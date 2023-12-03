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    #Нил Гейман #обзор фильма #Саймон Пегг

    «Нандор Фодор и говорящий мангуст»: фильм с Саймоном Пеггом и Нилом Гейманом

    3 декабря 2023
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    03.12.2023
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    3 минуты на чтение
    #Нил Гейман #обзор фильма #Саймон Пегг
    «Нандор Фодор и говорящий мангуст»: Саймон Пегг верит в Нила Геймана

    Нандор Фодор — парапсихолог и скептик. Он считает, что вера в сверхъестественное индивидуальна и может существовать у конкретного человека, но не у многих сразу. Фодор остаётся при своём мнении до тех пор, пока его коллега не рассказывает удивительную историю о фермерах с острова Мэн, у которых завёлся невидимый говорящий мангуст…

    Nandor Fodor and the Talking Mongoose

    Жанр: драма, комедия

    Режиссёр: Адам Сигал

    В ролях: Саймон Пегг, Минни Драйвер, Кристофер Ллойд, Нил Гейман (голос)

    Премьерный показ: в России — 23 ноября 2023 года

    Продолжительность: 96 минут

    Похоже на: «Волшебная история» 1997 г., «Бог (не) умер», сериал «Гудини и Дойл»

    Название фильма звучит так, будто зрителей ждёт волшебная сказка, нечто среднее между «Гарри Поттером» и «Доктором Дулиттлом», но на самом деле это… историческая драма, основанная на реальных событиях. Парапсихология начала ХХ века вообще заслуживает если не сериала, то потрясающего фильма — о феях из Коттингли, элберфельдских лошадях, полтергейстах из Торнтон-Хит, лох-несском чудовище и да, говорящем мангусте Джефе. Не будем подробно пересказывать эту увлекательную историю, достаточно почитать хотя бы Википедию . Вера британских фермеров 1930-х в невидимого говорящего мангуста дала начало скандальному судебному делу, породила движение «джефистов» и создала уйму ярчайших инфоповодов.

    Какой фильм можно снять об этом? Триллер в стиле «Экзорциста»? Исследование парасексуальных фрустраций в стиле Дэвида Линча? Погружение в психологию массовой истерии? Старомодную ленту в духе Хичкока, нечто среднее между комедией, хоррором и сеансом психоанализа? Режиссёр малоуспешных хорроров и ромкомов Адам Сигал посчитал, что из этого выйдет отличная история о том, как скептик обретает веру.

    «Нандор Фодор и говорящий мангуст»: Саймон Пегг верит в Нила Геймана 1

    Решение, мягко говоря, странное: говорящий мангуст плохо подходит на роль божественной сущности, способной обратить в веру закоренелого атеиста, а потому сам материал сопротивляется подобной трактовке. Сюжет фильма противоречит не только реальным фактам, которые гораздо интереснее сценария, но и внутренней логике. Нандор Фодор показан как пусть и разуверившийся, но всё же парапсихолог, однако он совершенно не умеет общаться с потусторонними сущностями и искренне удивляется чужой вере в сверхъестественное. Столь же странно выглядит и его помощница — и речь не о том, что гримёры не смогли адаптировать внешность и макияж Минни Драйвер под эпоху. Просто женщина, долгие годы проработавшая с таким человеком, не может внезапно уверовать в мангуста, вести с начальником квазирелигиозные споры и вообще принять образ доброй христианки, ставящей под сомнение скепсис босса.

    То есть жанрово «Нандор Фодор» вроде бы имитирует фильмы о вдохновении через парапсихологию, как  повествующая о феях из Коттингли «Волшебная история» 1997 года. Но на деле это версия религиозных фильмов серии «Бог (не) умер», где замещающие христиан джефисты объясняют глупому атеисту-скептику, зачем верить в говорящего мангуста.

    «Нандор Фодор и говорящий мангуст»: Саймон Пегг верит в Нила Геймана 3

    Ксак думаете, сколько реплик за всю ленту произнесёт говорящий мангуст? Около десяти. Самая пустая трата времени Нила Геймана

    Причём Сигал не ощущает комизма ситуации, хотя явно пытается создавать комедию самым неловким способом. Он не чувствует, что вера в говорящего мангуста смешна и абсурдна. Не пытается переосмыслить Джефа, как, например, «Макаронного монстра». Режиссёр без тени иронии подаёт его как метафору Бога. Вплоть до того, что в финале обезумевший Нандор Фодор орёт в пустоту: «Покажись мне, Джеф! Дай поверить в тебя!»

    Но это всё ещё фильм про говорящего мангуста!

    Проблемы фильма не ограничиваются концепцией, его реализация также вызывает вопросы. Операторская работа вышла скучной и пресной. Сара Дин — стопроцентный профессионал, но явно неразборчива в проектах и не спорит с режиссёрами, которые строят кадр исключительно на средних планах и слышать не хотят о панораме и крупных планах. Монтаж отвратительный. Дэвид Фриман — тоже отличный специалист с тридцатилетним стажем, но в этом фильме он не показывает своё мастерство. Комедийные тайминги не соблюдаются, сцены затянуты, кадры длятся дольше нужного.

    «Нандор Фодор и говорящий мангуст»: Саймон Пегг верит в Нила Геймана 2

    В «Нандоре» собрался первоклассный актёрский состав: Саймон Пегг, Минни Драйвер, Кристофер Ллойд. Гейман отрывается в роли говорящего мангуста. А смотреть в итоге можно только на Ллойда, который, похоже, даже тут способен получать удовольствие. Геймана в российском дубляже всё равно переозвучили. Пегг весь фильм ходит с одним выражением лица, Драйвер нечего делать, кроме как картинно вскидывать брови, а остальным и вовсе не раздали вменяемых установок. В итоге талантливая Джессика Балмер пытается подать свою героиню в четырёх разных жанрах. Добавим сюда проблемы с выбором локаций (картину явно не на острове Мэн снимали), гримом и посредственным саундтреком.

    Единственный повод смотреть «Нандора Фодора» — это подивиться, как неудачно можно обойтись с прекрасной съёмочной группой, первосортным кастом и уникальным материалом, если доверить его плохому постановщику. Впрочем, эксплуатационное кино о религии не так уж далеко от второсортных ужасов и сырых ромкомов, и потому у плохих режиссёров эти жанры часто пересекаются.

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    Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы.
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