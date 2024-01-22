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    #итоги #итоги 2023 #лучшее аниме #лучшие мультсериалы

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года (и нет, «Атака титанов» не №1!)

    22 января 2024
    Фото аватара
    22.01.2024
    21798
    9 минут на чтение
    #итоги #итоги 2023 #лучшее аниме #лучшие мультсериалы
    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 13

    Прошедший год в аниме был богат на сиквелы. Ещё бы — тут вам и финал «Титанов», и долгожданные продолжения нашумевших хитов. Но это ещё не значит, что они захватили всё наше внимание. Японцы продолжают радовать нас новыми оригинальными проектами: от дерзкого издевательства над «Гарри Поттером» до жизнеутверждающего зомби-апокалипсиса и меланхоличного фэнтези-путешествия. Всё это и не только в нашей подборке лучших аниме-сериалов 2023 года.

    Ребёнок идола / [Oshi no Ko]

    айдол-триллер года

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 4

    Завязка сериала кажется странной — доктор и пациентка умирают и перерождаются детьми своего любимого шестнадцатилетнего айдола. Но такой необычный подход позволил Аке Акасаке дать мощный старт жуткой истории за кулисами шоу-бизнеса. Финал первого эпизода, который даже крутили в кинотеатрах, обсуждало всё аниме-сообщество.

    С присущей Акасаке колкостью [Oshi no Ko] катком проходится по индустрии развлечений: айдолам, ютуберам, реалити-шоу. Сериал затрагивает и непростую жизнь детей-актёров, прогоняемых через бездушную корпоративную машину, и особенности популярности в интернет-эпоху, и безжалостность фанатов. Раскрывая тайны своей матери, близнецы Хосино сталкиваются со всей этой тьмой — ложью, манипуляциями, завистью, ненавистью и депрессией. Некоторые эпизоды даже имеют предупреждения для особо впечатлительных.

    Конечно, [Oshi no Ko] не такой психоделический, как «Идеальная грусть», но дело Сатоси Кона живёт. Студия Doga Kobo и Дайсукэ Хирамаки умело объединили цветастую палитру с холодом, простирающимся с обратной стороны сцены.

     

    Магическая битва 2 / Jujutsu Kaisen, 2 сезон

    блокбастер года

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 2

    Новый сезон главного современного сёнэна (наравне с «Истребителем демонов») очень ждали. Он должен был не только раскрыть прошлое любимчика публики Годзё Сатору и антагониста Суругу Гэто, но и показать кровавое побоище на улицах Сибуи, которое переживут далеко не все. Однако запомнят этот сезон скорее по шокирующим новостям об отвратительных условиях работы аниматоров на студии MAPPA: им приходилось страшно перерабатывать (ещё больше, чем обычно) и буквально спать в офисе. И всё ради того, чтобы показать фанатам весь масштаб потрясающих боёв, которыми наполнено аниме.

    Поэтому команде режиссёров и аниматоров стоит отдать должное — выглядит «Магическая битва 2» восхитительно. Да, к глубине сюжета и персонажам появляются серьёзные вопросы, но чего точно не отнять, так это того, что от зрелищности некоторых сцен падает челюсть, а темп не сбавляет обороты ни на один эпизод. Это действительно самый адреналиновый блокбастер, который вы могли найти в аниме за прошедший год.

    Нежить и Неудача / Undead Unluck

    безумный мир года

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 6

    На первый взгляд Undead Unluck кажется обычным боевым сёнэном. Не то чтобы это неправда, но, чёрт возьми, как же свежо здесь выглядят способности персонажей. Главная героиня Фуко насылает на любого, кто к ней прикоснётся, случайную неудачу — от банановой кожуры под ногой до падения метеорита на голову. А её бессмертный напарник Анди благодаря регенерации конечностей может и отрубленными пальцами стрелять, и даже летать.

    Ёсифуми Тодзука расписал очень любопытный мир, который поначалу кажется копией нашего, но чем дальше заходит история, тем больше понимаешь, как интересно и необычно он устроен. Сражения персонажей похожи не на те, что были в «Наруто», а на те, что в «ДжоДжо»: главной задачей героев становится не пересилить противника, а перехитрить его, разгадав, какую концепцию он отрицает.

    Вместе с сумасбродными персонажами и драйвовым экшеном от команды, подарившей нам «Пламенную бригаду пожарных», Undead Unluck представляет собой захватывающее зрелище, от которого тяжело оторваться.

    Мэшл / Mashle

    магическая академия года

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 10

    Представьте мир, где каждый — волшебник, и статус в обществе определяет не богатство и происхождение, а запас маны. Герою Mashle с этим не повезло: он родился без способностей к магии. Чтобы не выделяться, Мэш включил режим Ванпанчмена и за годы тренировок так прокачал физическую силу, что окружающим кажется, будто он владеет особой «магией мышц». Ему даже удаётся поступить в элитную академию вроде Хогвартса (отсылок к «Гарри Поттеру» здесь хватает), где обучают первоклассных волшебников.

    Весь сериал — квинтэссенция визуально крышесносных боёв и комичных ситуаций. Герой то сходит с ума от профитролей, то изобретательно решает бытовые для магов задачи с помощью грубой силы. Метла не хочет прыгать в руку по первому зову? Можно хорошенько топнуть, чтобы её подбросило ударной волной. Параллельно авторы знакомят зрителей с новыми персонажами, которые наверняка позже сыграют важную роль, и ненавязчиво добавляют всё больше сквозного сюжета. В первом сезоне как следует раскрыть его не успели, но создать интригу получилось.

    Семья шпиона 2 / Spy x Family, 2 сезон

    семейный ситком года

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 5

    В прошлый раз сериал, рассказывающий про фальшивую семью, которая состоит из шпиона, убийцы и маленькой хулиганки-телепатки, мы назвали аниме года за то, как весело и лампово (а главное — доступно для практически любого зрителя) он показывает семейную теплоту на фоне шпионских интриг и холодной войны. Ну и за Анечку, конечно же! Невозможно не умиляться с того, как она мысленно угорает над «родителями», всеми силами скрывающими свои секреты.

    Вы только не удивляйтесь — второй сезон делает всё то же самое, и любим мы его так же сильно. К тому же тут не только новые комедийные зарисовки из жизни Форджеров, где Аня с помощью арахиса и игрушечного пистолетика доводит террористов до обморока, а её подруга Ребекка, насмотревшись мелодрам, клеится к взрослому мужику, — но и сюжетная прогрессия. Крупная арка второй половины сезона больше раскрывает Йор и причины, по которым она до сих пор не бросает кровавую работу, а заодно и фальшивую семью.

    Предсмертный список зомби / Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto

    позитив года

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 8

    Вы ещё никогда не видели настолько жизнеутверждающий зомби-апокалипсис! Сериал о парне, который благодаря концу света смог уйти с нелюбимой эксплуататорской работы и начать жить, воодушевляет чуть ли не каждым своим эпизодом. Харо Асо не интересует обычный хоррор о выживании — вместо этого он создаёт яркий контраст между безумным окружением, где зомби-акула бегает по суше, глупым безбашенным юмором и трогательными историями людей, когда-то потерявших жизненные ориентиры.

    Это аниме, поднимающее тему смысла жизни, способно найти отклик у каждого из нас. А его красочный стиль с пейнтбольной эстетикой и бодрой постановкой однозначно гарантирует приятное времяпрепровождение за просмотром.

    Сага о Винланде / Vinland Saga, 2 сезон

    драма года

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 7

    Первый сезон «Саги о Винланде» в 2019 году покорил всех историческим сеттингом, брутальными боями викингов и харизматичными героями, которые проходят через душераздирающие события. Но обрубленная концовка оставила горькое послевкусие. Продолжение призвано исправить это.

    Новый сезон сосредоточен на Торфинне, который потерял смысл жизни и стал рабом на тихой ферме вдали от войн. Автор проводит его через все круги ада (буквально, местная Вальхалла незабываема), заставляет вспомнить о пролитой крови, а затем исцеляет и превращает в героя — это один из самых потрясающих примеров работы над персонажем в аниме. Да и к остальным героям привязываешься, к каждому обитателю фермы, даже к глупому и надменному сынку хозяина. Поэтому смотреть, как люди пашут землю и рассуждают о жизни, так завораживающе.

    «Винланд» продолжает рассматривать ценность жизни в глазах воинственного народа и прогоняет героев через тяжелейшую драму. Без второго сезона первый уже смотрится неполным. Именно тут мы наблюдаем историю Торфинна, прошедшего полный круг и нашедшего себя. История так красиво закольцовывается, что даже зная, сколько событий манги ещё не экранизировано, продолжения уже и не ждёшь. В этой точке «Сага о Винланде» выглядит эталонно.

    Иллюзия рая / Tengoku Daimakyou

    мистика года

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 1

    Прекрасный сериал, не замеченный многими по вине студии Disney+, которая почему-то не любит рекламировать купленные ей аниме. Несмотря на молодых главных героев, «Иллюзия рая» — довольно взрослая смесь мистики и научной фантастики с обилием непростых тем, мелких деталей и главенством принципа «не рассказывай, а показывай». Следя за двумя параллельными сюжетами — о странствиях Кируко и Мару по постапокалиптической Японии и о группе детей в таинственной лаборатории, мы понемногу собираем детали головоломки и пытаемся разгадать, что же произошло с миром, откуда взялись монстры и как герои связаны друг с другом. Сериал в бодром темпе отвечает на одни вопросы и тут же интригует другими, постоянно удерживая внимание.

    Крепко завязывая сюжетный клубок, аниме рассуждает об истоках человечности и поиске светоча надежды в тёмном мире. И главное — как роскошно оно при этом выглядит! «Иллюзия рая» — одно из самых красивых аниме года: от превосходной режиссуры и анимации до впечатляющих фонов, отлично передающих упадок цивилизации, и атмосферной музыки. Такое пропускать было бы преступлением!

    Монолог фармацевта / Kusuriya no Hitorigoto

    героиня года

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 3

    Ещё одно не фэнтези, но историческое аниме, которое слишком нас впечатлило, чтобы не быть упомянутым. Снова оказываемся в неожиданном сеттинге — императорском дворце древнего Китая. В этот улей, полный интриг и заговоров солдат и фавориток правителя, попадает дочь аптекаря Маомао. Со своим опытом и страстью к разного рода ядам она помогает расследовать таинственные происшествия, происходящие по всему дворцу.

    Эту крохотную героиню невозможно не полюбить. Образ смышлёной, остроумной и в меру дерзкой, но чуткой Мао невероятно притягивает. И несмотря на то, что это сёдзё-сериал, где героиня часто оказывается в центре внимания, а главный на районе «евнух» обязательно в неё влюбится, это не выглядит притянутым за уши. Наоборот, «Фармацевт» органично совмещает лёгкую комедию, человеческую драму и напряжённый детектив, часто поднимающий вопросы о тяжёлой доле как женской, так и мужской.

    Плутон

    фантастический детектив года

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 11

    Созданный Наоки Урасавой («Монстр») «Плутон» — это «взрослый» пересказ арки из классической манги Осамы Тэдзуки Astro Boy и один из лучших научно-фантастических детективов, которые только были написаны, нарисованы или сняты. Главные герои истории — Гезихт, робот-детектив, ищущий таинственного серийного убийцу самых продвинутых роботов на планете, и Атом, мальчик-робот, самый совершенный искусственный интеллект в мире, обречённый стать следующим в списке жертв.

    «Плутон», конечно, продукт своего времени (манга выходила в 2003–2009 году), и некоторые его темы вроде критики вторжения в Ирак в 2003 году потеряли злободневность. Вместе с тем «Плутон» исследует и «вечную» тему научной фантастики — ответственность людей по отношению к искусственному интеллекту, который они создали. Урасаву интересует, что человечество будет делать с роботами, если те обретут чувства, в том числе чувство ненависти. И не смотрите, что на постере изображён десятилетка с вихром на голове — вы просто должны посмотреть «Плутон».

     

    Атака титанов: Финал — Заключительная глава / Shingeki no Kyojin: The Final Season — Kanketsu-hen

    аниме-финал года

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 9

    В 2023 году истории о борьбе человечества против огромных чудовищ исполнилось десять лет. За это время «Атака титанов» успела стать главным аниме-сериалом десятилетия, «Игрой престолов» от мира японской анимации. Миллионы людей по всей планете узнают крылья свободы разведкорпуса и призыв посвятить свои сердца. Да, в последние пару лет зрители столкнулись с неприятным растягиванием финала на много частей, но теперь можно выдохнуть — аниме всё-таки завершилось, и сделало оно это на высокой ноте. Многие ли сериалы сегодня могут этим похвастаться?

    «Заключительная глава», вышедшая в формате двух часовых спецэпизодов, дала фанатам всё: захватывающий экшен, ошеломительные сюжетные повороты и тонну страданий персонажей над судьбой своих товарищей и жестокого мира, который они решили спасти, несмотря ни на что. Финал эпохальной истории Эрена Йегера одних удовлетворит, других разочарует или даже разозлит, а третьих погрузит в раздумья. Но точно не оставит равнодушным.

    О финале

    Атака титанов Финал 2

    «Атака титанов»: финал, которого стоило ждать

     Олег Поторокин |  11.11.2023 |  12272

    Финал не только подводит итоги, но и раскрывает идеи сериала и взгляд его создателей на человечество.

    «Атака титанов: Заключительная глава»: разбираем финал 27

    «Атака титанов: Заключительная глава»: разбираем финал

     Олег Поторокин |  24.11.2023 |  6499

    Теперь со спойлерами.

    Провожающая в последний путь Фрирен / Sousou no Frieren

    ♥ аниме-сериал года

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 12

    Даже грандиозный финал «Атаки титанов» не смог затмить настоящую звезду аниме-небосклона этого года. Вероятно, ставить «Фрирен» на пьедестал слегка поспешно — вышла пока лишь половина сезона из 28 эпизодов. Но ничего не можем с собой поделать: уж больно путешествие белокурой эльфийки запало нам в душу.

    Канэхито Ямада взяла за основу типичный задел японского фэнтези с отрядом героев и королем демонов, но превратила его в нечто своё. Борьба добра со злом давно завершена, герои доживают последние дни в мире и покое, а тысячелетняя Фрирен — эльфийская волшебница из того отряда — бродит по местам былой славы, пытаясь осознать важность долгих лет с товарищами, которые были лишь кратким мигом в её жизни. В попытках ощутить течение времени она идёт к вратам в загробный мир, чтобы вновь поговорить со старым другом.

    Меланхолия и сожаление в этом аниме дополняются чувством тёплого и мимолётного настоящего, которое объединяет героев в их путешествии даже сквозь время. И всё это сдобрено духом фэнтезийного приключения с лёгкой комедией, обаятельными персонажами и восхитительной анимацией от студии Madhouse. Сериал, несмотря на его неторопливость и размеренность, способен увлечь с головой и заставить оглянуться на вашу собственную жизнь.

    Мы не знаем, куда в конце концов Фрирен приведёт её путь. Но пока что она уверенно добралась до звания лучшего аниме-сериала года.

    Лучшие аниме-сериалы 2023 года 14
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