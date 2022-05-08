На этой неделе в зарубежных кинотеатрах вышел фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — продолжение приключений волшебника и вместе с тем новая часть в саге о мультивселенной: эта концепция является центральной в последних проектах Marvel. Нам удалось посмотреть фильм в кинотеатре — рассказываем, как подготовиться к просмотру, что стоит знать заранее и кто фигурирует в сюжете. Это первая часть материала. Во второй подробнее расскажем про сцены после титров и последствия для киновселенной Marvel.

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Что нужно посмотреть до «Мультивселенной безумия»

На эту тему уже появилось множество мемов — пользователи соцсетей советуют перед «Мультивселенной безумия» посмотреть сериал Тайки Вайтити «Наш флаг означает смерть» (кстати, советуем!), поиграть во все игры серии Assassin’s Creed, прочитать Библию и так далее.

Всё это, конечно, не обязательно, но контекст помогут понять предыдущие проекты кино/телевселенной Marvel:

«Локи» : в финале первого сезона вариант Локи по имени Сильви убивает могущественную сущность по имени Тот, Кто Остался и таким образом провоцирует хаос в мультивселенной.

« Человек-паук: Нет пути домой »: Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука, и тот обращается к Доктору Стрэнджу, чтобы волшебник помог ему восстановить анонимность и заставил весь мир забыть, что под маской Паука скрывается Питер Паркер. И без того опасный ритуал идёт не по сценарию из-за вмешательства Питера, и заклинание открывает дверь в мультивселенную, откуда появляются персонажи из разных миров — Пауки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, а также злодеи из их киновселенных. Вместе с событиями финала «Локи» заклинание Стрэнджа ещё сильнее истончает барьер между вселенными.

»: Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука, и тот обращается к Доктору Стрэнджу, чтобы волшебник помог ему восстановить анонимность и заставил весь мир забыть, что под маской Паука скрывается Питер Паркер. И без того опасный ритуал идёт не по сценарию из-за вмешательства Питера, и заклинание открывает дверь в мультивселенную, откуда появляются персонажи из разных миров — Пауки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, а также злодеи из их киновселенных. Вместе с событиями финала «Локи» заклинание Стрэнджа ещё сильнее истончает барьер между вселенными. « ВандаВижн »: после смерти синтоида Вижна его возлюбленная Ванда Максимофф (Алая Ведьма) прибывает в город Вествью, где они с Вижном хотели жить вместе, и от скорби и отчаяния создаёт мощнейшее заклинание, превращающее город в иллюзию, в которой она, Вижн и два их ребёнка живут вместе.

»: после смерти синтоида Вижна его возлюбленная Ванда Максимофф (Алая Ведьма) прибывает в город Вествью, где они с Вижном хотели жить вместе, и от скорби и отчаяния создаёт мощнейшее заклинание, превращающее город в иллюзию, в которой она, Вижн и два их ребёнка живут вместе. В финале сериала Ванда освобождает город, вновь теряет своих близких и удаляется в дом на природе. В сцене после титров мы узнаём, что она изучает проклятую книгу Даркхолд и при чтении слышит голоса своих детей, которые зовут её на помощь. Это напрямую влияет на мотивацию и действия Ванды в сиквеле «Стрэнджа».

Что не помешает посмотреть до «Мультивселенной безумия»

Что происходит в фильме «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия»?

Две Книги

В начале фильма нам показывают пространство между мирами, по которому бегут, спасаясь от демона, альтернативная версия Стрэнджа (её называют Защитник Стрэндж — он носит причёску «конский хвост» и другой костюм) и Америка Чавес (новый персонаж в исполнении актрисы Сочил Гомес, в моменты страха она произвольно создаёт порталы в другие миры).



Стрэндж и Чавес ищут артефакт, который многие считают несуществующим, — легендарную Книгу Вишанти: она может одолеть существо, отправляющее демонов за героями. Герои добираются до книги, но Защитника Стрэнджа серьёзно ранит демон. В отчаянии Защитник решает украсть силы Америки, чтобы справиться с демоном, но тот убивает героя раньше. Чавес спасается, активировав портал, — вместе с телом Защитника Стрэнджа она попадает на Землю-616, где разворачиваются основные события киновселенной Marvel.

В это время в этой вселенной просыпается уже известный нам Доктор Стрэндж — он видел предшествующие события во сне и считает их просто дурным сном. Он собирается на свадьбу своей бывшей возлюбленной Кристины Палмер. Но ещё один демон, посланный за Чавес, появляется недалеко от места свадьбы.

Стрэндж, Америка и пришедший им на помощь Вонг с трудом одолевают чудовище. Героиня сообщает чародею, что его сон — события, произошедшие в альтернативной реальности, и доказывает это, показав Стрэнджу труп Защитника.

Во время боя Стивен и Вонг осознают, что тело демона покрыто ведьмовскими рунами. Америку отправляют в магическую крепость Камар-Тадж, где чародеи смогут защитить девушку. Стрэндж тем временем отправляется к Ванде, чтобы расспросить её о мультивселенной и попросить помощи в борьбе против демонов и их загадочного повелителя.

В процессе Ванда случайно проговаривается, упомянув имя Америки, которую она не могла знать. Стрэндж понимает, что именно Ванда направляла против них монстров. Ванда объясняет, что, используя тёмную книгу Даркхолд, она узнала о существовании своих детей в других вселенных и хочет поглотить силы Америки, отправиться в другой мир и быть там с сыновьями. Ванда выдвигает Стрэнджу ультиматум: он должен до заката добровольно отдать ей Америку, или Ванда заберёт её силой.

Стрэндж, разумеется, отказывается пожертвовать Америкой, и Ванда нападает на Камар-Тадж. Сил чародеев хватает ненадолго — Ванда пробивает магический барьер, убивает множество магов и близка к тому, чтобы победить. Но страх Америки в очередной раз открывает портал, куда проваливаются Америка и Стрэндж.

Ванда решает обратиться к Даркхолду, чтобы использовать заклинание снохождения, которое позволяет чародею отправить свою астральную проекцию в тело своей версии из другой вселенной и управлять этой версией. Одна из ранее выживших чародеек Камар-Таджа ценой своей жизни уничтожает Даркхолд и разрушает заклинание. Но Ванда заставляет Вонга рассказать ей о существовании горы Вундагор — на ней начертаны могущественные письмена, которые в дальнейшем были нанесены на страницы (именно так появился Даркхолд).

Земля-838

Америка и Стрэндж попадают в альтернативную вселенную — в ней все люди носят странные головные уборы, по улицам ездят футуристические машины, а знаки светофора работают по-другому: на красный свет надо идти, а на зелёный — стоять. Герои решают найти местную версию Стрэнджа и отправляются в Санктум Санкторум. По пути они встречают продавца пиццы, которого играет Брюс Кэмпбелл (актёр часто появляется в различных ролях в фильмах Сэма Рэйми). Этот продавец пытается заставить Америку заплатить за пиццу, и Стрэндж накладывает на него заклинание, которое заставляет его бить себя в лицо на протяжении трёх недель.

Чуть позже герои видят статую Стрэнджа и понимают, что версия героя из этой вселенной погибла, спасая мир от злодея Таноса. Америка и Стрэндж приходят в Санктум Санкторум, которым управляет… барон Мордо! В «основной» вселенной он был соратником Стрэнджа, но герои разошлись во мнениях, а потом Мордо вознамерился убить всех чародеев.

Местный Мордо, впрочем, оказывается Верховным Чародеем и заключает героев под стражу, поскольку перемещение между вселенными в этом мире запрещено. Одной из пленивших Америку и Стрэнджа оказывается специалистка по изучению мультивселенных — вариант Кристины Палмер с этой Земли.

Стрэндж спрашивает Мордо, кто его пленил, на что Мордо отвечает: «Сейчас ты предстанешь перед Иллюминатами». В комиксах Marvel Иллюминатами называли тайное общество супергероев, которое решает важнейшие вопросы, связанные с безопасностью вселенной. На Земле-838 оно состоит из следующих персонажей:

Карл Мордо , Верховный Чародей (Чиветель Эджиофор).

Мария Рамбо , капитан Marvel (Лашана Линч). В основной вселенной Мария Рамбо была пилотом ВВС США (и носила прозвище Фотон), а также основательницей организации М.Е.Ч. Её дочь, Моника Рамбо, появилась в фильме «Капитан Марвел» и сериале «ВандаВижн».

, капитан Marvel (Лашана Линч). В основной вселенной Мария Рамбо была пилотом ВВС США (и носила прозвище Фотон), а также основательницей организации М.Е.Ч. Её дочь, Моника Рамбо, появилась в фильме «Капитан Марвел» и сериале «ВандаВижн». Пегги Картер , Капитан Картер (Хэйли Этвелл). Как и в серии «Что, если…?», именно Картер получила сыворотку суперсолдата, также она обладает высокотехнологичным джетпаком и щитом из вибраниума, на который нанесён британский флаг.

, Капитан Картер (Хэйли Этвелл). Как и в серии «Что, если…?», именно Картер получила сыворотку суперсолдата, также она обладает высокотехнологичным джетпаком и щитом из вибраниума, на который нанесён британский флаг. Блэкагар Болтагон , Чёрный Гром (Энсон Маунт). Этот персонаж, появившийся ранее в сериале «Сверхлюди», — лидер расы Нелюдей. Он обладает невероятно мощным и разрушительным голосом, поэтому общается лишь на языке жестов.

, Чёрный Гром (Энсон Маунт). Этот персонаж, появившийся ранее в сериале «Сверхлюди», — лидер расы Нелюдей. Он обладает невероятно мощным и разрушительным голосом, поэтому общается лишь на языке жестов. Рид Ричардс , Мистер Фантастика (Джон Красински). Лидер Фантастической четвёрки из комиксов Marvel — что касается киновселенной, то эта группа героев появится в одном из следующих фильмов. Невероятно умный человек со знаниями во множестве областей. В результате космического происшествия он получил способность изменять форму своего тела, сжимаясь и растягиваясь по своему желанию. Многие фанаты хотели, чтобы именно Красински исполнил роль Ричардса, но неизвестно, вернётся ли он к этой роли в киновселенной в дальнейшем.

, Мистер Фантастика (Джон Красински). Лидер Фантастической четвёрки из комиксов Marvel — что касается киновселенной, то эта группа героев появится в одном из следующих фильмов. Невероятно умный человек со знаниями во множестве областей. В результате космического происшествия он получил способность изменять форму своего тела, сжимаясь и растягиваясь по своему желанию. Многие фанаты хотели, чтобы именно Красински исполнил роль Ричардса, но неизвестно, вернётся ли он к этой роли в киновселенной в дальнейшем. Чарльз Ксавье, Профессор Икс (Патрик Стюарт). Лидер Людей Икс, группы мутантов, и могущественный телепат. Именно Стюарт играл Ксавье в фильмах студии Fox — «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Люди Икс: Начало. Росомаха» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Иллюминаты сообщают, что опасным считают именно Стрэнджа. Тот вовсе не погиб в битве с Таносом, это было лишь прикрытие для мирных жителей, которым нужны герои. Оказывается, что в сражении с титаном Стрэндж использовал книгу Даркхолд и спровоцировал этим «вторжение» — столкновение вселенных, от которого одна из них (или обе) уничтожаются. Земля-838 не пострадала, но герои решили убить Стрэнджа, чтобы он не нанёс вселенной ещё больше вреда.

Суд над Стрэнджем прерывает Ванда, использовавшая заклинание снохождения и вторгшаяся в тело местной Ванды, чтобы отправиться за Америкой. Герои пытаются воззвать к разуму ведьмы, но та вступает в бой и быстро убивает всех Иллюминатов, кроме Мордо, который остаётся в зале суда со Стрэнджем.

Стивен провоцирует Мордо и надевает на него магический наручник, лишающий его магических сил, после чего герои сходятся в рукопашной. Стивену удаётся сбежать, а в это время альтернативная Кристина Палмер освобождает Америку Чавес. Стивен, Кристина и Америка встречаются и сбегают по тайному проходу, попадая в пространство между мирами, где находится Книга Вишанти. Героям удаётся добраться до Книги, но её уничтожает Ванда. Потом она похищает Чавес и, манипулируя её силами, отправляет Стивена и Кристину во вселенную, уничтоженную «вторжением».

Вествью и Вундагор

В погибшей вселенной герои вновь отправляются в Санктум Санкторум — в нём обитает версия Стрэнджа, виновная в гибели мира. Как оказалось, местный Стрэндж попал под влияние Даркхолда (у него во лбу открылся третий глаз), и герои сражаются: победителем выходит Доктор Стрэндж, а «злой» Стрэндж погибает.

На горе Вундагор Ванда использует тёмный ритуал, чтобы получить все силы Америки. В надежде остановить ритуал Стивен решается на рискованный шаг: обратиться к Даркхолду из погибшей вселенной, использовать заклинание снохождения и вселиться в труп погибшего Стрэнджа.

Зомби-Стрэндж и Вонг сражаются с Вандой, пытаясь освободить Америку. Вместо того, чтобы повторить действия Защитника Стрэнджа и похитить силы девушки, чтобы противостоять злу, Стрэндж поддерживает героиню и говорит, что та может управлять своими способностями.

Понимая, что силой Ванду не победить, Америка открывает портал на Землю-838 в дом Ванды в Вествью. Дети местной Ванды в панике убегают от ведьмы, и к той приходит осознание, что она творила. Ванда решает, что никто больше никогда не должен использовать Даркхолд. Она обрушивает гору Вундагор и уничтожает копии тёмной книги во всех вселенных. Погибает ли при этом сама Ванда, остаётся неизвестным.

Чавес открывает портал в основную вселенную, и герои возвращаются домой, а Кристина — в свою вселенную. Америка отправляется учиться магии в Камар-Тадж, который восстанавливают после атаки Ванды. В финальной сцене Стрэндж выходит прогуляться и внезапно падает от боли — у него открывается третий глаз во лбу из-за того, что ранее он обратился к книге Даркхолд.

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Так заканчивается сиквел «Доктора Стрэнджа». Совсем скоро расскажем про сцены после титров и последствия для киновселенной, не пропустите!