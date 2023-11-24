Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике шли… обсуждения сериалов по «Звёздным войнам»! В жарком, как планета Мустафар, и продолжительном, как карьера Кэтлин Кеннеди, выпуске «Фантастического подкаста» четверо адептов Силы скитаются по галактике и ищут ответы на вопросы.

Журналист и блогер Денис Старостин, блогер и популяризатор космонавтики Кирилл Размыслович, многолетний фанат саги и администратор форума Jedi Council Алексей Ионов, а также бывший редактор МФ Александр Стрепетилов обсуждают со всех сторон сериал по «Звёздным войнам» на букву ‘А’:

• Зачем выпускать так много сериалов?

• Как фан-сервис вредит «Асоке»?

• В чём главное проклятие сериалов по «Звёздным войнам»?

• За что мы любим «Андора» в сравнении с «Звёздными войнами»?

• Стриминг убивает «Звёздные войны»? Или их убил Лукас ещё много лет назад?

• Почему Лукас — главный герой легенды о Дарте Плэгасе мудром?

• Каким должен быть идеальный сериал?

Да пребудет Сила с теми, кто возьмётся дослушать этот выпуск до конца!

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