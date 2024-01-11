По доброй традиции мультсериалы на «Мире фантастики» получают свой, особый топ-10 года. Тем более что в этом году лучший из них — действительно важное фантастическое произведение с уникальной вселенной. В эту подборку вошли только западные сериалы (и один российский), без аниме. И нет, мы не забыли, что начался новый сезон «Неуязвимого», но в итоге решили считать его уже по новому, 2024 году.

Время приключений: Фиона и Кейк

Зрителям было непросто расстаться с мультсериалом «Время приключений», поэтому создатели сначала выпустили сборник спецвыпусков «Далёкие земли», а потом и спин-офф. Девушка Фиона и её кошка Кейк — женские версии Финна и Джейка. О них (с применением правила 63) в основном сериале писал фанфики Ледяной Король — он же стал одним из главных героев продолжения.

Фиона и Кейк — обитательницы привычного нам лишённого магии мира. Фиона не может удержаться ни на одной работе и постоянно сталкивается с невесёлыми взрослыми проблемами. Всё меняется, когда её кошка Кейк убегает во внезапно открывшийся ледяной портал. Фионе предстоит познакомиться с обитателями Земли Ууу и узнать, кто такой Саймон Петриков. Сюжетно это прямое продолжение оригинального сериала, так что других подробностей сюжета рассказывать не будем, иначе серьёзно проспойлерим события «Времени приключений».

Этот трогательный и грустный мультсериал снят для зрителей, которые взрослели вместе с Финном и Джейком и теперь понимают, что для поиска себя недостаточно спасти принцессу или нашинковать крутым мечом очередного монстра. Путь к решению проблем обычно тяжёлый и долгий, и пройти его зачастую можно, только если с тобой рядом верные друзья.

Объяснялкины

Изначально «Объяснялкины» были серией шуточно-познавательных скетчей в анимационном альманахе Егора Лоскутова и Дмитрия Сыендука «Я это уже видел», но в 2023 году на «Кинопоиске» выпустили полноценный сезон мультсериала. Проект сочетает в себе и кучу гик-отсылок, и отечественные реалии, и чёрный юмор — и создатели умудряются со всем этим не перебарщивать. С приходом на стриминг сериал слегка ушёл от образовательного формата в раскрытие персонажей и развитие центральной метаистории, и это здорово. Все ведь смотрели скетчи из-за гиперактивного неубиваемого деда и токсичной мамули, а не ради образования.

По части визуала сезон для «Кинопоиска» развернулся на полную, благодаря бюджетам сумев на голову превзойти «Я это уже видел». Тут есть что поразглядывать практически на каждом кадре — особенно хочется отметить ту серию, в которой постоянно меняется стиль графики. В итоге получилось не просто нестыдно, а на мировом уровне. Хочется видеть больше проектов от этой творческой команды, будь то новые сезоны «Объяснялкиных» или какой-то совершенно другой мультсериал.

О сериале «Объяснялкины» с Сыендуком: научно-познавательная передача о расизме, токсичности и рабстве Сериал пародирует не столько «Рика и Морти», сколько поздних «Гриффинов», но делает это успешнее других российских ответов «Симпсонам».

Звёздные войны: Видения, 2-й сезон

Один из самых оригинальных проектов Lucasfilm за последние годы. Идея короткометражек в разных стилях с разными сюжетами и персонажами явно подсмотрена у «Любви, смерти и роботов» и позволяет показать далёкую галактику с разных сторон. Первый сезон делали аниме-студии из Японии, а второй — студии со всего мира (включая знаменитые Aardman и Cartoon Saloon). Второй сезон получился не менее запоминающимся, во многом благодаря разным анимационным техникам (пластилин, 2D, 3D и другим). А ещё в сезоне полно неожиданных деталей, которые добавляют привычным сюжетам и темам новое звучание. Как вам сага в антураже индийского кино? Или отсылки к биографии Маты Хари?

Поклонники «Звёздных войн» часто жалуются, что в сериалах и фильмах по Саге показывают одно и то же (борьбу с Империей, избранных, семью Скайуокеров), но чаще всего даже не знают о существовании Visions. А это буквально сборник новых самостоятельных оригинальных сюжетов, для просмотра которых не надо знать о биографии адмирала Трауна или Асоки Тано.

О сериале «Звёздные войны: Видения», 2 сезон. Лучшие серии Какими получились короткометражные мультфильмы от знаменитых анимационных студий вроде Aardman, Cartoon Saloon и Mir?

Единорог. Вечные воины

Необычных мультфильмов в 2023 году было немного, а вот мультсериалы показали многогранность и глубину. «Единорог» — одно из чудес такого рода. Ожидаемых (никто не сомневался в таланте Геннди Тартаковского), но всё равно греющих душу.

«Единорог» — мистический эпос про героев, которые ведут вечную борьбу со злом, перерождаясь в новых телах. Но в центре внимания не битвы, а сложные отношения между героями, которые вынуждены держать слово, несмотря на изменившиеся обстоятельства. Начавшись немного путано и сухо, к середине «Единорог» выруливает в очень личную историю о тяжести и необходимости компромиссов, когда на тебя давят обещания, данные когда-то давно в прошлой жизни. И не только об этом. История «Единорога» выросла из простого приключения с роботами в нечто мрачное и бесконечно печальное.

Ну и роботы, конечно, хороши. Стимпанк, эльфы, фурри, викторианская эстетика с ориентальными мотивами, рисунок где-то на стыке мультфильмамов Флейшера и раннего аниме Осаму Тэдзуки — как это не любить?

О сериале «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: первые впечатления Первый проект Тартаковского, в котором нет ни интересного мира, ни запоминающихся персонажей.

Рик и Морти, 7-й сезон

В 2023 году приключениям почти безумного учёного и его вечно ноющего внука исполнилось десять лет. За это время шоу прошло путь от феномена взрослой анимации до самого популярного мультсериала планеты, а затем плавно (и заслуженно) вошло в океан мейнстримных мультфильмов для взрослого зрителя, немалая часть которых появилась как раз из-за успеха «Рика и Морти». Сегодня существует два типа людей: те, кто много лет назад пробовал смотреть сериал и бросил, и те, кто преданно ждёт каждый новый сезон. Последние раз за разом размышляют, скатился ли сериал, но продолжают включать эпизод за эпизодом в поисках новой порции абсурдного и грубого юмора.

В этом году шоу столкнулось с кризисом идентичности, лишившись одного из создателей (а заодно и оригинальных голосов Рика и Морти), но довольно успешно его пережило. Новый сезон «Рика и Морти» вышел не таким уж глубоким, однако в нём по-прежнему есть хорошие мерзкие серии (да, та самая про спагетти), глупые серии (возвращение Ice-T, которого мы не ждали) и отличные, доказывающие критикам, почему «Рик и Морти» всё ещё больше, чем просто грубая пародия на весь научно-фантастический жанр сразу.

Легенда о Вокс Махина, 2-й сезон

Продолжение экранизации первой кампании Critical Role — самого популярного шоу про D&D. В отличие от фильма «Честь среди воров», который на уровне сценария симулирует ощущения от настольной партии, сюжет Vox Machina действительно основан на бросках кубиков и решениях, принятых игроками девять лет назад за настоящим игровым столом, с небольшими правками для стройности повествования.

Если первый сезон знакомил нас с командой Vox Machina в целом и показал умение героев работать вместе и доверять друг другу, то второй больше сосредоточен на том, что каждый представляет из себя. В чём истинная сила Грога, где грань мужества Скэнлан и насколько на самом деле могущественная и способная Кейлит. Разбросанная в разные стороны команда познаёт себя, чтобы вновь собраться, столкнуться в схватке с могучими противниками и показать фееричные бои и своё развитие как героев.

Пантеон, 2-й сезон

Второй и, судя по всему, заключительный сезон «Пантеона» стал одним из главных анимационных впечатлений прошлого года. А ведь его могло и не быть: первый сезон в своё время вышел на AMC+, но после масштабной реструктуризации компания решила не завершать работу над уже почти готовым сезоном. Если бы проект не спас Amazon, то «Пантеон» так и остался бы где-то на полках.

В новом сезоне ставки высоки как никогда прежде. О существовании UI (uploaded intelligence), людей, загруженных в мировую Сеть, стало известно всем, а сам интернет решили отключить — во многом из-за угрозы UI, которую, как считают мировые лидеры, невозможно сдержать другим путём. Лояльность команды Каспиана оказывается под сомнением, а Мэдди вновь встретится со своим «загруженным» отцом, которого она уже успела похоронить дважды. Последние два эпизода и вовсе выводят масштаб повествования на эпический уровень, красиво закольцовывая сюжет в самом финале.

Скотт Пилигрим жмёт на газ

Главной фишкой мультсериала стало возвращение к своим ролям актёров из фильма Эдгара Райта с ним самим в кресле продюсера. За сценарий отвечал автор оригинала Брайн Ли О’Мэлли, поэтому фанаты рассчитывали на точную адаптацию. Но оказалось, что рассказывать одну и ту же историю О’Мэлли было скучно и он сделал неожиданную рокировку. В конце первой серии Скотт проигрывает битву, а сюжет уходит в новое русло, где ведущую роль берёт на себя Рамона.

Убрав из сюжета главного героя, сценаристы ближе познакомили зрителя со второстепенными, которым раньше уделяли мало внимания. Дух оригинала при этом никуда не делся — безумный мир, черпающий вдохновение из видеоигр, всё так же ощущается в каждом кадре и даже выигрывает от перехода в анимацию. Чего так однозначно нельзя сказать о творческих решениях, которые сделал О’Мэлли в попытке переосмыслить сам комикс и свою жизнь. Тем не менее за счёт этих смелых идей сериал смотрится свежо и интересно, а поднимаемые в нём темы стали актуальны не только для 20-летних ровесников основных персонажей.

Голубоглазый самурай

«Голубоглазый самурай», придуманный Майклом Грином и Эмбер Ноидзуми, наверняка будет мелькать в подборках лучших и десять лет спустя. Это мейнстримный продукт, рассчитанный на то, чтобы понравиться всем и каждому, но он более чем заслуживает шумихи вокруг себя. Простая формула: яркие цвета, великолепные бои, поставленные Джейн Ву, гуру покадровой анимации боевиков, классический сюжет прямиком из китайского жанра уся (даром что сеттинг — японский) — всё это обеспечит «Самураю» долгую и счастливую жизнь.

Авторам удалось взять до дыр застиранный образ несокрушимого самурая на пути мщения и перевернуть с ног на голову во всём — от пола самурая эпохи Эдо до неоднозначной морали решений героя. Мизу не похожа на классических героев эпоса и уж явно не самый приятный персонаж всей истории. Тем интереснее следить за её кровавой дорогой — а уж крови в «Голубоглазом самурае» предостаточно. Шоу ловко балансирует между боевыми сценами с фантастической хореографией и довольно жестокими эмоциональными моментами.

Царство падальщиков

Мультсериал года

В 2023 году случилось множество выдающихся анимационных проектов — как сериалов, так и полнометражных фильмов. Но именно «Царство падальщиков» стало тем скрытым бриллиантом сезона: за месяц до релиза о нём знали полтора человека, а вскоре после выхода его уже считали едва ли не лучшим научно-фантастическим шоу сезона.

12-серийный мультсериал, снятый HBO по завирусившейся в 2016 году короткометражке Scavenger, рассказывает о группе колонистов космического корабля «Деметр», оказавшихся на обитаемой, но дикой и опасной планете. Именно до мелочей продуманная и талантливо нарисованная экосистема сделала «Царство падальщиков» выдающимся произведением. В этом мультсериале есть немного лавкрафтианских мотивов, щепотка «Аннигиляции» Алекса Гарленда, ужас от столкновения с инопланетным монстром «Чужого» и даже немного от «Навсикаи» Миядзаки.

Вдохновившись всем понемногу, авторы «Царства» создали яркую и гипнотически притягательную историю выживания на планете, которая достойна занять место на небосводе среди лучших научно-фантастических небесных тел. Обязательно к просмотру!