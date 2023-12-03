«Нандор Фодор и говорящий мангуст»: фильм с Саймоном Пеггом и Нилом Гейманом

Нандор Фодор — парапсихолог и скептик. Он считает, что вера в сверхъестественное индивидуальна и может существовать у конкретного человека, но не у многих сразу. Фодор остаётся при своём мнении до тех пор, пока его коллега не рассказывает удивительную историю о фермерах с острова Мэн, у которых завёлся невидимый говорящий мангуст…

Nandor Fodor and the Talking Mongoose Жанр: драма, комедия Режиссёр: Адам Сигал В ролях: Саймон Пегг, Минни Драйвер, Кристофер Ллойд, Нил Гейман (голос) Премьерный показ: в России — 23 ноября 2023 года Продолжительность: 96 минут Похоже на: «Волшебная история» 1997 г., «Бог (не) умер», сериал «Гудини и Дойл»

Название фильма звучит так, будто зрителей ждёт волшебная сказка, нечто среднее между «Гарри Поттером» и «Доктором Дулиттлом», но на самом деле это… историческая драма, основанная на реальных событиях. Парапсихология начала ХХ века вообще заслуживает если не сериала, то потрясающего фильма — о феях из Коттингли, элберфельдских лошадях, полтергейстах из Торнтон-Хит, лох-несском чудовище и да, говорящем мангусте Джефе. Не будем подробно пересказывать эту увлекательную историю, достаточно почитать хотя бы Википедию . Вера британских фермеров 1930-х в невидимого говорящего мангуста дала начало скандальному судебному делу, породила движение «джефистов» и создала уйму ярчайших инфоповодов.

Какой фильм можно снять об этом? Триллер в стиле «Экзорциста»? Исследование парасексуальных фрустраций в стиле Дэвида Линча? Погружение в психологию массовой истерии? Старомодную ленту в духе Хичкока, нечто среднее между комедией, хоррором и сеансом психоанализа? Режиссёр малоуспешных хорроров и ромкомов Адам Сигал посчитал, что из этого выйдет отличная история о том, как скептик обретает веру.

Решение, мягко говоря, странное: говорящий мангуст плохо подходит на роль божественной сущности, способной обратить в веру закоренелого атеиста, а потому сам материал сопротивляется подобной трактовке. Сюжет фильма противоречит не только реальным фактам, которые гораздо интереснее сценария, но и внутренней логике. Нандор Фодор показан как пусть и разуверившийся, но всё же парапсихолог, однако он совершенно не умеет общаться с потусторонними сущностями и искренне удивляется чужой вере в сверхъестественное. Столь же странно выглядит и его помощница — и речь не о том, что гримёры не смогли адаптировать внешность и макияж Минни Драйвер под эпоху. Просто женщина, долгие годы проработавшая с таким человеком, не может внезапно уверовать в мангуста, вести с начальником квазирелигиозные споры и вообще принять образ доброй христианки, ставящей под сомнение скепсис босса.

То есть жанрово «Нандор Фодор» вроде бы имитирует фильмы о вдохновении через парапсихологию, как повествующая о феях из Коттингли «Волшебная история» 1997 года. Но на деле это версия религиозных фильмов серии «Бог (не) умер», где замещающие христиан джефисты объясняют глупому атеисту-скептику, зачем верить в говорящего мангуста.

Причём Сигал не ощущает комизма ситуации, хотя явно пытается создавать комедию самым неловким способом. Он не чувствует, что вера в говорящего мангуста смешна и абсурдна. Не пытается переосмыслить Джефа, как, например, «Макаронного монстра». Режиссёр без тени иронии подаёт его как метафору Бога. Вплоть до того, что в финале обезумевший Нандор Фодор орёт в пустоту: «Покажись мне, Джеф! Дай поверить в тебя!»

Но это всё ещё фильм про говорящего мангуста!

Проблемы фильма не ограничиваются концепцией, его реализация также вызывает вопросы. Операторская работа вышла скучной и пресной. Сара Дин — стопроцентный профессионал, но явно неразборчива в проектах и не спорит с режиссёрами, которые строят кадр исключительно на средних планах и слышать не хотят о панораме и крупных планах. Монтаж отвратительный. Дэвид Фриман — тоже отличный специалист с тридцатилетним стажем, но в этом фильме он не показывает своё мастерство. Комедийные тайминги не соблюдаются, сцены затянуты, кадры длятся дольше нужного.

В «Нандоре» собрался первоклассный актёрский состав: Саймон Пегг, Минни Драйвер, Кристофер Ллойд. Гейман отрывается в роли говорящего мангуста. А смотреть в итоге можно только на Ллойда, который, похоже, даже тут способен получать удовольствие. Геймана в российском дубляже всё равно переозвучили. Пегг весь фильм ходит с одним выражением лица, Драйвер нечего делать, кроме как картинно вскидывать брови, а остальным и вовсе не раздали вменяемых установок. В итоге талантливая Джессика Балмер пытается подать свою героиню в четырёх разных жанрах. Добавим сюда проблемы с выбором локаций (картину явно не на острове Мэн снимали), гримом и посредственным саундтреком.