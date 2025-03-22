История ордена тамплиеров: крест, меч и жажда золота

18 (по другим данным — 11) марта 1314 года в Париже, на Еврейском острове напротив королевского дворца, царила необычная суета. Плотники спешно сооружали костёр. Вечером сюда привезли Великого магистра Жака де Моле и приора Нормандии Жоффруа де Шарне. Измученные многолетним заключением старики добровольно сняли с себя одежды, помолились и взошли на поленницу. Король Франции Филипп Красивый наблюдал за происходящим из дворцовой галереи.

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Сожжение тамплиеров. Миниатюра французской рукописи «Декамерона» Бокаччо (1479—1480 гг.)

Тамплиерам предстояло мучительное сожжение на медленном огне без предварительного удушения. Костёр разгорался долго. В последний момент, когда пламя уже охватывало тело магистра, тот громко прокричал: « Папа Климент! Король Филипп! Гийом де Ногаре! Не пройдёт и года, как я призову вас на Суд Божий! Проклятие на ваш род до 13 колена! » .

Впрочем, такой драматичный монолог он произнёс лишь по версии, о которой рассказывают легенды и роман « Иллюминатус » . В реальности пророчество звучало несколько иначе: «Бог знает, кто неправ и согрешил. Скоро божья кара настигнет тех, кто приговорил нас к смерти».

Вскоре у папы Климента V заболел живот. Лекари прописали ему пить толчёные изумруды, и 20 апреля этого же года наместник бога на земле умер в страшных судорогах от кровавого поноса. 29 ноября 1314 года Филиппа во время охоты поразил инсульт. Парализованного короля принесли в замок, где он скоропостижно скончался.

Вооружены и очень бедны

Жак де Моле. Рисунок XIX века

После окончания раннего Средневековья в Европе воцарился относительный покой. Воинам, укрощавшим викингов и венгров, стало попросту нечего делать. В то же время на южных границах происходили постоянные стычки с мусульманами. Урожайные годы, экономический подъём Европы, захват Иерусалима сарацинами и разгром крестьянских толп, отправившихся « освобождать Святую Землю » , — всё это дало возможность рыцарям переключиться с грабежа крестьян на ближневосточную экспансию.

14 июля 1099 года крестоносцы перебили всё население Иерусалима и создали новое христианское королевство. Часть из них вернулась домой, а часть осталась, став правителями и знатью новых королевств. К святым местам потянулись паломники, в связи с чем возникла неожиданная проблема — их нужно было кому-то охранять. Город находился под контролем короля Балдуина II, но в окрестностях бесчинствовали разбойники всех мастей и национальностей. Несчастных пилигримов резали в промышленных масштабах, и всем на это было глубоко наплевать.

Всем, кроме 8 богобоязненных французских рыцарей — ветеранов Первого крестового похода. История сохранила их имена: Гуго де Пейн, Жоффруа де Сент-Омер, Пэйн де Мондидье, Андре де Монбар, Гундомар, Гофред Бисоль, Жоффруа Бизо и Аршамбо де Сент-Аман. Через пять лет к ним присоединится Гуго де Шампань. Около 1120 года двое первых явились ко двору короля Балдуина II и предложили свои услуги по охране паломников на пути из Яффы в Иерусалим. Король ничуть не возражал против бесплатной военной помощи и отдал рыцарям южное крыло своего дворца. Это случилось в январе 1120 года.

Печать тамплиеров с двумя всадниками на одном коне и изображением Храма Соломона

Братья по оружию Мало кто знает, что до появления тамплиеров о паломниках уже заботился другой орден — госпитальеры, оказывающие медицинскую помощь в госпитале Иоанна Милостивого. Сегодня он известен как Мальтийский орден. В своё время эти рыцари владели островом Родос, затем — Мальтой, и в конце концов обосновались в Риме (сохранив несколько особняков на Мальте). Иногда его называют самым маленьким государством в мире, хотя с юридической точки зрения орден не имеет такого статуса. У него есть дипломатические миссии в 81 странах мира. Орден живёт доходами от пожертвований, продаж сувениров и снабжает своих « подданных » паспортами, имеющими статус дипломатических.

С исторический точки зрения место было великолепное. Где-то здесь предположительно стоял легендарный Храм Соломона. Именно поэтому рыцари стали называться « храмовники » ( « храм » по-французски « тампль » , отсюда тамплиеры), а точнее — « нищенствующие рыцари Христа и Храма Соломона » . Эмблема тамплиеров подчёркивала их бедность и изображала двух воинов, едущих на одной лошади.

Впрочем, нищенствовать в полную силу у храмовников не получилось. Иерусалимские летописцы оставили крайне мало упоминаний о первых годах деятельности тамплиеров. Одни предполагают, что рыцари около 9 лет не принимали никого в свои ряды и охраняли дороги от разбойников (сотни километров силами десятка человек). Согласно другой, более правдоподобной версии, как только храмовники получили от короля шикарную штаб-квартиру, они сразу же отправились в Европу искать спонсоров.

Бернард Клервосский К 1127 году ряды храмовников расширились, Гуго де Пейн совершил несколько дипломатических туров и заручился поддержкой авторитетнейшего теолога Бернарда Клервоского (племянника Андре де Монбара), причисленного к лику святых. Эта карта была разыграна тамплиерами очень грамотно: Бернард взялся за « идеологическую » работу и начал агитировать духовенство на содействие « братьям-рыцарям » . В итоге он созвал собор в Труа (1129), где католическая церковь официально признала Орден тамплиеров, утвердила его Устав и назначила Гуго де Пейна Великим магистром. Папа Гонорий II утвердил это решение.

Строгость и порядок

В уставе тамплиеров было 72 статьи. Первые семь накладывают на храмовников различные религиозные обязанности: определяют, сколько (от 13 до 100) раз и при каких обстоятельствах нужно прочесть « Отче наш » , а в случае смерти одного из братьев обязывают кормить на его месте бедняка семь дней.

Остальные главы определяют повседневный быт рыцарей. Принимать пищу следует молча, слушая при этом чтение Священного писания. Мясо — два раза в неделю. Десятую часть хлеба нужно отдавать беднякам. После вечерней также следует молчать (за исключением случаев ведения военных операций). Женщины в Орден не принимаются. Целоваться с « сосудами греха » , включая матерей и сестёр, запрещено.

Картина «Папа Гонорий II, предоставляющий официальное признание ордену тамплиеров», художник Франсуа Мариус Гранье

Одежда « шевалье » , принявших обет безбрачия, — белая. Одежда « сержантов » — чёрная. Никакого меха в отделке, кроме овчины, не допускается. Золотые или серебряные элементы экипировки запрещены (разрешалось использовать позолоченные доспехи, если их предварительно покрасить). Коней — не более трёх. Бороду и усы стричь нельзя. Башмаки — без шнурков и острых носов. Кровать — соломенный тюфяк. Всю ночь в общей опочивальне должен гореть огонь.

Запрещалось иметь сумки или сундуки с замками. Вся личная переписка прочитывается в присутствии магистра. Все подарки передаются в собственность Ордена. Охотиться нельзя — исключение сделано лишь в отношении львов, ибо они « ходят кругами и ищут, кого бы пожрать » .

Это интересно - Французские короли пользовались экономическими познаниями тамплиеров. Филипп II сделал казначея Ордена министром финансов. Постепенно королевская казна стала объединяться с кассой рыцарей. Также храмовники заведовали казной Иерусалима. - За два века существования Ордена у него было 23 Великих магистра, то есть руководство тамплиерами менялось в среднем каждые 10 лет. Должность магистра обязывала идти в первых рядах войска, что не самым лучшим образом сказывалось на длительности трудового стажа. - Предрассудок о « пятнице, 13-го » иногда приписывают массовому аресту тамплиеров 13 октября 1307 года. На самом деле он появился в начале ХХ века. Ранее никто не полагал сочетание числа 13 и пятницы особо несчастливым.

Золото веры

Мечеть Аль-Акса, Иерусалим. На этом месте находилась штаб-квартира тамплиеров

В 1139 году Папа Иннокентий II взял тамплиеров под личное покровительство, издав буллу Omne Datum Optimum, согласно которой храмовники могли оставлять себе всю военную добычу, освобождались от всех налогов, получали автономию от светских властей и судов. Булла Milites Templi (1144 год) опускала грехи всем, кто жертвовал ордену, в связи с чем количество желающих расстаться с деньгами значительно выросло, а булла Militia Dei (1145 год) разрешила тамплиерам строить собственные церкви (прихожане также означали дополнительные доходы) и хоронить мёртвых рыцарей на собственных кладбищах.

Монархи Европы даровали тамплиерам не менее щедрые привилегии. Нищенствующие рыцари стали получать баснословные прибыли. В их собственности находились сотни замков и огромные земельные участки (к концу XIII века — около миллиона гектаров). Они выкупали у королей право сбора налогов, давали деньги в ссуду под 10% в год (евреи — под 40%) и организовали систему дорожных чеков: теперь пилигримы, отправляющиеся в Святую Землю, вносили определённую сумму тамплиерам по месту своего жительства и получали чек, который можно было обналичить у тамплиеров в Иерусалиме.

Папа Иннокентий II

За сто лет храмовники возвели свыше 150 собственных церквей. Кроме того, они активно строили дороги и не взимали с путешественников платы (в отличие от феодалов, зачастую требовавших деньги даже за пересечение мостов). Богатство позволило тамплиерам проводить беспрецедентные благотворительные акции: их многочисленные командорства кормили целую армию нищих, а в голодные годы рыцари снабжали зерном тысячи бедняков, предотвращая вымирание крупных регионов.

К концу XIII века в должниках у тамплиеров была вся Европа — от королей до крестьян. Нищенствующие рыцари Христа и Храма Соломона стали крупнейшей транснациональной корпорацией планеты. При этом Орден Храма не был самым богатым (другие монашеские ордена располагали сравнимыми ресурсами) и самым влиятельным на политической арене. Это была уникальная религиозно-военно-финансовая организация — стремительно возвысившаяся и хорошо вооружённая.

В доспехах и с оружием

Рыцари-тамплиеры, возвращающиеся с битвы при Аль-Букайе (1163)

К началу XIV века численность рыцарей достигла 20000 человек, но лишь немногие из них составляли « армейское крыло » этой организации. В самом начале существования Ордена храмовники представляли собой грозную военную силу.

Рыцари, по свидетельствам современников, были горды, заносчивы, воинственны, храбры и, что более важно — дисциплинированы. В крупных военных действиях они составляли авангарды армий, сметая противника первым же натиском кавалерии. Впереди шли « белые » тамплиеры, за ними следовали « чёрные » . В лучшие годы существования Ордена его бойцы были чем-то вроде средневекового спецназа. О мастерстве и безрассудной отваге рыцарей свидетельствует битва при Монжизаре.

25 ноября 1177 года прокажённый король Иерусалима Балдуин IV с армией из 400 рыцарей, 200 тамплиеров и около 10 тысяч пехотинцев во главе с Великим магистром внезапно напал на армию Саладина, насчитывавшую 22-23 тысячи человек. Рыцари перебили почти всех арабов, включая легендарных мамлюков. Саладин спасся лишь потому, что сел на породистого « гоночного » верблюда и ускакал с поля боя. Неудивительно, что мусульмане люто ненавидели тамплиеров и считали их главными врагами ислама.

Король Балдуин II Иерусалимский передаёт захваченную мечеть Аль-Акса во владение Гуго де Пейна и Годфри

Привычка бросаться на многократно превосходящие силы противника не раз выходила тамплиерам боком. В битве при Крессоне 600 человек атаковали армию из 7000 сарацинов. Божьего чуда не произошло — арабы, имевшие большой зуб на тамплиеров, не только перебили их войско, но и надругались над телами павших. В последовавшей за этим битве при Хаттине (1187) Саладин захватил множество христиан, включая короля Иерусалима. Он пощадил их всех — кроме 230 тамплиеров. Рено Шатийонского (который, кстати, тамплиером не был) Саладин зарубил лично.

Тамплиеров не следует идеализировать. Они были ничем не лучше своих современников. Рыцари сознательно нарушали договора, отказывались возвращать денежные вклады, грабили караваны, участвовали в феодальных междоусобицах и крайне неохотно расставались со своими богатствами. После битвы при Хаттине пал Иерусалим.

В 1291 году арабы взяли Акру — новую штаб-квартиру Ордена Храма. В городе было около 900 тамплиеров, большинство из которых (включая Великого магистра Гийома де Божо) погибли, защищая пролом в стене. Мусульмане обещали отпустить женщин и детей, но, когда им открыли ворота, начали убивать беженцев. Тогда рыцари закрыли город и перебили всех арабов. Разгневанный султан приказал подвести под башню мину; она обрушилась и похоронила рыцарей под обломками.

Жадность решает всё

Король Филипп IV и тамплиеры. Миниатюра французской рукописи «Декамерона» Бокаччо

После прекращения крестовых походов существование военных орденов потеряло всякий смысл. Тамплиеры предприняли несколько « военных пиар-акций » , пытаясь показать свою мощь, но дальше кратковременных захватов земель дело не зашло. Буквально за несколько лет храмовники превратились в наёмников и разбойников. Под началом Великого магистра Жака де Моле находилось около 15000 человек — очень серьёзная по меркам того времени сила, с которой нельзя было не считаться. Кроме того, тамплиеры пользовались покровительством Папы, считавшего их своими « боевиками » (хотя храмовники подчинялись ему не больше, чем какому-либо европейскому монарху).

Богатство Ордена не давало покоя французскому королю Филиппу Красивому, имевшему крупный долг перед рыцарями. Придя к власти, Филипп собрал правительственную « команду » . Правой рукой короля стал хранитель печати Гийом Ногаре.

Красота – страшная сила У Филиппа Красивого имелся богатый опыт грабежа финансистов (ломбардцев и евреев, имущество которых было конфисковано в пользу короны). Он также смог одолеть врага гораздо более могущественного, чем тамплиеры, — Церковь. В 1303 году Бонифаций VIII отлучил короля от церкви, за что последний объявил его лжепапой. Гийом Ногаре с группой людей « плотного телосложения » ворвался в папский дворец, стащил наместника бога за бороду с престола и отвесил ему пару пощёчин. От таких унижений Папа вскоре сошел с ума и умер. В сан был помазан Климент V — ставленник Филиппа.

Филипп попытался стать членом Ордена с перспективой возглавить его (безуспешно), а потом пригласил Жака де Моле перенести резиденцию тамплиеров в Париж — якобы для дальнейшего объединения с орденом госпитальеров и организации нового крестового похода. Следующий шаг короля — тайные переговоры с марионеточным Папой, который « сдал » тамплиеров, пообещав идеологическую поддержку в их уничтожении.

Как разгромить организацию, насчитывающую тысячи головорезов? Филипп провел полицейскую операцию невиданного даже по нынешним временам масштаба: 22 сентября 1307 года королевским чиновникам, командирам военных отрядов и инквизиторам были разосланы пакеты с указанием вскрыть их в пятницу 13 октября. Арест произошел одновременно, рыцари не оказали сопротивления.

Суд да дело

Сожжение двух тамплиеров. Миниатюра из «Хроник Сен-Дени» (конец XIV века)

Короля ждало страшное разочарование — легендарная казна тамплиеров оказалась пуста. Деньги исчезли, и никто не желал говорить, куда. Достоверно известно, что при переезде в Париж храмовники снарядили длинный обоз с золотом. Вероятно, магистр предвидел коварство короля либо, несмотря на меры предосторожности, узнал о ней от информаторов, и спрятал деньги в одном из многочисленных замков Ордена.

Против рыцарей были выдвинуты очень красочные обвинения: мол, они плевали на распятие, целовали друг друга в зад, искажали слова молитв, поклонялись чёрному идолу с красными глазами и мазали его жиром сожжённых христианских младенцев. Тамплиеры, подвергнутые пыткам, сперва дружно сознались во всех грехах (их показания мало чем отличались друг от друга и были будто бы написаны под копирку), а впоследствии не менее дружно отказались от показаний.

После некоторой процедурной неразберихи с подсудностью обвиняемых рыцари шли на костёр (преимущественно во Франции), сажались в тюрьмы, лишались званий, изгонялись, но иногда и оправдывались. В Англии и Германии распоряжение Папы об аресте тамплиеров фактически спустили на тормозах — тамплиеры подвергались минимальным санкциям.

Наследие

Мраморные кенотафы (символические могилы без останков) тамплиеров в Круглой церкви лондонского Темпла

Имущество тамплиеров — многочисленные замки во Франции, церкви в Англии (например, Темпл Черч и Росслинская часовня, прославленные « Кодом да Винчи » ) — сохранилась до наших дней. Однако до недавнего времени интерес к нему питали лишь историки и торговцы элитной недвижимостью. Фантастические легенды об Ордене Храма появились лишь в XIX веке — на волне увлечения « модным » масонством.

Наибольшее количество тумана писатели-беллетристы напустили вокруг иерусалимского Темпля. Мол, рыцари устроили в подвале Храма раскопки, наткнулись на древнюю систему тоннелей и обнаружили там: а) Ковчег завета; б) Святой Грааль; с) манускрипты, свидетельствующие о сожительстве Христа с Магдалиной. Эти богатства они спрятали в одном из своих храмов, где реликвии находятся и по сей день.

Росслинская часовня

Единственная святыня, которой действительно располагали тамплиеры, — кусок дерева с Истинного креста, на котором распяли Иисуса. По обычаю тех лет орудия казни зарывались на месте её свершения. В 326 году Елена, мать императора Константина, санкционировала раскопки на Голгофе. Был обнаружен Истинный крест, прикосновение к которому исцеляло больных и воскрешало мёртвых. Как и в случае с мощами святых, частицы этой реликвии разошлись по всему свету. Скептики указывают, что если собрать их воедино, то дерева хватит на сооружение боевого корабля.

Другие легенды о тамплиерах столь же правдоподобны, как и обвинения, выдвинутые против них. Ходят слухи, что уцелевшие тамплиеры « ушли в подполье » и продолжали тайно влиять на историю человечества. Что именно они открыли Америку, ведь на парусах каравелл Колумба были красные кресты (выжившие храмовники действительно основали в Испании Орден Рыцарей Креста).

Тамплиеры пронеслись по истории, как комета — внезапно, ярко и очень быстро. Они сгорели, наделав немало шума. Современники и нынешние исследователи единогласно считают обвинения против них ложными. Но даже если бы они не подверглись узаконенному грабежу, судьба тамплиеров была уже решённой. С угасанием крестовых походов орден лишился « идейной базы » . Его ждало перепрофилирование, раздробление и измельчание — как это случилось с госпитальерами или тевтонцами. Кто-то считает, что после падения тамплиеров начался закат европейского рыцарства, довершенный распространением огнестрельного оружия. Если согласиться с таким подходом, то закат рыцарства начался гораздо раньше — когда тамплиеры стали служить не Богу, а золотому тельцу.

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