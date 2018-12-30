«Титаны»: лучший сериал для фанатов DC

Дик Грейсон, детектив полиции Лос-Анджелеса и по совместительству Робин, ушедший от Бэтмена. Розоволосая девушка Кори, очнувшаяся в разбитой машине, ничего не помня о себе и о том, что с ней случилось. Девушка Рэйчел, запертая под замок религиозной матерью на манер Кэрри Уайт. Что общего между этими персонажами? Все они ведут неравную борьбу с внутренними демонами, метафорическими, психологическими и буквальными. А их пути неминуемо пересекутся.
DC’s Titans
Жанр: супергероика
Шоураннеры: Грег Берланти, Акива Голдсман, Джеф Джонс
В ролях: Брендон Туэйтс, Тиган Крофт, Минка Келли, Анна Диоп, Райан Поттер
Продолжительность: 11 серий по 60 минут
Премьерный показ: октябрь — декабрь 2018, DC Universe
Похоже на: «Хранители» (2009), «Готэм»
«Титаны» — первый сериал на свежезапущенном потоковом сервисе DC Universe. Задачи перед создателями стояли серьёзные. Нужно было произвести хорошее первое впечатление, снять сериал, не похожий на аналогичные проекты канала The CW, и — желательно — привнести что-то новое не только в адаптации DC, но и вообще в комикс-экранизации. И с большей частью этих задач авторы успешно справились.
В первую очередь «Титаны» — сериал для своих. Каким и должен быть сериал на канале под названием DC Universe. Герои «Титанов» именно что живут в мире комиксов DC. Они с самого начала ведут себя примерно как персонажи каких-нибудь «Агентов Щ.И.Т.а», которые обсуждают события полнометражных фильмов… только на сей раз без фильмов. К киновселенной DC сериал отношения не имеет — многочисленные отсылки к известным героям и ситуациям рассчитаны именно на знатоков комиксов.
Сериал ничего не разжевывает, зрителя держат за своего, и это крайне приятно. Чувствуешь себя как дома. Мир ощущается живым, многогранным и способным к дальнейшей эволюции. А она, естественно, входит в планы DC: в сериале представлена команда героев, которых ждет отдельный сериал — «Роковой патруль».
От коллег по жанру «Титанов» отличает и взрослый рейтинг R. Он подразумевает англоязычные матюки, кровищу и самую малость эротики. И сериалу это идет. По «Титанам» очень наглядно заметны отличия в атмосфере между DC и Marvel. Значок Робина, влетающий бандиту в глаз, с непривычки шокирует, но на самом деле здесь это абсолютно естественно. Это вам не редкие вспышки дозволенной рейтингом жестокости у Marvel в «Беглецах» или «Плаще и Кинжал», которые контрастируют с общим лёгким и светлым повествованием. «Титаны» не чураются юмора, но тут ведут серьёзную игру, где ставки высоки, а герои брутальны.
Визуально «Титаны» тоже завлекают с первых серий. Экшен поставлен хоть и не без ляпов, зато лихо, динамично и, как вы уже поняли, кроваво. Графика вполне приличная — создатели не пытаются вставлять эпичные, но плохо нарисованные сцены. Они работают с локальными спецэффектами, которые смотрятся адекватно. В отдельный плюс можно вывести линию Рэйчел, которая временами превращается классический ужастик с совершенно непредсказуемыми скримерами. Это крипота в хорошем смысле слова.
Есть, конечно, в «Титанах» один значительный минус. 11 серий первого сезона — это лишь огромная экспозиция, хуже того: оборванная экспозиция. Что ни эпизод — то представление нового персонажа, а то и вовсе флэшбек на всю серию. Основной сюжет двигается крайне медленно и не приходит даже к промежуточному финалу ни для кого из героев, кроме разве что Дика. Главный злодей вообще появляется лишь в предпоследней серии.
Сериал буквально обрывается на полуслове. Так обычно заканчивают середины сезонов перед уходом на новогодний перерыв, но не полноценные сезоны. Однако, в отличие от бесполезных и унылых экспозиций в других сериалах вроде «Проповедника» или «Беглецов», «Титаны» интересны и без магистрального сюжета. Герои, атмосфера, экшен и стиль с лихвой искупают тот факт, что события не развиваются.
Неровности и шероховатости в сериале определенно есть — да где их сейчас нет? Для стартового проекта, который должен «продать» зрителям канал, «Титаны» хороши, но не грандиозны. Тем не менее их можно смело назвать лучшим сериалом по DC из ныне идущих.
Особенно рекомендуется к просмотру фанатом вселенной, но и обычному зрителю будет на что посмотреть и над чем подумать. С почином, DC Universe. Мы верим, что все получится.
- стиль
- мир
- герои
- неровное повествование
- система «герой недели»
- постановка боев
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