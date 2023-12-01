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    #игры #подкаст

    Погружаемся во тьму игр Remedy в 104-м выпуске Фантастического подкаста

    1 декабря 2023
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    01.12.2023
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    #игры #подкаст
    Обзор Alan Wake 2. Самый прекрасный кошмар

    Мы обожаем игры Remedy — и готовы признаваться им в любви бесконечно. Но у нас есть всего два часа, поэтому постарались кратко. Даниил Ряснянский и Никита Волкович пытаются понять сумрачный финский гений Сэма Лэйка, а помогает им специальный гость — автор Stopgame.ru и большой эксперт по играм Remedy Ян Грибович. Осторожно: много (не только) финского мата и ещё больше спойлеров!

    Мы попытались разобраться:

    • Что выделяет игры Remedy даже среди других авторских игр?
    • Минутка конспирологии: что, если все игры Remedy — одна большая?..
    • О чём будет загадочная игра Сэма Лэйка в сеттинге тёмного фэнтези?
    • Кто на самом деле главный злодей Alan Wake 2?
    • И как же, чёрт возьми, работает безумная мультивселенная Remedy?

    И, конечно, много-много разговоров о музыке, книгах и кино внутри. Приятного, perkele, прослушивания!

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    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)Фантастический подкаст

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     Кот-император |  24.11.2023 |  734

    Да пребудет с вами Сила послушать до конца!

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