Читаем книгу: «Рик и Морти»: Жизнь в симуляции, работающей на 5%?

На русском выходит «неофициальный научный путеводитель» Мэтта Брэди по мультсериалу «Рик и Морти» — книга, посвящённая реальным научным идеям, которые поднимает сериал. Что из показанного — правда и будет реализовано в недалеком будущем? Как мы можем использовать темную материю и энергию, что такое биохакинг и возможно ли контролировать нервную систему таракана при помощи языка. Проще говоря, это книга в жанре доступного научпопа с капелькой сортирного юмора. С разрешения издательства мы публикуем главу, посвящённую жизни в симуляции.

Я правильно понимаю, что ты сейчас читаешь эту книгу на Земле, в галактике Млечный Путь в скоплении галактик Ланиакея?

А может быть, «ты» — это несколько строк «кода» в симуляции, которой управляет более развитая цивилизация?

Ты уверен, что мир в том виде, как мы его знаем, создан исключительно для нас и нет ничего за пределами нашего поля зрения?

Как понять, какое из предположений верно? Может быть, для этого надо вскрыть крысу и обнаружить внутри неаккуратно вставленное устройство? Или попросить своего зятя снять всю одежду и сложить себя пополам двенадцать раз? Если помнишь, Рик использовал именно такие методы.

Существует теория, что на самом деле нашей реальности не существует. Все, что мы чувствуем и о чем мы думаем, — не более чем имитация. Возможно, реальна только часть окружающего нас мира. Или была реальной когда-то в прошлом. Как это определить? И если мы сможем это определить, получится ли познакомиться с теми, кто всем управляет?

Когда человек задает такие вопросы вслух, окружающие подозревают, что он не в себе. Так что вполне естественно, что они возникают в «Рике и Морти». И даже три раза: в сериях «М. Найт Шьямал-Инопланетяне!», «Успеть до Мортиночи» (помнишь, как Морти играл в Роя в «Блипс энд Читз»?) и «Рикбег из Рикшенка».

Отсылки к этой теории в первых трех сезонах «Рика и Морти» показывают, насколько она популярна.

Когда мы задумались?

Впервые концепция симуляции появилась в философии, и только в последние десятилетия о ней начали задумываться с научной точки зрения. Сторонники обеих теорий выдвигают одинаково сильные аргументы.

Представление мира в виде компьютерной модели появилось сравнительно недавно, а вот гипотеза, что наша жизнь это только сон, родилась, скорее всего, в тот момент, когда у человека появилась возможность не тратить весь день на добычу пищи и войну с соседними племенами, соответственно, он смог сесть и немного подумать. Анализ реальности привел наших предков к интересным идеям. Причем для анализа применяли лучшие технологии из доступных на тот момент.

Одно из самых ранних утверждений, которое можно интерпретировать как теорию симуляции, принадлежит китайскому философу Чжуан-цзы, жившему примерно в 300 годах до н. э. Он описал сон, в котором был бабочкой и в полной мере наслаждался жизнью. После пробуждения Чжуан-цзы задумался, кто же он? Человек, которому приснилось, как он был бабочкой, или бабочка, которой снится, что она человек?

Такими же вопросами задавался известный западный современник Чжуан-цзы философ Платон. Согласно его гипотезе, наша жизнь может быть лишь фрагментом большого невидимого мира. В диалоге «Государство» Платон представляет аллегорию «Миф о пещере», в которой описывает группу людей, с рождения прикованных цепью к стене в пещере. Они не могут даже повернуть голову. Далеко за их спинами горит огонь. И все, что они видят, — это тени, падающие на стену от проходящих между пещерой и огнем людей. Так как другой реальности для них не существует, узники начинают верить, что видят настоящие вещи. Они похожи на нас в своем убеждении, что благодаря органам чувств могут познать истинную реальность. Если узника извлечь из пещеры и показать ему большой мир, он вряд ли сможет его постичь и, скорее всего, захочет вернуться в пещеру, где все знакомо и имеет смысл.

Идеи Платона и Чжуан-цзы живы до сих пор, спустя почти 2500 лет они находят отклик в наших душах. Они будят наше любопытство, наше желание понять, что есть реальность? Контролирует ли кто-то или что-то наш мир? Наблюдают ли за нами, как за экспериментом? Или нас используют как развлечение?

И по мере развития науки возникал соблазн посмотреть на эту философскую концепцию с научной точки зрения.

Определения и границы

Первым делом рассмотрим, каким правилам подчиня­ется теория симуляции. Это не мультивселенная, хотя симуляцию можно создать и для мультивселенной. Но речь пойдет не о многочисленных мирах, отличающихся небольшими вариациями. Потому что в этом случае лег­ко возникает бесконечная последовательность, которую прекрасно иллюстрирует история из книги 1838 года. Одиноко живущая в лесу женщина спросила забредшего к ней студента, зачем их учат странным вещам, например тому, что Земля круглая:

— Наш мир, мэм, — сказал я, желая показать свою ученость, — не совсем круглый. Формой он напоминает скорее приплюснутый апельсин и за двадцать четыре часа совершает полный оборот вокруг своей оси. — Я ничего не знаю ни про какие оси, — ответила она, — но я знаю, что наш мир не вращается, потому что если бы он вращался, мы бы все попадали, а любой стоящий на скале видит перед собой прямоугольный кусок земли! — Стоящий на скале! А на чем же стоит сама скала? — Разумеется, на другой скале! — А что под ней? — Бог мой! Мальчик, как же ты глуп! Там скалы до самого низа!

Позже скалы заменили на черепах, так как появилась версия, что земная кора представляет собой спину гигантской черепахи, которая стоит на другой черепахе и так далее… до самого низа.

Обсуждение теории симуляции может быстро дойти до черепах, точнее, до бесконечных отступлений в сторону бесконечных последовательностей. Мы же попробуем ограничиться верхней черепахой. Ее мы, по крайней мере, видим.

Тем более что теория сводится к предположению об иллюзорности окружающего нас мира. Вспомни эпизод «Остановка в тихом городке» из сериала «Сумеречная зона». Пара просыпается в незнакомом городе и обнаруживает, что дома и весь мир вокруг — бутафория, а сами они стали домашними животными для инопланетного ребенка. Или фильм «Шоу Трумана», в котором человек жил в искусственно созданной для него реальности в окружении скрытых камер, а его жизнь круглосуточно транслировалась в прямом эфире.

То есть с помощью продвинутых технологий для людей формируется правдоподобная реальность. Как камеры симуляции на космическом корабле зигерионцев, в которых наноботы быстро создают «мир» для Рика и Джерри. Или в виде прямого моделирования картинки для мозга, как в игре «Рой» или на допросе в Федерации.

В теории для человека в симуляции и для того, кто управляет симулятором, время должно двигаться с разной скоростью. Часто внутри оно движется быстрее. Попавшие в симуляцию люди могут делать все, что им угодно, в запрограммированных для них рамках. Им могут предоставить возможность вести полноценную жизнь, заниматься исследованиями, совершать открытия и даже развить собственные технологии до такой степени, что они смогут создавать собственные симуляции.

Таким образом, может довольно быстро образоваться рекурсия, формирующая стек симуляций, далеко уходящих от исходной. Возможно, ты читаешь эту книгу в симуляции, которая входит в другую симуляцию, в свою очередь входящую в другую симуляцию… и так далее, до бесконечности.

В середине XX века начались попытки научной интерпретации этой концепции, так как писатели-фантасты осознали, что скоро появится возможность сделать наши сны реальностью.

Ранние версии теории симуляции можно найти в научно-фантастических произведениях, таких как «Тринадцатый этаж» Даниэля Ф. Галуи (1964), о людях, которые представляли собой компьютерные программы в виртуальном городе, созданном с целью маркетинговых исследований (в 1973 году книга была экранизирована немецким телевидением). В своих произведениях неоднократно ставил под сомнение природу реальности американский писатель-фантаст Филип Дик, но исчерпывающе он показал идею симуляции в рассказе 1966 года «Мы вам все припомним», на основе которого сняли две версии фильма «Вспомнить все». Имитированный мир, называемый Матрицей, в 1976 году показали в эпизоде «Беспощадный убийца» сериала «Доктор Кто», а к 1987 году телезрители стали регулярно наблюдать эту концепцию в сериале «Звездный путь» благодаря голопалубе.

В 1999 году вышел фильм «Матрица», познакомивший всех с постапокалиптическим миром Морфеуса, Тринити и Нео, в котором компьютеры порабощали людей для производства энергии, имитируя для них жизнь в иллюзорном мире.

Успех «Матрицы» поднял планку историй о виртуальных мирах. Новым историям требовались правдоподобные научные объяснения процесса интеграции объектов в моделируемый мир. При этом в разговорный язык вошло множество терминов из теории симуляции, что дало создателям художественных произведений возможность тратить время не на объяснение концепции, а на разработку мира и его персонажей.

Появились такие тщательно проработанные истории, как «Сан-Джуниперо» из сериала «Черное зеркало». Или серия «Экстремис» сериала «Доктор Кто», в которой виртуальный Доктор отправил электронное письмо своей реальной версии. Или последние шесть эпизодов четвертого сезона сериала «Агенты “Щ.И.Т.”». В 2002 году Ричард Морган использовал идею симуляции в своем романе «Видоизмененный углерод». Через 16 лет по этому роману компания Netflix сняла одноименный сериал. В романе вся жизнь происходит в симулированном мире, где человеческие личности оцифрованы и могут загружаться в разные тела.

И разумеется, в этом же ряду стоят три эпизода «Рика и Морти».

Потрясающая теория Бострома

Поскольку теория симуляции все чаще появляется в научно-фантастических сюжетах, в начале 2000-х философ из Оксфорда Ник Бостром публикует в журнале Philosophical Quarterly статью «Доказательство симуляции». Эта публикация заставила серьезнее отнестись к идее симуляции. Начали появляться статьи других ученых. Свои мнения высказывали Нил Деграсс Тайсон, Илон Маск, Макс Тегмарк, Лиза Рэндалл и другие.

Статья Бострома выложена в свободный доступ и при желании ты можешь с ней ознакомиться. В ней выдвигаются три тезиса, как минимум один из которых является истинным:

Доля развитых цивилизаций, которая сможет достичь постчеловеческой фазы (на которой возможен запуск симуляции, имитирующей эволюционную историю людей), близка к нулю. Доля постчеловеческих цивилизаций, заинтересованных в запуске симуляций, близка к нулю. Мы практически определенно живем в симуляции.

Если верно хотя бы одно из этих утверждений, то три возможности сходятся к двум:

симуляция, неотличимая от реальности, никогда не появится; мы уже живем в симуляции.

Эти идеи работают только в случае, когда человеческое сознание не зависит от носителя. Если сознание человека не связано с его мозгом, значит, оно может существовать и даже быть воссоздано в других средах, например в нейронных сетях на базе кремниевых микросхем. Это означает, что симуляция, которую рисует Бостром, отличается от того, что мы видели в «Матрице», или от непрерывно генерируемого мира, как на голопалубе или на корабле зигерионцев.

Пункт № 1 исключить нельзя, так как еще во время холодной войны стало понятно, что у человечества есть множество способов самоуничтожения, и мы слишком часто заигрываем с этой идеей. Пункт № 2 можно опровергнуть. Если мы выживем как вид, наши далекие потомки вполне могут создавать симуляции, взяв за основу (если не появится других идей) многочисленные видеоигры и фильмы на данную тему. А значит, пункт № 3 можно считать реальностью.

Что интересно, последний пункт допускает еще две возможности. Каждый человек будущего, который может запустить симуляцию, запустит как минимум одну. Это приведет к появлению миллиардов симуляций. В результате может появиться бесконечный стек, потому что существа внутри симуляций настолько прогрессируют, что запускают собственные симуляции и так далее.

Все это подводит к интересному вопросу: возможна ли бесконечная вложенность симуляций? И если да, то как определить удаленность конкретной модели от авторов самой первой симуляции? Если подобное допустимо, есть вероятность, что «корневая» симуляция находится на недостижимом для нас расстоянии.

Такой точки зрения придерживается Илон Маск, открыто утверждающий, что, по его мнению, мы не просто живем в симуляции, но на много миллиардов симуляций отошли от базовой версии. На дереве симуляций наша реальность соответствует скорее листьям, а не веткам и уж тем более не стволу.

На конференции по развитию технологий Code Conference 2016 Маск сказал:

Возможна ли бесконечная вложенность симуляций? Если да, то как определить удаленность конкретной модели от авторов самой первой симуляции? Мы определенно стремимся к тому, что игры станут неотличимы от реальности. В них можно будет играть на любой приставке и компьютере, которых, скорее всего, будут миллиарды. Из этого можно сделать простой вывод: шансы на то, что мы живем в изначальной реальности, составляют один ко многим миллиардам.

Вот что ответил в 2017 году Нил Деграсс Тайсон на вопрос Ларри Кинга, согласен ли он с Маском:

Мне трудно оспаривать такую возможность. Вычислительные мощности современных компьютеров позволяют при желании запрограммировать целый мир. А в будущем они станут еще больше, значит, можно будет создавать персонажей со свободой воли или с их собственными представлениями о свободе воли. И писать законы для этого мира в соответствии с вашими желаниями. Даже создать для него альтернативные физику, химию и биологию. И если житель такого мира, уверенный в том, что действует по собственной воле, хочет изобрести компьютер и смоделировать на нем виртуальный мир, ему ничто не помешает это сделать. С этого начинается бесконечная рекурсия. Если бросить дротик во все эти вложенные симуляции, куда вы, скорее всего, попадете? В исходную реальность, с которой все началось, или в одну из бесконечных дочерних симуляций?

Так что чисто статистически существует вероятность того, что мы — всего лишь творение какого-то ребенка, который для собственного развлечения пишет программу на родительском компьютере. Все трагические события нашей истории могут генерироваться намеренно, когда программисту становится скучно наблюдать за своей симуляцией.

Это интересная и необычная точка зрения. Но можно ли отнести ее к науке? Нет, это только философия.

Наука против философии

Теорию симуляции трудно перевести из области философии в область науки. Конечно, технологии создания симулированных миров относятся к научным проектам, но основа для их развития, по словам скептиков, лежит исключительно в области философии.

Есть моменты, с которыми должны согласиться даже самые ярые сторонники теории симуляции. Конечно, Бостром добавил в свою статью формулы и числа, но все его расчеты были умозрительными, и по большому счету, статья представляла собой взгляд с философской стороны. Почему теория симуляции не имеет отношения к науке? Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить, что же такое наука.

Наука — это способ получения знаний об окружающем мире. Разумеется, в ней бывают и случайные открытия, но настоящая наука — это процесс, ведущий к приобретению знаний. И процесс этот происходит в соответствии со следующей схемой:

Наблюдение, которое вызывает вопросы. Например, если мы видим, что в этом сезоне не удалось собрать хороший урожай, возникает вопрос: что стало причиной низкой урожайности в этом году? В качестве ответа на вопрос выдвигается гипотеза. Гипотеза — это предлагаемое объяснение наблюдаемых явлений, которое может быть простым или сложным, но обязано быть проверяемым. Научный метод требует рассмотрения двух конкурирующих гипотез. Это нулевая гипотеза, то есть принимаемое по умолчанию предположение об отсутствии связи между наблюдаемыми событиями. И альтернативная гипотеза, предлагаемая исследователем.

Например, можно выдвинуть предположение, что посевы плохо росли из-за недостаточного количества удобрений. Нулевая гипотеза в этом случае будет гласить, что количество удобрений никак не влияет на урожайность.

Научная гипотеза должна быть такой, чтобы ее можно было систематически проверять и опровергнуть экспериментальным путем.

Исследователь прогнозирует, к каким результатам должны привести эксперименты по проверке его гипотезы. Заодно выстраивает методику экспериментальной проверки, исключающую сбор нерелевантных данных. Результаты экспериментов анализируются, и делаются выводы. В нашем примере, если в результате применения удобрений урожайность увеличится, как и было спрогнозировано, гипотеза считается подтвержденной. Если же урожайность на обработанном участке окажется такой же, как и на необработанном, значит, верна нулевая гипотеза.

Рассмотреть теорию симуляции по вышеописанной схеме попросту невозможно. Потому что первым делом возникает вопрос: какие наблюдения привели к появлению подобной гипотезы?

В нашем мире нет повторяющихся наблюдений, которые можно было бы интерпретировать как проявления реальности более высокого уровня. Никто не видел последовательного, необъяснимого «сбоя в Матрице». Некоторые сторонники теории в качестве доказательства указывают на различные «сверхъестественные» явления. Но проблема в том, что подобные наблюдения не повторяются и не возникают в ходе контролируемого эксперимента, то есть просто не соответствуют критериям, позволяющим считать их наблюдение научным.

Вспомни, что видел Рик в серии «М. Найт Шьямал-Инопланетяне!»: в начале эпизода он обнаружил неаккуратное устройство внутри крысы, странное поведение Бет и необычную погоду. Он уже сталкивался с симуляциями, разработанными зигерионцами, поэтому знал, что и где искать. Множества несоответствий оказалось достаточно, чтобы понять, что происходит. Причем количество несообразностей увеличивалось по мере развития эпизода.

Мы так сделать не можем. В нашем мире не не происходит ничего, что указывало бы на искусственное происхождение нашего мира. Ничего подходящего для проведения научного эксперимента.

Какую гипотезу мы можем проверить?

Например, Рик знал, что если перегрузить компьютер зигерионцев, реализующий симуляцию, этот компьютер зависнет. Что он и сделал на рэп-концерте, заставив виртуальных зрителей выполнять цепочку усложняющихся инструкций.

Мы не можем проверить теорию симуляции подобным способом. Даже если дать толпе безумно сложную серию инструкций, окружающий мир не застынет из-за нехватки вычислительных мощностей. Бесполезно просить собеседника снять одежду и сложиться двенадцать раз, а кружку кофе невозможно превратить в пукающий зад. Если ты громко скажешь: «Компьютер, остановить выполнение», люди вокруг подумают, что у тебя проблемы с головой. Пока еще никому не удавалось остановить окружающий мир.

Кроме того, чтобы отнести теорию симуляции к науке, она должна быть фальсифицируемой. Но она оставляет только две возможности. Или всё вокруг, в том числе результаты любых проводимых нами экспериментов, — симуляция, или же вокруг нас реальная вселенная, и все попытки доказать обратное дадут результаты, на основании которых невозможно дать однозначное заключение.

Другими словами, это теория, которую невозможно подтвердить или опровергнуть. Она вне нашей досягаемости или понимания. Более того, любые другие представления о реальности имеют такое же право на жизнь. Можно предположить, что мы живем во сне. Или в бусине, прикрепленной к кошачьему ошейнику.

Все гипотезы о природе нашей реальности оказываются в категории непроверяемых. Их сторонники любят утверждать, что наука замалчивает информацию и вообще не предназначена для установления истинной картины происходящего. И вообще людям нужно полностью изменить способы познания и свое сознание, только после этого они смогут понять истинную природу мира. В результате фактически стираются грани между наукой и религией.

Впрочем, ученые обычно выслушивают все это, говорят: «Да, действительно очень интересно» — и возвращаются к своей работе.

Наука наносит ответный удар

Попробуем рассмотреть происходящее с научной точки зрения.

Теорию симуляции нельзя отнести к категории научных, но это не помешало ученым строить гипотезы и проводить эксперименты. Например, искать ответ на вопрос: можно ли хотя бы в теории построить компьютер, который сможет симулировать все, что окружает каждого человека, в том числе его переживания и ощущения?

Вполне вероятно.

Современные компьютеры мощнее тех, с которыми мы работали пять лет назад. Процесс роста вычислительных мощностей с течением времени еще в 1965 году описал соучредитель Intel Гордон Мур.

Закон Мура стал своего рода библией для производителей компьютерных микросхем и футуристов. Согласно наблюдениям Мура, число транзисторов, устанавливаемых на компьютерную микросхему, удваивается каждый год, в то время как стоимость микросхемы падает в два раза. За прошедшие годы действительно каждые два-три года происходили подобные вещи.

Но все хорошее когда-нибудь кончается…

Мы можем уменьшать размеры компьютера, пока это позволяет физика (точнее, нанофизика). Сейчас самые маленькие одиночные транзисторы имеют размер 7 нм, а следующая цель — 5 нм. Но уменьшение транзисторов до семи (а потом до пяти) нанометров обходится в миллиарды. Их расходуют на новые производства и технологии. Чтобы тебе было легче представить масштаб, упомяну, что диаметр ДНК составляет приблизительно 2,5 нм, а диаметр атома золота — около 0,33 нм.

Рано или поздно законы физики и химии — впрочем, в таком масштабе их уже трудно отличить друг от друга — просто не позволят дальнейшее уменьшение с сохранением нужной функциональности.

Так что примерно в середине 2020-х закон Мура перестанет соблюдаться. В 2015 году сам Мур говорил, что тенденция сохранится еще примерно 10 лет. Без технологического прорыва размер 7 нм может оказаться предельным.

Означает ли это, что после 2025 года мы уже не сможем увеличить мощность компьютеров?

Вовсе нет. Не стоит недооценивать человеческую находчивость, умение находить новые применения материалов и даже в корне менять поход к компьютерным технологиям, например, с помощью квантовых вычислений или переноса вычислений в облака.

Даже без учета перспективных разработок можно оценить максимально доступную нам вычислительную мощность, которая станет нижним пределом постчеловеческой цивилизации.

В 1992 году эксперт по нанотехнологиям Эрик Дрекслер рассказал, как создать компьютерную систему размером с кусочек сахара, способную выполнять 10^21 операций в секунду. Если увеличить систему такого типа до мегаструктуры размером с планету (которую назвали «мозг-Юпитер»), она сможет выполнять 10^42 операций в секунду. Новые технологии позволят еще сильнее увеличить эти показатели. Но возникает вопрос: сколько энергии потребуется такому компьютеру?

Очевидно, что ему необходимо больше энергии, чем потребляли «Брейналайзер 9000», к которому Рика подключали в тюрьме, и процессор зигерионцев, поскольку в обоих случаях Рик смог распознать, что находится в симуляции.

Количество операций, совершаемых мозгом человека в секунду, находится в диапазоне от 10^14 до 10^17. Впрочем, в нашу нервную систему, скорее всего, заложена избыточность, которую можно исключить для повышения эффективности моделирования.

Давай посчитаем, может ли компьютер размером с планету, выполняющий 10^42 операций в секунду, смоделировать живущих на земле людей.

Обсчитывать всех людей, когда-либо живших на земле, не имеет смысла, потому что нельзя быть уверенным в существовании прошлого. Оно может быть имплантировано в наш мозг или создано для нас программно. Я уверен только в том, что испытываю в текущий момент, да и ты, как я полагаю, тоже. Поэтому давай попробуем симулировать реальность 2100 года. Если у компьютера хватит мощности справиться с подобной задачей, с симуляцией нашего времени он справится легко.

Сколько человек нужно смоделировать? Пусть будет 11 миллиардов. Это прогнозируемая численность населения Земли в 2100 году.

Среднюю продолжительность жизни сделаем равной 75 годам. В развитых регионах она немного выше, в слаборазвитых немного ниже, а с годами будет только увеличиваться (спасибо достижениям науки!). Кроме того, нам понадобится количество секунд в году. Оно равно 3,2 × 10^7 (365 дней × 24 часа × 60 минуты × 60 секунд).

И чтобы убедить каждого из этих 11 миллиардов в его пребывании в физической реальности, учтем, что его мозг должен выполнять от 1014 до 1017 операций в секунду.

Итого получим:

1,1 × 10^10 × 75 лет на человека × 3,2 × 107 секунд в году ×

× 10^14 до 10^17 операций в секунду = от 2,64 × 10^33 до 2,64 ×

× 10^36 операций в секунду нужно для моделирования реальности для 11 миллиардов человек.

Скептикам я могу посоветовать увеличить число живущих на Земле людей, или ожидаемую продолжительность жизни, или количество операций в секунду, чтобы убедиться, что диапазон показателей не изменится.

Компьютер размером с планету может выполнять 10^42 операций в секунду, какая же доля его вычислительных мощностей потребуется для симуляции?

От 2,64 × 10^33 до 2,64 × 10^36/10^42 = от 2,64 × 10^–9 до 2,64 × 10^–6.

Симуляция реальности для 11 миллиардов человек задействует от одной миллионной до одной миллиардной полной вычислительной мощности этого компьютера. Как видишь, нам даже не потребуется компьютер размером с большую планету. Достаточно компьютера размером с Луну.

Впрочем, мы сейчас рассматривали не создание модели Вселенной. Эта вычислительная мощность пойдет на то, чтобы заставить человеческий разум поверить в смоделированную Вселенную.

Так что в теории все может работать.

Про научное доказательство

Итак, мы выяснили, что теоретически можно создать компьютер, позволяющий симулировать реальность для 11 миллиардов человек. Но это не означает, что наука признает теорию симуляции. Скептики указывают на отсутствие подтверждающих наблюдений. Конечно, сторонники теории есть даже среди ученых, но больше всего тех, кто предпочитает не принимать ни одну из сторон.

Приводимые «доказательства» не являются наблюдениями, которые может принять наука. На YouTube множество видеороликов «Теория симуляции: теперь у нас есть доказательства!». Большинство из них рассказывает про интересные явления, которые убедительно объясняются в контексте жизни в симуляции. Но их нельзя рассматривать как доказательство.

Например, Рик указывает Морти на печенье Pop Tarts, которое живет в тостере, а на работу ездит на уменьшенной версии тостера. Но такое наблюдение не доказывает, что они находятся в симуляции. Это всего лишь странный факт. Точнее, очень странный. Рик подтвердил свою гипотезу, только представив другие доказательства и, наконец, физически выбежав из симуляции.

Аналогично обстоят дела с «доказательствами», которые то и дело подкидывают сторонники теории. Да, существует множество необъяснимых физических явлений, но ученые должны воспринимать их скептически, а не спекулятивно. Наука строится на фактах, которые мы узнали и увидели, а не на придумывании объяснений непроверенным идеям.

В качестве доказательства «кода», лежащего в основе нашей реальности, сторонники теории могут приводить универсальные константы, например постоянную тонкой структуры, число пи или золотое сечение. Да, мы действительно не знаем, почему эти значения именно такие, какие они есть. Их, конечно, можно объяснять принадлежностью к исходному коду моделируемой реальности, но скорее всего, им есть более простое объяснение, которое мы пока не нашли.

Вдобавок ко всему, приводимые «доказательства» часто искажаются как сторонниками теории, так и журналистами, не понимающими, как все устроено в науке. Например, множество статей с громкими заголовками появилось после того, как физик Джеймс Гейтс рассказал, что, работая над уравнениями суперструн, обнаружил код, позволяющий автоматически находить ошибки при передаче данных и напоминающий алгоритм Шеннона (предназначенный для сжатия данных). Многочисленные новостные издания тогда писали, что в уравнениях обнаружен «компьютерный код», написанный кем-то или чем-то, контролирующим нашу реальность.

Гейтс быстро стал героем групп, продвигающих теорию симуляции, но постарался дистанцироваться от происходящего, заявив, что во Вселенной существуют и другие примеры механизмов исправления ошибок. Когда Нил Деграсс Тайсон в рамках научных дебатов памяти Айзека Азимова 2016 года попросил у Гейтса оценить вероятность того, что наша Вселенная является симуляцией, Гейтс ответил, что вероятность составляет всего 1%.

Все это не означает отсутствия научных исследований, направленных на проверку гипотезы симуляции. Я всего лишь хочу подчеркнуть разницу между «доказательствами» сторонников теории и действительно убедительными научными доказательствами. Иногда космологическая постоянная — это просто космологическая постоянная.

Физики, всерьез рассматривающие эту теорию, ищут повторы в фундаментальных законах Вселенной. Повторы, будто бы созданные программистом, который многократно копировал и вставлял один и тот же фрагмент алгоритма. Ищут и то, что можно считать «сигнатурой» запускающего симуляцию кода.

Эксперименты из этой категории базируются на наших ожиданиях, связанных с бесконечной Вселенной, а не на результатах наблюдений. Ведь если бы мы жили в симуляции, наблюдения показывали бы конечность Вселенной, потому что ресурсы компьютера, поддерживающего симуляцию, ограничены. Вспомни, как во время рэп-концерта Рик перегрузил процессор. Зигерионцы в серии все время экономили ресурсы, поэтому Рику даже не пришлось придумывать сложный тест. А как насчет возможных симуляторов нашей реальности?

Физик-теоретик из Массачусетского технологического института Зоре Давуди работает над моделями сильного ядерного взаимодействия — силы, которая удерживает частицы в ядрах атомов. Модели запускаются на суперкомпьютерах, которые по законам поведения субатомных частиц строят трехмерную модель. Но из-за существующих ограничений в мощности моделируются только очень маленькие пространства. Давуди предполагает, что с постепенным совершенствованием технологий у нас рано или поздно появится возможность моделирования в макромасштабе и мы начнем создавать симуляции клеток, людей и многого другого.

Давуди выдвигает гипотезу, что почти как в фильме «Терминатор-2», где с руки первого Терминатора начался Скайнет, отправивший Терминаторов в прошлое для убийства Коннора, современные симуляции могут оказаться технологией, которая со временем породит технологию полного моделирования Вселенной. Если мы действительно живем в компьютерной симуляции, рассуждает она, современные симуляции на классических компьютерах должны иметь экспериментально обнаруживаемые сигнатуры, которые будут повторяться в нашей собственной Вселенной.

С точки зрения Давуди, если мы живем в симуляции, законы физики должны существовать в виде набора конечных точек в конечном объеме. В этом случае космические лучи сверхвысоких энергий, которые движутся с релятивистскими скоростями, будут вести себя не так, как предсказывает физика, потому что их движение началось в определенный момент времени и в определенной точке конечного пространства симуляции.

Впрочем, это только еще одна гипотеза, которую невозможно проверить экспериментально. По крайней мере, при современном уровне технологий.

Глубока ли кроличья нора?

Итак, в обозримом будущем концепция симуляции так и останется философской. Потому что у нас нет инструментов для ее научной проверки.

Но означает ли это реальность нашего мира? Или вся история нашего вида — всего лишь развлечение (или игра под названием «Рой») какого-то постчеловеческого подростка?

Глубока ли кроличья нора?

Да.

Нет.

Выбирай, что тебе больше нравится.

Правильного ответа не существует. Может оказаться, что мы живем в симуляции, и момент, когда мы это обнаружим, станет концом игры. Симулятор выключит или перезапустит ее. Возможно, мы запрограммированы таким образом, что никогда не сможем осознать пребывание в симуляции. А может быть, смысл в том, чтобы сделать наши жизни такими творческими, удивительными, захватывающими и полными созидания, чтобы хозяевам симуляции не хотелось ее выключать.

В конце концов, вспомни, что говорил Дуглас Адамс: «Неужели не хватит того, что сад прекрасен, — нужно еще верить, что в нем танцуют феи?»

Или не феи, а небольшие фрагменты кода, которые наш симулированный мозг воспринимает как фей.