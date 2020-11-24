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    Евгений Зубков представил концепты Северного паука — супергероя из сибирской провинции

    24 ноября 2020
    Кот-император
    24.11.2020
    1307
    0 минут на чтение

    Художник и дизайнер Евгений Зубков (в сети широко известны его арты с киберпанк-Россией) поделился рисунками своего нового личного проекта «Северный паук». В нём автор пытается представить альтернативного «Человека-паука», который родился в небольшом сибирском городке.

    Я родился и провёл раннее детство в маленьком сибирском городке Алейск (Алтайский край). Когда зима длилась полгода, а температура улетала далеко в минус, моим основным развлечением была видеокассета с «Человеком-пауком», которую я буквально засматривал до дыр. Потом стоял у окна и представлял, как эти сюжеты разворачивались бы здесь. Каким был бы «Паук», никогда не видевший небоскрёбов. Тогда и родилась основа проекта, который я наконец решился реализовать.

    Евгений Зубков, художник

    Дизайнер также поделился стилизованным логотипом проекта. Говорит, что так выглядели и его собственные тетради в школе и университете.

    Евгений Зубков представил концепты Северного паука — супергероя из сибирской провинции 3

    Наше интервью с художником вы можете прочесть в выпуске МФ №190 (с Cyberpunk 2077 на обложке).

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    Кот-император
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