а потом выяснилось, что она любила играть в D&D, в книгах по которой описаны заклинания и демоны! Кстати, с тех пор обитателей Нижних планов авторы игры называют «баатезу» (дьяволы, принципиально-злые) и «танар’ри» (демоны, хаотично-злые).

Громкие слова про современную популярность — отнюдь не пустой звук. Ещё год назад WotC признавались, что 2017-й стал самым успешным годом для D&D с тех пор, как в 1997-м компания приобрела TSR, издательство Гэри Гайгэкса и Дэйва Арнесона. А самым, пожалуй, показательным можно считать новый рекорд краудфандинга, связанный с веб-шоу Critical Role. Эту передачу в 2015 году начали выпускать продюсеры канала Geek & Sundry (им занимались Фелиция Дэй и Уилл Уитон). Участниками проекта стали актёры озвучки из игровой индустрии, а на роль Мастера Подземелий пригласили Мэтью Мёрсера (голос Маккри из Overwatch).

Еженедельные видео, посвящённые увлекательным приключениям за игровым столом, начали набирать миллионы просмотров! Вскоре Critical Role стала самой известной live-передачей на тему D&D. С 2015-й по 2017-й команда отсняла 115 эпизодов (373 часа геймплея!) в первом сезоне.

И весной участники запустили краудфандинговый проект на создание анимационного сериала. Команда попросила 750 тысяч долларов на 22-минутный выпуск, а в итоге спонсоры «накидали» больше девяти миллионов! Этого хватит ориентировочно на десять выпусков (две сюжетные арки). Экранизация Critical Role стала самым финансируемой среди всех телевизионных проектов на Kickstarter: она обошла рекорд Mystery Science Theatre 3000, на новый сезон которого пожертвовали шесть миллионов.

Настольные ролевые игры вообще и D&D в частности — лучшее хобби на свете. Оно развивает воображение похлеще фантастических книжек, даёт простор действий, выходящий за рамки того, что мы имеем в любой компьютерной RPG, заставляет тактически мыслить не хуже, чем в хардкорной настолке, и дарит заряд эмоций, как после запойного просмотра «Властелина колец»! НРИ — это исключительно многообразный мир как в плане самых разных причудливых вселенных, так и в плане дизайнерских решений и игровых механик.

D&D — отполированная классика, и она безупречно справляется с задачей «поиграть в героическое фэнтези». Мне довелось сыграть и провести свыше полусотни встреч, и многие из этих сюжетов мы с друзьями до сих пор часто вспоминаем. Правда, ностальгировать особо времени нет: обычно на встрече мы достаём кубики и бланки персонажей и снова отправляемся в путь.