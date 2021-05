«Невероятные приключения ДжоДжо»: мемы и отсылки

В первой части нашего рассказа про «Невероятные приключения ДжоДжо» мы рассказали об отличительных чертах этой манги и аниме. А ещё сага о Джостарах породила множество отсылок и мемов — столько, что их пришлось вынести в отдельный текст. Поверьте, вы сталкивались с ними, даже если ничего не знаете о «ДжоДжо». Рассказываем, как получилось, что о франшизе постоянно шутят, а ссылаться на неё считается хорошим тоном.

Знаменитые мемы про «ДжоДжо»

«ДжоДжо» пестрит моментами, на которые невозможно смотреть без улыбки. Это и запланированные комедийные элементы, и просто абсурдные ситуации, и вырванные из контекста фразы, которые фанатам показались забавными. Возможно, дело в необычном чувстве юмора создателя франшизы Хирохико Араки или его нестандартном взгляде на мир. Даже при зашкаливающем уровне пафоса у «ДжоДжо» получается регулярно веселить читателей и зрителей.

Чтобы рассказать обо всех «ДжоДжо»-мемах, пожалуй, пришлось бы провести отдельное культурологическое исследование. Поэтому сейчас мы ограничимся лишь несколькими яркими примерами.

«ДжоДжо»-позы. Герои «Невероятных приключений ДжоДжо» любят становиться в вычурные позы, будто хотят сделать самый необычный пост в инстаграме за год. Порой это происходит во время битв и никак не связано с контекстом событий. Так Араки проявляет свою любовь к скульптуре и к модным журналам, в которых люди часто изображены в неестественных положениях. Некоторые позы теперь прочно ассоциируется с историей Джостаров.

Про «ДжоДжо»-позы даже записали рэп-трек, который собрал на YouTube почти 28 миллионов просмотров. И тоже стал мемом.

«Араки забыл». Если разобрать «ДжоДжо» с точки зрения сценария, в нём предостаточно несостыковок. Некоторые умения противоречат их описаниям, сюжетные линии порой ведут в никуда, а важные моменты Араки ретконит или вообще забывает. Шутка ли, вся завязка третьей части основана на изменении важной детали из финала первой! Отсюда и появился мем, что Араки просто забывает некоторые элементы — и продолжает без них. А фанаты годами спорят, действительно ли автор упустил какие-то моменты или же всех хитроумно переиграл.

«ORA ORA ORA» и другие крики. Герои «ДжоДжо» сражаются очень эмоционально. Накал страстей подчёркивают уникальные крики каждого персонажа. Так, Дзётаро кричит «ORA ORA ORA» (то есть «получай» с японского), а Дио — «MUDA MUDA MUDA» («бесполезно» с японского). Есть примеры и поинтереснее: один из героев пятой части кричит «VOLA VOLA VOLA» — от «Volare via!» («лети отсюда!»), а одна героиня бьёт всех с криком «WAAAAANNABEEEEE!» (это, кстати, сингл группы Spice Girls).

Араки не любит собак. Неизвестно почему, но практически каждую собаку в «ДжоДжо» ожидает печальная участь. Араки будто специально акцентирует внимание на гибели бедных животных. При этом мангака очень странно рисует собак, будто у него они совсем не получаются.

Араки бессмертный. Автору «ДжоДжо» уже шестьдесят лет, но выглядит он максимум на тридцать. Внешность мангаки не меняется, кажется, уже десятилетиями. Из-за этого фанаты шутят, что Араки открыл секрет бессмертия, прямо как Дио из его манги. Или просто научился не стареть.

IT JUST WORKS. Мем родился благодаря пятой части и стенду King Crimson, который умеет «стирать время». Способность сама по себе сложная, ведь она опирается на причинно-следственные связи и концепцию судьбы в мире «ДжоДжо». Так её ещё и дополнительно усложнило косноязычие неофициальных переводов манги на английский. В итоге можно найти целые трактаты о том, как же работает King Crimson, из которых всё равно мало что понятно. Некоторые фанаты сошлись на том, что «it just works» — стенд «просто работает». Эта фраза отлично ложится на многие непонятные моменты в «ДжоДжо» — да и в почти любом произведении.

To Be Continued. В аниме по «ДжоДжо» каждая серия обычно заканчивается напряжённым клиффхэнгером и стоп-кадром с фразой «To Be Continued». В первом сезоне ещё и под песню Yes — Roundabout. Выглядит это так здорово, что множество видео в интернете с неожиданными моментами оформили в похожей стилистике.

Впрочем, зачастую «ДжоДжо»-мемы не требуют объяснений. Как эта панель, на которой Дио идёт навстречу Дзётаро. Её успели переделать практически на любой вкус.

Само собой, герои «ДжоДжо» успели исполнить танцы из Fortnite (которые переросли в свой безумный сюжет).

И даже обычный дорожный каток сумел стать мемом, когда Дио в третьей части пытался его использовать для финальной атаки. С жутко эмоциональным криком «RODA ROLLA DA».

Музыкальные отсылки в «ДжоДжо»

Араки — заядлый меломан. Он обожает классику рока и часто слушает её во время работы над главами. Потому многие композиции и исполнители просачиваются в мир «ДжоДжо».

В первой части отсылки проявлялись преимущественно в именах персонажей. К примеру, главный антагонист Дио получил имя в честь вокалиста Rainbow и Black Sabbath Ронни Джеймса Дио — того самого, который заложил традицию показывать «козу» на концертах. А семья Цеппели, как нетрудно догадаться, появилась благодаря группе Led Zeppelin.

Во второй части «ДжоДжо» музыкальные отсылки стали ещё более очевидными. Главные злодеи в ней названы в честь четырёх популярных групп — Santana, Wham!, AC/DC и The Cars. А главный герой Джозеф Джостар цитирует песню Nice, Nice, Very Nice группы Ambrosia и слушает на плеере The Beatles.

В третьей части количество отсылок увеличилось в разы, так как и персонажей в ней гораздо больше, и сама история стала в несколько раз длиннее. А ещё именно в «Крестоносцах Звёздной пыли» появилась концепция стендов, которая не только преобразила всё повествование в «ДжоДжо», но и позволила Араки добавлять в два раза больше отсылок к музыке — ведь каждому стенду нужно название! Диапазон музыкальных жанров в отсылках тоже стал шире. Так, злодея Vanilla Ice назвали в честь одноимённого рэпера, а Pet Shop появился благодаря поп-дуэту Pet Shop Boys.

Иногда Араки не ограничивается простым заимствованием названий. Так получаются персонажи вроде Диаволо из пятой части, вся сюжетная линия которого пропитана отсылками к группе King Crimson. А конкретно — к альбому In the Court of the Crimson King, который рассказывает истории «шизофреника XXI века». Диаволо по ходу развития сюжета мы видим именно таким «шизофреником».

Ну а в последней на сегодняшний день части, Jojolion, стенды названы в честь вполне современных музыкантов вроде Рианны и Леди Гаги. А пара антагонистов получила имена в честь диджея-экспериментатора Aphex Twin.

Аниме-адаптация переняла любовь Араки к музыке. В особенности это заметно по композициям, которые играют во время титров. Обычно для их записи зовут японских артистов, но в «ДжоДжо» вместо этого играет классика от Yes, Pat Metheny Group и The Bangles.

Забавно, но именно музыкальные предпочтения Араки долгое время мешали «Невероятным приключениям ДжоДжо» получить распространение на Западе. Лейблы и владельцы авторских прав не одобряли, что их торговые марки используют в каких-то аниме и манге. В итоге названия пришлось изменить. Стенд Aerosmith превратился в Li’l Bomber, Killer Queen — в Deadly Queen, а Earth, Wind and Fire — в Terra Ventus.

Отсылки к самому «ДжоДжо»

Отсылки к «ДжоДжо» — это тоже по-своему мем. Араки использует в своих сюжетах реальные факты, места и концепции, в том числе малоизвестные. И порой фанаты меняют местами реальность и вымысел, объявляя отсылкой к «ДжоДжо» что-то из реальности. Обычно в шутку, но бывают и запущенные случаи.

В Японии сделать отсылку к «ДжоДжо» считается хорошим тоном, особенно в комедиях. Если вы видите в каком-то аниме героев в необычных позах, это с высокой вероятностью она и есть. А в аниме «Гинтама», создатели которого любят пародировать всё на свете, есть целая сюжетная арка, построенная на отсылках к «ДжоДжо». В ней главные герои приезжают на горный курорт, который оказывается полон призраков. Главный герой Гинтоки быстро проводит аналогию между призраками и стендами из «ДжоДжо», и ритуал изгнания духов превращается в сражение стендов.

В аниме No Game No Life главные герои — заядлые фанаты аниме и с «ДжоДжо» прекрасно знакомы. Так что они намеренно становятся в «ДжоДжо»-позы и цитируют персонажей серии, чтобы было веселее. Да и вообще, на «ДжоДжо» ссылаются практически все основные персонажи No Game No Life.

Аниме Shokugeki no Souma посвящено кулинарным соревнованиям, но накал страстей там порой зашкаливает, и одна из «битв» оформлена в духе сражений из «ДжоДжо».

На «ДжоДжо» часто ссылаются и японские музыканты, особенно айдолы, ведь «ДжоДжо»-позы идеально дополняют танцы и необычные клипы. Так, в любви к этому аниме признавалась певица Kyary Pamyu Pamyu, которая даже свою собаку назвала ДжоДжо. А у группы Psycho le Cemu есть клип, в котором вокалист одет как Дзётаро Кудзё.

Дизайн некоторых персонажей серии Street Fighter вдохновлён героями «ДжоДжо». Главный дизайнер игры Акира Ниситани рассказал, что способность бойца Дхалсима растягивать свои конечности основана на аналогичной способности персонажей «ДжоДжо», использующих хамон. Образ Розы создали на основе Лизы Лизы из второй части «ДжоДжо». А Гайл, один из ключевых персонажей Street Fighter, объединяет в себе черты Рудольфа фон Строхайма из второй части и Жан-Пьер Польнареффа из третьей.

В Yakuza 0 есть квесты, пародирующие «ДжоДжо». Западным разработчикам творение Араки тоже не чуждо. К примеру, одно из достижений в World of Warcraft называется Stardust Crusaders. А в The Binding of Isaac главному герою могут помогать призраки Дзёсукэ Хигасикаты и его стенда Crazy Diamond из четвёртой части. Фанаты добавили в игру и другие стенды.

Порой поиск отсылок и заимствований доходит до абсурда. Некоторые фанаты «ДжоДжо» почти всерьёз считают, что франшиза Pokémon и серия игры Persona тоже основаны на главной работе Араки. Что, конечно, далеко от истины.

А иногда отсылки на «ДжоДжо» превращаются в самостоятельные произведения. Так появилась манга «Причудливые авантюры Жожо» от отечественных комиксистов Виталия Терлецкого и Кирилла Черкая. В ней концепции мира «ДжоДжо» перенесли в реалии России. В манге эмо сражаются против гопников при помощи стендов. Абсолютно безумное зрелище — которое, впрочем, было бы вполне обыденным в мире «ДжоДжо».

В сериале NBC «Герои» персонаж Хиро Накамура — большой фанат «ДжоДжо». Он пишет в блоге об этой франшизе и мечтает отправиться в путешествие, как сами ДжоДжо. А во время одного из сражений Хиро использовал фирменный ключ Дио «MUDA MUDA MUDA», чтобы показать своё превосходство над противниками. Со злодеем он делит ещё и суперспособность — остановку времени.

В комиксах Marvel (если конкретно — в X-Man Annual Vol 1) Халк однажды получил броню, которая основана на дизайне стенда Дио The World.

Но отсылки в произведениях — это ещё ладно. А как вам отсылка к «ДжоДжо» в биологии? Один из родов тихоходок, который открыли учёные Синта Фудзимото и Кацуми Миядзаки в 2013 году, получил название Neostygarctus lovedeluxe. Слово lovedeluxe произошло от стенда Love Deluxe Юкако Ямагиси из четвёртой части «ДжоДжо». Этот стенд управляет волосам — и волосяной покров тихоходок напомнил учёным о манге.

Хирохико Араки нарисовал постер к летним Паралимпийским играм в Токио 2020 года. В который, конечно же, спрятал сразу несколько отсылок к разным частям «ДжоДжо».

«ДжоДжо» можно теперь носить на ногах благодаря лимитированной коллекции обуви от Vans.

И даже в «Щенячьем патруле» есть отсылка к «ДжоДжо».

«ДжоДжо» — это эпическая сага о стиле и безумии, в которой полно отсылок к музыке, науке, разным культурам и много чему ещё. Араки говорит, что в своей манге пытался отразить величие человечества в самых удивительных и необычных проявлениях. Вот и выходит, что сумбур и абсурд «ДжоДжо» просто слепок нашего не менее безумного мира.