Обсуждаем этническую фантастику в 125 выпуске «Фантастического подкаста»

Бейте в бубны, рассаживайтесь у костра – на горизонте «Фантастический Подкаст» об этнической фантастике! От Индии до Африки, от Карелии до Якутии, от фэнтези до киберпанка – обсуждаем истории о больших, малых и очень малых народах.

В этот раз в этнографические глубины погружаются Роман Файницкий, Василий Владимирский, а также наш особый гость – один из главных этнических фантастов страны, Шамиль Идиатуллин!

В выпуске:

киберпанк и индийская эстетика

афрофутуризм и инопланетная грибница

восстание народов в мире проснувшихся драконов

взлеты и падения советской этнофантастики

ужасы якутские, ужасы татарские, ужасы кавказские и все прочие ужасы

а также вся современная отечественная сцена – лучшая этнофантастика страны, кропотливо собранная в одном выпуске!

Список упомянутых книг «Король утра, королева дня», «Дом Дервиша», «Река Богов», «Бразилья» Йен Макдональд «Заводная» Паоло Бачигалупи «Террор» Дэн Симмонс книги Майкла Чабона (Шейбона) «Монголиада» Нил Стивенсон (не переведена) «Танец с Медведями» Майкла Суэнвика «Лавина» Нил Стивенсон (просто упоминаем как мем) «Бинти» Ннеди Окарафор «Роузуотер» Таде Томпсон «Никаких дел с драконом» Роберт Черрит «Убыр», «Последнее время» Шамиль Идиатуллин (а вы что думали, не упомянем?) «Сердце Пармы» Алексей Иванов «Многорукий бог Далайна» Святослав Логинов «Шайтан-звезда» Дарья Трускиновская «Вейский цикл» Юлия Латынина (признана иноагентом) «Миссионеры» Лукина Е. Ю. и Лукиной Л. А «Мельница желаний» и «Земля оборотней» Анны Гуровой «Ыттыгыргын» К. А. Терина книги Ольги Славниковой «Куда скачет петушиная лошадь» Светлана Лаврова книги Олега Кожина «Маракель» Мария Тович «Все будет как сосны» Маръа Малми «Аул» Асия Арсланова «Лес» Светлана Тюльбашева «Кадын» Ирина Богатырева книги Павел Калмыков «Пожиратель ищет белую сову» Евгений Рудашевский «Киты идут на север» Анастасия Строкина «Фрося Коровина», «Криволапыч» Станислав Востоков «Все способные дышать дыхание» Линор Горалик (признана иноагентом)

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