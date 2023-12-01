Погружаемся во тьму игр Remedy в 104-м выпуске Фантастического подкаста

Мы обожаем игры Remedy — и готовы признаваться им в любви бесконечно. Но у нас есть всего два часа, поэтому постарались кратко. Даниил Ряснянский и Никита Волкович пытаются понять сумрачный финский гений Сэма Лэйка, а помогает им специальный гость — автор Stopgame.ru и большой эксперт по играм Remedy Ян Грибович. Осторожно: много (не только) финского мата и ещё больше спойлеров!
Мы попытались разобраться:
• Что выделяет игры Remedy даже среди других авторских игр?
• Минутка конспирологии: что, если все игры Remedy — одна большая?..
• О чём будет загадочная игра Сэма Лэйка в сеттинге тёмного фэнтези?
• Кто на самом деле главный злодей Alan Wake 2?
• И как же, чёрт возьми, работает безумная мультивселенная Remedy?
И, конечно, много-много разговоров о музыке, книгах и кино внутри. Приятного, perkele, прослушивания!
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