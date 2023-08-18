Мультсериал «Металлопокалипсис» ― о металлистах для металлистов (и вас, нормальных людей)

Если вы любитель тяжёлой музыки, то вам непросто. Вашу любимую группу никто не знает. Музыка, которая вам нравится, звучит не по радио и не из проезжающих машин, а только из ваших наушников. К вашему внешнему виду относятся с насмешкой, к вашим вкусам — без должного уважения, к вашей субкультуре — с предрассудками. К вашему любимому стилю горазды приписать и дедуль-рокеров, и сопляков, читающих рэп под перегруженную гитару. Вам наверняка хотелось достойной репрезентации, хотелось узнать, как бы выглядел мир, в котором метал стал самой популярной музыкой. И мультсериал «Металлопокалипсис» открывает дверь в такой мир.

Комик-металхед

Создатель шоу Брендон Смолл — одарённый музыкант, двумя страстями которого всегда были юмор и метал-музыка. Ещё обучаясь в Беркли — престижнейшем музыкальном колледже США, — Смолл любил тусоваться в соседнем учебном заведении, где готовили будущих телевизионщиков. Тогда же он задумался о том, чтобы податься в стендап. На одном из выступлений Смолла заметил продюсер Лорен Бушар и предложил ему поработать вместе.

Смолл и Бушар создали мультсериал «Домашнее видео» о мальчике, который снимает видеозарисовки о своей жизни. Смолл писал сценарии, озвучивал главного героя и создавал музыку для шоу. «Домашнее видео» продержалось в эфире пять сезонов. За время работы над ним Смолл познакомился с Томми Блача, бывшим сценаристом «Шоу Конана О’Брайена» и креативным директором ассоциации рестлинга. Вместе они придумали концепцию «Металлопокалипсиса», так что когда «Домашнее видео» закончилось, началась разработка нового шоу.

Будучи музыкантом по образованию, Смолл наслаждался виртуозной игрой на инструменте, замысловатыми композициями и гитарными соло. Но когда он только освоил этот сложный приём, соло резко вышли из моды и виртуозность стала ненужной. Настала эпоха ню-метала: грузного звука гитар, хрустящего баса, рэп-читки в качестве вокала. А вот к середине 2000-х годов ню-метал уже подрастерял позиции, и Смолл решил отвесить неприятной моде апперкот, сделав своих героев адептами техничного экстремального метала, пребывавшего в андерграунде все 1990-е.

«Металлопокалипсис» основан на поистине фантастическом допущении: что, если бы группа, исполняющая тяжёлую музыку, добилась общемировой популярности? Что, если бы она при этом не шла на компромиссы, не меняла стиль в угоду моде, не разбавляла ураганные «боевики» слезливыми балладами во имя ротации на радио, а рубила тяжёлый метал неизменно быстро и технично? Что, если бы каждую пустячную новость о группе ловили бы с религиозным пиететом, а слухи о распаде становились международной геополитической катастрофой? Так появилась группа Dethklok — счастливый союз любви к металу и стереотипов о нём. Смолл не только озвучил трёх из пяти членов группы, но и написал к мультсериалу всю музыку, а также спел во всех песнях группы. Томми Блача озвучил оставшихся двух основных героев-музыкантов — Токи и Уильяма.

Смолл прекрасно знал о представлениях, окружавших метал-музыку, но не стал обходить их, а возвёл их в абсолют, показывая, насколько стереотипы смешны. Где самая брутальная метал-группа будет записывать новый альбом? В подлодке, на глубине, доступной лишь лавкрафтовским тварям! Метал ― это просто энергичная музыка для эмоциональной разрядки? Как бы не так, это запретная магия, с помощью которой можно вызывать демонов! Не помешают ли слава и богатство музыкантам сохранять нормальные отношения с близкими? Ещё как помешают, они друг с другом-то не могут найти контакт, куда там с семьями или девушками! А как вам идея назначить вокалиста дэт-метал-группы губернатором штата? Мы видим его каждый день по телевизору, значит, он наверняка справится!

Кстати, этот сюжет из мультсериала оказался пророческим. В 2016 году музыканту Фенризу из норвежской метал-группы Darkthrone предложили поучаствовать в выборах на должность запасного представителя в городской совет его родного города. Металлист согласился, считая, что займёт последнее место. Он даже разместил в бюллетене своё фото с котом на руках и просьбой не голосовать за него. К огорчению Фенриза, реверсивная психология сработала на ура, и он получил должность на четыре года!

Чернее чёрной черноты бесконечности

Таков шаблонно-брутальный мир, избравший своими менестрелями пятерых мужиков, которые только и умеют, что исполнять песни о тёмных ритуалах, тысячах смертей и пришествии демонов. Капризная мода сделала очередной непредсказуемый выбор, и он был в пользу повреждённых барабанных перепонок, кожи, цепей и корпспейнта. Джон Леннон когда-то позволил себе сравнить популярность The Beatles и Иисуса Христа в пользу своей группы, а Dethklok во вселенной мультсериала — даже популярней и могущественней, чем были «Битлы» в нашем мире.

Dethklok стала важной частью мировой экономики, потеснив, например, Бельгию. От группы зависят настроения миллионов слушателей, которые предпочитают скорее расстаться с жизнью, нежели дожидаться выхода нового альбома. Концерт Dethklok может стать причиной международной разрядки — или катастрофы, которая сотрёт страну с лица Земли. Ничего не зная о географии и геополитике, группа пообещала дать концерты в Израиле и Сирии в один день, что создало угрозу войны за право первыми услышать легенд метала. А ещё Dethklok дважды почти уничтожила Финляндию во время выступлений.

Концерты Dethklok — вообще мероприятия повышенной опасности, все слушатели подписывают отказ от претензий на случай безвременной кончины. Для шоу строятся гигантские декорации, музыканты десантируются с воздуха, играют в условиях авианалётов и нападений гигантских монстров. Всё-таки для артиста главное — это выступление.

Ещё одна возможность стать ближе к своим кумирам, ради которой фанаты готовы расстаться с финансами и жизнью, — посещение Мордхауса, цитадели Dethklok. Построенная в форме драккара викингов и попирающая небеса, эта крепость содержит всё, что нужно метал-группе: собственную студию, зону для пикников и гольфа, больницу, библиотеку с миллионом книг, и конечно, изощрённую систему безопасности. Те, кто решит отклониться от экскурсионного маршрута, горько об этом пожалеют!

Обеспечивает функционирование Мордхауса и группы в целом армия клокатиров, одетых в униформу палачей. Это верные до гробовой доски фанаты группы, которые прошли жесточайший отбор, принесли страшную клятву и получили клеймо, подтверждающее их преданность. Клокатиры — это и роуди на концертах, и повара, и учёные, и уборщики, и охрана. Без них группа не смогла бы существовать в отрыве от внешнего мира. Но и участники Dethklok воздают подручным сторицей — зарплата высокая, работа захватывающая, трудовая этика на высоком уровне (например, проводятся регулярные тренинги против сексуального домогательства). И, конечно, высшая честь — жить и умереть во имя величайшей группы всех времён и народов. А умирают клокатиры, как и все, кто соприкоснулся с Dethklok, ой как часто…

Всадники Металлопокалипсиса

Вот и пришло время поговорить о тех, кто заставил весь мир отрастить волосы и трясти головами, кто держит руку на пульсе моды, культуры и экономики.

Нэйтан Эксплоужен — вокалист, лидер и автор текстов группы. Воплощение всего брутального и металлического, разговаривает гроулингом, даже когда не поет. Характер стоический, ведь выражать эмоции — это не по металу. Настолько брутален, что сам себе красит ногти только в чёрный цвет.

Пиклз — барабанщик Dethklok. Настоящие имя и фамилия неизвестны. В прошлом был фронтменом глэм-метал-группы Snakes N’ Barrels (пародия на Guns N’ Roses). Обладает повышенной устойчивостью к алкоголю и наркотикам, а потому употребляет их также в повышенных количествах. При этом Пиклз и Нэйтан — наиболее ответственные в группе (что должно многое объяснить само по себе).

Сквизгаар Сквигельф — соло-гитарист Dethklok. Самый быстрый гитарист на Земле, может сыграть соло любой сложности, вследствие чего очень высокомерен и именует себя не иначе как богом. Главный донжуан в группе, причём испытывает повышенное влечение к старшему поколению.

Токи Вартус — ритм-гитарист группы. Самый молодой участник Dethklok, пришедший на смену Магнусу Хаммерсмиту. Токи — самый наивный и жизнерадостный из музыкантов Dethklok: он любит обнимашки, моделирование, верит в дружбу и любовь. Из-за этого он частенько становится объектом насмешек и подтрунивания, особенно со стороны Сквизгаара, который считает Токи недостойным даже пытаться исполнить его партии.

Уильям Мёрдерфейс — бас-гитарист Dethklok. Воплощение стереотипов о басистах. Самый депрессивный и неуверенный в себе участник Dethklok. По этой причине даже участие в самой успешной группе в мире не позволяет Мёрдерфейсу найти себе девушку. Притом он остаётся талантливым музыкантом, способным сыграть соло на басу даже пенисом. Как говорится, мама, смотри, я без рук! Кстати, в младенчестве Уильяма его отец убил его мать, а затем покончил с собой.

Да, команда по спасению мира подобралась та ещё! Помимо очевидных проблем вроде непроработанных психологических травм, алкоголизма и тяжелейшей формы звёздной болезни, участники Dethklok ещё и совершенно не приспособлены к жизни в обычном мире. Тривиальные задачи, например покупка еды в магазине или лечение от простуды, вызывают у музыкантов трудности. Им трудно общаться даже между собой, не говоря уже о родственниках или других представителях внешнего мира. Когда кто-то из группы переживает личную трагедию или впадает в депрессию, остальные напоминают друг другу не поддерживать тоскующего слишком сильно, так как это «не по металу». Где-то глубоко внутри каждого из этих мужчин скрыта чувствительная и ранимая натура, но убермаскулинная среда тяжёлой музыки диктует свои правила…

Рок-н-ролльный клоун В «Металлопокалипсисе» множество колоритных персонажей второго плана. Пожалуй, самый запоминающийся из них — Доктор Роксо. Как и положено клоуну, он одним своим появлением превращает любую ситуацию в балаган. Роксо обожает кокаин и постоянно всем об этом напоминает. Пагубное пристрастие и стало причиной того, что гремевшая в 1980-х клоунская рок-группа Zazz Blammymatazz (пародия на Kiss) канула в небытие. С тех пор Роксо не чурается любых заработков и даже преступлений. Своим единственным другом он может назвать Токи Вартуса, который с детства любит клоунов. Токи искренне верит, что Роксо способен исправиться. И Роксо в самом деле несколько раз давал понять, что небезнадёжен, но, кажется, его главной любовью всё равно остаётся кокаин.

Почему всё-таки мир преклоняется перед пятёркой закомплексованных, инфантильных, глубоко травмированных и социально неадаптированных мужчин? И что удерживает этих мужчин вместе, не давая эгоизму и самолюбованию разорвать группу на части? Надо признать, участники Dethklok — мастера во всём, что касается музыки! Ничего из того, что с ней не связано, они не умеют, но отдаваясь искусству, они вышибают из него всё дерьмо. Пользуясь опытом сделок со звукозаписывающей компанией, они смогли объегорить самого дьявола блюза, предложив ему подарочную карту вместо собственных душ в уплату за талант.

Но музыка определённо играла бы недолго, если бы не было силы, способной направить энергию участников в единое русло и усмирить эго каждого из них. У этой силы есть имя — Чарльз Фостер Оффденсен. Чарльз — менеджер группы, финансовый консультант и юридическая служба в одном лице. Ему приходится быть и голосом разума на корпоративных собраниях, и родителем пятерых капризных взрослых детей, каждому из которых нужно внимание и поддержка (в чём они никогда не признаются). Оффденсену приходится нести на себе и заботы о безопасности группы, а поводов для беспокойства действительно хватает.

На первом уровне антагонистов нас поджидают отвергнутые фанаты, которые пытались убедить Dethklok, что без фанбазы группа не может существовать, и потому музыканты должны допускать поклонников в свою личную жизнь. Самые оголтелые из таких поклонников, братья Джомфру, пытались шантажировать группу угрозами слить эксклюзивную песню в интернет, но угодили в жернова системы безопасности Мордхауса. Один из братьев был убит, второй оказался заключённым в катакомбах цитадели Dethklok.

В следующем круге недоброжелателей — те, кто пострадал от рук участников группы и строит планы по их уничтожению или низвержению. В первую очередь это ассасин в металлической маске и Магнус Хаммерсмит. Брат ассасина (тоже убийца) погиб, пытаясь внедриться в Мордхаус под видом одного из клокатиров, после этого ассасин поклялся отомстить. Он пытался напасть на группу в одиночку, но встретил достойного противника в лице Чарльза Оффденсена, который готов биться за свой бизнес и на кулаках, и на зубах. После этого ассасин вместе с выжившим братом Джомфру, Эдгаром, собрали террористическую группу Отомстителей. Магнуса Хаммерсмита же выгнали из Dethklok ещё до того, как группа добилась всемирной популярности. Он считал себя талантливее коллег и пытался сочинять все песни один. Он даже набросился на Нэйтана с ножом в припадке ярости. Магнус затаил на бывших товарищей обиду и особенно ненавидит свою замену — Токи, ведь с ним группа добилась настоящей славы.

И наконец, над всеми ними стоит Трибунал — зловещая тайная организация, следящая за каждым шагом Dethklok. В неё входят видные политические, военные и религиозные деятели. Они обсуждают текущие планы и занятия группы, их возможное влияние на экономику и будущее мира. Председательствует в Трибунале таинственный мистер Саласия, владеющий мистическими силами седой гигант. Интересно, что он неоднократно пресекал предложения «фракции войны» в лица генерала Крозье о прямой атаке на Dethklok. Саласии известно пророчество о Металлопокалипсисе, ключевую роль в исполнении которого как раз и должна сыграть группа.

Из дэт-метала ― с любовью

Реальный мир был не столь благосклонен к Dethklok, как их родная вселенная. Мультсериал продержался четыре сезона. За ними последовал спецвыпуск «Реквием роковой звезды» — часовая метал-опера, подводящая историю к финалу… Однако на этом моменте в Adult Swim решили прекратить выпуск шоу. Брендон Смолл собирался сделать сезон укороченным, фанаты были готовы помочь выпуску с помощью краудфандинга, но канал всё равно не дал зелёный свет продолжению.

Смолл не сдавался, он был готов завершать историю, даже не упоминая имени Dethklok. Второй альбом его сольного проекта Brendon Small’s Galaktikon, как считалось, завершает историю «Металлопокалипсиса» без упоминания имён из мультсериала из-за юридических тонкостей. К счастью, такая ментальная гимнастика оказалась излишней — в 2021 году Adult Swim объявил, что финал выйдет в виде полноценного мультфильма (таким же образом планируется закончить «Братьев Вентура» и Aqua Teen Hunger Force).

В чём же секрет любви к «Металлопокалипсису»? Как вышло, что мультсериал о пяти неприятных мужиках, играющих громкую и злую музыку, остался в сердцах зрителей и получил продолжение спустя десять лет после выхода предыдущей части истории?

Во-первых, в мультсериале про музыкантов звучит настоящая музыка, написанная такими же музыкантами! «Металлопокалипсис» уникален тем, что песни группы Dethklok из мультсериала принадлежат группе Dethklok из реального мира. Нет, в реальности Нэйтан Эксплоужен и компания не существуют, но за них песни пишет Брендон Смолл вместе с другими музыкантами — Джином Хогланом на барабанах и Брайаном Беллером на басу. И они исполняют эти песни вживую, Dethklok — желанный гость на любом метал-фестивале. У группы уже вышло три альбома под нехитрыми названиями Dethalbum + порядковый номер, четвёртый из них будет выпущен одновременно с финальным мультфильмом. Саундтрек к метал-опере The Doomstar Requiem, записанный при участии оркестра из пятидесяти человек, также выпускался отдельным альбомом.

Во-вторых, мультсериал признан и среди реальных музыкантов. Список приглашённых звёзд в озвучке мультсериала чуть ли не длиннее, чем в «Симпсонах». Тут с удовольствием появились и участники Metallica, и Mastodon, и Nevermore, и Soundgarden, и Arch Enemy, и Enslaved, и Cannibal Corpse, и Emperor, и сам Кинг Даймонд! Хватает и интересных гостей из мира кино. Важные второстепенные роли озвучили Марк Хэммил и Мальком Макдауэлл, также здесь поучаствовали Вернер Херцог, Джон Хэмм, Пэттон Освальт, Джек Блэк.

И наконец, «Металлопокалипсис» сделан с такой любовью к металу, которой не встретишь больше нигде на телевидении. Здесь зритель встретит десятки упоминаний любимых групп (закусочные Burzum’s и Dimmy Burger, клиники, названные в честь Necrophagist и Neurosis, и так далее). Анимация игры на гитаре музыкальных инструментах выполнена так, как если бы играли живые музыканты. Эта любовь и внимание к деталям заметны даже тем, кто прежде не слушал метал, не узнаёт озвучивавших роли музыкантов и пасхалки в названиях мест. Да и герои, которые порой показывают себя с худших сторон, на протяжении шоу тоже учатся выражать себя и проявлять любовь ― к себе и друг к другу. В конечном счёте мультсериал высмеивает не метал как культуру или музыку, а стиль жизни селебрити, реалити- и ток-шоу и сотворение себе кумиров.

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«Металлопокалипсис» дал металлистам всего мира то, чего им так недоставало, — репрезентацию в массовой культуре. Теперь они смогли отделиться от того, что крутили по MTV и радио, выдавая это за передовую тяжёлую музыку, смогли опровергнуть предубеждение о том, что метал закончился в 1980-х, смогли найти единомышленников, слушающих то же, что и они сами, и новых друзей по интересам. Брендон Смолл рассказывал, как к нему обращались зрители мультсериала и просили посоветовать ещё музыки, похожей на Dethklok.

Да, постоянно жить в карикатурно-брутальном мире «Металлопокалипсиса» мало бы кому захотелось. Но иногда приятно представить себя там, где всё самое крутое — это самое брутальное, непоколебимое в своей тяжести и обильно политое кровью. Честность, с которой выплескиваются эти негативные эмоции, и есть настоящий дар метала.