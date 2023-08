«Два, три, демон, приди!» — душевный фильм ужасов от звёзд YouTube

Девушка Мия переживает смерть матери — переживает долго, болезненно и никак не может примириться с потерей. Отец, которому тоже приходится нелегко, стал ей почти чужим, поэтому теперь её семья — это лучшая подруга Джейд, её младший брат Райли и их мать Сью. Одним из способов заполнить пустоту в душе для Мии становится новое развлечение в компании сверстников — своеобразные спиритические сеансы. Подростки по очереди берутся за керамическую руку и впускают в себя духов, от чего испытывают непередаваемое удовольствие. Не нужно быть насмотренным зрителем, чтобы понять: в один прекрасный момент всё пойдёт наперекосяк.

Talk To Me Жанр: ужасы

Режиссёр: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

В ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто, Отис Дханджи

Премьерный показ: 30 октября 2022 года (мировая премьера), 10 августа 2023 года (Россия)

Продолжительность: 95 минут

Похоже на: «Коматозники», «Уиджи: Доска Дьявола», «Астрал», «Последний обряд», «Бабадук»

Близнецы из Австралии Дэнни и Майкл Филиппу — дебютанты в режиссуре, но уже довольно опытные люди в сфере медиа. Их Youtube-канал RackaRacka сейчас приближается к 7 миллионам подписчиков, а их видео всегда набирали солидное количество просмотров. Братья много экспериментировали со спецэффектами (в том числе практическими), снимали пародии, кроссоверы и короткометражные ужастики. Уже несколько лет назад подписчики называли их будущим хоррор-индустрии, а ещё говорили, что их полнометражное кино — только вопрос времени. И всё же ролики на Youtube и полноценный художественный фильм — разные форматы. Результат вполне мог не оправдать ожиданий фанатов.

К счастью, Дэнни и Майкл — действительно талантливые и неглупые люди, которые с уважением относятся к жанру ужасов и осознают его повествовательный потенциал. Дэнни Филиппу выступил одним из авторов сценария — в интервью он говорил, что черпал вдохновение как у признанных мастеров жанра, так и в хоррорах новой волны. Вдохновение в этом случае не означает цитирование или оммажи — сюжет получился на удивление самостоятельным. На первый взгляд тут стандартная завязка «подростки играют с проклятым артефактом, и всё становится плохо», но «Два, три, демон, приди!» внутри оказывается больше, чем снаружи.

Шутки про российскую локализацию и «Саги в Вегасе» уже поднадоели, но тут молчать невозможно. Дурацкое «Два, три, демон, приди!» попахивает дешёвым фильмом категории B, где какое-то кровожадное исчадие ада по очереди лакомится доверчивыми подростками. На деле в фильме нет никакого демона, а оригинальное название Talk To Me («Поговори со мной») — не глупая оккультная считалочка, а крик о помощи.

Главная героиня Мия — одинокая, потерянная душа. Она почти не общается с отцом, её сторонятся сверстники, за глаза называя прилипалой, а мать лучшей подруги небезосновательно считает её «проблемной». Когда появляется возможность поучаствовать в развлечении — призывать духов, она с радостью за неё хватается, причём буквально. Проводник в потусторонний мир в этом фильме — стильная керамическая рука, внутри которой, по слухам, настоящая отрубленная конечность почившего медиума. Судя по надписям на артефакте, она сменила много хозяев, среди которых был некий МИХАNЛ (ДОСМОТ?), но никто не задумывается, почему она ни у кого не задержалась надолго.

По местным спиритическим канонам нужно подержаться за руку и попросить призрака с тобой поговорить, после чего он сразу к тебе явится. Правила призыва здесь не заимствованные, а новоизобретённые, поэтому сюрпризы могут ожидать даже опытных фанатов хорроров. Ко всем героям приходят разные духи, настроение и характер которых зависит от душевного состояния призывающего. Представляете, кто мог явиться к страдающей и отчаянно жаждущей внимания Мие? Призракам можно позволять ненадолго занимать своё тело — одержимый дёргается и говорит странные вещи, остальные хохочут и стримят происходящее в соцсети. Впускает в себя духа и Мия, что несколько сцен спустя приводит к крайне нехорошим последствиям.

Всё верно, этот фильм — очевидная метафора проживания травмы, причём проживания в худшем варианте. В реальной жизни не все ходят к психотерапевтам и занимаются саморазвитием. Очень и очень многие вместо этого ищут отдушину в опасных занятиях. Филиппу не скрывают, что сеансы спиритизма здесь — аналогия приёма разрушительных наркотиков. И снова не нужно искать скрытые слои и смыслы — она легко считывается и даже прямым текстом проговаривается в фильме. Эта идея выросла из личного опыта Дэнни. Его сосед экспериментировал с наркотиками и вызвал у себя судорожный припадок. Вместо того, чтобы помочь человеку, окружающие смеялись и снимали его на видео. Просмотр этого ролика ужаснул будущего режиссёра и впоследствии лёг в основу сюжета.

Лёгкость восприятия подтекстов объясняется не ленивым сценарием, а тем, что Филиппу хорошо чувствуют аудиторию. Если, скажем, для понимания сюжетов Джордана Пила подчас нужно не только иметь неплохой культурный багаж, но и проштудировать пару детальных разборов, то близнецы куда более милосердны к зрителю. Да, похвалить себя за проницательность не получится, зато фильм придётся по душе куда более широкому кругу зрителей. Здесь понимание того, как работают охваты на Youtube, сыграло режиссёрам на руку. Конечно, можно поворчать, что мораль подаётся слишком в лоб и вообще вставлена только потому, что в современном кино модно говорить о травмах. А можно не ворчать и получить удовольствие от просмотра.

Фильм действительно приносит удовольствие — он изобретательно снят, быстро затягивает и держит в напряжении до самого конца. Оператор Аарон Маклиски заслуживает особой похвалы. Его камера то и дело преподносит сюрпризы, будь то нестандартный ракурс, удачный поворот или любопытная работа с фокусом. Шокирующих моментов и скримеров тут совсем немного, но те, что есть, надолго врезаются в память. Возможно, за счёт этого фильм вышел не таким уж страшным — он интересный и увлекательный, но не пугающий. В нём есть жуткая неуютная атмосфера, но она лишь вызывает лёгкий фоновый дискомфорт и вряд ли заставит плохо спать по ночам.

Комедийный талант Филиппу тоже нашёл применение. Им удалось выдержать тонкий баланс и не дать диалогам скатиться в клоунаду — все мы знаем фильмы, в которых шутки не разряжают обстановку, а напрочь ломают атмосферу. Майкл рассказывал, что одним из источников вдохновения стал его любимый фильм «Воспоминания об убийстве» (реж. По Джун Хо). В корейском триллере его особенно впечатлило ловкое смешение жанров, которые настолько плавно перетекали друг в друга, что иногда невозможно было отделить комедию от драмы.

Каким бы интересным ни был сюжет, он не мог сработать без правдоподобных героев. С этим у фильма полный порядок — времени на раскрытие характеров немного, но персонажи ощущаются живыми людьми, а не картонными болванчиками-функциями. Подростки ведут себя как подростки, хотя русский дубляж изо всех сил старается превратить их в замаскированных стариков — how do you do, fellow kids? (серьёзно, молодежь так не разговаривает). Удачные образы героев — заслуга не только сценария, но и актёров. Единственным знакомым лицом для вас, скорее всего, будет Миранда Отто (Эовин из «Властелина колец»), но новички тоже смотрятся достойно. Особенно впечатляют Софи Уайлд (Мия) и Джо Бёрд (Райли) — хочется надеяться, что у этих ребят большое будущее.

Фильм успел побывать на фестивале Sundance, о чём Филиппу выпустили милейший ролик . Знак качества подтвердила и студия А24, которая взяла «Два, три, демон, приди!» под крыло. На студии тщательно подходят к подбору фильмов и имеют дело только с потенциальными хитами — не прогадали они и на этот раз. При бюджете в 4,5 миллиона долларов мировые сборы уже приближаются к 40 миллионам. В производство уже запущен сиквел, плюс Филиппу скоро выпустят приквел, целиком снятый на телефоны. Вселенную фильма действительно есть куда расширять.