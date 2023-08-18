Лучшие мемы по Baldur’s Gate 3

Итак, прошло 2 недели с момента релиза Baldur’s Gate 3, пора и честь знать — в смысле, собрать лучшие мемы из сообщества (по нашему скромному мнению).

Я до того, как купил BG3. // Я сейчас, не могу остановиться играть и не сплю до 02:30 ночи.

Милый! Уже утро, пора снова играть 14 часов подряд в Baldur’s Gate 3. // Да, дорогая!

Я с Шэдоухарт во время истории: «О дорогая, о дорогая. Ты великолепна». // Я с Шэдоухарт во время боя: «Ты гребаная ослица».

Я пытаюсь заромансить мужчину. // Я пытаюсь заромансить женщину.

* Выкинул единицу *

* Загрузка быстрого сохранения *

Мне подвластно время.

— Эй, ты что, собираешься спать?

— Да, замолчи.

— Ты должен сделать нового персонажа.

Я и мои компаньоны после каждого сражения.

Быть безработным. // Быть безработным, когда вышла BG3.

Я могу взять на себя медведя.

В бою, верно?

…

В бою же, да?

Один из персонажей замечает ловушку.

Остальные в группе:

Притворимся, что ничего не видели.

— Все хотят заняться со мной сексом.

— Шэдоухарт не хочет меня.

— Меня хочет только Лаэзель.

— Вам, ребята, предлагают секс?