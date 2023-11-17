    1253
    Подкасты
    #Fallout #постапокалипсис

    Ностальгируем по пустошам Fallout в 102-м выпуске Фантастического подкаста

    17 ноября 2023
    Фото аватара
    17.11.2023
    30918
    0 минут на чтение
    #Fallout #постапокалипсис
    Как атомная бомба изменила мир и фантастику

    Подкаст. Подкаст не меняется.

    ЧУШЬ! Просто 102-й выпуск Фантастического подкаста мы посвятили игровой серии Fallout, вторая часть которой недавно отметитила свой четвертьвековой юбилей. У микрофонов собрались три прожжёных солнцем Пустошей поклонника серии — Евгений Пекло, Данила Ряснянский и Леонид Мойжес, которые гоняют Избранных за лутом со школьной парты.

    Из этого выпуске вы узнаете:

    ☢️ Сколь безгранично могут простираться контентные глубины Fallout 2 и фанатская любовь к ней.
    ☢️ Кому не стоит платить 10 крышечек.
    ☢️ Как Храм Испытаний ломал людей.
    ☢️ Чего фанатское сообщество до сих пор не может простить Bethesda.
    ☢️ Какая главная потеря серии от перехода в 3D.
    ☢️ Отчего Fallout 1 и 2 обрели такую бешеную популярность в России.
    ☢️ И другое старпёрское ворчание. Почти 2 часа старпёрского ворчания!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

    Фантастический подкаст

    Слушать на подкаст-сервисах

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    «Самурай Джек» возрождается. Пора его пересмотреть 11
    «Самурай Джек»: пора пересмотреть сериал!
    Чайна Мьевиль «Рельсы»
    Чайна Мьевиль «Рельсы»
    Заражённая (Maggie) 2
    Заражённая (Maggie)

    Статьи

    1
    0
    9565
    Читаем рассказ из сборника «История кошки по имени Кома»

    От издательства Icebook.

    Как Скотт Пилигрим победил весь мир 20
    0
    19450
    Как Скотт Пилигрим победил весь мир

    Прекрасная маленькая жизнь Скотта Пилигрима в комиксах, кино и игре.

    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023) 5
    0
    38210
    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023)

    Граждане и берсерки во всех проявлениях.

    «Царство падальщиков»: сериал о выживании на неукротимой планете безумия 1
    0
    69521
    «Царство падальщиков»: сериал о выживании на неукротимой планете безумия

    Настоящее пиршество для любителей необычных инопланетных тварей, научно-фантастических ужасов и французской психоделии.

    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии 12
    0
    86938
    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии

    Поклонникам Средиземья тут интересны разве что картинки. Зато прибыло в полку хороших карточных стратегий.

    «Локи», 2-й сезон: финал 14-летней истории трикстера 4
    0
    125956
    «Локи», 2-й сезон: финал 14-летней истории трикстера

    Рассказываем, как Локи начал бороться за право писать собственный сюжет и что из этого получилось.

    Абелот, Королева Звёзд: правда ли в «Звёздные войны» вернётся страшная злодейка? 9
    0
    163137
    Абелот, Королева Звёзд: правда ли в «Звёздные войны» вернётся страшная злодейка?

    Что может означать концовка «Асоки», кто такая Абелот и при чём тут Шми Скайуокер

    Обзор «Капитана Марвел 2». Вселенная Мстителей срочно нуждается в передышке! 7
    0
    169646
    Обзор «Капитана Марвел 2». Вселенная Мстителей срочно нуждается в передышке!

    Продюсеры Marvel так испугались зрителей, что саботировали собственный фильм. Кажется, всем пора друг от друга отдохнуть.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить