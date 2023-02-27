Нейросеть: если бы «Гарри Поттера» снял Андрей Тарковский

Hogwarts Legacy вернула популярность ко вселенной «Гарри Поттера». В СМИ и соцсетях пишут об игре, вспоминают фильмы, публикуют тесты и спорят о том, какой же факультет лучше. Разумеется, авторы ИИ-работ не могут обойти стороной масштабный инфоповод. Блогер Иван Чепелёв показал, например, как бы выглядел «Гарри Поттер», если его снял Андрей Тарковский («Сталкер», «Солярис»).