    9
    Кино | Обзоры кино

    «Два, три, демон, приди!» — душевный фильм ужасов от звёзд YouTube

    15 августа 2023
    Фото аватара
    15.08.2023
    9792
    6 минут на чтение
    «Два, три, демон, приди!» — умный фильм ужасов от звёзд YouTube 4

    Девушка Мия переживает смерть матери — переживает долго, болезненно и никак не может примириться с потерей. Отец, которому тоже приходится нелегко, стал ей почти чужим, поэтому теперь её семья — это лучшая подруга Джейд, её младший брат Райли и их мать Сью. Одним из способов заполнить пустоту в душе для Мии становится новое развлечение в компании сверстников — своеобразные спиритические сеансы. Подростки по очереди берутся за керамическую руку и впускают в себя духов, от чего испытывают непередаваемое удовольствие. Не нужно быть насмотренным зрителем, чтобы понять: в один прекрасный момент всё пойдёт наперекосяк.

    Talk To Me

    Жанр: ужасы
    Режиссёр: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
    В ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто, Отис Дханджи
    Премьерный показ: 30 октября 2022 года (мировая премьера), 10 августа 2023 года (Россия)
    Продолжительность: 95 минут
    Похоже на: «Коматозники», «Уиджи: Доска Дьявола», «Астрал», «Последний обряд», «Бабадук»

    Близнецы из Австралии Дэнни и Майкл Филиппу — дебютанты в режиссуре, но уже довольно опытные люди в сфере медиа. Их Youtube-канал RackaRacka сейчас приближается к 7 миллионам подписчиков, а их видео всегда набирали солидное количество просмотров. Братья много экспериментировали со спецэффектами (в том числе практическими), снимали пародии, кроссоверы и короткометражные ужастики. Уже несколько лет назад подписчики называли их будущим хоррор-индустрии, а ещё говорили, что их полнометражное кино — только вопрос времени. И всё же ролики на Youtube и полноценный художественный фильм — разные форматы. Результат вполне мог не оправдать ожиданий фанатов.

    К счастью, Дэнни и Майкл — действительно талантливые и неглупые люди, которые с уважением относятся к жанру ужасов и осознают его повествовательный потенциал. Дэнни Филиппу выступил одним из авторов сценария — в интервью он говорил, что черпал вдохновение как у признанных мастеров жанра, так и в хоррорах новой волны. Вдохновение в этом случае не означает цитирование или оммажи — сюжет получился на удивление самостоятельным. На первый взгляд тут стандартная завязка «подростки играют с проклятым артефактом, и всё становится плохо», но «Два, три, демон, приди!» внутри оказывается больше, чем снаружи.

    «Два, три, демон, приди!» — умный фильм ужасов от звёзд YouTube 1

    Шутки про российскую локализацию и «Саги в Вегасе» уже поднадоели, но тут молчать невозможно. Дурацкое «Два, три, демон, приди!» попахивает дешёвым фильмом категории B, где какое-то кровожадное исчадие ада по очереди лакомится доверчивыми подростками. На деле в фильме нет никакого демона, а оригинальное название Talk To Me («Поговори со мной») — не глупая оккультная считалочка, а крик о помощи.

    Главная героиня Мия — одинокая, потерянная душа. Она почти не общается с отцом, её сторонятся сверстники, за глаза называя прилипалой, а мать лучшей подруги небезосновательно считает её «проблемной». Когда появляется возможность поучаствовать в развлечении — призывать духов, она с радостью за неё хватается, причём буквально. Проводник в потусторонний мир в этом фильме — стильная керамическая рука, внутри которой, по слухам, настоящая отрубленная конечность почившего медиума. Судя по надписям на артефакте, она сменила много хозяев, среди которых был некий МИХАNЛ (ДОСМОТ?), но никто не задумывается, почему она ни у кого не задержалась надолго.

    По местным спиритическим канонам нужно подержаться за руку и попросить призрака с тобой поговорить, после чего он сразу к тебе явится. Правила призыва здесь не заимствованные, а новоизобретённые, поэтому сюрпризы могут ожидать даже опытных фанатов хорроров. Ко всем героям приходят разные духи, настроение и характер которых зависит от душевного состояния призывающего. Представляете, кто мог явиться к страдающей и отчаянно жаждущей внимания Мие? Призракам можно позволять ненадолго занимать своё тело — одержимый дёргается и говорит странные вещи, остальные хохочут и стримят происходящее в соцсети. Впускает в себя духа и Мия, что несколько сцен спустя приводит к крайне нехорошим последствиям.

    «Два, три, демон, приди!» — умный фильм ужасов от звёзд YouTube

    Всё верно, этот фильм — очевидная метафора проживания травмы, причём проживания в худшем варианте. В реальной жизни не все ходят к психотерапевтам и занимаются саморазвитием. Очень и очень многие вместо этого ищут отдушину в опасных занятиях. Филиппу не скрывают, что сеансы спиритизма здесь — аналогия приёма разрушительных наркотиков. И снова не нужно искать скрытые слои и смыслы — она легко считывается и даже прямым текстом проговаривается в фильме. Эта идея выросла из личного опыта Дэнни. Его сосед экспериментировал с наркотиками и вызвал у себя судорожный припадок. Вместо того, чтобы помочь человеку, окружающие смеялись и снимали его на видео. Просмотр этого ролика ужаснул будущего режиссёра и впоследствии лёг в основу сюжета.

    Лёгкость восприятия подтекстов объясняется не ленивым сценарием, а тем, что Филиппу хорошо чувствуют аудиторию. Если, скажем, для понимания сюжетов Джордана Пила подчас нужно не только иметь неплохой культурный багаж, но и проштудировать пару детальных разборов, то близнецы куда более милосердны к зрителю. Да, похвалить себя за проницательность не получится, зато фильм придётся по душе куда более широкому кругу зрителей. Здесь понимание того, как работают охваты на Youtube, сыграло режиссёрам на руку. Конечно, можно поворчать, что мораль подаётся слишком в лоб и вообще вставлена только потому, что в современном кино модно говорить о травмах. А можно не ворчать и получить удовольствие от просмотра.

    «Два, три, демон, приди!» — умный фильм ужасов от звёзд YouTube 2

    Фильм действительно приносит удовольствие — он изобретательно снят, быстро затягивает и держит в напряжении до самого конца. Оператор Аарон Маклиски заслуживает особой похвалы. Его камера то и дело преподносит сюрпризы, будь то нестандартный ракурс, удачный поворот или любопытная работа с фокусом. Шокирующих моментов и скримеров тут совсем немного, но те, что есть, надолго врезаются в память. Возможно, за счёт этого фильм вышел не таким уж страшным — он интересный и увлекательный, но не пугающий. В нём есть жуткая неуютная атмосфера, но она лишь вызывает лёгкий фоновый дискомфорт и вряд ли заставит плохо спать по ночам.

    Комедийный талант Филиппу тоже нашёл применение. Им удалось выдержать тонкий баланс и не дать диалогам скатиться в клоунаду — все мы знаем фильмы, в которых шутки не разряжают обстановку, а напрочь ломают атмосферу. Майкл рассказывал, что одним из источников вдохновения стал его любимый фильм «Воспоминания об убийстве» (реж. По Джун Хо). В корейском триллере его особенно впечатлило ловкое смешение жанров, которые настолько плавно перетекали друг в друга, что иногда невозможно было отделить комедию от драмы.

    «Два, три, демон, приди!» — умный фильм ужасов от звёзд YouTube 3

    Каким бы интересным ни был сюжет, он не мог сработать без правдоподобных героев. С этим у фильма полный порядок — времени на раскрытие характеров немного, но персонажи ощущаются живыми людьми, а не картонными болванчиками-функциями. Подростки ведут себя как подростки, хотя русский дубляж изо всех сил старается превратить их в замаскированных стариков — how do you do, fellow kids? (серьёзно, молодежь так не разговаривает). Удачные образы героев — заслуга не только сценария, но и актёров. Единственным знакомым лицом для вас, скорее всего, будет Миранда Отто (Эовин из «Властелина колец»), но новички тоже смотрятся достойно. Особенно впечатляют Софи Уайлд (Мия) и Джо Бёрд (Райли) — хочется надеяться, что у этих ребят большое будущее.

    Фильм успел побывать на фестивале Sundance, о чём Филиппу выпустили милейший ролик . Знак качества подтвердила и студия А24, которая взяла «Два, три, демон, приди!» под крыло. На студии тщательно подходят к подбору фильмов и имеют дело только с потенциальными хитами — не прогадали они и на этот раз. При бюджете в 4,5 миллиона долларов мировые сборы уже приближаются к 40 миллионам. В производство уже запущен сиквел, плюс Филиппу скоро выпустят приквел, целиком снятый на телефоны. Вселенную фильма действительно есть куда расширять.

    Даже если «Два, три, демон, приди!» не станет классикой, его однозначно стоит рекомендовать к просмотру. Фильм получился свежим и захватывающим, а главное, в нём есть душа (и мы не о потерянных призраках из местного лимба).

    В юности Дэнни Филиппу попал в аварию, после чего долго пробыл в больнице в состоянии сильнейшего шока. Шок прошёл, только когда в палату пришла сестра и взяла его за руку. Мие тоже хотелось взять кого-нибудь за руку, чтобы почувствовать, что всё будет хорошо, — это раскрывается в сюжетной линии с парнем её подруги. Увы, не все протянутые руки сулят поддержку и умиротворение. Иногда рукопожатие может стать дорогой в ад.

    «Два, три, демон, приди!» — умный фильм ужасов от звёзд YouTube 6
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Луна-25»: зачем нужна российская экспедиция на Луну 7
    0
    50706
    «Луна-25»: зачем нужна российская экспедиция на Луну

    Антон Первушин рассказывает, в чём цель экспедиции, как шла её подготовка и чего нам ждать в ближайшие дни.

    Видео: играем в «Э
    0
    32093
    Видео: играем в «Эверделл» с BadComedian, Ануаром и Два в Кубе

    Новое видео от Hobby World.

    Читаем рассказ «Шарлатан» Ольги Салоник
    0
    109522
    Читаем рассказ «Шарлатан» Ольги Салоник

    Каждый студент, желающий приобщиться к научной мысли, должен поставить себе наноблок, для связи с Архивом. Только вот что делать, если с твоим наноблоком всё в порядке, а вот со связью — не совсем?

    Читаем книгу «Вычисляя звёзды» Мэри Робинетт Коваль
    0
    160198
    Читаем книгу «Вычисляя звёзды» Мэри Робинетт Коваль

    Первая глава целиком — в ней мы видим катастрофу, которая изменила облик мира.

    Производственный бюджет «Чужих»: сколько стоили блокбастеры из 1980-х? 6
    0
    194973
    Бюджет «Чужих»: сколько стоили голливудские фильмы 1980-х?

    Сколько получили Сигурни Уивер и Джеймс Кэмерон и сколько стоили спецэффекты.

    Обзор Aliens: Dark Descent. Своя среди Чужих 6
    0
    203791
    Обзор Aliens: Dark Descent. Своя среди Чужих

    В космосе никто не увидит нашу рецензию.

    Во что поиграть? Настольные игры августа 2023 6
    0
    234073
    Во что поиграть? Настольные игры августа 2023

    Возьмите под управление волчью стаю, посоревнуйтесь в игре на ловкость или отправьтесь в сказочные земли.

    Перекатываемся и страдаем о Dark Souls в 91-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    364918
    Перекатываемся и страдаем о Dark Souls в 91-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Бесконечные клоны, красные фантомы, народный фольклор и многое другое!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить