Подкаст. Подкаст не меняется.
ЧУШЬ! Просто 102-й выпуск Фантастического подкаста мы посвятили игровой серии Fallout, вторая часть которой недавно отметитила свой четвертьвековой юбилей. У микрофонов собрались три прожжёных солнцем Пустошей поклонника серии — Евгений Пекло, Данила Ряснянский и Леонид Мойжес, которые гоняют Избранных за лутом со школьной парты.
Из этого выпуске вы узнаете:
☢️ Сколь безгранично могут простираться контентные глубины Fallout 2 и фанатская любовь к ней.
☢️ Кому не стоит платить 10 крышечек.
☢️ Как Храм Испытаний ломал людей.
☢️ Чего фанатское сообщество до сих пор не может простить Bethesda.
☢️ Какая главная потеря серии от перехода в 3D.
☢️ Отчего Fallout 1 и 2 обрели такую бешеную популярность в России.
☢️ И другое старпёрское ворчание. Почти 2 часа старпёрского ворчания!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
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