Примеряем бесконечные расцветки сюрреализма Чайны Мьевиля в 119 выпуске «Фантастического подкаста»

Любители странной фантастики всех стран, объединяйтесь! Этот выпуск Фантастического подкаста — о книгах Чайны Мьевиля, главного «нового странного».
Об этом уникальном авторе — антропологе, политике-социалисте, идейном сюрреалисте — собрались поговорить Василий Владимирский, Роман Файницкий и Дарья Беленкова. Сталкивая любовь и скепсис к творениям автора, они не совершают революций — но находят множество тёплых слов о его книгах. И каждой из них дают особенную рекомендацию!
Также в подкасте:
• Учимся у Мьевиля недолюбливать Толкина
• Вдыхаем манящий терпкий воздух Нью-Кробюзона
• Пытаемся понять логику ариекаев
• Тренируемся не замечать город в городе
• Разбираемся в многочисленных оттенках социализма
• И, конечно, гадаем: зачем Чайна Мьевиль связался с Киану Ривзом?
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Предыдущий выпуск
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