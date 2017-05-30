«Флэш», 3 сезон: уныние и драма

Потеряв отца, Барри Аллен не выдержал, отправился в прошлое и спас погибшую ранее маму. Так он создал Флэшпойнт, альтернативную временную линию, где он счастливо живёт с обоими родителями. Вскоре Барри понимает, что и в этой версии не всё идеально, и решает восстановить прежнюю реальность. Но всё как прежде уже не будет.

The Flash Жанр: супергероика

Продюсеры: Грег Берланти, Джозеф Патрик Финн, Эндрю Крейсберг

В ролях: Грэнт Гастин, Кэндис Пэттон, Том Кавано, Карлос Вальдес, Том Фелтон

Премьерный показ: октябрь 2016 — май 2017, The CW

Продолжительность: 22 серий по 42 минуты

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Невероятно, но факт: в 2017 году «Флэш» оказался самым слабым из сериалов DC на канале The CW. В первую очередь потому, что из лёгкого приключенческого шоу превратился в мрачную семейную драму.

Флэш почти весь сезон ходит с постной миной, а остальные злятся на него из-за изменений, вызванных Флэшпойнтом. Уолли пытается стать Кид-Флэшем, но постоянно терпит неудачи, создавая команде всё больше проблем. У Кейтлин пробивается личность Убийцы Мороз, что заставляет страдать и её, и Циско. Единственный, кто сохраняет бодрость духа и поддерживает терпимый уровень юмора, — новая версия Харрисона Уэллса, он же Эйч Ар.

Всё становится совсем плохо, когда Барри узнаёт, кого главный злодей сезона, бог скорости Савитар, убьёт в будущем, и остаток сезона пытается это предотвратить. Это вгоняет команду, а заодно и зрителей, в состояние постоянной тоски.

Добавьте к этому идиотские поступки Флэша — он нередко огребает от злодеев из-за того, что не умеет правильно пользоваться своими силами. Второстепенные персонажи тоже удручают тупостью. Особенно это касается Джесси Уэллс и новичка сезона — Цыганки. С последней особенно обидно: при первом появлении она излучала крутость и радовала потрясающей химией с Циско, но потом сдулась в нелогичного нытика под стать остальным. Из новичков более-менее радует лишь Джулиан Альберт — эксперт по металюдям в исполнении Тома Фелтона (Драко Малфой). Он изначально ворчит и излучает цинизм, а потому воспринимается куда более естественно и живо, чем все остальные.

Даже злодеи подкачали. Новых запоминающихся «однодневок» не завезли, кроме разве что Абры Кадабры. Эксплуатация старых не вызывает восторгов. А уж сколько в сериале путаных рассказов о путешествиях во времени! Вся концепция существования Савитара объясняется тем, что в мире Флэша всё работает не как у всех. То есть вообще не объясняется.

Есть в сезоне и плюсы, но их ровно три. Первый — именно «Флэшу» досталась лучшая серия из блока кроссоверов с соседями по The CW. В ней все команды пересекаются, знакомятся и впервые сталкиваются с Доминаторами. На эту часть истории выпала масса гиковского юмора и запоминающихся фраз.

Второй плюс — серия «Дуэт», кроссовер с «Супергёрл», где Кара и Барри попадают в… мюзикл. Милая непринуждённая история. Весёлый Барри. Отсылки к известным мюзиклам. Замечательные музыкальные номера. Герои отлично поют, особенно Мелисса Бенойст.

Наконец, удалась одна из последних серий, где Барри стирают память и он ненадолго вновь становится весёлым и беззаботным. По сути, эта серия доказывает, что сценаристы осознанно убили того Барри, которого мы полюбили в первых сезонах. Их за это хочется зажарить на медленном огне, но на открытую улыбку Гранта Гастина все же приятно посмотреть ещё хоть раз.

«Флэш» скатился в уныние, безыдейность и самоповторы. Авторы не понимают, что им делать с героем. А мы не понимаем, зачем тогда этот сериал продлили на новый сезон.

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