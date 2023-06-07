«Человек-паук: Паутина вселенных»: почему Sony не верит в зрителей?

После первого совместного приключения Майлз Моралес и Гвен Стейси страдают в разлуке от одиночества. Однако мультивселенная полна сюрпризов, и им выпадает шанс снова встретиться. Оказывается, они не единственные путешественники между мирами: существует целая организация — Паучье общество. И теперь, когда порядку в мультивселенной угрожает страшная опасность, каждому Человеку-пауку придётся вспомнить, что с великой силой приходит великая ответственность.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Жанр: супергеройский мультфильм

Режиссёры: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон

Роли озвучили: Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Оскар Айзек, Исса Рэй, Джейк Джонсон

Премьера: 30 мая 2023 года

Возрастной рейтинг: 12+

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Похоже на: «Человек-паук: Нет пути домой», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Локи» (2021–…)

Пять лет назад мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» произвёл настоящую революцию в анимации. Мало кто до этого представлял, что можно так рассказывать, а точнее, показывать истории. Зрители и критики стали ждать не менее великолепного продолжения, а на создателей, как и на их героя, свалилось бремя великой ответственности.

После первого мультфильма даже у Фила Лорда, основного автора сценария, ещё не было конкретных планов на продолжение, хотя в сюжете были оставлены некоторые намёки и зацепки. Поэтому, когда работа над «Паутиной вселенных» уже вовсю началась, общее видение того, в какую сторону должна развиваться история, увы, не успело оформиться окончательно.

О первом фильме: «Человек-Паук: Через вселенные»: шесть Пауков против коллайдера Толпа альтернативных версий супергероя собралась, чтобы представить публике одного — Майлза Моралеса. И получилось это действительно весело.

В таком состоянии неопределённости творческая команда собралась вместе, и каждый начал высказывать свои идеи. «Я хочу подробнее раскрыть драму между Гвен Стейси и её отцом!» — сказал первый. «Я хочу продолжить линию отношений Майлза с его родителями!» — добавил второй. «А я думаю, нам нужно показать семейную жизнь Питера Паркера!» — заметил третий. Так продолжалось, пока не высказались все, а потом должен был начаться отбор лучших идей. Но похоже, что команде не хотелось заниматься отсеиванием «лишних». И они решили собрать мультфильм буквально из всего, что было предложено сценаристами, режиссёрами, аниматорами, маркетологами и, конечно, продюсерами.

Студия Sony повторяет ту же ошибку, которая до этого убила серию фильмов с Эндрю Гарфилдом. Они почему-то не могут снять просто фильм про Человека-паука. Кроме обязательных отсылок и камео, в нём должно быть несколько сюжетных линий, даже если они не сочетаются между собой, дюжина новых персонажей, а также подводки к десяти запланированным спин-оффам. В припадке ненасытной жадности, как будто не веря в устойчивый интерес зрителя, студия ведёт себя как Безликий из «Унесённых призраками» и пытается запихнуть в фильм всего и побольше, повторяя «Ещё! Ещё!», хотя сюжет уже лопается от обилия ненужных деталей.

Распухшую до неимоверных размеров историю всё же поделили на два мультфильма. «Паутина вселенных» — это лишь первая часть. Вторая под названием Beyond the Spider-Verse выйдет в марте следующего года. Рубить сюжет пришлось по живому и механически, поэтому заканчивается «Паутина вселенных» на самом интересном месте. Если вы помните то чувство, которое испытали, когда «Хоббит: Пустошь Смауга» оборвался внезапно, без кульминации и развязки, то готовьтесь испытать его снова.

При этом мультфильм намеренно растягивает хронометраж за счёт повторов, пауз и нравоучительных диалогов, пережёвывающих одно и то же — отношения отцов и детей и поиск своего места в мире. К счастью, всё это разбавляется большим количеством юмора. Но если у создателей хотя бы на секунду возникает ощущение, что зритель может чего-то не понять, то они его обязательно догоняют и объясняют ещё раз. И ещё раз, чтоб наверняка.

Это, конечно, легко списать на «детскость» мультфильма. Но вполне вероятно, что во всей команде просто не нашлось человека, который смог бы жёстко обрезать сцены так, чтобы они не длились дольше необходимого. В такие моменты мультфильм как будто забывает о классическом правиле кино — «показывай, а не рассказывай».

Зато когда мультфильм всё-таки показывает, любые претензии немедленно испаряются. Зрители и критики готовились к тому, что «Паутина вселенных» прыгнет выше головы, чтобы превзойти первую часть, но даже самые завышенные ожидания не сравнятся с тем, что происходит на экране. Это буйное великолепие цветов и форм, порождение фантазии самых талантливых аниматоров.

На экране гармонично соседствует множество новых миров и героев, каждому из которых художники подарили уникальный стиль. Переходя в другой мир, герои сохраняют свой оригинальный визуальный образ, поэтому, когда в одном месте собираются выходцы из разных вселенных, картинка становится особенно пёстрой. Пару раз в анимацию добавляли даже кадры с живыми актёрами, но, к сожалению, вышло не очень удачно. Взаимодействие нарисованных и «живых» персонажей не получилось показать так же естественно, как в «Кролике Роджере» почти сорокалетней давности.

Больше всего усилий было направлено на боевые сцены, и эти старания окупились сполна. Каждая битва выглядит захватывающе и изобретательно с точки зрения анимации, постановки и воздействия на эмоции зрителя. А то, что сражений в мультфильме очень и очень много, заставляет восхищаться креативностью создателей ещё больше.

Визуально самым интересным персонажем получился злодей Пятно. Его вроде бы минималистичный дизайн оказался площадкой для множества экспериментов с анимацией. Каждая сцена с его участием выглядит как умопомрачительный аттракцион, причём это можно сказать не только о сражениях, но и о бытовых взаимодействиях персонажа с окружением. Однако насколько злодей великолепен с визуальной точки зрения, настолько же плохо прописаны его характер и мотивация. Пятно — это просто копия Электро из фильма «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». Пока он молча сражается, от него невозможно оторвать взгляд, но едва он открывает рот, как сразу же хочется закатить глаза.

Кроме нового злодея, в мультфильме появляется множество других персонажей из комиксов про дружелюбного соседа во всех возможных вариациях. Вашей любимой версии наверняка тоже нашлось место на экране. «Паутину вселенных» придётся пересмотреть не раз и не два, чтобы найти и пересчитать все отсылки и камео: их там более двухсот. Значимую роль в сюжете, однако, играют лишь лидер Паучьего общества Мигель О’Хара, Джессика Дрю, ставшая наставницей Гвен, Павитр Прабхакар из Мумбэттена, а также запредельно крутой Паук-панк.

Из старых знакомых вновь появляется почти преодолевший кризис среднего возраста Питер Паркер. Впрочем, его можно было вырезать без особого вреда для сюжета. А вот Гвен становится главной героиней наравне с Майлзом, и это не идёт истории на пользу. Сюжетная линия Гвен — основная причина рыхлости и громоздкости сценария, при том что связанный с ней открывающий сегмент, пожалуй, лучший в «Паутине вселенных».

Похоже, значительная часть команды хотела сделать мультфильм именно об этой героине. Sony ведь всё равно собирается снимать спин-офф о ней, так почему нельзя было посвятить вторую часть Гвен, чтобы объединить их с Майлзом истории уже в третьей части? Студии определённо стоит повысить свою самооценку и поверить наконец, что зрители любят этих героев. Sony совсем не обязательно снимать фильмы «как в последний раз», отчаянно пытаясь впихнуть в них невпихуемое.