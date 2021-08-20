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    #Властелин колец #мемы

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»! 

    20 августа 2021
    20.08.2021
    15518
    2 минуты на чтение
    #Властелин колец #мемы
    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  12

    Последние несколько дней в нашей группе ВКонтакте шла битва не на жизнь, а на смерть, в которой соревновались лучшие мемы! Мы решили провести большое голосование, в котором вы, читатели, выбирали лучших из лучших.

    Оно проходило в два этапа. Сперва вы в комментариях сформировали топ-10, а потом мы запустили голосование из этого топа. Давайте же узнаем, где был Гондор, когда пал Вестфолд, и можно ли просто так взять и войти в Мордор!

    На втором этапе проголосовали 3 046 человек. Мы разрешили выбирать несколько вариантов, и вот что получилось.

    10 место: «Мне 51, мальчик»

    9.52 %, 290 голосов

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  9

    А ведь и впрямь! В день рождения Бильбо, когда тому исполнилось 111 лет, Фродо исполнилось 33 года (возраст совершеннолетия у хоббитов). В фильме это неочевидно, но после вечеринки и до возвращения Гэндальфа снова прошло ещё 17 лет! Волшебник вернулся 12 апреля 3018 года третьей эпохи.

    9 место: Денетор и Фарамир

    11,69%, 356 голосов

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  2

    Отдельная серия шуток об отеческой «любви» Денетора к Фарамиру, которую обыгрывают в самых разных вариациях. Есть даже кроссовер с Теоденом!

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  14 Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  15

     

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  13

    8 место: «Где был Гондор?»

    12,71%, 387 голосов

    Теоден, мы понимаем твои претензии, но ведь Гондор был действительно в Гондоре!

    Но если без шуток, то во времена Войны Кольца пал почти весь Вестфолд — а это западная часть Рохана. Рохиррим так назвали этот регион после прибытия в Каленардон.

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  8

    Кто знает, может мы увидим падение Вестфолда в анимационном фильме про Рохан?

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     Кот-император |  10.06.2021

    Его поставит режиссёр Кэндзи Камияма («Призрак в доспехах: Синдром одиночки»), а сценарий пишут Джеффри Аддис и Уилл Мэттьюз («Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»).

    7 место: «Ладно уж, храни свои секреты»

    14,08%, 429 голосов

    Ну а что ещё можно ответить могущественному волшебнику, который не готов выдавать древние тайны? !

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  27

    6 место: «Здесь что-то на эльфийском»

    14,18%, 432 голоса

    Каждый раз вспоминаем эту фразу, когда смотрим рецепт от врачей.

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  16

    Музыкальная пауза

    Этот мем не вошёл в десятку лучших, но мимо него невозможно пройти! Надеемся, у вас есть десять часов.

    5 место: Гнилоуст

    20,16%, 614 голосов (отрыв стал больше)

    Серьёзно, Теоден?

    Ладно, справедливости ради стоит отметить, что «Гнилоуст» — один из вариантов перевода. Гриму ещё переводили как «Червеуста», что ближе к истине (Gríma, called (the) Wormtongue). Некоторые исследователи полагают, что в переводе прозвище Гримы более эмоциональное и негативно выраженное, чем в оригинале. Ведь worm — это не только «червяк», но и «змей» и даже «дракон». Плюс, сам Гэндальф называет Гриму змеёй. Более того, у прозвища героя есть реальный прототип — исландский скальд Гуннлауг Змеиный язык.

    Ну и в конце концов, из-за оборота «to have a worm in one’s tongue — быть сварливым/придирчивым» Гриму можно было назвать и просто Ворчуном. А вот Ворчунам мы доверяем побольше!

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  3

    4 место: считается за одного

    22,55%, 687 голосов

    Ещё один кроссовер меж вселенными, порождённый легендарной фразой Гимли в «Возвращении короля».

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  4

    3 место: бегите, глупцы!

    23,37%, 712 голосов

    Бегите, глупцы! Пеките голубцы! Текайте, хлопцы! И прочие-прочие варианты фразы уже давно прописались в интернет-фольклоре. Конкретно эту версию снова ждём в соцсетях к следующей Масленнице.

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  7

    2 место: Ты не пройдёшь

    28,27%, 861 голос

    Всего одна сцена, а сразу два мема, попавших в топ-3! Отмотаем «Братство кольца» буквально на минуту, чтобы посмотреть на любимого Гэндальфа.

    Я — служитель тайного огня, хранитель пламени Анора! Тёмный огонь тебе не поможет, пламя Удуна! Возвращайся во Тьму!

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  1

    1 место: нельзя так просто взять…

    50,85%, 1549 голосов

    …и превзойти Боромира. Не зря Денетор его так любил! За героя Шона Бина проголосовали более половины всех опрошенных!

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»! 

    Бонус!

    Ещё несколько картинок, которые не попали в топ. И несколько любимых работ авторов и редакторов.

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  11 Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  25 Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  24 Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  23 Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  22 Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  21 Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  20 Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  19 Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  18 Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  17

    P.S.

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  26

     

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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