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    Новости

    Embracer Group выкупит у Square Enix авторов Tomb Raider и Deus Ex

    2 мая 2022
    02.05.2022
    362
    0 минут на чтение
    Embracer Group выкупит у Square Enix авторов

    Холдинг Embracer Group (ранее назывался THQ Nordic) выкупит у Square Enix три студии: Crystal Dynamics, Eidos Montréal и Square Enix Montréal.

    Вместе с ними компания получит в распоряжение некоторые франшизы, в числе которых Tomb Raider, Deus Ex, Thief и другие. Полный список пока не раскрывается. Но Sqaure Enix продолжит самостоятельно заниматься играми из серий Outriders, Life is Strange, Just Cause и не только.

    Сумма сделки между корпорациями составляет 300 миллионов долларов. Ее планируют закрыть до сентября 2022 года.

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