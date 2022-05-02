Embracer Group выкупит у Square Enix авторов Tomb Raider и Deus Ex

Холдинг Embracer Group (ранее назывался THQ Nordic) выкупит у Square Enix три студии: Crystal Dynamics, Eidos Montréal и Square Enix Montréal.
Вместе с ними компания получит в распоряжение некоторые франшизы, в числе которых Tomb Raider, Deus Ex, Thief и другие. Полный список пока не раскрывается. Но Sqaure Enix продолжит самостоятельно заниматься играми из серий Outriders, Life is Strange, Just Cause и не только.
Сумма сделки между корпорациями составляет 300 миллионов долларов. Ее планируют закрыть до сентября 2022 года.
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