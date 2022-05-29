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    Новости | Фан

    Embracer Group объявила о создании физического архива видеоигр

    29 мая 2022
    29.05.2022
    263
    1 минута на чтение
    Embracer Group объявила о создании физического архива видеоигр

    Компания Embracer Group, ранее известная как THQ Nordic, объявила о новых планах по сохранению и архивации видеоигр. Она сообщила о создании масштабного архива с физическими копиями видеоигр. В заявлении на новой веб-странице Embracer Games Archive компания заявила:

    Для нас игры — это больше, чем просто игры. Это культура! Это то, что создано великими людьми с творческими идеями. Создавая большой архив физических игр, мы хотим сохранить и воздать должное культуре игр, которая складывалась на протяжении долгого времени.

    Шведский холдинг включает студии разработчиков и издателей игр Koch Media, Saber Interactive, Gearbox, Eidos и Crystal Dynamics.

    Архив начали собирать ещё в феврале 2021 года, и с того момента было успешно заархивировано 50 тысяч копий игр, консолей и их аксессуаров. Всё это хранится в шведском городе Карлстаде, в котором находится и центральный офис Embracer. В этом году планируется создать базу данных архива и каталогизировать его.

    В архиве работают его руководитель Дэвид Бострём, архивист, помощник, технический инженер и менеджер поставок. В будущем компания надеется установить сотрудничество с музеями и общественными инициативами. Издательство отмечает, что этот архив может стать особенно значимым для игровой культуры и исследований в области видеоигр. По словам руководителя архива, индустрия видеоигр находится лишь на заре своего развития, и уже пора задуматься об её сохранении. архив видеоигр, созданный издательством Embracer архив видеоигр, созданный издательством Embracer 1 архив видеоигр, созданный издательством Embracer 2

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