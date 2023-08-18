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    Фан | Юмор

    Лучшие мемы по Baldur’s Gate 3

    18 августа 2023
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    18.08.2023
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    0 минут на чтение
    Лучшие мемы по Baldur's Gate 3

    Итак, прошло 2 недели с момента релиза Baldur’s Gate 3, пора и честь знать — в смысле, собрать лучшие мемы из сообщества (по нашему скромному мнению).

    Я до того, как купил BG3. // Я сейчас, не могу остановиться играть и не сплю до 02:30 ночи.

    Милый! Уже утро, пора снова играть 14 часов подряд в Baldur’s Gate 3. // Да, дорогая!

    Я с Шэдоухарт во время истории: «О дорогая, о дорогая. Ты великолепна». // Я с Шэдоухарт во время боя: «Ты гребаная ослица».

    Я пытаюсь заромансить мужчину. // Я пытаюсь заромансить женщину.

    * Выкинул единицу *
    * Загрузка быстрого сохранения * 
    Мне подвластно время.

    — Эй, ты что, собираешься спать? 
    — Да, замолчи.
    — Ты должен сделать нового персонажа.

    Я и мои компаньоны после каждого сражения.

    Быть безработным. // Быть безработным, когда вышла BG3.

    Я могу взять на себя медведя. 
    В бою, верно?

    В бою же, да?

    Лучшие мемы по Baldur's Gate 3 1

    Один из персонажей замечает ловушку.
    Остальные в группе:
    Притворимся, что ничего не видели.

    Лучшие мемы по Baldur's Gate 3 2

    — Все хотят заняться со мной сексом.
    — Шэдоухарт не хочет меня.
    — Меня хочет только Лаэзель.
    — Вам, ребята, предлагают секс?

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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