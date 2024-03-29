Примеряем бесконечные расцветки сюрреализма Чайны Мьевиля в 119 выпуске «Фантастического подкаста»

Любители странной фантастики всех стран, объединяйтесь! Этот выпуск Фантастического подкаста — о книгах Чайны Мьевиля, главного «нового странного».

Об этом уникальном авторе — антропологе, политике-социалисте, идейном сюрреалисте — собрались поговорить Василий Владимирский, Роман Файницкий и Дарья Беленкова. Сталкивая любовь и скепсис к творениям автора, они не совершают революций — но находят множество тёплых слов о его книгах. И каждой из них дают особенную рекомендацию!

Также в подкасте:

• Учимся у Мьевиля недолюбливать Толкина

• Вдыхаем манящий терпкий воздух Нью-Кробюзона

• Пытаемся понять логику ариекаев

• Тренируемся не замечать город в городе

• Разбираемся в многочисленных оттенках социализма

• И, конечно, гадаем: зачем Чайна Мьевиль связался с Киану Ривзом?

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