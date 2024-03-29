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    #писатели-фантасты #подкаст #Чайна Мьевиль

    Примеряем бесконечные расцветки сюрреализма Чайны Мьевиля в 119 выпуске «Фантастического подкаста»

    29 марта 2024
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    29.03.2024
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    #писатели-фантасты #подкаст #Чайна Мьевиль

    Любители странной фантастики всех стран, объединяйтесь! Этот выпуск Фантастического подкаста — о книгах Чайны Мьевиля, главного «нового странного».

    Об этом уникальном авторе — антропологе, политике-социалисте, идейном сюрреалисте — собрались поговорить Василий Владимирский, Роман Файницкий и Дарья Беленкова. Сталкивая любовь и скепсис к творениям автора, они не совершают революций — но находят множество тёплых слов о его книгах. И каждой из них дают особенную рекомендацию!

    Также в подкасте:

    • Учимся у Мьевиля недолюбливать Толкина

    • Вдыхаем манящий терпкий воздух Нью-Кробюзона

    • Пытаемся понять логику ариекаев

    • Тренируемся не замечать город в городе

    • Разбираемся в многочисленных оттенках социализма

    • И, конечно, гадаем: зачем Чайна Мьевиль связался с Киану Ривзом?

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    Предыдущий выпуск

    Черновик 1072

    Предотвращаем планетарный кризис в Final Fantasy VII в 118 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  22.03.2024 |  585

    Обсуждаем главную японскую RPG всех времён, второй ремейк которой как раз недавно вышел на PS5

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