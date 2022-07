«Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов

Векна наконец-то раскрывает героям свою личность и готовится сделать следующий шаг в «войне за Хоукинс». Одиннадцать возвращает утраченные воспоминания, а с ними и былую силу. Хоппер вместе с Джойс и Мюрреем наносит удар по Изнанке прямо из России. А ребята, оставшиеся в городе, придумывают рискованный план, чтобы раз и навсегда покончить со злодеем и его армией. Все сюжетные линии соединяются в одной точке, и герои вместе со зрителями готовятся к финальному сражению, которое решит судьбу не только Хоукинса, но и всего мира.

Stranger Things Жанр: ужасы

Шоураннеры: братья Дафферы

В ролях: Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Сэди Синк, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин

Премьера: 1 июля, Netflix

Продолжительность: 2 серии по 90 и 150 минут

Похоже на: «Мстители: Война бесконечности»

Если честно, поначалу я скептически отнёсся к идее разделить четвёртый сезон «Очень странных дел» на две части. Ещё и в такой странной пропорции — семь к двум. Однако финальные эпизоды доказали, что это было верным решением. Потому что с подобным накалом страстей и количеством происходящих в кадре событий вторая часть четвёртого сезона вполне тянет на самостоятельный мини-сериал, который можно и нужно воспринимать отдельно от предыдущих эпизодов.

Если первая часть сезона лихо закручивала сюжет и постепенно подводила нас к эпическому противостоянию, то вторая часть — и есть это самое противостояние в чистом виде. Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких глупостей и топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах».

Осторожно, спойлеры! Но все серьёзные мы прикрыли вот таким инструментом .

Два финальных эпизода избавляются от большинства проблем прошлых серий. Если в начале сезона действующих лиц было слишком много и на их фоне «старички» заметно терялись, то под конец всех персонажей объединили в три одинаково важные для сюжета команды, где каждому дали немного раскрыться. На глобальные события успевает повлиять даже бедный Уилл Байерс, которому до этого разрешалось только ходить с грустным лицом и молча страдать от неразделённой любви. А линия Хоппера, до этого казавшаяся спин-оффом, органично вплелась в основную линию и дополнила её новыми важными деталями.

Лишним во всём этом водовороте событий всё ещё кажется только сюжет баскетбольной команды. К концу сезона из ребят окончательно сделали плоских антагонистов, выполняющих одну функцию — помешать планам героев, когда те будут в одном шаге от победы. Что, впрочем, нисколько не портит суммарных впечатлений от основного сюжета, под завязку наполненного «вау-моментами».

Например, мы наконец-то увидели тот самый рок-концерт Эдди Мансона, который тизерили ещё в первом трейлере четвёртого сезона. Оказывается, он борется с приспешниками Векны при помощи песни Master of Puppets (Metallica) и делает это так круто и смачно, что весь эпизод зрителю остаётся только, как заворожённому, качать головой в такт музыке. Да и в целом музыкальных вставок в финальных эпизодах стало куда больше — в отдельных сценах мы опять услышим и Running Up That Hill (снова ставшую мировым хитом после выхода шоу), и ремикс на Separate Ways, который звучал ещё в трейлерах.

В итоге от всего происходящего на экране — от крутой музыки, от воссоединения любимых героев и от сражений с монстрами — получаешь примерно те же ощущения, что и от просмотра «Войны бесконечности». Героям противостоит самый жуткий и сильный злодей из всех, что они когда-либо встречали. Масштаб событий разрастается в геометрической прогрессии. И сразу чувствуется, что это сражение переживут далеко не все персонажи.

Из-за этого «Битва за Старкорт» из третьего сезона, которая ранее держала титул самого масштабного события в сериале, теперь кажется просто разборкой двух детей в песочнице. И, как и в «Войне бесконечности», здесь герои тоже в итоге проигрывают главному злодею, теряя то, что им дорого. Подходя, таким образом, к «Финалу» — полномасштабной войне за спасение своих родных и близких.

Последняя серия четвёртого сезона окончательно доказала, что «Очень странные дела» растут вместе со своими зрителями, становясь мрачнее, жёстче и куда серьёзнее — умудряясь при этом не растерять своего обаяния. За этот эпизод вы успеете и покричать в монитор от крутости происходящих на экране событий, и пролить немало слёз, переживая за судьбу уже полюбившихся героев. Персонажи лучше раскрылись, сюжеты прошлых сезонов наконец-то соединились в одну цельную историю. А главный злодей, хоть и обладает довольно картонной мотивацией, показывает, что у него припасено ещё немало трюков в рукаве. В общем, пока что вторая часть четвёртого сезона — пожалуй, лучшее, что когда-либо происходило с этим сериалом.

Главная моя претензия к финальным эпизодам — сцена «волшебного воскрешения». Убив Эдди (и сделав это невероятно эмоционально) и довольно жестоко покончив с жизнью Макс, братья Дафферы показали, что у них хватает смелости поднять ставки высоко, чтобы вывести шоу на новый уровень и фактически пойти против своих же фанатов. И в тот момент, когда я с отвисшей челюстью уже начинаю мысленно аплодировать им за этот мощный ход, они всё-таки тушуются и делают огромный шаг назад, возвращая Макс к жизни — ещё и довольно неубедительным способом. Шоураннеры практически открыто говорят публике: «Не переживайте, в нашем сериале умирают только второстепенные персонажи. Сначала мы вернули Хоппера, теперь Макс, а в следующем сезоне, если будет нужно, вернём кого-то ещё».