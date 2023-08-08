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    #компьютерный мультфильм #обзор фильма #Черепашки-ниндзя

    «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» — недетское кино про подростков-мутантов

    8 августа 2023
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    08.08.2023
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    3 минуты на чтение
    #компьютерный мультфильм #обзор фильма #Черепашки-ниндзя
    «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» — недетское кино про подростков-мутантов 5

    Учёный Бакстер Стокман создал мутаген для превращения животных в сверхмощных мутантов. Но на его лабораторию совершает налёт некое правительственное агентство, мутанты сбегают, а токсин попадает в канализацию. Дальше вы знаете — крыса и четыре маленьких черепашки влипают в заражённую слизь и превращаются в мутантов.

    Крыса, назвавшая себя Сплинтером (его озвучивает Джеки Чан), растит черепах в канализации, обучая боевым искусствам по кассетам 1980-х и гонконгским боевикам. Учитель запрещает им появляться в человеческом мире, кроме как для кражи продуктов и, конечно, пиццы. Но подростки-мутанты-черепашки больше всего хотят познакомиться с миром людей. Ведь чего хотят все подростки? Признания! В его поисках они выбираются на улицу — и сюжет начинает закручиваться.

    Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

    Жанр: супергеройский мультфильм
    Режиссёр: Джефф Роу
    Мировая премьера: 31 июля 2023 года
    Возрастной рейтинг: PG
    Похоже на: сериал «Черепашки-ниндзя» от Nickelodeon (2012–2017)

    Новая история становления черепашек-ниндзя поставлена Джеффом Роу («Митчеллы против машин») по сценарию, который он написал вместе с Сетом Рогеном, Эваном Голдбергом, Дэном Эрнандесом и Бенжи Самитом. Учитывая производственный бюджет мультфильма (около 70 миллионов), есть все шансы, что его ждёт кассовый успех.

    Первое, что важно отметить, — то, что черепашки-ниндзя наконец-то перестали стремиться к реализму. Честно, на псевдореалистичных черепах из фильмов с Меган Фокс под конец было уже жутковато смотреть. Теперь они вернулись к тому, с чего начинали, — нечётким силуэтам, будто набросанным маркерами и гелевой ручкой. Примерно так изображают черепашек-ниндзя дети, посмотревшие оригинальный мультсериал или перезапуск 2012 года от Nickelodeon (что рисуют дети, посмотрев две живые адаптации, — это вопрос к детским психологам).

    «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» — недетское кино про подростков-мутантов 1

    Новые Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и Донателло выглядят отлично. У них чудесная мимика (у каждого со своими особенностями), их легко отличить даже без цветных масок. А главное — черепашки выглядят настоящими современными подростками. Они только начинают карьеру борцов с преступностью — и думают по большей части о том, что хорошо бы пойти в школу, а не побить мерзавцев в переулках Нью-Йорка.

    Братья постоянно переругиваются, вставляя по две отсылки к поп-культуре в каждую фразу. И это сюжетно оправдано — нам показывают, что весь внешний мир они воспринимают через экраны смартфонов, телевизоров и игровых приставок. Они ни разу ни с кем не говорили вживую, поэтому общаются строчками диалогов из фильмов и сериалов. В этом улавливается некое морализаторство по отношению к современному поколению детей — дескать, вылезайте-ка из своей канализации, бросайте смартфоны и познакомьтесь с кем-нибудь в реале!

    «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» — недетское кино про подростков-мутантов 4

    Зная творчество Сета Рогена и компании, не следует удивляться обилию материала для взрослых в детском мультфильме. И дело не только в неоднозначных шутках и странной озабоченности Сплинтера доением. Именно во взрослом возрасте можно заново полюбить эту мрачную, странную вселенную, наполненную мутантами и безумцами всех мастей.

    С одной стороны, «Погром мутантов» отсылает к детству — тут очень юные черепашки, ещё не знакомые с Эйприл О’Нил (которая тут тоже ребенок). С другой стороны, благодаря рисовке, дерганой анимации, кислотной палитре и местами странному юмору, этот продукт раскроется и для взрослой аудитории, любящей фильмы и мультфильмы Гильермо дель Торо или «Тёмный кристалл» от Netflix, где с персонажами происходили весьма жуткие вещи, пусть и завернутые в анимацию. Концовка же «Погрома мутантов» чрезвычайно проста сюжетно, однако визуально легко напугает даже видавшего виды ребенка — да и иным взрослым будет сниться в кошмарах.

    «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» — недетское кино про подростков-мутантов 2

    «Погром мутантов» оставляет неоднозначное впечатление. Его есть за что любить, почти не за что ругать, но непросто рекомендовать. Это совсем не «Человек-паук: Через вселенные», авторы которого чётко знали свою аудиторию и максимально работали на неё — через графику, мейнстримную музыку, юмор, визуально приятных героев.

    Тут другой случай, и это, к сожалению, может привести к тому, что «Погром» с течением времени останется популярным лишь в узких кругах. Он окажется в одном ряду с «Паранорманом», «Коралиной» и другими мультфильмами, которые вряд ли включишь ребенку перед сном пятый вечер подряд. Хотя, опять же, зная Сета Рогена, «Черепашки» могли встать и на одну полку с «Полным расколбасом» — а этого нам точно не надо.

    «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» — недетское кино про подростков-мутантов 3
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    Журналист, писатель. Исследую странные новые миры внутри фильмов, сериалов и книг.
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