Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2024-го

Ко второму весеннему месяцу все издательские проблемы более-менее утряслись. И теперь выход новых книг идёт по накатанной дороге. На сей раз большинство любопытных новинок относится к жанру фэнтези — есть и книги уже известных нам авторов, и совсем свежие имена, от Марты Уэллс и Марии Семёновой до Челси Абдулы и Юми Канэко. Об интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест за апрель.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Элизабет Мун «Население: одна»

Будущее. Небольшой планетоид, колонизированный компанией Sims Bancorp, решено эвакуировать из-за некой угрозы. Однако пожилая женщина по имени Офелия решает остаться — здесь похоронен её муж, да и не факт, что старушка переживёт криосон. Офелия спокойно копается в огороде, а потом находит контакт с местными разумными жителями, становясь для них кем-то вроде наставницы. И когда на планету прибывают земные учёные и военные, Офелия вступает с ними в конфликт…

Что нас ждёт: роман 1997 года, номинант «Хьюго», героиня которого считается самым ярким образом пожилой женщины в американской НФ.

Издательство: «Дом историй»

Лени Зумас «Красные часы»

Недалёкое будущее. В США принята поправка к Конституции, предоставляющая права на жизнь, свободу и собственность человеческому эмбриону, а аборт приравнен к умышленному убийству. В небольшом городке штата Орегон переплетаются судьбы нескольких женщин, причём некоторым из них грозит серьёзная опасность.

Что нас ждёт: феминистская социальная фантастика с элементами сатирической антиутопии.

Издательство: «Дом историй»



ФЭНТЕЗИ

Марта Уэллс «Король ведьм»

Великий тёмный маг Каистерон, принц подземного мира, известный также как Король ведьм, приходит в себя и понимает, что лишился тела, а сознанием заключён внутри сложной ловушки. Сумев выбраться, Каи узнаёт, что с момента его фактической гибели прошло много времени и близкие ему люди либо мертвы, либо исчезли. Однако герой обладает способностью перемещаться между телами — используя её, он хочет найти новых союзников и покарать старых врагов.

Что нас ждёт: внецикловый фэнтезийный роман от автора «Дневников Киллербота».

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор. Марта Уэллс»

Девин Мэдсон «Мы потребуем крови»

Кисианская империя разрушена. Однако на её обломках возникает новое государство. Вопрос в том, кто станет во главе. Принцесса Мико Ц’ай ближе всего к трону, но удастся ли ей усидеть на нём? Тем более что противников немало, да и многие недавние союзники при изменившихся обстоятельствах становятся врагами.

Что нас ждёт: третий роман цикла ориентального фэнтези «Возрождённая империя», объединяющего мотивы из истории Китая, Японии и Золотой Орды.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Мария Семёнова, Анна Гурова «Тень с Севера»

Молодой вождь викингов отправился на битву с морским чудищем и пропал вместе с кораблём… А потом вернулся — изменившимся. И лишь трое: саамский шаман, девушка-сирота из народа чудь и пока нерождённый посланец богов — способны предотвратить погибель мира.

Что нас ждёт: первая книга цикла «За небесным огнём», гибрид скандинавского и славянского фэнтези.

Издательство / серия: «Эксмо» / «Фэнтези Марии Семёновой»

Роман Суржиков «Полари. Книга IV. Янмэйская охота. Том I и II»

Бурные события внутри империи Полари всё ближе к кульминации. Череда интриг, загадок и подозрений скоро завершится. Предстоит великая финальная битва.

Что нас ждёт: четвёртая книга фэнтезийной эпопеи о мире Полари. Как и остальные, в двух объёмных томах с обилием иллюстраций.

Издательство / серия: «Планета Земля: Лаборатория фантастики» / «Полари»

Брайан Кэтлинг «Былые»

Африканский колониальный город Эссенвальд погружается в хаос, когда в загадочном лесе Ворр исчезают люди. Команда спасателей отправляется на поиски. А тем временем в Европе возрождаются древние существа, Былые.

Что нас ждёт: второй роман трилогии необычного фэнтези «Ворр», где воедино сходятся история и мифология.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Иная фантастика»

Челси Абдула «Вор звёздной пыли»

Лули аль-Назари — мастер поиска магических артефактов для чёрного рынка. Однажды девушка привлекает внимание самого султана, который заставляет её отправиться на поиски древней лампы, способной выполнять желания. Лули вместе со старшим сыном султана ждёт опаснейший квест — встречи с монстрами, джиннами и ассасинами.

Что нас ждёт: первый роман трилогии ориентального фэнтези на основе арабской мифологии.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Главные новинки фэнтези и фантастики»

Майк Омер (Алекс Риверс), К. Н. Кроуфорд «Фейри-убийца»

Кассандра Лидделл — специальный агент ФБР и наполовину фейри. Пытаясь разобраться в своём таинственном прошлом, она берётся за новое расследование. На Лондон нападают жестокие террористы — взрывы гремят по всему городу. И, похоже, преступления совершают сверхъестественные существа.

Что нас ждёт: второй роман цикла фэнтезийных детективов «Тёмная фейри из ФБР».

Издательство / серия: «Эксмо» / «Tok. Фэнтези-триллер о профайлере ФБР»



МИСТИКА И ХОРРОР

Элизабет Хэнд «Призраки на холме»

Начинающий драматург Холли Шервин пишет мистическую пьесу про ведьм. Ради вдохновения героиня решает арендовать на месяц старинный готический особняк Хилл-хаус, о котором ходят мрачные слухи. Компанию Холли составляют её друзья-актёры, которые будут задействованы в спектакле. Ох, не стоило им всем оставаться в Хилл-хаусе…

Что нас ждёт: роман 2023 года, который служит вольным продолжением классического хоррора Ширли Джексон «Призрак дома на холме» (1959).

Издательство / серия: «АСТ» / «Вселенная Стивена Кинга»

Катриона Уорд «Клетка из слов»

Известный писатель Уайлдер Харлоу решает завершить литературную карьеру романом, основанным на его биографии. Он хочет написать о детстве в маленьком курортном городке, где творил злодеяния таинственный маньяк, прозванный Убийца с кинжалом. Для написания книги Харлоу уединяется в коттедже на пустынном берегу штата Мэн — но там начинают происходить странные события. Границы между реальностью и вымыслом постепенно стираются…

Что нас ждёт: хоррор, который написан под явным влиянием Стивена Кинга.

Издательство / серия: «Эксмо: Inspiria» / «Tok. Мировые хиты Катрионы Уорд»

Барбара Хэмбли «Князья Ада»

Пекин 1912 года. Джеймс Эшер и его жена Лидия приезжают в Китай, чтобы проверить слухи о тамошних вампирах. Как и раньше, в их расследование вмешивается Симон Исидро, испанский дворянин, ставший вампиром ещё во времена первых Тюдоров.

Что нас ждёт: четвёртый роман мистического цикла о Джеймсе Эшере, бывшем английском разведчике эпохи королевы Виктории.

Издательство / серия: «Эксмо» / «Сезон вампиров»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Собирая осколки»

Саша Самохина уже давно не наивная студентка — обретя могущество, она становится ректором Института специальных технологий и теперь сама жестоко третирует учащихся. Естественно, ради спасения мира…

Что нас ждёт: заключительный роман трилогии «Vita nostra», написанного на стыке фэнтези и магреализма.

Издательство / серия: «Эксмо» / «Метафантастика Марины и Сергея Дяченко»

Ник Харкуэй «Ангелотворец»

Часовщик Джо Спорк живёт тихо и спокойно, стараясь не контактировать со своей мафиозной семейкой. Но однажды его давний клиент, милая старушка миссис Банистер, приносит Джо странное устройство, которое оказывается часами Судного дня, способными уничтожить мир. И вскоре за Джо начинают охотиться самые разные силы — агенты британского правительства, киллеры азиатского диктатора, фанатичные сектанты, безумные учёные и бандиты всех мастей.

Что нас ждёт: абсурдистская фантазия, жанр которой сложно определить. Шпионский триллер, фантастический боевик, авантюрное фэнтези, политическая сатира, немного романтики, много ироничного юмора.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Великие романы»

Екатерина Звонцова «Письма к Безымянной»

Двенадцатилетний Людвиг ван Бетховен глубоко несчастен в собственной семье и мечтает лишь о том, чтобы отец перестал мучить родных. А ещё у Людвига нет друзей. Есть только музыка. Но однажды друг у мальчика всё же появляется, и довольно странный…

Что нас ждёт: биография великого композитора, куда добавлены элементы мистики и волшебства.

Издательство / серия: «Эксмо» / «New Adult. Магические миры Екатерины Звонцовой»

Юми Канэко «Подводная библиотека»

Глубоко под Токийским вокзалом находится секретная библиотека, где хранятся самые редкие книги со всего света. На регулярных аукционах продаются бесценные издания, временами совершенно фантастические. Причём аукционы тоже необычные — здесь мало назвать самую высокую цену за очередную диковину, нужно ещё получить одобрение Главы Библиотеки, почтенного Госики-доно, решающего, достоин ли покупатель той книги, которую жаждет приобрести. Естественно, такой расклад не всем по душе. И однажды на Главу совершают покушение…

Что нас ждёт: городская фантазия от японского автора в формате детективного триллера.

Издательство / серия: «МИФ» / «Романы МИФ. Прекрасные мгновения жизни»

ПЕРЕИЗДАНИЯ

Кен Лю «Милость королей»

Разбойник Куни Гару и мятежный аристократ Мата Зинду, выступив против произвола имперских властей, стали лучшими друзьями. Однако после свержения императора они оказались главами разных фракций — и теперь им придётся противостоять друг другу в борьбе за власть.

Что нас ждёт: первый роман цикла ориентального фэнтези «Династия Одуванчика», основанного на истории Древнего Китая. В 2016-м цикл начал выходить в АСТ, но там ограничились лишь одной книгой. Сейчас «Азбука» готовит к выпуску все тома, и начнёт, естественно, с первого — перевод тот же, редакция и оформление новые.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»