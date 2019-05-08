«Мстители: Финал»: 15 вопросов к создателям — и ответы на некоторые из них

Четвёртая часть «Мстителей» получилась эмоциональной и насыщенной событиями, но ее сюжет оставил у зрителей (и у нас в том числе) несколько вопросов. Часть из них до сих пор без ответа, кое-что объяснили братья Руссо, а кое-что можно понять и самим, если хорошенько подумать.

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Вопросы, на которые есть ответы

Как тут работают путешествия во времени?

Большинство фантастических фильмов о путешествиях во времени придерживаются идей «парадокса дедушки» и «эффекта бабочки». Их смысл сводится к тому, что любое изменение прошлого ведёт к непредсказуемым последствиям в будущем. А уж если вы случайно повстречаете и убьёте своего дедушку, то и вовсе сотрёте из реальности самих себя.

Если бы «Мстители: Финал» основывались на этих идеях, концовка фильма была бы совершенно другой, ведь за время своих путешествий в прошлое Мстители успели изрядно наследить. Капитан Америка намекнул агентам «Гидры», что тоже состоит в их организации, Локи успел удрать с Тессерактом, а Таноса со всем его воинством и вовсе выдернули из его временного потока и уничтожили в настоящем. Дальше всех зашла Небьюла, застрелив прошлую версию себя.

Если бы во вселенной «Мстителей» работал парадокс дедушки, то Небьюла из будущего исчезла бы в тот же миг, как нажала на спуск. Однако в «Финале» концепция путешествий во времени основана на идее мультимиров. Согласно ей, ваши действия в прошлом не меняют будущее, а создают альтернативную версию реальности, где события начинают развиваться иначе — лучше или хуже в зависимости от того, что вы сделали. Именно поэтому Древняя так не хотела отдавать Камень Времени Халку, и именно поэтому в конце фильма Кэп отправляется в прошлое разносить Камни Бесконечности и молот Тора по их законным местам.

Только этого не хватит, чтобы полностью нивелировать эффект от воздействия Мстителей. Во вселенной должно было появиться ещё как минимум два альтернативных временных потока. В одном Локи удрал с Тессерактом, а Гидра считает капитана Америку за своего. А во втором ещё до начала поисков Камней Бесконечности внезапно исчез Танос со всем своим войском, а значит, Ксандар и Забвение не будут разрушены, Стражи Галактики никогда не встретятся, а Вижен останется жив.

Возникает ещё один вопрос: если любое изменение в прошлом рождает альтернативный временной поток, то решение Кэпа вернуться в сороковые к Пэгги Картер создало реальность, в которой они всю жизнь провели вместе. Но если Стив состарился уже в другом временном потоке, как он мог оказаться на скамеечке возле озера в той реальности, из которой ушёл?

Выходит, Кэп каким-то образом прыгнул обратно в свой оригинальный таймлайн уже стариком специально для встречи с друзьями. Но как? Братья Руссо предпочли не отвечать на этот вопрос. Как и на то, чей щит отдал Стив, если его оригинальный был разрушен Таносом, а щит Кэпа из другого временного потока должен был покоиться на дне Атлантики вместе с молодым Стивом.

Многие фанаты возмутились: как Кэп, зная всё об агентах «Гидры» в рядах Щ.И.Т.а, о зомбированном Баки, о Вьетнаме, убийстве Кеннеди, 11 сентября и прочих катастрофах, мог всё это время спокойно сидеть на крылечке своего домика и попивать лимонад? Но раз он своим поступком действительно создал альтернативный временной поток, то как знать — может, он и не сидел сложа руки. На события в основной вселенной это всё равно никак бы не повлияло.

Любое решение, которое ты принимаешь в прошлом, потенциально может привести к созданию нового временного потока. Например, старый Кэп в конце фильма всю свою семейную жизнь провёл в другой вселенной, отличной от оригинальной. В конце ему пришлось снова прыгнуть в главную вселенную, чтобы отдать щит Сэму. Джо Руссо

А куда, собственно, Стив пошёл камни возвращать?

Стив отправился возвращать Тессеракт в хранилище Щ.И.Т.а в семидесятых, Камень Времени — Древней на Бличер-стрит, а Камень Разума — в руки агентов Щ.И.Т.а, пытавшихся забрать скипетр в башне Старка. Камень Силы нужно вернуть в те же руины, где его отыскал Питер Квилл. А вот дальше начинаются проблемы. Сначала Кэпу нужно было заскочить на Вормир и отдать Камень Хранителю, которым, если кто забыл, служил его старый знакомый, Красный Череп.

Впрочем, если бы Стив и отреагировал болезненно на встречу со старым приятелем, вряд ли дошло бы до драки, так как Череп полностью позабыл свою прошлую личность. Теперь он лишь призрак, чья единственная задача — сторожить камень. И даже если Стив положит камень на место, Наташу этим не вернуть.

Можно ли вернуть пожертвованную душу обратно, если вы возвращаете Камень Души? Нет, этот процесс необратим. Даже если вы положите Камень на место, свою жертву вам не вернуть, эта душа навеки останется там. Так что Чёрная Вдова потеряна навсегда. Джо Руссо

А вот дальше Кэпу надо было слетать в Асгард и запихнуть Камень Души обратно в Джейн Фостер, причём желательно в виде Эфира. Интересно, как это ему удалось? Тем более что уходил в прошлое он на своих двоих, а для посещения Асгарда и Вормира необходим звездолёт.

Мы поняли, что Стив достоин поднять Мьёльнир, но как он научился управлять молниями?

Потому что «кто бы ни взял этот молот, если достоин, будет обладать силой Тора». Так сказал Один, когда отобрал у Тора его силы и сослал в Мидгард в первом сольнике. Собственно говоря, даже сам Тор долгое время думал, что способность вызывать молнии ему дарует именно Мьёльнир, и только когда Один напомнил, что Тор всё-таки бог грома, а не молотов, асгардец сумел призвать бурю без помощи оружия.

Если из прошлого удалось выцепить Гамору, почему бы не вернуть так же Наташу и Тони?

Гамора прибыла в будущее вместе с Таносом и Небулой из альтернативного временного потока. Эта версия Гаморы ещё на знакома со Стражами Галактики, поэтому на неё не действуют чары Квилла. Но дело в том, что в оригинальной для неё реальности у неё никого не осталось, и она может безболезненно перейти в нашу. А зачем менять реальности Тони и Наташе из альтернативных временных потоков? Они в любом случае будут лишь копиями оригиналов, сохранившими только часть общих воспоминаний. И вряд ли их отпустят остальные Мстители из их реальности.

Как Небула смогла протащить через квантовую реальность Таноса со всем его флотом?

Когда Мстители отправлялись на миссию, Скотт предупредил, что частиц Пима хватит только на путешествие в прошлое и обратно. Но когда злая Небула из прошлого попадает в настоящее, она каким-то образом протаскивает за собой Таноса со всей его ордой. Как Танос сумел так быстро разобраться в незнакомой технологии и поспешить на вечеринку со всеми своими силами?

Ну, прежде всего, мы не знаем, сколько времени провела у отца Небула до своего возвращения и сколько потом собирался сам Танос. Он мог потратить на сборы хоть час, хоть день, хоть неделю и всё равно попал бы в тот момент времени, на который был настроен браслет Небулы. А насчёт того, как Танос смог разобраться, отвечает Джо Руссо:

В армии Таноса есть парень, Эбони Мо, и он великий волшебник. Да и сам Танос так-то блестящий гений. Эти двое легко смогли разобраться в устройстве частиц Пима и запустить их в массовое производство.

Что за парень был на похоронах Тони Старка?

Это Харли Кинер, персонаж Тая Симпкинса, — тот самый парень, с которым Тони познакомился во время событий третьего ЖЧ. Уже несколько лет ходят слухи, что именно он станет новым Железным человеком. Братья Руссо никак их не прокомментировали, но сказали, что посчитали правильным пригласить Харли на похороны.

Куда подевалась Гамора в финале?

Как мы все помним, в новой битве с Таносом приняла участие новая Гамора из прошлого, которая не знает никого из Стражей Галактики и ничего не испытывает к Питеру Квиллу. И хотя Небула явно ввела сестричку в курс дела, Гамора, по всей видимости, была не готова принять своих новых друзей и ушла куда-то в одиночку.

Кто такие Асгардцы Галактики, которых упомянул Тор в конце?

В оригинальном дубляже в конце фильма, переругиваясь с Квиллом, Тор в шутку назвал Стражей Галактики «Асгардцами Галактики», воспользовавшись созвучием слов Guardians и Asgardians в английском языке.

Серьёзно, мир спасает обычная мышь?

А как вы думали, почему из 14 000 000 возможных вариантов будущего герои побеждали Таноса только в одном? Потому что для победы требовалось настолько абсурдная и смехотворная ситуация, как мышь, включающая машину времени.

Да, МЫШЬ СПАСЛА ВСЕЛЕННУЮ. Среди 14 миллионов возможных вариантов будущего, которые видел доктор Стрэндж, во многих мышке не удавалось нажать на кнопку, и там герои проигрывали. Джо Руссо

Что за ерунда с Баки в конце фильма и почему щит получает именно Сэм?

Когда Кэп собирается в прошлое с Камнями, Баки прощается с ним так, будто знает, что Кэп не планирует возвращаться обратно. Дальше именно Баки указывает Сэму на постаревшего Стива и подначивает поговорить с ним. Братья Руссо в интервью подтвердили, что Баки знал о намерениях своего друга, а может, и вовсе уже встречался с постаревшим Кэпом. Знает Баки и о том, что Кэп планирует сделать преемником именно Сэма.

В комиксах оба персонажа временно замещали Стива на посту Капитана Америки. Баки перенял его щит после Гражданской войны, когда Кэпа убили на ступеньках суда. Сэм примерил полосатый костюм, когда Стив внезапно превратился в девяностолетнего старика из-за прекращения действия сыворотки суперсолдата. В фанатской среде давно ходили слухи, что кто-то из двоих станет новым Кэпом, и выбор Роджерса не должен удивлять. Во-первых, сейчас время такое, что темнокожий главный герой считается лучше. А во-вторых, в киновселенной Marvel Баки по-прежнему опасный преступник, избежавший наказания. Многие сочли бы кощунством, если бы костюм Капитана Америки надел именно он.

Сэм и Баки вернутся в телевизионном сериале «Сокол и Зимний солдат» для сервиса Disney+. Судя по всему, сериал как раз и расскажет о превращении Сэма Уилсона из Сокола в Капитана Америку.

Вопросы без ответов

Куда вернулись исчезнувшие?

«Финал» не стал уточнять, куда конкретно вернулись исчезнувшие люди после щелчка Халка, но, судя по словам Человека-паука, они вернулись ровно на те места, где их настигла Казнь. Вот только за пять лет многое могло измениться: оставшийся без владельцев транспорт убрали с улиц, пустые дома могли снести.

А как быть с теми, кто исчез с летящих самолётов? В конце «Войны бесконечности» мы видели, как сталкиваются оставшиеся без водителей машины и падает с неба неуправляемый вертолёт. Куда в таком случае вернётся его пилот? И что насчёт тех, кто погиб в результате Казни? Тех, например, кто находился на борту самолёта, чей пилот исчез, или жил в доме, на который упал потерявший управление вертолёт?

Как быть с теми, кто умер за прошедшие пять лет? С теми, кто не смог смириться с потерей близких и покончил с жизнью? Такие же наверняка были. Их щелчок Халка тоже вернул? А что с теми, кто прислушался к словам Стива Роджерса и научился жить дальше? Мы видели, как Скотт Лэнг встречает свою повзрослевшую на пять лет дочь. А что с семьями, в которых за пять лет выросли дети, умерли родственники, а супруги успели найти новую пару? Да тот же Питер Паркер не мог бы просто вернуться в свой класс как ни в чём не бывало — немалая часть его одноклассников должна была уже повзрослеть и окончить школу.

Человек-паук снова увидел своего друга по старшей школе в конце фильма, потому что его друзьям тоже не повезло превратиться в прах. Разумеется, в его классе были люди, которые пережили Казнь, скорее всего, теперь они уже в колледже. Для тех же, кто обратился в прах, последние пять лет прошли словно долгий сон, который они не помнят. Единственный, кто знает, сколько прошло времени, — это доктор Стрэндж, он уже узнал это во время медитации на Титане. Воссоединение Питера с Недом было очень трогательным, но есть и те, кто уже начал новую жизнь, а теперь внезапно обрёл своих потерянных близких. Да, в мире теперь всё сложно. Джо Руссо

Как Казнь и возвращение повлияли на экономику?

«Финал» не стал рассказывать, какой эффект оказало на цивилизацию мгновенное исчезновение половины населения. Мы видели лишь опустевшие улицы, полностью тёмные дома да какой-то мемориал у статуи Свободы. Выжившие, видимо, решили съехаться покомпактнее. Но ведь какой удар получила земная экономика! Семьи лишились кормильцев, рабочие места по всему миру опустели, в сфере услуг, промышленности и торговле объявились дыры. Наверняка многие предприятия, фирмы и бизнесы не выдержали потери ключевых сотрудников, владельцев и акционеров и закрылись. На рынках воцарилась паника, одни товары оказались в дефиците, а на другие, напротив, упал спрос.

А затем, пять лет спустя, когда экономика уже должна была перестроиться, покрыть недостаток рабочих мест и сократить производство для сократившегося населения, все пропавшие вернулись обратно. Куда? К закрывшимся предприятиям и занятым рабочим местам? Это как минимум приведёт к очередному хаосу, росту безработицы и нехватке продовольствия.

Зачем фильму была нужна Капитан Марвел?

Да не нужна она. Братья Руссо прямым текстом сказали, что хотели поместить в центр сюжета именно оригинальных Мстителей. Дэнверс, видимо, настолько упрощала героям жизнь своим присутствием, что большую часть повествования провела где-то далеко от основных действий, возвращаясь только для роли «рояля в кустах». Интересно, как сценаристы Marvel будут решать проблему запредельной крутости персонажа в сольных фильмах?

Куда делся Локи?

А кто его знает. Учитывая, что в оригинальной киновселенной Marvel Локи официально и окончательно мёртв, возможно, таким образом сценаристы хотят подвести основу под телесериал о Локи для сервиса Disney+, действие которого может развиваться в другой вселенной. А может, сериал окажется приквелом, и тогда скрывшийся с Тессерактом Локи станет проблемой Мстителей из того временного потока, в котором он сбежал в результате действий гостей из будущего.

А что теперь будет с Мстителями?

По сути, Мстители распались еще в конце «Противостояния» и с тех пор не функционировали как единая группа. После событий «Войны бесконечности» только Наташа, Капитан Марвел, Небула, Ракета, Воитель и Окойе поддерживали какую-то связь и следили за порядком на Земле и во вселенной.

Теперь же, когда жизнь вернулась на круги своя и угроза Таноса отпала, перед Мстителями стоит два варианта. Либо распасться снова и собраться только перед лицом новой смертельной угрозы, либо обновить состав за счет новой крови.

Обновление состава Мстителям жизненно необходимо, так как оригинальный прекратил существование. Тони и Наташа мертвы, Кэп вышел на пенсию, Тор улетел со Стражами Галактики искать приключений на свою задницу, Профессор Халк серьёзно пострадал и наверняка возьмет больничный на какое-то время. А Клинта Бартона вряд ли кто-то вытащит с семейной фермы еще раз — он хотел повесить лук на гвоздь еще в «Эре Альтрона».

Из нового состава, появившегося в конце «Эры Альтрона», остались Воитель и Сокол. Вижен мертв, а Алая Ведьма вряд ли останется. Вакантные места логично предложить Черной Пантере, доктору Стрэнджу, Пауку и Человеку-муравью, но героям еще предстоит получше узнать друг друга, освоиться в новых ролях и притереться.

По словам Кевина Файги, четвертая фаза продлится пять лет и закончится в 2024 году. Если Marvel будет придерживаться старой схемы работы с фазами, первые четыре года нас ждут одиночные фильмы об отдельных приключениях героев и команд типа Стражей Галактики. Пятые «Мстители» если и случатся, то вряд ли раньше 2024 года, а до того вселенная Marvel еще не раз успеет измениться за счет появления новых героев. Судя по слухам, сведениям инсайдеров и новостям, нас ждут фильмы о новых героях наподобие Шанчи и о новой супергеройской команде «Вечные».

Новый состав Мстителей может зависеть от того, кого Marvel выберет новым главным злодеем вселенной на следующие фазы. Выбор, надо признать, немаленький: Аннихилус, Галактус, Доктор Дум, Целестиалы, Нубмастер69…

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Если у вас остались какие-то вопросы о «Мстителях: Финал», задавайте их в комментариях, и мы постараемся на них ответить. ​

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