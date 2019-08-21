Мнение: Почему «Агенты Щ.И.Т.а» — уникальный сериал

Закончился шестой сезон «Агентов Щ.И.Т.а.», самого долгоиграющего и самого недооценённого телепроекта из киновселенной Marvel. Съёмки седьмого сезона, который станет последним, уже завершены — судя по всему, следующим летом мы распрощаемся с командой Фила Коулсона навсегда.

Главное, что стоит сказать про новый сезон: сериал остается самобытным, динамичным, закрученным и захватывает внимание, несмотря на отдельные недочёты и окончательную потерю связи с полнометражными фильмами. Вины сценаристов тут нет. Сюжет «Мстителей: Финал» держали в строжайшем секрете ото всех, кого только можно, и авторы сериала никак не могли знать, что землю ждет пятилетка скорби после щелчка Таноса. Герои предотвращают собственный мини-апокалипсис. Завязка последнего сезона явно намекает, что и в нём история будет полностью своя.

Но эта статья — не обзор сезона. Она о том, почему сериал достоин внимания как тех, кто бросил его на первом сезоне, так и тех, кто вообще прошёл мимо. Из-за слабой связи с MCU многие поклонники Marvel игнорируют «Агентов Щ.И.Т.а.» — и совершенно напрасно!

Какие есть конкуренты?

«Агенты Щ.И.Т.а» — уникальный проект для телевизионной супергероики. Есть сериалы лучше, есть хуже, но прямых конкурентов нет совсем. Посмотрим, что нынче имеется на рынке:

«Сидаб». Телевселенная DC на канале The CW — это праздник трэша и фансервиса. «Стрела», «Флэш» и «Супергерл» — наивная, простая супергероика с кучей комиксных условностей. «Легенды завтрашнего дня» — откровенная самопародия. «Чёрная молния» старается быть серьёзнее, но явно скоро сорвётся.

Общие недостатки этих сериалов — шаблонность диалогов, дешевизна и плохая проработка вселенной и характеров. Персонажи вечно забывают, что было в прошлых сезонах, и наступают на те же грабли. Все фантдопущения объясняются по принципу «потому что». Сезоны штампуются по шаблону. Так, в «Стреле» каждый год обнаруживается тайная организация, управляющая преступным миром, и почему-то эти группировки друг о друге не знают. Впрочем, если отключить мозг, от сериалов «Сидаба» можно получить удовольствие — по крайней мере, юмора в них хватает.

Marvel-Netflix. Недавно закрытая пятёрка сериалов про Защитников совершила революцию в экранизациях комиксов на ТВ: сложные экшен-сцены, проработка героев и особенно злодеев, второе дно с актуальным социальным подтекстом, зачастую грамотно и интересно поданным. Правда, иногда действие становилось затянутым (вторые сезоны «Люка Кейджа» и «Железного Кулака»), а мораль иногда подавалась топорно (второй сезон «Джессики Джонс»). Кроме того, сериалы выходили слишком реалистичными — фантастические элементы порой казались глупыми и лишними (например, линия клана Руки). Так или иначе, всё это уже в прошлом — серия официально закрыта.

DC Universe. Потоковый сервис издательства DC Comics с переменным успехом строит улучшенную версию The CW. Бюджеты больше, картинка качественнее, а рейтинг R позволил использовать кровь и мат. Сериалы изобилуют отсылками к событиям из комиксов. В итоге получаются брутальные, веселые и мрачные одновременно сериалы для фанатов. Но на сервисе пока вышло не так много всего, поэтому трудно судить, что из этого получится.

Другие сериалы по Marvel: «Плащ и кинжал» и «Беглецы». Это неторопливые истории про подростков с суперсилами, где много самокопания и мало экшена. Связь с киновселенной минимальна, но есть. Но сериалы явно делают ставку не на развлечение, а на раскрытие подростковых проблем: от отношений с родителями до подростковой проституции.

Пародии и деконструкции. За последние годы вышла масса проектов, деконструировавших супергеройский жанр: «Сверхспособности», «Академия “Амбрелла”», «Легион», «Суперособняк», «Роковой патруль» с того же DC Universe и недавние «Пацаны». Все они старались взглянуть на супергероев под иным углом, высмеять клише и поразить художественными приёмами. Хороший экшен в них встречается редко, а вот шок-контент и крутой юмор, а иногда и мощная драма — всегда пожалуйста. Одна беда: на фоне избытка пародий ощущается вымирание кинокомикса классического.

Что представляют собой «Агенты»?

Как раз тот самый вымирающий вид. Во-первых, это сериал, наиболее близкий к киновселенной Marvel и по визуальному стилю, и по настроению. Во-вторых, он сочетает многие достоинства вышеперечисленных сериалов и почти лишён их недостатков.

Это бодрый, весёлый и лихой фантастический боевик, где можно найти практически все — прыжки во времени, полёты в космосе, монстры, супергерои, технологии, секретные организации, гаджеты, мутанты, андроиды, виртуальный мир, призраки, демоны. И всё это логически увязано между собой.

Сюжет эволюционирует от сезона к сезону, не забывая о предыдущих событиях и почти не оставляя незавершённых линий. Компьютерная графика держится на приличном уровне и в стиле полнометражных фильмов вселенной, хоть она тут и скромнее. В первом сезоне была проблема с хореографией боёв, но позже её поправили, так что рукопашный бой тоже можно добавлять в сильные стороны сериала.

Первый сезон многих отпугнул тем, что походил на типичный процедурал об отдельных делах. Хотя, в принципе, идея «Секретных материалов» в мире Marvel тоже неплоха, учитывая нетривиальные ситуации, в которые попадали герои. Но многим зрителям просто не хватило терпения — и зря. Еще до конца первого сезона вышел «Первый мститель: Другая война», после чего сериал резко перешел от отдельных дел к сквозному повествованию. Ставки стали расти от сезона к сезону, достигнув пика в четвёртом.

Всё это от души сдобрено гиковским юмором. В этом плане «Агенты» ближе всего к творениям «Сидаба», только на голову выше по качеству. Сценарии не лишены недостатков, и где-то авторы срезают острые углы по принципу «у нас тут комикс». Но все равно авторы проработали историю с впечатляющим уровнем внимания к деталям и интересными, правильными сюжетными ходами. Правильными — с точки зрения крепкого приключенческого кино, каким и должны быть фильмы по Marvel. Да, тут есть драма, и даже глубокая, но она не перетягивает на себя одеяло, шутки не скатываются в клоунаду, а экшен не убивает логику. Здесь дают столько всего, сколько нужно.

Во вселенной «Щита» живут живые, цельные, постоянно развивающиеся персонажи — даже второстепенные. Взять хоть путь генерала Тэлбота, который тот проделал от первого сезона к пятому, чтобы навсегда остаться моим личным любимым киновоякой. Всё хорошо обстоит и со злодеями. Кроме членов «Гидры», в Щите нет однозначно злых персонажей. Почти всегда найдется причина понять, а то и сопереживать противнику, а часто сюжет могут повернуть так, что бывшие враги станут союзниками. Ход избитый, но в «Щ.И.Т.е» такие решения обоснованы сюжетно или психологически.

Социальный подтекст тут тоже есть, но вшит аккуратно, будь то ирония над русскими (кроме разве что 13-й серии 3-го сезона — это было ужасно), сильные женские персонажи или наличие геев. Все это есть, но смотрится органично и не принижает других персонажей. Да что там, в одном из сезонов есть сенаторша индийских кровей, которая проводит политику нетерпимости к нелюдям. В «Щ.И.Т.е» вправду ощущаешь и разнообразие, и равноправие. Какой бы «мэрисьюшной» ни была Дейзи, она никогда не затмит крутизну и решимость Коулсона, а они оба, в свою очередь, не умаляют достоинств чернокожего агента Альфонсо Маккензи.

Связь с киновселенной у «Агентов» своеобразная. Начиналось все с камео Ника Фьюри и леди Сиф, а закончилось отдалёнными упоминаниями новостей о событиях «Войны бесконечности». Однако сериал всегда подробнее показывал то, на чём фильмы особо не останавливались. Особенно это касается внедрения «Гидры» в «Щ.И.Т.» и Заковийского договора. Очень жаль, что события «Финала» никак не отразились на шестом сезоне: вот уж где пригодились бы «Агенты», чтобы добавить всему происходящему логики и объёма!

Но сериал стал настолько самобытным и привлекательным, что справляется и без «старшего брата». Последний сезон продолжает радовать всё тем же, чем радовал весь сериал предыдущие пять лет. Очаровательные персонажи, динамичная история, сложная, но логичная, строящаяся слой за слоем на прошлых событиях. Масса интересных повествовательных и визуальных находок, будь то выяснение отношений в коллективном подсознании или пересказ событий серии через «Инстаграм сториз» одной из героинь.

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Через год «Агенты» попрощаются со зрителями. Мир пойдёт дальше. Потоковый сервис Disney+ будет выпускать свои сериалы о персонажах MCU. Наступит новый виток эволюции кинокомикса. Но мы будем помнить их. Уникальных, державшихся, несмотря ни на что, проживших семь сезонов на средних рейтингах и подаривших избранным много часов истинного удовольствия, смеха и слёз.

Призываю всех, кто по тем или иным причинам не начал или бросил: дайте сериалу второй шанс, он того стоит!