Обсуждаем хорроры Майка Флэнагана в 56-м выпуске Фантастического подкаста

Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Денис Старостин обсуждают творчество Майка Флэнагана, на счету которого как фильмы ужасов, так и леденящие кровь сериалы. Этот выпуск подкаста приурочен к к выходу нового сериала Флэнагана «Клуб полуночников», ну и, кроме того, к надвигающемуся Хэллоуину. Включайте, если не боитесь!
Обращаем внимание: в этом выпуске изрядное количество спойлеров!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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