«Роковой патруль»: герои-неудачники против зубастых жоп

Конец 80-х. Гонщик Клиффорд Стил вместе с семьёй попадает в автокатастрофу, но доктору Найлзу Колдеру по прозвищу Шеф удаётся спасти его мозг. Стил обречён существовать в теле робота. Он знакомится с другими странными пациентами Шефа — девушкой со множеством личностей, женщиной с эластичной кожей и бывшим лётчиком-испытателем, в котором живёт могущественная энергетическая субстанция. Едва Стил восстанавливается, как пропадает Колдер. Герои узнают, что его похитил метачеловек, результат нацистских экспериментов, называющий себя мистером Никто. Роковой патруль отправляется на поиски своего наставника. Им предстоит встретиться с кучей странных личностей: от ожившей телепортирующейся улицы до парня с киберпротезами.

Doom Patrol Жанр: супергеройская трагикомедия

Шоураннер: Джереми Карвер

В ролях: Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Брендан Фрейзер, Тимоти Далтон, Алан Тьюдик

Премьерный показ: февраль — май 2019, DC Universe

Продолжительность: 15 эпизодов по 45–60 минут

Похоже на: «Академия Амбрелла» (2019), «Хэппи!» (2017)

«Какого хрена тут творится?» — восклицаю я, восклицают герои, восклицает за кадром мистер Никто (Алан Тьюдик). И так почти каждую серию: разговор с ожившей улицей, массовый оргазм, путешествие внутрь осла, бой с огромным тараканом, бегство от кусающихся жоп на ножках. Нет уж, за рекап и общее представление о сериале пусть отдувается мистер Никто — он весь сериал ломал четвёртую стену, а в финальном эпизоде разнёс её к чёрту отличным речитативом, «продающим» всё это безумие.

Скрытый текст Пускайте рекап! В монстра меня нацист превратил,

Чтобы вот этот старикан за всё заплатил.

Встретил я клоунов из «Патруля»,

Автобус в яме — и вуаля!

Яма закрылась, но не беда —

Автобус и город в жопе осла.

Создали команду с целью одной:

Стоять до последнего за шефа горой.

Далее — фашисты, больные культисты,

По бороде страдальцы, неандертальцы,

Панковский стиль, робот в утиль,

Танцы двоих голубых простофиль.

Ещё аллигаторы, манипуляторы,

И сквозь решётку прочь убегаторы!

Культистов в расход,

Личностей Джейн прошагал хоровод.

Ларри пытали какие-то твари —

Их всех ходячие жопы сожрали.

Отцовская игрушка, рванувшая пушка,

Для программистов в коде ловушка.

Всё ближе и ближе с каждой бедой —

И вот наконец обкончались толпой!

Тут мне наскучила эта сумятица,

Пусть посидят в белом поле до пятницы.

Прижал я их шефа, словно блоху,

И тут он всё выложил как на духу.



«Роковой патруль» — это однозначно самый абсурдный, самый впечатляющий и самый взрывной сериал не только на сервисе DC Universe (не очень честное сравнение, там пока лишь два игровых сериала), но и среди всех экранизаций комиксов DC. У шоу есть свой стиль, который определённо понравится фанатам первоисточника. Авторы лихо, хоть иногда и неуклюже балансируют между драмой, супергероикой и сюрреалистично-пошлой версией SCP Foundation. В одной и той же серии нам могут показать драматичную предысторию главного злодея и поцелуй огромного таракана с гигантской крысой!

Вся представленная история — под стать оригинальным комиксам. Команда из Роботмена, Эластигёрл и Негативного человека под предводительством Шефа появилась в комиксах ещё в 1964 году. Задумка была проста — взять более-менее знакомые образы (тогда Marvel и DC активно воровали друг у друга всё, что плохо лежит) и обыграть супергеройские способности не через особые дары, а через травмы. Поначалу идея казалась интересной, но вскоре популярность серии угасла. Спустя четыре года создатели придумали потрясающий, как им казалось, ход — убить всех персонажей в 121-м выпуске «Рокового патруля», чтобы поклонники писали жалобные письма с просьбой вернуть героев.

Писем никто не писал.

Потом, конечно, серию реанимировали — спустя десять лет её передали новым авторам, среди которых был Грант Моррисон, известный своим эксцентричным подходом (это он придумал «Хэппи!», например, и ряд серий DC вроде «Скорбный дом на скорбной земле» и All-Star Superman). Но случай настолько показателен, что его можно считать идеальной иллюстрацией к сериалу. Это относится и к сюжету (на героев плевать всем, кроме них самих), и к вниманию аудитории (шоу почти никто не обсуждает).

Идея показать героев через их травмы сохранилась и в сериале — по сути, это главная тема «Рокового патруля», прикрытая слоем веселья и абсурда. Сильный и почти непробиваемый Роботмен (Клиффорд Стил) корит себя за то, что единственный выжил в аварии. Расщеплённая на 64 личности Сумасшедшая Джейн повторяет трагичную историю Билли Миллигана — и каждая её личность обладает не только своим характером, но и своей суперсилой. Эластигёрл (Рита Фарр), обретшая способность растягивать тело и кожу, чахнет в безвестности, а когда-то была знаменитой актрисой! И её сверхсила нуждается в постоянном контроле, иначе Фарр превращается в кучу расплавленной массы. А Негативный человек (Ларри Трейнор) мучается не только из-за сожительства со странным энергетическим пришельцем, но и из-за оставшегося в прошлом тайного любовника — и семьи, которая считает Ларри мёртвым.

Персонажи, которых встречают члены Патруля, впечатляют ничуть не меньше. К команде присоединяется молодой Киборг, который всеми силами стремится быть нормальным и поступать правильно — в том числе из-за конфликта с отцом, превратившим его в полуробота. Шефа почти не показывают, и правильно делают: основную интригу (и трогательную серию о его прошлом) припасли для финала.

А как вам сквернословящий колдун-оккультист, любящий покурить? Нет, это не Джон Константин, а Виллоуби Киплинг в исполнении Марка Шеппарда. Хотя догадка очень близкая: когда-то авторы комиксов «Роковой патруль» просили разрешения ввести в серию Константина, но руководство отказало — и сценарист придумал своего колдуна.

Если Киплинг вас не впечатляет, то наверняка удивит разумная улица (дорога и несколько домов!) по имени Денни. Они считают себя небинарными и просят называть их во множественном числе! Общаются при помощи вывесок, граффити, рекламных объявлений и тому подобного. Денни подбирают изгоев общества, включая людей нетрадиционной ориентации, и скрываются по всему миру.

И этого мало? Тогда познакомьтесь с Охотником за бородами (осторожно, у него стоит на бороды, ведь он получает от их поедания суперсилы) и с Флексом Менталло — мышцы этого качка меняют реальность!

А главный отвал башки — блистательный мистер Никто в исполнении Алана Тьюдика. Он настоящий Дэдпул мира DC! Мистер Никто выступает закадровым голосом, потешается над главными героями, издевается над их Шефом, переживает за рейтинги сериала и носит мерч с символикой «Рокового патруля». Будет просто преступлением, если персонажа не окажется во втором сезоне! Хотя для начала было бы неплохо, чтобы шоу вообще продлили.

По идее, мистер Никто — главный злодей сезона. Но по факту он появляется в первом эпизоде, похищает Колтера, пропадает — и ищи ветра в поле. Да, в дальнейшем он ещё не раз вставит Патрулю палки в колёса, но до самого финала основной конфликт почти не развивается. Примерно 70–80% эфирного времени герои ищут улики и подсказки, а также занимаются самокопанием. Из-за этого сериал получается затянутым и порой откровенно скучным. Герои часто оказываются в предельно странных местах, которые никак не связаны с их основным квестом. Мистер Никто даже шутит на эту тему: «Наконец-то закончились эпизоды про внутренний мир этих идиотов и мы посмотрим супергеройское шоу, ради которого все здесь собрались».

Сериал распадается на отдельные подсюжеты, каждый со своей тональностью и стилем. Например, из эпизода про Дэнни-улицу получился трогательный мюзикл. А вот раскрытие всех личностей Джейн определённо недотянули. Несколько эпизодов посвящены конфликту Рокового патруля с Бюро нормальности — организацией, которая пытается контролировать всё сверхъестественное и необычное в этом мире (помните про сравнение с SCP Foundation, да?). Начинание вроде бы благое, но методы совершенно кошмарные — неудивительно, что герои стремятся начистить рожи этим любителям обыденности.

К сожалению, безбашенная фантазия создателей сериала упирается в финансовые возможности. Местами шоу выглядит откровенно дёшево, особенно когда появляется сверхъестественная версия мистера Никто. А столкновение гигантской мыши и огромного таракана и вовсе превращается в фарс. Вероятно, у авторов «Патруля» был выбор: сделать шоу приземлённее, а-ля «Академия Амбрелла», чтобы сэкономить, или взять материал комиксов как есть — и смириться с тем, что временами происходящее будет напоминать школьную постановку. Даже по трейлерам понятно, что они выбрали.

Но если бы боссы DC Universe подкинули деньжат на эту феерию, в выигрыше остались бы все. Тем более что шоу этого определённо заслуживает: оно получилось куда самобытнее и драйвовее «Титанов» от той же платформы. Впрочем, создатели сериала эффектно выдают нехватку бюджета за фичу. Мол, у нас тут иногда проскакивает стилизация под старый фильм категории B, не переживайте.

«Роковой патруль» заслуживает больше внимания, чем получает. Это, пожалуй, самый смелый, самобытный и впечатляющий сериал по комиксам DC. В типичную супергеройскую драму о принятии себя авторы вставляют яркие, взрывные и совершенно абсурдные образы. А ещё здесь есть свой Дэдпул от мира DC!