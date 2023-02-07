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    #компьютерный мультфильм #обзор фильма #Терри Пратчетт #экранизация

    «Изумительный Морис»: мультфильм по Терри Пратчетту, или крысы тоже люди

    7 февраля 2023
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    07.02.2023
    5867
    3 минуты на чтение
    #компьютерный мультфильм #обзор фильма #Терри Пратчетт #экранизация
    «Изумительный Морис»: мультфильм по Терри Пратчетту, или крысы тоже люди 4

    Сирота-флейтист Кит и говорящий кот Морис избавляют небольшие поселения от нашествия крыс за вознаграждение. Жителям невдомёк, что их дурят — ведь Кит и Морис водят дружбу с кланом разумных грызунов. Однажды герои приходят в убервальдский городок Дрянь-Блинцбург и пытаются провернуть привычную аферу, но сталкиваются с настоящим злом.

    The Amazing Maurice
    Жанр: приключенческий сказочный мультфильм
    Режиссёры: Тоби Генкель, Флориан Вестерманн
    Роли озвучивали: Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис, Дэвид Теннант, Химеш Патель
    Возрастной рейтинг: 6+
    Похоже на: серия «Шрек», «Правдивая история Красной Шапки»

    В уже далёком 2001 году сэр Терри Пратчетт написал «Изумительного Мориса и его учёных грызунов» — 28-ю книгу серии «Плоский мир» и шестую вне циклов. Роман для юношества рассказывал самостоятельную сказочную историю, и, как и все книги сэра, получился увлекательным, ироничным и мудрым. «Морис» удостоился медали Карнеги — одной из самых престижных в области детской литературы. Такое произведение рано или поздно должно было получить киноадаптацию.

    И вот спустя столько лет Морис и его учёные грызуны добрались до экранов. Оценивать результат стоит непременно с двух точек зрения: от лица человека, который не читал книгу, и от лица того, кто прекрасно знаком с Плоским миром.

    Для нового зрителя: деконструкция сказок

    Частенько экранизации нишевых фентези-книг, да ещё и входящих в состав огромных серий, практически несмотрибельны для тех, кто с оригиналом не знаком. К счастью, «Морис» — исключение. Прежде всего это бодрое приключение и деконструкция знаменитых сказок — «Гамельнского крысолова» и ряда других. Фильм так и хочется сравнить с актуальным и блестящим «Котом в сапогах 2» — и там и там есть харизматичный главный герой кот, самопожертвование, тема смертности и поиска своего места в мире.

    «Изумительный Морис»: мультфильм по Терри Пратчетту, или крысы тоже люди

    Сценарий «Мориса» писал Терри Россио, работавший в том числе над «Шреком». И это очень удачный выбор сценариста для книги, которая переворачивает с ног на голову сказочные сюжеты и придаёт им новые смыслы. В экранизации неизбежно потерялась фирменная философская глубина Пратчетта, но благодаря киноприёмам некоторые персонажи обрели новые грани. Дочка местного бургомистра Малисия, любительница захватывающих книжных историй, выступает голосом рассказчика и постоянно ломает четвёртую стену в стиле Дэдпула, а затем так делает и кот Морис. К тому же подчёркнута романтическая линия между Малисией и Китом — в книге на неё были только намёки. И это делает сюжет гораздо понятнее для взрослых, которые смотрят фильм без бэкграунда, а также для юных зрителей.

    Но храбрые подростки далеко не главные персонажи «Мориса». Кот и крысиный клан — сердце харизмы мультфильма. Характеры персонажей прекрасно переданы и раскрыты, а в оригинале можно ещё и насладиться игрой Хью Лори, Эмилии Кларк, Дэвида Теннанта и других именитых актёров. К тому же на хитрого котяру и умных грызунов приходится львиная доля экшен-сцен.

    «Изумительный Морис»: мультфильм по Терри Пратчетту, или крысы тоже люди 3

    Для любителя Пратчетта: тонны пасхалок

    А что же найдут в «Морисе» поклонники Терри Пратчетта? Кроме очевидной радости от того, что мораль и сюжет оригинала не переврали в угоду формату, внимательного зрителя ждёт немало сюрпризов. То там, то тут по фильму раскиданы пасхалки для знатоков Плоского мира: картина с великим А’Туином, бюст сэра Пратчетта, герб Убервальда. А ближе к финалу мы встретимся с самим Смертью и Смертью Крыс и парочкой других легендарных героев, о которых в книге не упоминалось.

    «Изумительный Морис»: мультфильм по Терри Пратчетту, или крысы тоже люди 8

    Смерть и его маленький коллега заслуживают особых похвал. Несмотря на крохотное экранное время, за этим дуэтом настолько приятно наблюдать, что начинаешь робко надеяться на экранизацию «Мрачного Жнеца». Образ Смерти явно вдохновлён рисунками Пола Кидби.

    Самых терпеливых ждёт небольшой секрет после титров. Двухсекундная сцена содержит сообщение GNU Terry Pratchett — in memoriam от всех, кто старается сохранять память о писателе и скорбит о его кончине. Эта фраза, отсылающая к роману «Опочтарение», — бесконечно пересылаемый код семафорных башен. Иными словами, пока этот код повторяют и передают в интернете и других каналах — память о Пратчетте жива.

    Для любителя анимации: режет глаз

    После таких трогательных подробностей тяжело упоминать недостатки «Мориса», но без них здесь не обошлось.

    Пожалуй, самое слабое место мультфильма — анимация. Немецкая студия Ulysses Filmproduktion и креативная команда проекта до «Мориса» занимались в основном простенькими мультфильмами для малышей. Если у вас нет маленьких детей, вы, скорее всего, даже не знаете про полнометражки «Огрики», «Упс! Ной исчез», «Пришельцы в доме» и «Гномы в деле!». Для таких мультфильмов характерны маленькие бюджеты, невысокое качество и хорошие кассовые сборы — ведь шестилетки обычно не очень разборчивы, а родители стабильно водят детей в кино на новинки.

    «Изумительный Морис»: мультфильм по Терри Пратчетту, или крысы тоже люди 9

    К сожалению, «Морис» получил в наследство технические минусы этих лент. В мультфильме «пластиковые» 3D-болванки, временами топорная анимация, вырвиглазные текстуры и безжизненные задники. Больше всего художники и аниматоры постарались над Морисом и крысами — это сразу бросается в глаза.

    Остаётся только сожалеть, что «Морис» не классический 2D-мультфильм. При этом по сюжету периодически встречаются очаровательные двухмерные вставки про книжного героя Мистера Зайку, а в титрах можно посмотреть на карандашные концепты и скетчи героев, которые выглядят гораздо живее своих 3D-моделек.

    Хорошая экранизация книг Терри Пратчетта и вполне качественный самостоятельный детский фильм. Легендой мультипликации «Морису» не стать, но развлечь всю семью и заронить в души подрастающего поколения искры разумного и вечного он вполне может. Всем фанатам Плоского мира смотреть обязательно!

    «Изумительный Морис»: мультфильм по Терри Пратчетту, или крысы тоже люди 5

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    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

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