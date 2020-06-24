Баошу «Возрождение времени». Фанфик, который зашёл слишком далеко

Роман продолжает сюжет «Вечной жизни смерти» Лю Цысиня — прямо с момента, когда Юнь Тяньмин и Ай-АА укрылись в отдалённом уголке галактики. Первая часть посвящена воспоминаниям героев о противостоянии Земли и Трисоляриса. Юнь Тяньмин рассказывает об ужасах, которые он пережил после того, как его замороженный мозг нашли пришельцы. Во второй части Тяньмин осознаёт, что здесь, на краю галактики, начинается его основная миссия. Ведомый неким Хозяином, он вмешивается в конфликт древних сущностей, которые хотят переделать Вселенную по собственному усмотрению. Ну а в третьей части герой наблюдает за последствиями своих действий — довольно масштабными…

Baoshu

The Redemption of Time

Роман

Жанр: космическая опера

Выход оригинала: 2011 (кит.), 2019 (англ.)

Переводчик (с английского): Е. Конаржевская

Издательство: «Эксмо», fanzon, 2020

Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

384 стр., 4000 экз.

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Лю Цысинь «Блуждающая Земля»

комиксы о Зелёном Фонаре

«Возрождение времени» — редкий случай, когда фанфик не просто добирается до публикации, но и получает одобрение автора первоисточника. Баошу, прочитавший взахлёб «Вечную жизнь смерти» (финальный том трилогии Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли»), был настолько потрясён, что за три недели написал целый роман, в котором постарался ответить на оставленные мэтром вопросы и добавить к истории нечто вроде большого послесловия. Фанфик привлёк внимание поклонников оригинала, а потом и представителя издательства. В Китае книга вышла в 2011 году, а в 2019-м, после того как цикл «Воспоминания о прошлом Земли» прогремел на Западе, её издали и на английском.

Фанфик хоть и закрывает некоторые пробелы в сюжете трилогии, но ощущается оторванным от неё по тону и основным идеям. Самой удачной вышла первая часть, где Баошу дополняет образ трисоляриан и органично развивает идею, что пришельцы не могут лгать. Мы узнаём, как инопланетяне планировали нападение на Землю и какую роль в этом сыграл Тяньмин. Здесь книга напоминает неплохую новеллизацию фильма, показывающую, что осталось за кадром.

Но когда дело доходит до новой миссии Юнь Тяньмина, роман становится похож на пересказ комиксов про Зелёного Фонаря. Если Лю Цысинь развивал идеи первого контакта, а также моделировал поведение человечества в условиях невероятной катастрофы, то Баошу свёл всё к борьбе космических сущностей, в которой воплощается тривиальный миф о создателе и мятежном сыне. Там, где Лю Цысинь умело нагнетал саспенс и плёл интригу, где подкупал беспощадным экшеном, Баошу оставляет читателя ни с чем. Да, трилогия Лю неидеальна, — но в ней удачно обыгрывались знакомые поклонникам НФ идеи, а слова «научная» и «фантастика» шли рука об руку. В фанфике все достойные находки теряются на фоне скупого повествования, поверхностного раскрытия тем и неуместных отсылок. В этом бы не было беды, если бы речь шла о самостоятельном произведении, но вышло так, что книга — посвящение оригиналу упростила размышления его автора, и в результате получилась простенькая космоопера.

Пожалуй, обиднее всего, что достойных находок в тексте хватает. Например, в основе повествования лежит гипотеза о супермембране, существующей в одиннадцатимерном пространстве. А в самой эффектной сцене Баошу даёт Тяньмину

власть над гравитонами — только вокруг этого можно построить целую магическую систему! К сожалению, почти вся научная составляющая здесь добавлена «для галочки» — как в тех же супергеройских комиксах. Ситуацию могла бы спасти концовка, но Баошу занесло в желании возвысить фигуру Лю Цысиня. Словно автор фанфика хотел не столько рассказать свою историю, сколько просто выразить почтение мэтру.

Итог: неплохое дополнение трилогии Лю Цысиня, позволяющее больше узнать о Трисолярисе и прошлом героев. Однако Баошу упрощает все самые интересные задумки оригинала, низводя размышления о первом контакте и о месте человечества во Вселенной до конфликта божественных сущностей.

Фантастическое время Публикация фанфика помогла Баошу начать карьеру фантаста. В 2014-м он выпустил роман Ruins of Time, где поведал о петле времени, в которую попал китайский студент. А героем повести в жанре альтернативной истории What Has Passed Shall in Kinder Light Appear стал учёный, который переживает известные мировые события в обратном порядке: он видит создание СССР, разделение Германии на два государства, Культурную революцию в Китае, Корейскую войну и Вторую мировую войну.

— Тогда мой ответ прост: нет. Ни за что. Когда-то давно я видел идиотский аниме-сериал «Бесконечная восьмерка» — в нем каждый эпизод был почти полным повторением любого другого. Юная девица — я бы сказал, примерно такая же чокнутая, как Хозяин, — захватила власть над миром и заставила всех повторять одни и те действия в одной и той же последовательности; при этом никто не помнил, что уже проделывал нечто подобное. Сюжетные точки оставались одинаковыми и повторялись снова и снова, пока сериал не показал практически одну и ту же историю восемь раз. Я до того разозлился, что едва не разбил свой компьютер. И ты думаешь, я заинтересован в том, чтобы превратить Вселенную в такой же дурацкий мультик?