«Русалочка»: самый безопасный ремейк Disney

Русалий король Семи морей Тритон устроил себе дворец в тропическом море и ежегодно созывает ко двору своих дочерей-наместниц. А младшенькая Ариэль, живущая с папой, семейными сборищами не интересуется, её больше привлекает мир людей. Для русалок человеческая цивилизация — запретная тема, но Ариэль хочет знать о жизни на поверхности как можно больше и коллекционирует всякую всячину с затонувших кораблей. В одну из таких вылазок Ариэль видит кораблекрушение королевского парусника. Русалочка спасает принца маленького островного государства и влюбляется в юношу. Чтобы попасть к любимому и поведать о своих чувствах, Ариэль заключает сделку со страшной морской ведьмой и отдаёт свой голос…

Жанр: сказка, мюзикл Режиссёр: Роб Маршалл В ролях: Холли Бейли, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса МакКарти, Аквафина Возрастной рейтинг: PG Похоже на: «Золушка» (2015), «Красавица и чудовище» (2017)

Мы живём во вторую эпоху ремейков Disney. Первая была в конце 1990-х, когда студия терпела убытки и пыталась поправить дело низкобюджетными продолжениями своих мультипликационных хитов, выпуская их сразу на видео. А сейчас Disney уже более 10 лет переснимает свои же бессмертные блокбастеры в виде фильмов с живыми актёрами.

Мотивы «мышиной империи» понятны. Люди охотно ходят на знакомые сюжеты и ведут в кинотеатры детей, которым современная компьютерная графика ближе, чем старая добрая 2D-анимация. А переосмысленные образы любимых героев оперативно упаковываются в игрушки и всевозможный мерч, только успевай пикать банковской карточкой. Такая стратегия даёт свои плоды — на ремейках Disney уже заработала более 10 миллиардов долларов.

Какие-то фильмы студия позволяет себе делать более экспериментальными, приглашая режиссёров с авторским почерком («Аладдин» Гая Ричи, «Питер Пэн и Венди» Дэвида Лоури, «Дамбо» Тима Бёртона), а что-то выпускает на стриминговом сервисе Disney +, не рассчитывая на куш в кинотеатрах («Леди и Бродяга»). Но есть категория «золотых тельцов», с которыми Disney обращается особенно бережно. Среди них платиновая классика вроде «Короля Льва» и мультфильмы про принцесс.

Такие ремейки цитируют классику практически покадрово. Это абсолютно безопасный, проверенный аттракцион, в котором зрители сравнивают ракурсы камеры, тени, жесты, фразы с мультипликационным оригиналом. А если бы обожаемые Золушка или Белль вели себя как-то не так, а сюжет сильно съезжал бы с привычных рельсов, публика бы первая пошла поднимать Disney на вилы. Новая «Русалочка» — как раз пример такой ситуации.

Типичная русалочка

Погодите, а как же сеттинг? Всё кардинально изменилось! Тропики, острова с пальмами, а русалочка вообще чернокожая!

Всё это так, а потому сразу стоит подвести итог горячим интернет-баталиям на тему кастинга. Русалочка чернокожая и с дредами, принц живёт во дворце с интерьерами в стиле колониальной Ямайки, и всё это не имеет никакого значения. Новая «Русалочка» следует букве оригинала практически дословно, то есть повторяет историю-архетип. На этот костяк можно натянуть любую эстетику, любую культуру — всё то же самое может происходить и в холодном северном море, и даже в Японском. Вот почему о том, что у Ариэль новая внешность, забываешь примерно через 10 минут фильма.

Поверить в старую сказку получается ещё и потому, что Холли Бейли — хорошая русалочка. Актриса играет ту самую юную, искреннюю, непослушную, немного наивную и смелую Ариэль, которую мы все хорошо знаем. Остальные актёры тоже не подводят. Джона Хауэр-Кинг — добротный принц, Хавьер Бардем — убедительный король Тритон, а Мелисса МакКарти — очень неплохая Урсула, хоть, конечно, и уступающая оригиналу, который вдохновлён легендарной дрэг-квин Дивайн. Образу морской ведьмы добавили интересной мрачности. Она теперь мерцает огоньками, как опасные глубоководные рыбы и, заманивая в свои сети русалок и русалов, не превращает их в уродливых морских червей, а вполне прямолинейно убивает. Грот Урсулы и его окрестности завалены скелетами и черепами.

Озвучка Флаундера, Себастьяна и Скаттл тоже вполне качественная, хотя и не очень понятно, зачем нужно было звать Аквафину ради одного рэп-трека. Если говорить о песнях, то они звучат достойно. Но увы, даже если отбросить «синдром утёнка», по исполнению и глубине они недотягивают до треков из мультфильма 1989 года. Однако и позорными их назвать нельзя. Справляется даже МакКарти, которая никогда не пела и не играла в мюзиклах, но ради роли специально занималась вокалом. Саундтрек новой «Русалочки» можно слушать как этакий сборник каверов. Добавилось несколько новых песен, к которым приложил руку Лин-Мануэль Миранда, правда, мегахитов среди них нет.

Русалки не плачут

Роб Маршалл отлично смыслит в мюзиклах, он поставил успешный «Чикаго», непровальную диснеевскую «Мэри Поппинс возвращается» и авангардный «Чем дальше в лес», нашедший своих ценителей. Перенести динамику «Русалочки» в реалистичные кинодекорации Маршаллу удалось практически без огрехов. Какие-то необязательные сцены вроде свадьбы на корабле исчезли без ущерба сюжету, а пребывание Ариэль у людей наоборот обогатилось интересными подробностями и мелочами. Благодаря им вполне ясно, почему между принцем и немой русалочкой вспыхнули взаимные чувства. Эрик даже практически бросает поиски своей таинственной спасительницы, и Урсуле удаётся подчинить принца действительно только с помощью чёрной магии.

Яркие сёстры Ариэль, так взволновавшие общественность своей разномастностью, в итоге просто декорации — их забавный вокальный номер в фильм не попал. Но русалок как вид всё равно можно назвать главным достоинством фильма — недаром Маршалл потренировался на сиренах в «Пиратах Карибского моря».

Кино начинается с эпиграфа — цитаты Андерсена: «Русалки не умеют плакать». К сожалению, это не превращается в интересную сюжетную фишку. Небольшой акцент на плачущей Ариэль, которую приключения на суше сделали более человечной, есть, но в целом русалки не особенно отличаются от людей. Они испытывают эмоции, чувствуют, грустят и любят.

Конфликт мира людей и царства русалок проговаривается устно, но дальше того, что рыболюди отличаются внешне, а люди мусорят в океане, убивают коралловые рифы и едят морских обитателей, противоречия не идут. Фильм, как и мультфильм, придерживается старых идей и морали: верь своему сердцу, не бойся нового, семья — это важно, а детей нужно любить, но уметь отпускать.

В мире морском

Главная беда новой «Русалочки» — это CGI. Причём графику тоже не выходит однозначно ругать. С одной стороны, подводный мир здесь насыщенный и разнообразный, а физика воды выглядит правдоподобно. Волосы, русалочьи хвосты и плавники нарисованы и анимированы просто потрясающе. С другой стороны, графика местами мылится, а глаза иногда вытекают от кислотного мельтешения реалистичных рыб и водорослей.

Гиперреализм, главный бич ремейков Disney, и тут нанёс удар. Краб Себастьян и северная олуша (не чайка!) Скаттл закономерно растеряли все человеческие эмоции. Когда из рта Флаундера, рыбы с тупым стеклянным взглядом, доносится бодрый детский голос Джейкоба Тремблей, становится смешно. А танцы морской живности вместе с Ариэль могут запросто вызвать у кого-то ужас — анемоны, слизни, моллюски и звёзды с реалистичными щупальцами, усиками и иглами всё-таки подсознательно ассоциируются с опасностью, а не с чем-то милым.