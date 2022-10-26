Обсуждаем хорроры Майка Флэнагана в 56-м выпуске Фантастического подкаста

Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Денис Старостин обсуждают творчество Майка Флэнагана, на счету которого как фильмы ужасов, так и леденящие кровь сериалы. Этот выпуск подкаста приурочен к к выходу нового сериала Флэнагана «Клуб полуночников», ну и, кроме того, к надвигающемуся Хэллоуину. Включайте, если не боитесь!

Обращаем внимание: в этом выпуске изрядное количество спойлеров!

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.