Шестеро друзей, разобщенные трагедией, вынуждены снова собраться вместе. Они узнают, что их родители, которые состоят в одной организации, ежегодно проводят человеческие жертвоприношения. Героям придется забыть старые разногласия, чтобы выяснить правду о своих семьях.

Marvel’s Runaways Жанр: супергеройская семейная драма

Шоураннеры: Стефани Сэвадж, Джош Шварц

В ролях: Вирджиния Гарднер, Рензи Фелиз, Лирика Окано, Энни Вершинг, Джулиан Макмэхон

Продолжительность: 10 серий по 60 минут

Премьерный показ: ноябрь 2017 — январь 2018, Hulu

Ситуация с «Беглецами» напоминает историю с «Проповедником»: то, с чего начинается комикс и что заявлено в анонсах, оставлено на последнюю серию. От выявления злодейских помыслов родителей до побега детей из дома проходит 10 серий, заполненных сомнениями, ссорами, расследованием и массой глупостей.

«Беглецы» начинаются как школьная драма. Герои никак не отойдут от самоубийства подруги, и каждый из них по-своему не вписывается в суровую школьную жизнь. Спортсмен-красавчик Чейс скрывает, что он гениальный инженер. Красавица Каролина не уверена в себе из-за религиозного воспитания. Мико, чья сестра покончила с собой, пытается колдовать и готично одевается. Ботаник Алекс — единственный, кто пытается собрать старую команду вместе. В итоге ребята выясняют, что их родители ходят на ежегодное собрание основанного ими общества «Гордость» — и там вовсе не шампанское пьют. Дети не до конца понимают, что увидели, и пытаются докопаться до правды, а параллельно открывают в себе новые способности.

Родители не изображены классическими комиксными суперзлодеями. Это уважаемые люди, преимущественно ученые и изобретатели, а мать Каролины — основательница своей церкви. В итоге сериал сосредотачивается не столько на расследовании, сколько на отношениях ребят между собой и с родными. От любви до ненависти, а порой и обратно, проходит каждый герой. Немало времени уделено и отношениям внутри «Гордости», где тоже все непросто.

Необычная идея оригинального комикса — герои-дети против злодеев-родителей — здесь подана в духе семейных ценностей, проповедуемых американским ТВ. За всеми злодеяниями стоит некий Джона — он показан в сериале однозначным негодяем. Остальные же, пусть и не идеальны, все делают ради детей. Взаимоотношения персонажей показаны достаточно интересно, особенно если пережить пару первых серий, где экспозиция вышла крайне скучной и банальной. Интереса даже хватает, чтобы дотянуть до конца сезона и не бросить. Но медитативное развитие сюжета предполагает глубокую атмосферу и живые диалоги, как в «13 причин почему». А этого «Беглецам» ощутимо не хватает.

Нормальному погружению в мир сериала мешает и супергеройская составляющая. Всё, включая флэшбеки, в первую очередь раскрывает личности героев, но совершенно не затрагивает историю мира. Религия, построенная вокруг одного бессмертного, магический посох, управляемый сознанием динозавр, изобретения вроде телевизора, который позволяет видеть сквозь время, или дезинтегратора материи, искусственный интеллект, управляющий домом, — все это в сериале существует как бы между прочим. За весь сезон лишь один персонаж удивляется всей этой фантастике, остальные принимают происходящее как норму, хотя никаких предпосылок к этому нет. Прошлое родителей тоже туманно и мало объясняет, как они пришли к своему нынешнему положению в обществе. Все очень обрывочно, непонятно и несколько фальшиво.

Экшен в сериале рудиментарный, хотя спецэффекты очень приличные. Особенно радует ручной динозавр, которого по большей части изображает старомодная, но хорошо сделанная аниматронная кукла. Но качество, увы, не избавляет от глупостей. Большую часть времени сериал строит серьезную мину, поэтому пафосные, типично комиксные кадры команды, стоящей в полном составе в боевых стойках, выглядят чужеродно и неуместно.

Все в сериале как будто недовинчено: атмосфера, персонажи, драма, детективная интрига, экшен. Вся эта пестрая махина не разваливается лишь потому, что очень медленно и осторожно едет. Первый сезон, конечно, не настолько бесполезен, как в случае с «Проповедником», сюжет развивается. Но надежды, что во втором сезоне что-то кардинально изменится, мало.

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