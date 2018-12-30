«Титаны»: лучший сериал для фанатов DC

Дик Грейсон, детектив полиции Лос-Анджелеса и по совместительству Робин, ушедший от Бэтмена. Розоволосая девушка Кори, очнувшаяся в разбитой машине, ничего не помня о себе и о том, что с ней случилось. Девушка Рэйчел, запертая под замок религиозной матерью на манер Кэрри Уайт. Что общего между этими персонажами? Все они ведут неравную борьбу с внутренними демонами, метафорическими, психологическими и буквальными. А их пути неминуемо пересекутся.

DC’s Titans Жанр: супергероика

Шоураннеры: Грег Берланти, Акива Голдсман, Джеф Джонс

В ролях: Брендон Туэйтс, Тиган Крофт, Минка Келли, Анна Диоп, Райан Поттер

Продолжительность: 11 серий по 60 минут

Премьерный показ: октябрь — декабрь 2018, DC Universe

Похоже на: «Хранители» (2009), «Готэм»

«Титаны» — первый сериал на свежезапущенном потоковом сервисе DC Universe. Задачи перед создателями стояли серьёзные. Нужно было произвести хорошее первое впечатление, снять сериал, не похожий на аналогичные проекты канала The CW, и — желательно — привнести что-то новое не только в адаптации DC, но и вообще в комикс-экранизации. И с большей частью этих задач авторы успешно справились.

В первую очередь «Титаны» — сериал для своих. Каким и должен быть сериал на канале под названием DC Universe. Герои «Титанов» именно что живут в мире комиксов DC. Они с самого начала ведут себя примерно как персонажи каких-нибудь «Агентов Щ.И.Т.а», которые обсуждают события полнометражных фильмов… только на сей раз без фильмов. К киновселенной DC сериал отношения не имеет — многочисленные отсылки к известным героям и ситуациям рассчитаны именно на знатоков комиксов.

Сериал ничего не разжевывает, зрителя держат за своего, и это крайне приятно. Чувствуешь себя как дома. Мир ощущается живым, многогранным и способным к дальнейшей эволюции. А она, естественно, входит в планы DC: в сериале представлена команда героев, которых ждет отдельный сериал — «Роковой патруль».

От коллег по жанру «Титанов» отличает и взрослый рейтинг R. Он подразумевает англоязычные матюки, кровищу и самую малость эротики. И сериалу это идет. По «Титанам» очень наглядно заметны отличия в атмосфере между DC и Marvel. Значок Робина, влетающий бандиту в глаз, с непривычки шокирует, но на самом деле здесь это абсолютно естественно. Это вам не редкие вспышки дозволенной рейтингом жестокости у Marvel в «Беглецах» или «Плаще и Кинжал», которые контрастируют с общим лёгким и светлым повествованием. «Титаны» не чураются юмора, но тут ведут серьёзную игру, где ставки высоки, а герои брутальны.

Визуально «Титаны» тоже завлекают с первых серий. Экшен поставлен хоть и не без ляпов, зато лихо, динамично и, как вы уже поняли, кроваво. Графика вполне приличная — создатели не пытаются вставлять эпичные, но плохо нарисованные сцены. Они работают с локальными спецэффектами, которые смотрятся адекватно. В отдельный плюс можно вывести линию Рэйчел, которая временами превращается классический ужастик с совершенно непредсказуемыми скримерами. Это крипота в хорошем смысле слова.

Есть, конечно, в «Титанах» один значительный минус. 11 серий первого сезона — это лишь огромная экспозиция, хуже того: оборванная экспозиция. Что ни эпизод — то представление нового персонажа, а то и вовсе флэшбек на всю серию. Основной сюжет двигается крайне медленно и не приходит даже к промежуточному финалу ни для кого из героев, кроме разве что Дика. Главный злодей вообще появляется лишь в предпоследней серии.

Сериал буквально обрывается на полуслове. Так обычно заканчивают середины сезонов перед уходом на новогодний перерыв, но не полноценные сезоны. Однако, в отличие от бесполезных и унылых экспозиций в других сериалах вроде «Проповедника» или «Беглецов», «Титаны» интересны и без магистрального сюжета. Герои, атмосфера, экшен и стиль с лихвой искупают тот факт, что события не развиваются.