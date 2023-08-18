Лучшие мемы по Baldur’s Gate 3

Итак, прошло 2 недели с момента релиза Baldur’s Gate 3, пора и честь знать — в смысле, собрать лучшие мемы из сообщества (по нашему скромному мнению).
Я до того, как купил BG3. // Я сейчас, не могу остановиться играть и не сплю до 02:30 ночи.
Милый! Уже утро, пора снова играть 14 часов подряд в Baldur’s Gate 3. // Да, дорогая!
Я с Шэдоухарт во время истории: «О дорогая, о дорогая. Ты великолепна». // Я с Шэдоухарт во время боя: «Ты гребаная ослица».
Я пытаюсь заромансить мужчину. // Я пытаюсь заромансить женщину.
* Выкинул единицу *
* Загрузка быстрого сохранения *
Мне подвластно время.
— Эй, ты что, собираешься спать?
— Да, замолчи.
— Ты должен сделать нового персонажа.
Я и мои компаньоны после каждого сражения.
Быть безработным. // Быть безработным, когда вышла BG3.
Я могу взять на себя медведя.
В бою, верно?
…
В бою же, да?
Один из персонажей замечает ловушку.
Остальные в группе:
Притворимся, что ничего не видели.
— Все хотят заняться со мной сексом.
— Шэдоухарт не хочет меня.
— Меня хочет только Лаэзель.
— Вам, ребята, предлагают секс?
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Александр Ремизов
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