Евгений Зубков представил концепты Северного паука — супергероя из сибирской провинции

Художник и дизайнер Евгений Зубков (в сети широко известны его арты с киберпанк-Россией) поделился рисунками своего нового личного проекта «Северный паук». В нём автор пытается представить альтернативного «Человека-паука», который родился в небольшом сибирском городке.

Я родился и провёл раннее детство в маленьком сибирском городке Алейск (Алтайский край). Когда зима длилась полгода, а температура улетала далеко в минус, моим основным развлечением была видеокассета с «Человеком-пауком», которую я буквально засматривал до дыр. Потом стоял у окна и представлял, как эти сюжеты разворачивались бы здесь. Каким был бы «Паук», никогда не видевший небоскрёбов. Тогда и родилась основа проекта, который я наконец решился реализовать. Евгений Зубков, художник

Дизайнер также поделился стилизованным логотипом проекта. Говорит, что так выглядели и его собственные тетради в школе и университете.

Наше интервью с художником вы можете прочесть в выпуске МФ №190 (с Cyberpunk 2077 на обложке).