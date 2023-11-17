Подкаст. Подкаст не меняется.

ЧУШЬ! Просто 102-й выпуск Фантастического подкаста мы посвятили игровой серии Fallout, вторая часть которой недавно отметитила свой четвертьвековой юбилей. У микрофонов собрались три прожжёных солнцем Пустошей поклонника серии — Евгений Пекло, Данила Ряснянский и Леонид Мойжес, которые гоняют Избранных за лутом со школьной парты.

Из этого выпуске вы узнаете:

☢️ Сколь безгранично могут простираться контентные глубины Fallout 2 и фанатская любовь к ней.

☢️ Кому не стоит платить 10 крышечек.

☢️ Как Храм Испытаний ломал людей.

☢️ Чего фанатское сообщество до сих пор не может простить Bethesda.

☢️ Какая главная потеря серии от перехода в 3D.

☢️ Отчего Fallout 1 и 2 обрели такую бешеную популярность в России.

☢️ И другое старпёрское ворчание. Почти 2 часа старпёрского ворчания!

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