Нейросеть: если бы «Гарри Поттера» снял Андрей Тарковский

Hogwarts Legacy вернула популярность ко вселенной «Гарри Поттера». В СМИ и соцсетях пишут об игре, вспоминают фильмы, публикуют тесты и спорят о том, какой же факультет лучше. Разумеется, авторы ИИ-работ не могут обойти стороной масштабный инфоповод. Блогер Иван Чепелёв показал, например, как бы выглядел «Гарри Поттер», если его снял Андрей Тарковский («Сталкер», «Солярис»).
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