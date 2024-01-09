Лучшие фильмы ужасов 2023 года

Вы заметили, что в «топ-10 фильмов года» их на самом деле было 9? 10-м был Фильм Ужасов Года. Но 2023-й был поистине Годом Ужасов — и мы решили, что этот жанр заслуживает своего собственного топа. Представляем вам самые яркие и оригинальные фильмы ужасов 2023-го: от старого доброго расчленения зомби бензопилой до авангардных путешествий в мир снов и страхов.

Восстание зловещих мертвецов

На первый взгляд, в фильме Ли Кронина нет совсем ничего от лихой и ироничной франшизы Сэма Рейми. Хижину в лесу сменила современная многоэтажка, а безбашенного Эша с бум-палкой — семья с тремя детьми и стандартным ворохом проблем. Разве что фирменная бензопила на месте, да ещё закадровый голос Брюса Кэмпбелла, заставляющий фанатов смахнуть ностальгическую слезу.

Но если отвлечься от поиска того, что раньше было лучше, окажется, что «Восстание зловещих мертвецов» весьма удачно наследует оригиналу, грамотно переосмысляя его лучшие идеи. Да, чёрного юмора стало чуть поменьше — хотя шуток, пусть и не всегда удачных, тут хватает. Зато чего у фильма не отнять — это абсолютно крышесносного, зашкаливающего градуса жестокости, который не снился большинству современных глянцевых ужастиков. Такая кровавая баня на экране просто обязана вызывать отвращение — но, как ни странно, Кронину удаётся сделать этот аттракцион с поеданием глаз и глотанием стекла захватывающим. Видно, что режиссёр отрывался на полную катушку и при этом умудрился снять достойное продолжение культовой хоррор-серии.

Кошмары Лунного сада

Фильмы ужасов можно описывать разными словами: «пугающий», «мерзкий», «неуютный», «кровавый». В этом ряду эпитеты «красивый» и «уютный» смотрятся странно — но именно так хочется сказать об экспериментальном детище малоизвестного режиссёра Райана Харриса.

Жуткая и сюрреалистичная страна чудес, куда из-за несчастного случая попадает пятилетняя Эмма, почти полностью создана с помощью практических эффектов — а в наш век навязшей в зубах компьютерной графики и зелёных экранов это дорогого стоит. Образы «Кошмаров лунного сада» хочется рассмотреть поподробнее. Кино мастерски балансирует на грани между неприятным и эстетичным, создавая мир, одновременно напоминающий хорроры старой школы и безумные фантазии Терри Гиллиама.

Визуальное пиршество может подпортить разве что слабый сюжет — ему создатели явно уделили меньше времени, чем психоделическим монстрам. Но смотреть «Кошмары лунного сада» стоит как минимум ради прекрасной тёмной изнанки детских страхов и ангельской улыбки малышки Эммы, которая просто хочет вернуться к папе и маме.

Скинамаринк

В фильме начинающего режиссёра Кайла Эдварда Болла нет музыки, почти нет диалогов, а большинство кадров и вовсе статичные. Тем не менее почти сразу после выхода он завирусился в соцсетях, а критики сравнивали его с работами Линча и называли «самым страшным фильмом всех времён». В чём же его секрет?

Дело в том, что Болл набил руку на съёмках YouTube-короткометражек, в которых экранизировал ночные кошмары подписчиков. Свой первый полный метр он посвятил самому популярному плохому сну: ты ребёнок, дома никого нет, на улице ночь, а в темноте прячется кто-то жуткий. Главные герои «Скинамаринка» — двое маленьких детей, родители которых куда-то исчезли, а в доме начинает происходить всякая чертовщина. Мебель перемещается, игрушки висят на потолке, а из тёмных комнат доносится зловещий голос.

Режиссёру удалось точно передать тягучее болезненное чувство беспомощности и страха самыми простыми средствами: нестандартные ракурсы, непривычная цветокоррекция, шумная картинка и приглушённый звук. Кажется, что вы действительно во сне, где из-за любого угла на вас может выпрыгнуть ваш главный кошмар.

Бескрайний бассейн

Брэндон Кроненберг, наверное, уже привык, что каждый его фильм сравнивают с творениями его отца — мастера боди-хоррора Дэвида Кроненберга, подарившего миру «Муху», «Экзистенцию» и «Видеодром». Вот и «Бескрайний бассейн» этого не избежал — в истории о писателе, сбежавшем от творческого кризиса на вымышленный курорт Ла Толка, и впрямь есть узнаваемые мотивы телесного ужаса.

Но Брэндону, в отличие от отца, интереснее те кошмары, что гнездятся внутри разума. Странные законы Ла Толки, по которым за преступника может умереть его клон, — лишь способ порассуждать о том, как приличный с виду человек может превратиться в тошнотворное чудовище. Пресыщенные богачи, загорающие на идеальных солнечных пляжах, носят внутри себя гниль и тьму — и достаточно лёгкого толчка, чтобы эта дрянь полилась наружу.

Неровный темп фильма с лихвой окупается актёрской игрой Александра Скарсгарда и тягучей, как наркотический трип, болезненной атмосферой безвыходного сумасшествия. Ничего радикально нового в жанре Кроненберг-младший не сказал — но какой же стильной и изобретательной получилась его попытка!

М3ГАН

Машины в кино уже давно стали в основном помощниками и лишь изредка показывют свою тёмную сторону, как некогда в «Космической одиссее», «Терминаторе» или «Чужом». Но М3ГАН из одноимённого фильма стала достойным пополнением плеяды синтетических злодеев.

По сюжету родители девочки Кэди погибли в автокатастрофе, и её взяла под опеку тётя Джемма, которая разрабатывает инновационные игрушки. К родительству девушка явно не готова, поэтому она передаёт работу няньки своему новому детищу, роботу по имени М3ГАН. Кукла с ангельским личиком и блондинистыми волосами начинает опекать Кэди слишком усердно, что приводит к плачевным, а иногда и фатальным последствиям.

Кино получилось не то чтобы страшное, скорее местами жутковатое. Благодарить стоит эффект зловещей долины и снайперское попадание сразу в три хоррор-клише — «злые роботы», «злые куклы» и «злые дети». Огрехи сценария окупаются за счёт увлекательной подачи, нескольких удачных шуток и основного посыла. Посыл несложный — если поручить ребёнка электронному устройству (будь то продвинутый робот или обычный планшет), до добра это не доведёт.

Все страхи Бо

Пожалуй, самый странный хоррор прошлого года. Ари Астер снял истинно фильм об ужасе, одолевающем стареющего, одинокого Бо. Он переживает всё то же, что и мы с вами, только концентрированно — страх перед незнакомцами, страх отказа платежной системы, страх забыть ключ в замочной скважине.

Первая треть фильма снята мастерски, фобии Бо буквально заселяют квартал, в котором он живёт, и почти переливаются через экран. Правда, вопрос, что было реальным, а что надуманным, лучше сразу забыть — фильм не обещает никаких объяснений. Бо предпочитает не встретить свой страх, а бежать от него в путешествие, метафорическое и буквальное. Найдёт ли он себя и хоть какую-то уверенность?

Фильм оставляет бескрайний простор для додумок, догадок и трактовок. В нём определённо что-то есть, как минимум вагон страхов Бо, запоминающийся визуал, тонкая игра Хоакина Феникса. Почерпнёте ли вы из него что-то ещё для себя, зависит скорее от индивидуальной переносимости компонентов, которые Астер туда замешал.

Два, три, демон, приди!

Братья Филиппу — популярные ютуберы, которые собирали сотни тысяч просмотров ещё до того, как подались в кинорежиссёры. «Два, три, демон, приди!» — воплощение их давней мечты о настоящем фильме. Премьера на Sundance, поддержка от студии А24 и полные залы говорят о том, что всё получилось.

Главная героиня по заветам современных хорроров переживает психологическую травму. У неё умерла мать, отношения с отцом разладились, а сверстники её не любят. Девушка находит отдушину в спиритических сеансах с участием керамической руки. Берёшься за руку, говоришь с призраком, и при желании ненадолго впускаешь его в своё тело. Носитель получает чуть ли не наркотический кайф, а остальные участники — разрывные видео для соцсетей. Но однажды что-то идёт не так, и потусторонние трипы оборачиваются сущим кошмаром.

Филиппу знают свою аудиторию, поэтому в фильме подростки ведут себя как подростки, а не как Стив Бушеми, монтаж выглядит свежо и изобретательно, а история заставляет сопереживать героям и держит внимание до конца. Подтексты считываются без усилий: наркотики это всегда плохо, с родными нужно уметь разговаривать, а если у тебя депрессия, то просить о помощи стоит не призраков.

Никто тебя не спасёт

♥ Фильм ужасов года

Кажется, достойных фильмов о классических инопланетянах на летающих тарелках мы не видели со времён «Секретных материалов» и «Знаков», поэтому «Никто тебя не спасёт» стал неожиданным подарком для ценителей жанра ужасов и всех любителей добротной научной фантастики.

Жизнь главной героини, Бринн, и так не то чтобы радостная, но когда ночью к ней в дом проникает незваный гость, события приобретают совсем уж отчаянный оборот. Нарушителем спокойствия оказывается знакомый нам всем большеголовый и большеглазый «серый человечек», и это не добрый И-Ти, который хочет домой, а жуткое и враждебное существо.

За весь фильм звучит всего одна реплика, но благодаря напряжённому сюжету, храбрым (и неожиданно логичным) поступкам Бринн и впечатляющей актёрской игре Кейтлин Дивер отсутствие диалогов не сказывается на динамике и общем восприятии. В «Никто тебя не спасёт» прекрасная работа со светом и звуковой дизайн, а ещё отличная (и неожиданная) концовка в духе лучших эпизодов «Сумеречной зоны».