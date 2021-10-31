Обсуждаем аудиокниги в 36-м выпуске подкаста

На что ориентироваться при выборе аудиокниг? Как их записывают? Заменят ли в будущем актёров нейросетевые алгоритмы?
Обсудить внутреннюю кухню и опыт прослушивания аудиокниг собрались редактор Евгений Пекло, переводчик Наталья Осояну и специальный гость —голос аудиосериала «Вела», актриса и режиссёр Юлия Ауг.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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