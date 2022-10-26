    1253
    Подкасты
    #сериал #хоррор и ужасы

    Обсуждаем хорроры Майка Флэнагана в 56-м выпуске Фантастического подкаста

    26 октября 2022
    Avatar photo
    26.10.2022
    6936
    0 минут на чтение
    #сериал #хоррор и ужасы
    Мистика «Клуб полуночников» Майкла Флэнегана про детей в хосписе выйдет 8 октября 3

    Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Денис Старостин обсуждают творчество Майка Флэнагана, на счету которого как фильмы ужасов, так и леденящие кровь сериалы. Этот выпуск подкаста приурочен к к выходу нового сериала Флэнагана «Клуб полуночников», ну и, кроме того, к надвигающемуся Хэллоуину. Включайте, если не боитесь!
    Обращаем внимание: в этом выпуске изрядное количество спойлеров!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Подписаться на подкаст
    Слушайте на Apple Podcasts
    Яндекс.музыка
    Тестовый пост для экспериментов
    Слушать в Google Подкастах
    Тестовый пост для экспериментов 3
    TuneIn
    Тестовая страница для экспериментов 3
    Тестовый пост для экспериментов 2
    Тестовый пост для экспериментов 4    

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Алексей Иванов «Пищеблок»: пионерские ужасы для ностальгирующих 1
    Алексей Иванов «Пищеблок»: пионерские ужасы для ностальгирующих
    «Очень странные дела»? 2 сезон: лучший подарок к Хэллоуину 13
    «Очень странные дела», 2 сезон: лучший подарок к Хэллоуину
    Томас Лиготти «Песни мертвого сновидца. Тератограф» 1
    Томас Лиготти «Песни мертвого сновидца. Тератограф»

    Статьи

    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор 7
    0
    3161
    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор

    Можно выдыхать — большинство опасений не подтвердились.

    Читаем рассказ «Демон Максвелла» — из киберпанк-сборника «Потаённая девушка» Кена Лю
    0
    59924
    Читаем рассказ «Демон Максвелла» — из киберпанк-сборника «Потаённая девушка» Кена Лю

    Он повествует об американской женщине-физике японского происхождения, которую в разгар Второй мировой войны депортируют в Японию.

    Сериал «Властелин колец: Кольца власти» снят с любовью — но стоило ли оно того? 6
    0
    71219
    Сериал «Властелин колец: Кольца власти» снят с любовью — но стоило ли оно того?

    Обзор самого дорогого сериала в истории телевидения.

    Лучшие книги про героев-дипломатов и мирные решения: фэнтези и фантастика 5
    0
    122958
    Лучшие книги про героев-дипломатов и мирные решения: фэнтези и фантастика

    Подборка историй про мирное решение конфликтов.

    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк
    0
    194510
    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк

    Scorn — биомеханический хоррор, который не смог

    «Андор», полуфинал сезона: Да пребудут с вами силовики 7
    0
    241111
    «Андор», полуфинал сезона: Да пребудут с вами силовики

    Новый сериал по «Звёздным войнам» продолжается: обыкновенный фашизм Империи, суровые жертвы во имя Восстания и новый взгляд на знакомых героев.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 4
    0
    250755
    Тэд Уильямс «Братья ветра». Приквел знаменитого цикла

    Самая первая летопись Светлого Арда.

    «А вы, батенька, случайно не Мэри Сью?» — отрывок из руководства по саморедактуре «Причеши меня»
    0
    309596
    «А вы, батенька, случайно не Мэри Сью?» — отрывок из руководства по саморедактуре «Причеши меня»

    Как отличить ложные признаки Мэри Сью от настоящих? Делится писательница и редактор Екатерина Звонцова.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить