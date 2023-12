Лучшие мультфильмы 2023 года по версии «Мира фантастики» (и аниме тоже здесь!)

Каждый год «Мир фантастики» устраивает отдельный хит-парад мультфильмов, в том числе полнометражного аниме. Ведь обычно их так много, что хочется отметить не один-два, а все. В этом году, правда, новинки Disney и Pixar нас разочаровали и не попали в топ — но к счастью, не ими одними жива анимация. Чего стоят последний Миядзаки, новый Синкай и возвращение Человека-паука в мультивселенную! Кроме них мы вспомним и не замеченные большинством картины, в том числе экранизацию Пратчетта и полнометражки по сериалам нашего детства. И пару пилотных эпизодов будущих сериалов, которые стоит посмотреть уже сейчас.

Вавилон-5: Дорога домой

Замечательный сериал «Вавилон-5» в ближайшие годы ждёт перезапуск. Напоследок Джо Майкл Стражински, его создатель, сделал прощальный поклон оригиналу. Не все актёры дожили до наших дней, а те, кто дожил, постарели на 30 лет, так что мультфильм стал лучшим вариантом для возвращения героев.

Сюжет вдохновлён модой на мультивселенные: экс-командор Шеридан проваливается в параллельные миры и встречает старых знакомых. Поскольку увязывать альтернативную историю с сериалом не нужно, Стражински дал себе волю: разгромил и станцию, и Землю, и даже заглянул на Предел. А финальная сцена, похоже, ненавязчиво подводит нас к перезапуску.

Мультфильм рассчитан на фанатов, соскучившихся по любимым героям. Шеридана, Иванову, Лондо, Локли и Литу озвучили актёры из сериала, а диалог с «ненастоящим» Г’Каром звучит как дань памяти покойному Андреасу Кацуласу. Если эти имена вам ничего не говорят, смотреть «Дорогу домой» нет смысла — лучше уж беритесь за сам «Вавилон-5». Но если вы тоже были там, на заре Третьей Эры человечества, то «Дорога домой» для вас.

Братья Вентура: Сияющая кровь сердца бабуина

В 2023 году дождались финала «Братья Вентура». Спецвыпуск «Сияющая кровь сердца бабуина» — фактически восьмой сезон мультсериала. Он начинается там, где кончился седьмой: злодей Монарх обнаруживает родство со своим архиврагом — доктором Вентурой, а сын доктора Хэнк сбегает из дому на поиски себя. Сам же доктор пытается не просадить, казалось бы, бесконечное наследство брата Джонаса.

Здесь нет снисхождения для новых зрителей — не для них мультфильм делали. Если вы не знаете, кто эти ребята, лучше начните с начала, да и фанатам стоит освежить в памяти концовку седьмого сезона. Зато финалу удалось объединить хитросплетённые сюжетные линии в одну историю. Многие второстепенные персонажи вернулись и воссияли: Джефферсон Твайлайт (пародия на Блэйда) наконец-то порубился с вампирами, а субличности в голове Хэнка устроили симпозиум о том, как быть дальше.

За ответами на сюжетные вопросы легко забыть, что мультсериал, в общем-то, не про загадки. Он про наши пороки и поражения, про то, как мы тащим культурный багаж через всю свою жизнь. В финале Док Хаммер и Джейсон Паблик напоминают об этом, делают то же, что делали все двадцать лет, только чуть филиграннее.

Черепашки-ниндзя: Погром мутантов

Команда для перезапуска всеми любимых «Черепашек» собралась неординарная. Сценарист и продюсер — законченный хулиган Сет Роген. В режиссёрском кресле — Джефф Роу, трудившийся над нетленным «Гравити Фолз». На озвучке — Айс Кьюб, Джеки Чан и крепыш Джон Сина. В итоге и ядовитые скептики, и неизлечимые гики были приятно впечатлены увиденным.

Фильм заново рассказывает историю взросления четвёрки в панцирях, начиная с мутагена в канализации и обучения ниндзюцу у крысы Сплинтера. Удивительно, сколько всего вошло в полуторачасовой хронометраж. Здесь и очень убедительные братья-черепашки, показанные в первую очередь неугомонными подростками. И запоминающийся злодей Суперфлай с эффектным внешним видом и острой, как бритва, мотивацией. И адреналиновый экшен в духе лучших фильмов Джеки Чана. А ещё картинка. Вся эта кричащая палитра и повсеместные диспропорции бьют в глаз и попадают точно в сердце.

Изумительный Морис

У Терри Пратчетта не так много экранизаций, как он заслуживает. А ведь на основе его книг можно снять довольно разное кино. Например, сказочный мультфильм про говорящих крыс и самодовольного кота-мошенника, которые дурят доверчивых поселян. Герои заставляют их раскошелиться на «волшебного дудочника», якобы способного избавить их от крысиного нашествия, а потом в одном городке встречают свою выдумку взаправду.

Визуальный стиль «Изумительного Мориса» получился спорным: типичный «Пиксар» с 3D-графикой и носами-картошками с Пратчеттом не очень-то ассоциируется. Зато тут есть и приключения, и обаятельные герои, и умные пратчеттовские рассуждения о природе историй, и многочисленные отсылки к другим книгам сэра Терри — даже САМ СМЕРТЬ заглянул на огонёк. Это детское кино — но именно при помощи такого родителям проще всего «подсаживать» детей на любимого писателя.

Весёлый маленький Бэтмен

Вы вряд ли слышали об этом мультфильме с Amazon Prime, но сейчас самое время о нём узнать. Ведь «Весёлый маленький Бэтмен» — абсолютно рождественское кино, смешное, душевное и ничуть не слащавое. В духе «Одного дома», только здешний Кевин — это маленький Бэтмен.

По версии мультфильма Готэм — самый безопасный город в мире. Потому что здесь Бэтмен не сюсюкался и жёстко покончил с преступностью, чтобы его ребёнок жил в безопасном месте. Теперь восьмилетний непоседа Дэмиен Уэйн растёт в любящей семье (которая состоит из папы и дворецкого Альфреда), учится приёмам ниндзя, мечет игрушечные бэтаранги и мечтает стать настоящим супергероем. Но папе приходится отлучиться по делам, и малыш остаётся один на один с Готэмом, на который надвигается Рождество… и недобитое зло.

Маленького Дэмиена ждёт всё, что должно быть в хорошем рождественском фильме: приключения, познание духа праздника и самого себя, семейные ценности и моральный урок. И надирание жоп суперзлодеям, конечно.

Братья Супер Марио в кино

Нас нечасто радуют экранизациями игр Nintendo. Полнометражный мультфильм «Братья Супер Марио в кино» стал событием — всё-таки франшиза про усатых водопроводчиков у компании одна из самых знаковых. Марио и Луиджи знают и любят многие поколения геймеров по всему миру, а образы и саундтрек из игр знакомы даже тем, кто совсем ими не интересуется.

В итоге можно сказать, что на экраны вышел длинный игровой ролик, набитый пасхалками. Здесь есть всё, чего желает фанатская душа: исторические отсылки на винтажные игры, основные герои второго плана, знакомые враги, легендарные артефакты, оружие. Не забыли даже про марио-картинг, Донки Конга и файтинг Super Smash Bros. Фильм получился ярким, динамичным, качественным с точки зрения анимации, но увы, совершенно обычным. Студия Illumination сделала очередную историю про силу семейных уз и веру в себя, хоть и в оригинальных декорациях Марио-мира. Однако ностальгирующие поклонники Nintendo его очень тепло приняли. Не это ли успех для фильма по мотивам видеоигры?

Судзумэ, закрывающая двери

«Знаем-знаем», скажете вы. Опять Макото Синкай. Опять облака, поезда, медленная музыка, мальчик любит девочку, кот на планшете…

А вот не спешите с выводами: «Судзумэ» — пожалуй, самый драйвовый и юморной из фильмов режиссёра. В первые же двадцать минут из параллельного мира вырываются гигантские тентакли, милый котик творит чёрную магию (с таким видом, будто вот-вот воскликнет «Во славу Котоны!»), человек превращается в колченогий стул и начинается смешная и нелепая погоня под джаз. «Судзумэ» — это городское фэнтези сродни «Ночному дозору», где миру грозит опасность, и только избранные могут её увидеть и остановить. А ещё это — бытовая комедия о подростках в неловких ситуациях.

Но если вы всё-таки поклонник классического Синкая — не переживайте, он верен себе. Облака всё так же прекрасны. Девочка обязательно полюбит мальчика. И история эта не о борьбе со злодеями — Судзумэ и Сото противостоят безликой, неумолимой стихии. Двери и исходящая из них угроза — это прозрачнейшая метафора реальных землетрясений в Японии, одно из которых погубило тысячи людей в 2011 году. Эх, вот бы беды и правда можно было предотвращать, просто вовремя закрывая двери!

Нимона

Экранизация веб-комикса о девочке-оборотне, отвергнутая «Диснеем» и подхваченная другой студией, должна была стать нелюбимым ребёнком и отщепенцем анимации. Но она, подобно своей героине, воспряла над затхлым рынком 2023 года и засияла во всю розовую панковскую красоту. Красота «Нимоны» несовершенна — и мы подробно писали про её сильные и слабые стороны. Но важнее всего то, что она показала: в год, когда все главные анимационные сказочники разочаровывают, может появиться кто-то, кто зарядит драйвом и зацепит простенькой, но душевной историей про драконов, рыцарей и чумовую девчонку.

Сложно сказать, кусают ли в Disney локти от такой потери. Вряд ли: «Нимона» не вписывается в ту эстетику, которую они сейчас предпочитают. Она вообще мало куда вписывается. Но прелесть персонажа и фильма в том, что такое бывает нечасто — случаи, когда несмотря на маленький бюджет, бедную анимацию, спорные отношения с первоисточником и трудную судьбу в прокате всё равно получается мини-взрыв. Увы, только мини. Но, может, всё ещё впереди?

Мальчик и птица

♥ Аниме-фильм года

Великий аниматор Хаяо Миядзаки вернулся из отставки, чтобы, видимо, уже в последний раз поведать нам красивую тёмную сказку, щедро приправленную японской мифологией. На сей раз даже более мрачную, чем обычно. Мальчик Махито потерял маму под бомбами Второй мировой. Он переезжает с отцом в деревню, обнаруживает портал в тайный волшебный мир и встречает говорящих животных. Одно из них, наглая и противная цапля-оборотень, заявляет, что там, за запретным порогом, мальчик ещё может увидеть живой свою маму. Цапля говорит правду — только правда эта окажется совсем не такой, как ожидаем мы, Махито и даже сама цапля…

«Мальчик и цапля» — самое сюрреалистичное творение Хаяо-сана. Персонажи меняют облики, мы встречаем их в разных ипостасях. Диковинные существа живут по своим непонятным и порой жестоким законам. Волшебный мир воздействует на реальный, прорываясь в него, например, стайками попугаев — а пришельцы из реальности меняют «тот свет». Образ старика-творца, который создал эту удивительную вселенную и ищет, кому передать её в наследство, только ленивый не сравнил с самим Миядзаки. Рухнет без него мир грёз и безумия Ghibli или найдётся наследник, готовый продолжить дело? А может, мир и не надо спасать, если его наследие уже и так живёт в душах потомков?

Человек-паук: Паутина вселенных

♥ Мультфильм года

В 2018 году мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» стал прорывом: он радовал необычным визуальным стилем и знакомил с концепцией мультивселенной, состоящей из множества параллельных миров, где в каждом — свой Человек-паук. Отсюда идею подхватил фильм «Нет пути домой», объединив киновоплощения Паука. А дальше Marvel закормит нас мультивселенной по самое горло.

Но в оригинале мультфильм звался Into the Spider-Verse — он лишь вводил в мультивселенную. Во второй части, Across the Spider-Verse, нас повели сквозь неё. Нам показали не только разных Людей-пауков, но и их миры (от обычной родины Гвен до безумных миров Болливуда и панка), и центр мультивселенной, где бесчисленным Паукам можно до бесконечности тыкать друг в друга пальцами. Мультфильм развил тему семьи, показал, как Гвен и Майлз ищут общий язык с отцами. И задал резонный вопрос: а правильно ли, что судьбы всех Пауков подчиняются одному сценарию?

«Паутина вселенных» оборвалась на самом интересном месте. Но продолжение уже скоро — и мы удивимся, если финал трилогии не будет ударным.

А ещё — пилоты сериалов!

Удивительный цифровой цирк

25 минут, которые свели интернет с ума. Маленький пилотный эпизодик, вышедший на YouTube, уже породил тьму-тьмущую фанатских артов, фанфиков, теорий. Клоунесса Помни — один из символов года. Феномен «Отеля “Хазбин”» — «сериала нет, а фэндом есть» — удалось повторить и даже превзойти.

Что это за цирк? Это виртуальное пространство, где обитают мультяшные персонажи, и все они — души реальных людей, насильно помещённые в эти смешные тела. Заправляет цирком безумный конферансье, который пытается заставить этих несчастных разыгрывать милое детское шоу. Вот только цветастый мир, полный жутких глюков и безумия, никак не желает быть милым и детским… Тайны Цирка интригуют, и мы ждём их раскрытия в полноценном сериале.

Лакадейзи

Помните, лет 15 назад интернет заполонили милые рисунки с кошками в шляпах и платьях 1920-х? Это портреты персонажей веб-комикса «Лакадейзи». Он описывает очаровательную гангстерскую вселенную времён Сухого закона, населённую мультяшными котами. Нечто вроде «Блэксэда», только вместо хмурого нуара — винтаж, джаз и юмор.

А в 2023 году комикс получил первую экранизацию. Это короткая зарисовка из жизни котиков-бутлегеров, которые спасают груз драгоценного виски от гангстеров. Большая часть фильма — это сплошные погони и перестрелки, весёлые и очень напряжённые, с применением смекалки и отчасти околостимпанковской техники.

25-минутный мультфильм создавали как пилот сериала. Создатели объявили краудфандинг на съёмки полного сезона и уже собрали нужную сумму. Так что котито-гангстерито скоро снова будут с нами.