Сериал «Пацаны»: хотите замочить супергероев? Вам сюда

Хью Кэмпбелл был обычным парнем, но однажды его жизнь круто изменилась. Радиоактивный подонок… нет, не укусил его, а пробежал сквозь его девушку. Это был известный супергерой, и у молодого человека не было шансов выиграть суд против него. Но Хью нашел некий Билли Бутчер, который предложил ему не прозябать в депрессии, а присоединиться к Пацанам и напомнить обнаглевшим суперам, что их место — на страницах комиксов.

The Boys Жанр: антисупергеройский боевик, детектив, чёрная комедия

Шоураннер: Эрик Крипке

В ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти

Премьерный показ: июль 2019, Amazon Prime

Продолжительность: 8 эпизодов по 60 минут

Похоже на: «Хранители» (2009) • «Особо опасен» (2008)

Поднимите руки те, кто хочет жить в мире, в котором есть супергерои! Поздравляю, вы только что отдали себя в распоряжение всевластных — а значит, безмерно развращенных — полубогов, которые потребуют ваши души и тела взамен за возможность дышать с ними одним воздухом.

Теперь поднимите руки те, кто сам хотел бы стать супергероем! А вы просто сознались в безграничном желании контролировать, подавлять, унижать ближних, в жажде внимания и отсутствии совести.

Ну а теперь пусть наконец выскажутся те, кто устал от культа качков в трико, кого раздражают фальшивые лозунги, выкрикиваемые напыщенными клоунами c пластиковой кожей. Вот с вами у нас и будет разговор. Слыхали когда-нибудь о «Пацанах»?

Сериал, основанный на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дэрика Робертсона, детально показывает современную антиутопию, в которой сверхлюди стали самыми популярными суперзвёздами. Они снимаются в фильмах и реалити-шоу, рекламируют аквапарки и кукурузные хлопья — и да, время от времени даже спасают людей. Про их похождения издают «официальные» биографические комиксы, их фигурки есть в комнате у каждого ребенка. У них есть великие силы, но не у каждого был добрый дядюшка Бен, и не все из них знают, что такое великая ответственность. Например, они могут пролететь через невинного живого человека со скоростью пули и ничего не почувствовать там, где у людей обычно находится совесть.

Робин, девушку Хью Кэмпбелла, у него на глазах разорвал на куски Поезд А, спидстер из Семёрки — главной супергеройской команды Америки. Сухие соболезнования от юристов, денежная компенсация в обмен на отказ от претензий — и никакого раскаяния от супергероя. В таком положении Хью находит Билли Бутчер, некогда оперативник подконтрольного ЦРУ подразделения «Пацаны», теперь же — просто одержимый местью человек, который не боится идти против самых могущественных существ на планете. Он предлагает привнести в разбитую жизнь Хью новую цель — расквитаться с Поездом А в частности и с Семёркой в целом. Бутчер уверен, что все суперы — развратные, надменные, беспринципные твари. Но действительно ли это так?

Волей случая Хью знакомится с девушкой Энни. Энни только что переехала из провинции и устроилась на новую работу, где с ходу столкнулась с сексуальным домогательством и крушением иллюзий. Откровение было болезненным, ведь Энни — супергероиня Звездный Свет, новоиспеченный член Семёрки. Она полагала, что будет помогать людям, но ее ждали насмешки, похоть и пренебрежение команды, находящейся под ногтем корпорации «Воут-Американ». Эта же корпорация диктует героям, в каких мероприятиях участвовать, что говорить и насколько оголять грудь. За супергероев ведут их социальные сети, а им остается перерезать ленточки и улыбаться на ковровых дорожках.

При этом Звёздный Свет совсем не проста: она находит способ отстоять собственное видение своего образа и противостоять унижениям внутри компании, в том числе благодаря дружбе с Хью. Бутчер же собирается использовать эту дружбу против Семёрки и вынуждает Хью обманывать Энни для слежки за штаб-квартирой супергероев. Молодому человеку приходится делать выбор между верностью новой подруге и погибшей возлюбленной, ради памяти которой он и ввязался в опасное предприятие.

«Пацаны» цепляют и миром, и персонажами. Хью и Энни, с разных сторон раскрывающие принципы, по которым работает их мир, достаточно интересны. Но зрительское внимание крадут настоящие главные герои шоу: Бутчер (Карл Урбан) и Компатриот (Энтони Старр).

Командир Пацанов в сериале отличается от комиксного прототипа. В первоисточнике Билли располагает внушительными ресурсами и предстает хозяином любого положения, в котором оказывается команда. В сериале же герой Урбана действует практически по наитию, используя каждую добытую крупицу информации, чтобы причинить больше вреда Семёрке. Не похоже, что у Бутчера есть долгосрочный план, — месть сжигает его изнутри, порой заставляя ставить на карту жизнь всей команды. Да и сотрудничество Пацанов с ЦРУ успешным не назовешь.

Компатриот же — это сплав злых Супермена и Капитана Америки, который мы заслужили. Не правитель мира из игры Injustice, сошедший с ума после гибели любимой, не малолетний садист из «Гори, гори ясно» и не картонный пропагандист с плакатов. Это убедительный, дьявольски хитрый противник, улыбающийся перед камерами в своём звездно-полосатом плаще и способный пожертвовать любым количеством жизней из страха за свою репутацию. Когда слышишь его фирменное «это вы настоящие герои», обращенное к полицейским или солдатам, уловить скрытую насмешку почти невозможно. Единственная, кто может оказать на Компатриота реальное влияние, — Мэделин Стилвелл (Элизабет Шу), вице-президент «Воут» и фактический менеджер Семёрки.

Другие Пацаны, пожалуй, поначалу меркнут на фоне колкого Бутчера, но к концу сериала раскрываются и Французик, и Молоко Матери, и Самка. Правда, немного непонятна мотивация старой гвардии вернуться под крыло человека, с которым она рассталась практически на ножах и который не может гарантировать стабильного заработка. Возможно, это просто радость от причинения боли тем, кто привык причинять ее сам?

Насилия в «Пацанах» много, оно не маскируется резкой сменой кадров и балансирует между комиксовой карикатурностью и жестоким реализмом. Чудеса креативности, например, демонстрирует Французик, пытаясь пробить алмазную кожу супера Прозрачного: если неуязвима внешняя оболочка, до внутренних органов можно добраться изнутри (как? Узнаете из сериала). А компромат, который Пацаны добывают на любовницу Поезда А Когтистую Лапку, можно продавать на специальные сайты под тройной литерой «Х». При этом обилие крови и секса нельзя назвать самоцелью — это лишь инструменты, помогающие зрителю осознать глубину вседозволенности, которую чувствуют суперы. Люди, соединившие в себе худшие черты кинозвезд и спортсменов.

Помимо довольно очевидных пародий на членов Лиги справедливости, в сериале хватает и шуток на другие темы. Например, Хейли Джоэл Осмент, звёздный актёр-ребёнок, проснувшийся знаменитым после «Шестого чувства» и «Искусственного разума», снялся в почти биографической роли чтеца мыслей Месмера. Этот герой прославился ещё мальчиком после детективного сериала про самого себя, а теперь живет прошлым и не может наладить отношения с дочерью.

«Пацаны» — многослойное произведение: это одновременно антирелигиозный и антикорпоративный манифест, циничная пародия на селебрити-истерию и фильмы про супергероев, детектив, где распутываются несколько взаимосвязанных клубков, боевик и история о том, как справиться с болью утраты и найти силы жить дальше. Важно, что эти темы не заслоняют одна другую, сценарий позволяет им раскрываться последовательно. Да, иногда его можно упрекнуть за нелогичность (например, когда объявленных в федеральный розыск преступников бросают в одну камеру, позволяя им вместе обдумывать побег), но отдельные моменты не портят сериал. Остается место и для оптимистичного послания: даже в мире с летающими неуязвимыми ублюдками возможны настоящая любовь, героизм и самопожертвование во имя дружбы.

Первый сезон «Пацанов» заканчивается таким резким клиффхэнгером, что начинаешь завидовать уверенности его создателей в успехе. Впрочем, уверенность не напрасна: ещё до премьеры сериал продлили на второй сезон. Говоря без лукавства, перед нами действительно актуальное и нужное шоу, которое показывает нам наши пороки не хуже «Черного зеркала».

Если после «Хранителей» у вас еще остались сомнения в целесообразности вопроса «Кто охраняет от хранителей?», то после «Пацанов» их быть уже не должно. Поразмыслите на досуге о том, каких кумиров вы себе творите. И пойдем уничтожать их вместе. Будет весело, громко и кроваво.

Изобретательная, жестокая и смешная адаптация комикса, актуальность которого со временем лишь возросла. Если вас достало засилье супергероев и вы хотите посмотреть, как их спустят с небес на землю (во всех смыслах), «Пацаны» — для вас.