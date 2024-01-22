Лучшие аниме-сериалы 2023 года (и нет, «Атака титанов» не №1!)

Прошедший год в аниме был богат на сиквелы. Ещё бы — тут вам и финал «Титанов», и долгожданные продолжения нашумевших хитов. Но это ещё не значит, что они захватили всё наше внимание. Японцы продолжают радовать нас новыми оригинальными проектами: от дерзкого издевательства над «Гарри Поттером» до жизнеутверждающего зомби-апокалипсиса и меланхоличного фэнтези-путешествия. Всё это и не только в нашей подборке лучших аниме-сериалов 2023 года.

Ребёнок идола / [Oshi no Ko]

айдол-триллер года

Завязка сериала кажется странной — доктор и пациентка умирают и перерождаются детьми своего любимого шестнадцатилетнего айдола. Но такой необычный подход позволил Аке Акасаке дать мощный старт жуткой истории за кулисами шоу-бизнеса. Финал первого эпизода, который даже крутили в кинотеатрах, обсуждало всё аниме-сообщество.

С присущей Акасаке колкостью [Oshi no Ko] катком проходится по индустрии развлечений: айдолам, ютуберам, реалити-шоу. Сериал затрагивает и непростую жизнь детей-актёров, прогоняемых через бездушную корпоративную машину, и особенности популярности в интернет-эпоху, и безжалостность фанатов. Раскрывая тайны своей матери, близнецы Хосино сталкиваются со всей этой тьмой — ложью, манипуляциями, завистью, ненавистью и депрессией. Некоторые эпизоды даже имеют предупреждения для особо впечатлительных.

Конечно, [Oshi no Ko] не такой психоделический, как «Идеальная грусть», но дело Сатоси Кона живёт. Студия Doga Kobo и Дайсукэ Хирамаки умело объединили цветастую палитру с холодом, простирающимся с обратной стороны сцены.

Магическая битва 2 / Jujutsu Kaisen, 2 сезон

блокбастер года

Новый сезон главного современного сёнэна (наравне с «Истребителем демонов») очень ждали. Он должен был не только раскрыть прошлое любимчика публики Годзё Сатору и антагониста Суругу Гэто, но и показать кровавое побоище на улицах Сибуи, которое переживут далеко не все. Однако запомнят этот сезон скорее по шокирующим новостям об отвратительных условиях работы аниматоров на студии MAPPA: им приходилось страшно перерабатывать (ещё больше, чем обычно) и буквально спать в офисе. И всё ради того, чтобы показать фанатам весь масштаб потрясающих боёв, которыми наполнено аниме.

Поэтому команде режиссёров и аниматоров стоит отдать должное — выглядит «Магическая битва 2» восхитительно. Да, к глубине сюжета и персонажам появляются серьёзные вопросы, но чего точно не отнять, так это того, что от зрелищности некоторых сцен падает челюсть, а темп не сбавляет обороты ни на один эпизод. Это действительно самый адреналиновый блокбастер, который вы могли найти в аниме за прошедший год.

Нежить и Неудача / Undead Unluck

безумный мир года

На первый взгляд Undead Unluck кажется обычным боевым сёнэном. Не то чтобы это неправда, но, чёрт возьми, как же свежо здесь выглядят способности персонажей. Главная героиня Фуко насылает на любого, кто к ней прикоснётся, случайную неудачу — от банановой кожуры под ногой до падения метеорита на голову. А её бессмертный напарник Анди благодаря регенерации конечностей может и отрубленными пальцами стрелять, и даже летать.

Ёсифуми Тодзука расписал очень любопытный мир, который поначалу кажется копией нашего, но чем дальше заходит история, тем больше понимаешь, как интересно и необычно он устроен. Сражения персонажей похожи не на те, что были в «Наруто», а на те, что в «ДжоДжо»: главной задачей героев становится не пересилить противника, а перехитрить его, разгадав, какую концепцию он отрицает.

Вместе с сумасбродными персонажами и драйвовым экшеном от команды, подарившей нам «Пламенную бригаду пожарных», Undead Unluck представляет собой захватывающее зрелище, от которого тяжело оторваться.

Мэшл / Mashle

магическая академия года

Представьте мир, где каждый — волшебник, и статус в обществе определяет не богатство и происхождение, а запас маны. Герою Mashle с этим не повезло: он родился без способностей к магии. Чтобы не выделяться, Мэш включил режим Ванпанчмена и за годы тренировок так прокачал физическую силу, что окружающим кажется, будто он владеет особой «магией мышц». Ему даже удаётся поступить в элитную академию вроде Хогвартса (отсылок к «Гарри Поттеру» здесь хватает), где обучают первоклассных волшебников.

Весь сериал — квинтэссенция визуально крышесносных боёв и комичных ситуаций. Герой то сходит с ума от профитролей, то изобретательно решает бытовые для магов задачи с помощью грубой силы. Метла не хочет прыгать в руку по первому зову? Можно хорошенько топнуть, чтобы её подбросило ударной волной. Параллельно авторы знакомят зрителей с новыми персонажами, которые наверняка позже сыграют важную роль, и ненавязчиво добавляют всё больше сквозного сюжета. В первом сезоне как следует раскрыть его не успели, но создать интригу получилось.

Семья шпиона 2 / Spy x Family, 2 сезон

семейный ситком года

В прошлый раз сериал, рассказывающий про фальшивую семью, которая состоит из шпиона, убийцы и маленькой хулиганки-телепатки, мы назвали аниме года за то, как весело и лампово (а главное — доступно для практически любого зрителя) он показывает семейную теплоту на фоне шпионских интриг и холодной войны. Ну и за Анечку, конечно же! Невозможно не умиляться с того, как она мысленно угорает над «родителями», всеми силами скрывающими свои секреты.

Вы только не удивляйтесь — второй сезон делает всё то же самое, и любим мы его так же сильно. К тому же тут не только новые комедийные зарисовки из жизни Форджеров, где Аня с помощью арахиса и игрушечного пистолетика доводит террористов до обморока, а её подруга Ребекка, насмотревшись мелодрам, клеится к взрослому мужику, — но и сюжетная прогрессия. Крупная арка второй половины сезона больше раскрывает Йор и причины, по которым она до сих пор не бросает кровавую работу, а заодно и фальшивую семью.

Предсмертный список зомби / Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto

позитив года

Вы ещё никогда не видели настолько жизнеутверждающий зомби-апокалипсис! Сериал о парне, который благодаря концу света смог уйти с нелюбимой эксплуататорской работы и начать жить, воодушевляет чуть ли не каждым своим эпизодом. Харо Асо не интересует обычный хоррор о выживании — вместо этого он создаёт яркий контраст между безумным окружением, где зомби-акула бегает по суше, глупым безбашенным юмором и трогательными историями людей, когда-то потерявших жизненные ориентиры.

Это аниме, поднимающее тему смысла жизни, способно найти отклик у каждого из нас. А его красочный стиль с пейнтбольной эстетикой и бодрой постановкой однозначно гарантирует приятное времяпрепровождение за просмотром.

Сага о Винланде / Vinland Saga, 2 сезон

драма года

Первый сезон «Саги о Винланде» в 2019 году покорил всех историческим сеттингом, брутальными боями викингов и харизматичными героями, которые проходят через душераздирающие события. Но обрубленная концовка оставила горькое послевкусие. Продолжение призвано исправить это.

Новый сезон сосредоточен на Торфинне, который потерял смысл жизни и стал рабом на тихой ферме вдали от войн. Автор проводит его через все круги ада (буквально, местная Вальхалла незабываема), заставляет вспомнить о пролитой крови, а затем исцеляет и превращает в героя — это один из самых потрясающих примеров работы над персонажем в аниме. Да и к остальным героям привязываешься, к каждому обитателю фермы, даже к глупому и надменному сынку хозяина. Поэтому смотреть, как люди пашут землю и рассуждают о жизни, так завораживающе.

«Винланд» продолжает рассматривать ценность жизни в глазах воинственного народа и прогоняет героев через тяжелейшую драму. Без второго сезона первый уже смотрится неполным. Именно тут мы наблюдаем историю Торфинна, прошедшего полный круг и нашедшего себя. История так красиво закольцовывается, что даже зная, сколько событий манги ещё не экранизировано, продолжения уже и не ждёшь. В этой точке «Сага о Винланде» выглядит эталонно.

Иллюзия рая / Tengoku Daimakyou

мистика года

Прекрасный сериал, не замеченный многими по вине студии Disney+, которая почему-то не любит рекламировать купленные ей аниме. Несмотря на молодых главных героев, «Иллюзия рая» — довольно взрослая смесь мистики и научной фантастики с обилием непростых тем, мелких деталей и главенством принципа «не рассказывай, а показывай». Следя за двумя параллельными сюжетами — о странствиях Кируко и Мару по постапокалиптической Японии и о группе детей в таинственной лаборатории, мы понемногу собираем детали головоломки и пытаемся разгадать, что же произошло с миром, откуда взялись монстры и как герои связаны друг с другом. Сериал в бодром темпе отвечает на одни вопросы и тут же интригует другими, постоянно удерживая внимание.

Крепко завязывая сюжетный клубок, аниме рассуждает об истоках человечности и поиске светоча надежды в тёмном мире. И главное — как роскошно оно при этом выглядит! «Иллюзия рая» — одно из самых красивых аниме года: от превосходной режиссуры и анимации до впечатляющих фонов, отлично передающих упадок цивилизации, и атмосферной музыки. Такое пропускать было бы преступлением!

Монолог фармацевта / Kusuriya no Hitorigoto

героиня года

Ещё одно не фэнтези, но историческое аниме, которое слишком нас впечатлило, чтобы не быть упомянутым. Снова оказываемся в неожиданном сеттинге — императорском дворце древнего Китая. В этот улей, полный интриг и заговоров солдат и фавориток правителя, попадает дочь аптекаря Маомао. Со своим опытом и страстью к разного рода ядам она помогает расследовать таинственные происшествия, происходящие по всему дворцу.

Эту крохотную героиню невозможно не полюбить. Образ смышлёной, остроумной и в меру дерзкой, но чуткой Мао невероятно притягивает. И несмотря на то, что это сёдзё-сериал, где героиня часто оказывается в центре внимания, а главный на районе «евнух» обязательно в неё влюбится, это не выглядит притянутым за уши. Наоборот, «Фармацевт» органично совмещает лёгкую комедию, человеческую драму и напряжённый детектив, часто поднимающий вопросы о тяжёлой доле как женской, так и мужской.

Плутон

фантастический детектив года

Созданный Наоки Урасавой («Монстр») «Плутон» — это «взрослый» пересказ арки из классической манги Осамы Тэдзуки Astro Boy и один из лучших научно-фантастических детективов, которые только были написаны, нарисованы или сняты. Главные герои истории — Гезихт, робот-детектив, ищущий таинственного серийного убийцу самых продвинутых роботов на планете, и Атом, мальчик-робот, самый совершенный искусственный интеллект в мире, обречённый стать следующим в списке жертв.

«Плутон», конечно, продукт своего времени (манга выходила в 2003–2009 году), и некоторые его темы вроде критики вторжения в Ирак в 2003 году потеряли злободневность. Вместе с тем «Плутон» исследует и «вечную» тему научной фантастики — ответственность людей по отношению к искусственному интеллекту, который они создали. Урасаву интересует, что человечество будет делать с роботами, если те обретут чувства, в том числе чувство ненависти. И не смотрите, что на постере изображён десятилетка с вихром на голове — вы просто должны посмотреть «Плутон».

Атака титанов: Финал — Заключительная глава / Shingeki no Kyojin: The Final Season — Kanketsu-hen

аниме-финал года

В 2023 году истории о борьбе человечества против огромных чудовищ исполнилось десять лет. За это время «Атака титанов» успела стать главным аниме-сериалом десятилетия, «Игрой престолов» от мира японской анимации. Миллионы людей по всей планете узнают крылья свободы разведкорпуса и призыв посвятить свои сердца. Да, в последние пару лет зрители столкнулись с неприятным растягиванием финала на много частей, но теперь можно выдохнуть — аниме всё-таки завершилось, и сделало оно это на высокой ноте. Многие ли сериалы сегодня могут этим похвастаться?

«Заключительная глава», вышедшая в формате двух часовых спецэпизодов, дала фанатам всё: захватывающий экшен, ошеломительные сюжетные повороты и тонну страданий персонажей над судьбой своих товарищей и жестокого мира, который они решили спасти, несмотря ни на что. Финал эпохальной истории Эрена Йегера одних удовлетворит, других разочарует или даже разозлит, а третьих погрузит в раздумья. Но точно не оставит равнодушным.

Провожающая в последний путь Фрирен / Sousou no Frieren

♥ аниме-сериал года

Даже грандиозный финал «Атаки титанов» не смог затмить настоящую звезду аниме-небосклона этого года. Вероятно, ставить «Фрирен» на пьедестал слегка поспешно — вышла пока лишь половина сезона из 28 эпизодов. Но ничего не можем с собой поделать: уж больно путешествие белокурой эльфийки запало нам в душу.

Канэхито Ямада взяла за основу типичный задел японского фэнтези с отрядом героев и королем демонов, но превратила его в нечто своё. Борьба добра со злом давно завершена, герои доживают последние дни в мире и покое, а тысячелетняя Фрирен — эльфийская волшебница из того отряда — бродит по местам былой славы, пытаясь осознать важность долгих лет с товарищами, которые были лишь кратким мигом в её жизни. В попытках ощутить течение времени она идёт к вратам в загробный мир, чтобы вновь поговорить со старым другом.

Меланхолия и сожаление в этом аниме дополняются чувством тёплого и мимолётного настоящего, которое объединяет героев в их путешествии даже сквозь время. И всё это сдобрено духом фэнтезийного приключения с лёгкой комедией, обаятельными персонажами и восхитительной анимацией от студии Madhouse. Сериал, несмотря на его неторопливость и размеренность, способен увлечь с головой и заставить оглянуться на вашу собственную жизнь.

Мы не знаем, куда в конце концов Фрирен приведёт её путь. Но пока что она уверенно добралась до звания лучшего аниме-сериала года.