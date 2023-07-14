«Нимона»: мультфильм и комикс. Как сложное фэнтези стало простой сказкой

Перевёртыш Нимона — воплощение хаоса. Укротить её гордый, часто жестокий нрав не удалось ни её покровителю, тёмному рыцарю Баллистеру, ни благородной Академии героизма и охраны правопорядка. Попыток они, впрочем, не оставляют: на битву с Нимоной собирается чудо-витязь (и бывший товарищ Баллистера) Амброзий Златогульф. Их столкновение прольёт свет не только на прошлое девушки, но и на мрачную изнанку Академии.

Nimona (18+) Жанр: молодёжное технофэнтези

Режиссёр: Ник Бруно, Трой Куэйн

Актёры озвучки: Хлоя Грейс Морец, Риз Ахмед, Юджин Ли Янг, Фрэнсис Конрой и др.

Премьерный показ: 30 июня, Netflix

Продолжительность: 105 минут

Похоже на: «Ши-Ра и непобедимые принцессы», «Совиный дом»

«Нимона» — тот случай, когда история создания интереснее самого мультфильма. У него не было особой рекламы, зато был сложный путь экранизации, переход от одних правообладателей к другим и невероятные зрительские ожидания.

Долгая дорога к экранизации

Изначально «Нимона» была веб-комиксом Н. Д. Стивенсон. История быстро набрала популярность, поэтому её стали продавать ещё и в формате печатной книги (её даже издавали в России). Юмористические скетчи о шебутной девочке-сайдкике с невероятными способностями к оборотничеству и о пафосном злодее-начальнике постепенно перерастали в эпическое противостояние с кучей личных трагедий и разрывающим душу финалом. Конфликты «Нимоны» излишне прямолинейны, в них не хватает изящества, но комикс очаровывает яркими персонажами, умением разговаривать на взрослые темы и уважением к собственной истории, которую не стали переполнять мелодрамой или надуманным хеппи-эндом.

«Нимона» выглядела как идеальная основа для полнометражного мультфильма. Это яркий, стильный, забавный комикс; его несложный сюжет отлично балансирует между комедией и драмой, а эстетику легко воспроизвести в анимации. Изначально права на экранизацию приобрела студия Blue Sky, у которой уже был опыт работы с молодёжным фэнтези «Эпик» (хотя больше всего студия известна по «Ледниковому периоду»). Сложно сказать, что из этого могло бы получиться, ведь у Blue Sky никогда не было чёткого видения и творческой концепции. Зато сотрудники были склонны к интересным экспериментам, которые могли пойти на пользу «Нимоне».

В любом случае этого не произошло: студию Blue Sky купил концерн Walt Disney. Судя по рабочим материалам, видение проекта не сильно менялось — во всяком случае, 3D-модели, которые легли в основу компьютерных дизайнов, не менялись до тех пор, пока Disney не продал права на мультфильм студии Annapurna Pictures. Премьеру, намеченную на 2022-й, отменили. Никто не знает, что заставило руководство Disney зажечь красный свет почти готовому проекту — кроме самого руководства. Ходят слухи, что «Нимона» была слишком квирбейтной для проекта под лейблом Disney, но это предположение расходится с тем, что у того же Disney в 2022-м вышел мультфильм «Странный мир» с квир-линией. Куда реалистичнее выглядит версия о том, что ковид и провал ведущих диснеевских релизов сильно ударили по компании, и она сокращала производство проектов с сомнительным финансовым потенциалом как могла.

В итоге «Нимону» купила Annapurna Pictures — студия, которая не столько сама снимает анимацию, сколько подбирает проекты для совместного производства. Сложно сказать, много ли она внесла изменений в финальный вариант. У Annapurna нет своей анимационной фильмографии, так что и придерживаться какого-то стиля ей нет нужды. Скорее всего, большинство изменений внесли на этапе постпродакшена.

Читайте также Комикс «Нимона»: Эскапизм, да не тот По мере развития сюжета история становится сложнее и мрачнее.

Мультфильм-перевёртыш

«Нимона» очень похожа на всё, что делала Blue Sky, со всеми достоинствами и недостатками. Достоинства несомненны: пускай мультфильм не сохранил изначальный стиль комикса (в цифровой анимации это было невозможно), но он выдержал — по большей части — его дух. Эстетика ушла в сторону НФ, но в остальном герои всё так же носят доспехи и кольчуги, а мода влиятельных чиновников основана на традициях высокого Средневековья.

Но, несомненно, золото фильма — главная героиня.

Конечно, можно сказать, что большую часть работы над образом проделал автор комикса, но сюжет изменён достаточно, чтобы отличать Нимону из мультфильма от Нимоны из комикса. При этом в экранизации она сохранила основу характера. Если у остальных персонажей даже при гиперболизированной мимике нет каких-то отличительных особенностей, то у Нимоны с этим всё в порядке. Перевёртыш просто блистает на их фоне! Она уникальная, она яркая, через неё убедительно передаётся пластика всех существующих животных. Нужно отдать честь создателям «Нимоны»: они потратили время и силы, чтобы разнообразить анимацию зверей, в которых превращается героиня, не стали всё сводить к шаблонным действиям, как это часто делается в крупных студиях. В сочетании с впечатляющими ракурсами и долгими планами это делает экшен-сцены динамичными и незабываемыми. Причём обошлось без модной нынче низкой частоты кадров.

Но это всё касается экшен-сцен. В остальном мультфильме анимация совсем не впечатляющая. Отсутствие деталей и низкополигональность большинства моделей выглядят отнюдь не выигрышно — в фантастической-то истории со сложным сеттингом! Да и засвет отдельных сцен создаёт впечатление не монументальности и величия, а технического брака. Уход в паропанк при сохранении устаревших традиций мог быть отличным стилистическим решением, но он не вяжется с обстановкой современного города — тем более при таких аскетичных минималистических дизайнах. Озвучка соответствует облику персонажей — то есть она преимущественно скучная и пресная. Исключением стала разве что Хлоя Морец, которая добавляет невероятного очарования своей героине.

Сюжет неплох, но он быстро вылетает из головы. Все понимают, что отличия от комикса были неизбежны. Нет ничего дурного в том, чтобы рассказать более простую и общедоступную историю об инаковости. Однако большая часть изменений не пошли на пользу адаптации. Оригинал переворачивал стереотипы рыцарских историй о Благородном герое и Опасном злодее — а мультфильм к ним возвращается, делая героя буквально ни в чём не виноватым и лишая его рыцарской чести и достоинства. Антагонист и вовсе не антагонист. В комиксе, чтобы отразить недостатки антагониста, Н. Д. Стивенсон придумывает аж отдельного персонажа; в мультфильме зритель лишён роскоши видеть хоть какую-то моральную неоднозначность. В предысторию же самой Нимоны добавили мелодраматических ноток и прозрачных параллелей.

Всё это не то чтобы плохо, но это лишает фильм действительно сильного послания и взрослых интонаций. Герои не несут ответственности за серьёзные, непростые решения, которые они принимают, — потому что они их вообще не принимают. Все в итоге хорошие; а кто не хороший, тот наказан. Это всё сопровождается смешными шутками, классными драками и неимоверной харизмой самой Нимоны, но в общем и целом работает слабее, чем могло бы.

* * *

Местами «Нимона» очень смешная. Местами — захватывающая. Местами, чего доброго, даже интересная. Если не сравнивать её с оригиналом, можно даже получить искреннее удовольствие. Однако из такой яркой задумки при долгой истории производства могло выйти нечто большее. Кажется, будто создатели старались в отдельных деталях, а не над всем фильмом сразу. Но за те вещи, которые сделаны хорошо, кое-кто может проникнуться этой маленькой историей, пытающейся выглядеть эпической.