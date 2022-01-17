«Этерна»: вселенная, её история и державы

С первых же страниц «Отблесков Этерны», с первых строк о наивном юноше, въезжающем в столицу верхом на нелепой кляче, с мелькнувшего на заднем плане всемогущего кардинала, с королевы и слабохарактерного короля, как старые друзья, встают в воображении мощёные площади и таинственные улочки чарующей, на деле не существовавшей загадочной Европы, слышится шелест юбок и слепит глаза блеск позументов. Многокнижие «Отблески Этерны» Веры Викторовны Камши открывает читателям Кэртиану — мистический мир, антуражем близкий нашему XVII веку, но с собственной оригинальной мифологией и многовековой историей, в чём-то схожей с земной, а в чем-то разительно от неё отличающейся.

Кэртиана и окрестности

Создателями Кэртианы были четыре брата-божества, которые воплощали собой основные стихии сотворённого ими мира. Их звали Лит (скалы), Унд (волны), Анэм (ветра) и Астрап (молнии). Многие века они оберегали своё творение, но затем были призваны, чтобы защищать не только собственный мир, но и всё Ожерелье миров. Так Четверо стали Абвениями («ушедшими»). Желая сберечь Кэртиану до своего возвращения, они оставили ей своих детей, основавших дома Повелителей стихий. На кровь своих потомков Абвении настроили что-то вроде охранных систем Кэртианы: в отсутствие богов на плечи Повелителей ложилась обязанность хранить сотворенный Абвениями мир.

Но к началу основного сюжета эпопеи Кэртиана оказывается на пороге череды катастроф, а, возможно, и гибели. Механизмы, когда-то установленные богами и хранящие мир после их ухода, окончательно износились и с каждым годом всё больше сбоят. Живущие в Кэртиане этого не замечают, поглощённые каждодневной суетой, поисками выгоды и погоней за властью. Потомки богов, забыв своё происхождение и погрязнув в политических интригах, втягивают подданных в междоусобную войну, знатные дамы взмахом ресниц решают свои и чужие судьбы, а благородные кавалеры отстаивают их честь и свои убеждения со шпагой в руках, знать не зная о древних долгах и клятвах. И совершенно неясно, кто в итоге заплатит непомерную цену за спасение рушащегося мира.

Что такое Этерна?

Этерной звался мир-цитадель, своеобразный «замок» Ожерелья, одной из жемчужин которого была Кэртиана. В цитадели собирались Стражи Заката — в прошлом смертные, а ныне — вечные воины, лишённые памяти о прежней жизни, чей долг сдерживать натиск стремящегося поглотить Ожерелье Чуждого. Но теперь Этерна погибла, и горстка выживших Стражей едва удерживает Рубеж, пока оставшиеся без контроля миры страдают от внутренних распрей.

К основному сюжету история Этерны отношение имеет косвенное: за пределы Кэртианы повествование не выходит. Все знания о Рубеже и Стражах Заката читатель получает из приквела «Пламя Этерны». Повесть и основной цикл объединяет Ринальди Ракан, много веков назад обманом призванный на Рубеж и теперь не помнящий ни своего прошлого, ни собственного имени. Стражей почти невозможно убить, но даже им ведома усталость — и порой они отправляются в подобие отпуска, странствуя по мирам Ожерелья.

Страж Заката, бывший когда-то Ринальди Раканом, а теперь — попросту Одинокий, сам не зная почему, посещал Кэртиану. И в последний свой визит, уже предчувствуя грядущую катастрофу и мысленно прощаясь с полюбившимся миром, Одинокий, поддавшись минутному порыву, спасает чем-то приглянувшегося ему кэртианца. А затем буднично вернулся на Рубеж — исчезнув из повествования и не догадываясь, какое влияние его импульсивный поступок оказал не только на всю последующую жизнь спасённого, но и на судьбу Кэртианы. Его имя читатели узнают лишь в «Зимнем Изломе».

Талиг и другие державы

Действие цикла разворачивается в Золотых Землях, одном из четырех кэртианских материков, в нескольких соседних государствах. На северо-западе важную роль играет кесария Дриксен — относительно молодая держава, которая славится своей воинственностью. Ближайшим земным аналогом Дриксен, судя по обычаям и фамилиям её уроженцев, с натяжкой можно назвать Пруссию.

На юго-востоке раскинулась Гайифская империя — один из двух главных претендентов на первенство в Золотых Землях. Когда-то Гайифа стала родиной одной из главных религий Золотых Земель — эсператизма, но ныне славится как прибежище сладострастия и порока. В Гайифе угадываются некоторые черты земной Византии.

Среди остальных государств материка можно отыскать своеобразных родичей Грузии и Речи Посполитой (Кагетская Казария) и даже Ватикана (Агарис). Основным же местом действия становится Талиг — обширное королевство в самом сердце Золотых Земель, окружённое десятком меньших государств, в большинстве своём враждебно настроенных к соседу. Талиг состоит из нескольких областей, обладающих характерными чертами разных регионов земной Европы, в том числе Франции, Испании и Англии.

За всю историю Талига государством правили лишь две королевских династии: теперь уже свергнутые Раканы и ныне восседающие на престоле Оллары. Если Повелители стихий считались потомками ушедших богов, то откуда пошёл род Раканов, до сих пор неизвестно. Однако между Повелителями и Раканами существует необъяснимая связь, благодаря которой Повелители на протяжении тысяч лет верой и правдой служили Раканам и были опорой их власти над Золотыми Землями. По легенде, представители этой династии способны вызывать Зверя Раканов — запредельно могущественное существо, сметающее всё на своём пути. Как и божественные силы Повелителей, это умение Раканов осталось в далёком прошлом, став частью истории, не имеющей отношения к современной жизни.

Необходимость выбора между верностью Раканам и лояльностью к новой династии до сих пор рушит дружеские и родственные связи в Талиге. Подковёрная борьба между сторонниками и противниками Олларов, среди которых и приверженцы свергнутых Раканов не раз приводила к мятежам по всему королевству. К началу повествования, несмотря на установившийся формальный мир, отношения при дворе остаются натянутыми, а личные конфликты то и дело заканчиваются дуэлью со смертельным исходом.

Кэртиана — мир, где за нарушенную клятву на крови платят жизнями своей и своих близких, а ушедшие за грань возвращаются из посмертия, ведомые любовью и местью: умершие «дурной смертью» становятся «выходцами», опасными не только для своих убийц, но и для собственной родни. А значит, следует четырежды подумать, прежде чем давать кому-то клятву, присягать на верность или связывать свою жизнь с человеком из враждебной семьи. Ведь некоторые узы остаются нерушимы и в посмертии.

Вопросы верности и веры

За долгие века, прошедшие с ухода Абвениев, культ Четверых превратился в набор суеверий и сказок. Абвенианство было забыто, и пришедшая ему на смену вера в Создателя объявила Четверых демонами, пытавшимися захватить мир, но оказавшимися изгнанными.

К началу повествования в Талиге задают тон две основные религии: эсператизм и олларианство (по форме — аналоги католицизма и англиканства соответственно). Обе религии схожи между собой и проповедуют веру в единого Создателя, который когда-то отправился в странствие по другим мирам, но когда-нибудь вернётся в Кэртиану. Там он устроит последний экзамен своим непоседливым творениям, отправив души праведников в Рассветные сады, а затем сразится с главным своим противником — Леворуким, Врагом, желающим людям зла и то и дело сбивающим их с пути истинного.

Согласно кэртианскому фольклору, у Леворукого светлые волосы и зелёные глаза, он носит чёрное с красным и любит кошек, особенно трёхцветных. Мифическая фигура Леворукого и аллюзии на неё — важная составляющая цикла, а герои в моменты крайнего душевного разлада нет-нет, да и выпалят в сердцах: «Закатные твари!»

За что мы любим Кэртиану

«Отблески Этерны» балансируют на стыке эпического и исторического фэнтези: мир канона абсолютно оригинален, но полон завуалированных отсылок к земным событиям. Хотя в книгах используются классические приёмы и фэнтези-штампы, по мере развития истории многие из них выворачиваются наизнанку, а неожиданные сюжетные решения подрывают все догадки читателей. Здесь нет драконов — зато есть паукообразные киркореллы, а ещё крылатые астэры, птице-рыбо-девы и прочие закатные твари. И кругом то и дело, как сказано в первоисточнике, «ызарги кишат».

Но даже с учётом богатого бестиария цикл скорее ближе к трилогии Дюма о гугенотских войнах, трилогии Генрика Сенкевича, историческим романам Джорджетт Хейер или «Капитану Алатристе» Артуро Переса-Реверте, нежели, например, к «Ведьмаку» Анджея Сапковского. Из похожего фэнтези можно упомянуть разве что «Хроники Дерини» Кэтрин Куртц, где тоже много внимания уделено интригам и вопросам родословной. Зато любители классического детектива, военной прозы и античных мифов и легенд почувствуют в цикле что-то родное.

Причин неутихающего интереса читателей к «Отблескам Этерны» сразу несколько. Помимо ярких героев, другая причина — проработанная мифология и внутренняя логика мира. Часто это небольшие штрихи, влияющие на всю картину. Так, невзирая на доминирование в Кэртиане монотеистических религиозных течений, этот мир был создан не одним, а сразу четырьмя богами, уход которых повлиял и на замедленную смену эпох, и на творящиеся в Кэртиане катаклизмы, и на сакральность числа «четыре». Нестандартная религиозная схема находит отражение в политике и культуре мира, влияет на законы природы и порождает мистические обряды и обычаи, призванные приручить силу стихий и защитить живых от немёртвых.

Несмотря на паузы между книгами, история живёт и развивается, а не застывает в неестественной позе, как при карбонитовой заморозке: каждый новый том преподносит читателям сюрпризы, открывая неожиданную подоплёку событий, которая переворачивает с ног на голову целые сюжетные линии. В Кэртиане никто не обладает всезнанием, а герои не застрахованы от ошибок. Случается, что тайны и интриги вскрываются лишь поколения спустя, успев испортить жизнь не только участникам событий, но и их безвинным потомкам.

Цикл «Отблески Этерны» пропитан ностальгией. Не по реальному XVII веку, а по вымышленному — куртуазному и романтичному, который мы представляем себе по книгам Рафаэля Сабатини и Александра Дюма. Кэртиана не тот мир, где хочется проснуться, — но именно тот, где хочется побывать во сне.