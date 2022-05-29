Embracer Group объявила о создании физического архива видеоигр

Компания Embracer Group, ранее известная как THQ Nordic, объявила о новых планах по сохранению и архивации видеоигр. Она сообщила о создании масштабного архива с физическими копиями видеоигр. В заявлении на новой веб-странице Embracer Games Archive компания заявила:

Для нас игры — это больше, чем просто игры. Это культура! Это то, что создано великими людьми с творческими идеями. Создавая большой архив физических игр, мы хотим сохранить и воздать должное культуре игр, которая складывалась на протяжении долгого времени.

Шведский холдинг включает студии разработчиков и издателей игр Koch Media, Saber Interactive, Gearbox, Eidos и Crystal Dynamics.

Архив начали собирать ещё в феврале 2021 года, и с того момента было успешно заархивировано 50 тысяч копий игр, консолей и их аксессуаров. Всё это хранится в шведском городе Карлстаде, в котором находится и центральный офис Embracer. В этом году планируется создать базу данных архива и каталогизировать его.

В архиве работают его руководитель Дэвид Бострём, архивист, помощник, технический инженер и менеджер поставок. В будущем компания надеется установить сотрудничество с музеями и общественными инициативами. Издательство отмечает, что этот архив может стать особенно значимым для игровой культуры и исследований в области видеоигр. По словам руководителя архива, индустрия видеоигр находится лишь на заре своего развития, и уже пора задуматься об её сохранении.