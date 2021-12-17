«Братству кольца» — 20 лет! Как открылась дверь в Средиземье

Киносага «Властелин колец» Питера Джексона обрела культовый статус почти сразу после выхода на экраны двадцать лет назад — она получила фанатскую поддержку, сопоставимую с благоговейной любовью зрителей к «Звёздным войнам». Более того, она стала частью популярной культуры, прочно вошла в сознание как фанатов творчества Толкина, так и неподкованных обывателей, а также разошлась на мемы, которые живы до сих пор. Сложно найти человека, кто не орал бы хоть раз в жизни: «Ты не пройдёшь!» — и не повторял знаменитое: «Нельзя просто так взять и пройти в Мордор». Почему членов Братства помнят поимённо не только заядлые толкинисты даже двадцать лет спустя? В чём величие трилогии Питера Джексона? Вспоминаем, как рождалась легенда и какой след она оставила в культуре.

Одним из главных и неожиданных достижений фильма стала популяризация не столько книг профессора Толкина, сколько самого жанра фэнтези. «Братство Кольца» и его продолжения изменили взгляд широкой публики на жанр как таковой. До экранизации он пользовался популярностью в основном у разношёрстных групп гиков, собирающихся в школьных подвалах и на городских задворках, и ситуация была примерно одинаковой в большинстве стран Европы и Америки. После экранизаций «Гарри Поттера» и «Властелина колец», вышедших на экраны с разницей в месяц, фэнтези превратилось в мейнстрим.

Эпопея уважаемого профессора Джона Толкина, довольно сложная, полная исторических и философских отсылок, изначально считалась произведением fiction, то есть художественной литературы в целом (а вовсе не фэнтези, то есть genre fiction). Отношение к ней изменилось после того, как в 1960-х появились дешёвые американские издания трилогии в мягком переплёте. Стоили такие книги немного, печатались быстро, а их обложки напоминали пьяный сон хиппи. Так «Властелин колец» стал нишевой литературой и обрёл широкую популярность в узких кругах.

Ситуацию усугубляло и то, что сын профессора Кристофер Толкин, распоряжавшийся литературным наследием отца, многократно выступал против экранизаций и прочих адаптаций его произведений, считая эти тексты святыней, а большинство фанатов — презренными еретиками. Он во многом был прав. Однако в случае с Питером Джексоном и его творением самые завзятые скептики оказались вынуждены признать достоинства трилогии.

Режиссёр из ниоткуда

До начала съёмок «Властелина колец» Питер Джексон, мягко говоря, не считался самым именитым режиссёром Голливуда. Последним фильмом, который Джексон снял перед «Братством Кольца», была паранормальная комедия «Страшилы» (1996) — лихая и смешная кровавая баня с Майклом Джеем Фоксом в главной роли. А спустя пару лет тот же человек взялся за экранизацию одного из самых сложных и философских романов двадцатого века.

События развивались столь стремительно, что даже сам режиссёр не мог за ними уследить. Изначально Джексон планировал снять «Хоббита» и приступить к «Властелину колец» лишь после выхода ленты на экраны. Потом ему предложили создать две части «Властелина колец», затем попытались заставить уложить титанический труд Толкина в один фильм. Джексон отказался. И оказался прав. В его видение Средиземья поверил глава New Line Cinema Роберт Шей и дал добро на три фильма.

К моменту начала съёмок проект уже был очень амбициозным. Дело в том, что три фильма франшизы решили снимать одновременно — ничего подобного ранее никто не делал. Но New Line Cinema, далеко не первому игроку на голливудской сцене, требовался прорыв. И «Властелин колец» должен был им стать.

Главную ставку делали на реалистичность и по-настоящему эпический размах. Именно поэтому костюмы и декорации, изготовленные специально для съёмок, сыграли куда большую роль, нежели спецэффекты. И поэтому же «Братство Кольца» смотрится отлично двадцать лет спустя, а лужа расплавленного золота из последней части «Хоббита» уже через пару лет после завершения проката вызывала у зрителей горькую слезу и недоумение. Как оказалось, с самого начала можно было обойтись старыми добрыми масками, гримом и минимальными эффектами.

Но без людей обойтись было нельзя. В съёмочную группу «Властелина колец» входило 2400 человек, а статисты и вовсе составляли чуть ли не целую армию Гондора — 26 тысяч человек верой и правдой служили Джексону целых пять лет. Компания, кроме того что содержала эту почти настоящую армию, построила 64 мини-декорации, многие из которых были совсем не миниатюрными.

Я хотел создать самый достоверный мир из всех возможных. И решил, что он должен ощущаться исторически реальным и пестрить деталями, создающими иллюзию присутствия. Питер Джексон

Для претворения столь смелых планов в жизнь Джексон начал перечитывать «Сильмариллион» и строить мир Средиземья согласно первоисточнику. Буквально. Прекрасный белокаменный град Минас Тирит стал самой большой декорацией, когда-либо созданной в Южном полушарии. Более того, она функционировала как целый съёмочный город. В нём даже работали настоящие таверны, где можно было и выпить, и закусить.

Идиллический Шир тоже построили с нуля, причём строительство началось ещё за год до съёмок. Питер Джексон объяснил своё решение просто: он хотел создать реальное обжитое поселение, где у каждого жителя есть свои милые сердцу укромные уголки для прогулок и любимые кабаки, а не стандартную киношную декорацию, как в парке развлечений, — блестящую снаружи и пустую внутри. Для пущей достоверности в Шире организовали настоящий огород — его плодами могла полакомиться съёмочная группа. Всё это великолепие дополняли 16 тысяч ушей и шерстистых ножек, за которые мы все так любим хоббитов.

Отчасти как раз несметное количество масок, протезов, силиконовых ушей и прочих радостей гримёра определило реалистичность фильма. Орки Джексона до сих пор вселяют ужас, а эльфы не постарели (во всех смыслах) ни на секунду.

Эльфы и хоббиты

Не последней причиной успеха стал удачный кастинг. Почти все актёры оказались действительно похожи на своих персонажей и способны отлично их сыграть. В образе мудрого владыки Элронда сложно представить кого-то, кроме Хьюго Уивинга, а с роли отважного Арагорна начался новый этап карьеры Вигго Мортенсена. Удалась и Арвен в исполнении Лив Тайлер с её неземной красотой и эльфийской грацией.

С кастингом Джексону во многом помогла удача. Несмотря на то что изначально в роли Гэндальфа Джексон видел Шона Коннери, выбрал он в итоге Иэна Маккеллена. К сожалению, актёр отказался, так как был занят на съёмках «Людей Икс». Расстроенная команда собралась искать другого Гэндальфа, и только Роберт Шей не терял надежды. Он лично встретился с Маккелленом и спросил, что конкретно ему мешало. Оказалось, что съёмки «Людей Икс» заканчивались на три дня позже даты начала съёмок для «Властелина колец». Шей вздохнул и сказал, что ради Гэндальфа можно и подождать три дня. И его подождали.

Ждать пришлось и Арагорна. Изначально на роль истинного короля Гондора взяли Стюарта Таунсенда, который в то время был довольно молод и гламурен. Арагорн же, несмотря на благородный и утончённый облик истинного короля Гондора, нёс за плечами груз прожитых десятилетий. Как потомок нуменорцев, он, согласно первоисточнику, старел гораздо медленнее людей, однако и совсем юным не выглядел. Именно таким благородным бродягой и предстал перед Джексоном Вигго Мортенсен, который в итоге заменил Таунсенда на площадке. И настолько вжился в роль, что даже спал пару недель в лесу в костюме Бродяжника.

Кино для всех, герой для каждого

Джексон позже объяснял, что, приступая к первому фильму, хотел снять ленту для тех, кто просто любит кино. Включая тех, кто ничего не знал о хоббитах и орках, в жизни не открывал «Сильмариллион», никогда не слышал о любви Берена и Лютиэн и не обсуждал с товарищами противоречивую личность Феанора. В конце концов, какой бы любовью ни пользовался роман, некоторые его части не столь важны для адаптации. Например, эпизод с участием то ли местного аватара автора, то ли одного из богов-творцов, то ли просто чудака-затворника Тома Бомбадила и его прекрасной жены Золотинки часто вызывает недоумение у читателей — Толкин так и не объяснил, кто они такие, и у фанатов есть немало теорий на этот счёт. Вполне объяснимо, что Бомбадила Джексон решил выкинуть: в трилогии и так хватило бы персонажей, чтобы заполнить три десятка средних по размеру романов, фильмов и сериалов.

Сюжет «Властелина колец», в особенности первого тома, не слишком сложен. Мотивы персонажей и стороны, на которые они становятся, определяются практически сразу и остаются неизменны до самого финала. Неоднозначен разве что страдающий от ПТСР Голлум, вызывающий то ненависть, то жалость, то брезгливость. Сложным можно также назвать и Боромира, который, как и Голлум, попадает под тлетворное влияние любимой золотой вещицы Тёмного Властелина Саурона. В остальном же расклад ясен: разношёрстные герои (благородные, хоть и не без недостатков) идут сражаться за всё хорошее против всего плохого. Никто из зрителей не сомневается, что маленькие хоббиты всё смогут, Арагорн победит и станет королём, а Арвен его не предаст. Красота первого фильма заключается не в его непредсказуемости, а в его атмосфере и человечности героев и злодеев.

В романе Толкина, как и во всех трёх фильмах Джексона, главный антагонист — это Саурон и его Кольцо Всевластия, противостоять которому не может даже древняя и мудрая Галадриэль. Но сценаристы решили ввести в «Братство Кольца» более понятных антагонистов, нежели всеми любимое Вселенское Зло. Такой выбор логичен, так как даже Саруман способен лишь запереть Гэндальфа, но не убить. Они оба полубоги и по уровню крутости превосходят остальных. Более того, Саруман, как Рапунцель, почти всю книгу сидит в своей башне, в то время как Саурон вообще появляется исключительно в образе всевидящего ока.

Так появился невероятный по отвратительности орк Луртц, которого в романе нет. Он наравне с назгулами угрожает героям физической расправой. Вместе они становятся основными антагонистами фильма, которые чинят препятствия Братству, пустившемуся в дальний путь. Именно Луртц убивает Боромира — пожалуй, единственного неоднозначного парня в стане стопроцентно хороших ребят. Так толпа безликих орков из романа воплотилась в одном сложившемся персонаже с историей преступлений и какой-никакой мотивацией.

Но главный герой должен быть один. И это хоббит Фродо Бэггинс. Все остальные — второстепенные персонажи. Даже Гэндальф. Даже Арагорн. Основной конфликт всей трилогии — это внутренний конфликт Фродо и его выбор нести тяжкую ношу в одиночку. Конечно, верный товарищ (по книге — слуга) Сэм не даёт ему пуститься в самоубийственное странствие одному. Но храбрость не делает Сэма вторым главным героем, хотя и статистом он тоже не остаётся.

Джексон сумел снять историю Фродо, не превращая всех прочих персонажей в крутые декорации. Это особенно заметно в первом фильме: в Братство Кольца входят девять героев, и, кроме них, в истории ещё есть как минимум Арвен, Галадриэль, Элронд и Саруман. И никто из них не кажется картонным. Да, у каждого есть доминирующая характеристика: крутой лучник, забавный коротышка, мудрая владычица и так далее. Однако Леголас способен не только выполнять акробатические трюки с луком, но и демонстрировать целый спектр сложных эмоций, характерных для практически бессмертного эльфа, впервые столкнувшегося со смертью лицом к лицу. А гном Гимли не просто парень, который любит помахать оружием, выпить, закусить и упасть лицом в салат, но ещё и верный друг, очень даже умеющий быть серьёзным. И эти моменты серьёзности в исполнении неунывающего гнома кажутся по-настоящему страшными.

Ни одной лишней сцены

С первых минут «Братства Кольца» Джексон бросает зрителя в пучину экшена, не давая передышки: эпическое сражение, потерянный макгаффин, ставки вселенского масштаба. Так начинается история, в которую оказываются вовлечены и эльфы, и люди, и хоббиты.

Каждая сцена первого фильма выполняет больше одной функции. В книге масштабный фейерверк просто устраивается на гулянке по случаю дня рождения Бильбо. Но в фильме тот же эпизод вводит в сюжет двух очаровательных раздолбаев — Мерри и Пиппина (по книге они присоединяются к Фродо и Сэму намного позже). Потом эти двое спрашивают про второй завтрак, и Арагорн смотрит на них как на умалишённых. Так мы в одном коротком диалоге узнаём и о привычном распорядке дня хоббитов, и о тяжёлом образе жизни следопыта Арагорна.

Джексон не просто расширил канон — он дал некоторым персонажам проявить себя там, где в романе они были статистами. Например, в книге Фродо и его друзей спасает от назгулов эльф Глорфиндель (ещё один выброшенный за ненадобностью персонаж книги). В фильме это делает Арвен, дочь Элронда и возлюбленная Арагорна, — и тут же зрители узнают об их отношениях. За бурю, свалившуюся на головы Братства, ответственен Саруман, а не прихоти погоды. Тут зрители понимают, насколько Саруман велик и могуч. Он, конечно, не просто сидит в башне и строит козни, а действует.

Джексон снимает эпизоды как своего рода мини-истории, каждая из которых несёт в себе сразу несколько повествовательных функций: показывает предысторию (как герои дошли до такой разрухи), даёт героям развернуться, рассказывает об их отношениях друг с другом и с собой и, конечно, двигает сюжет вперёд. У Джексона каждая драка — история. Всё, что есть в сценах Мории, — от приглушённых тонов декораций до зловеще затихающей музыки — заслуживает пристального внимания. Вот небольшой пример. В сценарии Джексона написано как-то так: «Братство бежит вниз по ступенькам». А теперь вспомните, как те ступеньки выглядели. Не свернуть шею, бегая по ним, — уже великое достижение. Да, Джексон любит гротеск и элементы хоррора — это очевидно из его фильмографии. Но он также знает, как применять их со вкусом.

Концепты и ракурсы

Джексон уделил немало внимания сочетанию работы художников и операторов. Ему были важны детали. Например, он хотел подчеркнуть разницу в росте между хоббитами, людьми и эльфами. В одной из первых сцен, где Гэндальф приходит к Бильбо в гости, эта разница показана с помощью удачных ракурсов и хитрых декораций, где бедный Иэн Маккеллен бьётся головой о потолок и мебель раза три за сцену.

Толкин, как известно, оставил некоторые иллюстрации своих произведений. Но, увы, у профессора было слишком много научной работы, и дополнить все свои эпические труды визуальными элементами он просто не успел. Именно поэтому художники сыграли столь важную роль в формировании восприятия «Властелина колец» в целом. Когда «Братство Кольца» вышло в прокат, фанаты благодаря иллюстрациям уже имели представление о том, как примерно выглядели Ривенделл и Мория, эльфы и орки. Но даже они не могли вообразить, какой пир для глаз приготовили для них киноделы.

Для работы над концепт-артами фильма Джексон пригласил Алана Ли и Джона Хоу, знаменитых иллюстраторов произведений Толкина. Это они создали эстетику норы хоббита и прекрасных чертогов эльфов. А Джексон фактически полностью перенёс на экраны их дизайн, свет и композиции.

Своим произведением Джексон во многом закрепил основы современной иконографии эльфов и орков. Как раз такими они предстают почти во всех MMORPG. Даже последние The Elder Scrolls, где есть разные подвиды эльфов, не так далеко ушли от образов, воплощённых на экране Джексоном. Да, можно вспомнить и анимационную экранизацию «Хоббита» и «Возвращения короля» от Ранкина и Басса. Но даже красочные персонажи из этих лент не способны вытеснить из нашего сознания уже прочно укоренившиеся в нём фигуры из «Братства Кольца».

Звуки музыки

Музыка наравне с визуальными элементами определила многие киноленты, и трилогия Джексона, где музыка тонко вплетена в повествование, не исключение. Говард Шор создал сложный и масштабный саундтрек для трилогии, достойный стоять в одном ряду с произведениями таких мастеров, как Джон Уильямс и Ханс Циммер.

Шор написал для «Властелина колец» более сотни музыкальных тем. О первом фильме Говард Шор говорил следующее: «Я думал о нём как о первом акте оперы». И это неслучайно. Так как трилогия изначально снималась как единое целое, а музыка должна была сопровождать героев с самого начала до победного конца, Шор решил сделать из саундтрека отдельное повествование. Он ввёл несколько узнаваемых тем в первый фильм, развил их во втором и завершил в последнем, оставив на десерт горько-сладкое послевкусие. Шор добился эффекта целостности с помощью сразу нескольких приёмов.

Начал композитор с лейтмотивов. Зрители узнают пасторальную тему хоббитов и пафосные перкуссии, сопровождающие основные эпические битвы. Сама музыка предвещает смену обстановки или появление того или иного персонажа, дополняя актёрскую игру. Количество лейтмотивов добавляет темам сложности. Тему Братства, например, исполняет полный симфонический оркестр. На момент выхода первого фильма уделять такое внимание музыкальному сопровождению было явлением не уникальным, но и не частым.

Мало кто может забыть хоровое исполнение эльфийских тем в Лотлориене и Ривенделле. Шор не первый и не единственный, кто использовал мощь хора для создания музыки к фильму. Сергей Прокофьев включил сразу несколько хоровых произведений в «Александра Невского» 1939 года. Джон Уильямс не обошёл стороной возможности хора в приквелах «Звёздных войн». Шор пошёл по их стопам. Только он не просто один раз обратился к хору, а задействовал все виды пения во всех комбинациях. Тему кошмарных назгулов, например, исполняет хор маори горловым пением.

Вероятно, желание воссоздать Средиземье — музыкально и визуально — и делает как «Братство Кольца», так и всю трилогию столь необычной и цепляющей. Можно обожать фильмы Джексона или относиться к ним прохладно, но сложно отрицать их новаторскую роль почти во всех кинематографических областях.

Выше всех ожиданий

«Братство Кольца» было рисковым проектом, которым занимались творцы, влюблённые в первоисточник. Потому им и удалось пробить потолок ожиданий — открыть «Оскар» для картин фэнтези и научной фантастики. Последняя часть трилогии, «Возвращение короля», превзошла первую часть и взяла главную статуэтку — в номинации «Лучший фильм». Но именно с «Братства Кольца», получившего тринадцать номинаций, начался этот путь.

Как признавался Рассел Шварц, занимавшийся в New Line Cinema маркетингом и дистрибуцией, он не был уверен в том, что творение Джексона может на что-то рассчитывать в мире «серьёзных критиков». В конечном счёте их картина не сумела избежать того, что он называл «the dreaded f-word» («проклятое слово на букву f»). Только речь здесь не о ругательствах, а о «фэнтези» — ярлыке, который «серьёзные» критики никогда не жаловали. Исключением из правил были всё те же «Звёздные войны», номинированные в 1977 году на звание лучшей киноленты. Все другие проекты подобного жанра довольствовались номинациями за лучшие костюмы, грим и спецэффекты. «Братство Кольца» первым обошло их всех.

Первая часть трилогии захватывает сразу. Это фильм, который знает, где нагнести ужас, а где вдохнуть надежду, где устроить хаос, а где показать идеальный порядок, где подчеркнуть тишину, а где с фанфарами бросить всех в битву. «Братство Кольца» сумело совместить в себе серьёзные философские темы и визуальный спектакль, захватывающий сюжет и долгие паузы, неприглядный реализм и идеализированную фантазию. Как раз потому его до сих пор любят, пересматривают, разбирают на мемы и цитируют.

«Братство Кольца» — это не только фильм о том, как добро борется со злом. Это ещё и фильм о начале большого путешествия, о поисках ответов. Ответы все герои, конечно, для себя найдут, только уже в следующих фильмах. А в «Братстве Кольца» путешествие только начинается.