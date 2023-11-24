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    #Star Wars (Звёздные войны) #космос

    Обсуждаем сериалы по Star Wars в 103-м выпуске Фантастического подкаста

    24 ноября 2023
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    24.11.2023
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    #Star Wars (Звёздные войны) #космос
    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения» 3

    Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике шли… обсуждения сериалов по «Звёздным войнам»! В жарком, как планета Мустафар, и продолжительном, как карьера Кэтлин Кеннеди, выпуске «Фантастического подкаста» четверо адептов Силы скитаются по галактике и ищут ответы на вопросы.

    Журналист и блогер Денис Старостин, блогер и популяризатор космонавтики Кирилл Размыслович, многолетний фанат саги и администратор форума Jedi Council Алексей Ионов, а также бывший редактор МФ Александр Стрепетилов обсуждают со всех сторон сериал по «Звёздным войнам» на букву ‘А’:

    • Зачем выпускать так много сериалов?
    • Как фан-сервис вредит «Асоке»?
    • В чём главное проклятие сериалов по «Звёздным войнам»?
    • За что мы любим «Андора» в сравнении с «Звёздными войнами»?
    • Стриминг убивает «Звёздные войны»? Или их убил Лукас ещё много лет назад?
    • Почему Лукас — главный герой легенды о Дарте Плэгасе мудром?
    • Каким должен быть идеальный сериал?

    Да пребудет Сила с теми, кто возьмётся дослушать этот выпуск до конца!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)Фантастический подкаст

    Предыдущий выпуск

    Как атомная бомба изменила мир и фантастику

    Ностальгируем по пустошам Fallout в 102-м выпуске Фантастического подкаста

     Кот-император |  17.11.2023 |  663

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